ORACIÓN DE 1.900 AÑOS A SAN JOSÉ

Se recomienda hacer la siguiente oración en forma de novena, para protegerse contra todo veneno.

Esta oración tiene más de 1.900 años y fue encontrada en el año 50 d.C. Las promesas especiales de esta oración a San José incluyen:

Quien lea esta oración o la escuche o la lleve consigo, nunca morirá de muerte súbita, ni se ahogará, ni le hará efecto el veneno. No caerá en manos del enemigo ni se quemará en ningún fuego, ni será derrotado en la batalla.

Oh, San José,

cuya protección es tan grande, tan fuerte, tan pronta ante el Trono de Dios, pongo en ti todos mis intereses y deseos.

Oh, San José,

ayúdame con tu poderosa intercesión y obtén para mí de tu Divino Hijo todas las bendiciones espirituales por medio de Jesucristo, Nuestro Señor;

para que, habiéndome comprometido aquí bajo tu poder celestial, pueda ofrecer mi acción de gracias y mi homenaje al más amoroso de los padres.

Oh, San José,

nunca me canso de contemplarte a ti y a Jesús dormido en tus brazos. No me atrevo a acercarme mientras Él reposa cerca de tu corazón.

Abrázalo en mi nombre y besa su hermosa cabeza por mí, y pídele que me devuelva el beso cuando exhale mi último aliento.

San José, patrón de las almas que parten, ruega por nosotros.

Amén.