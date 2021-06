RESUMEN HOMILÍA /SANTA MISA TRADICIONAL DOMINGO DE SANTÍSIMA TRINIDAD  RVDO PADRE TAMAYO  30 DE MAYO 2021

el •

Sylvia Zamora

Responsable de oración, formación y espiritualidad

Adoración y Liberación

Muy queridos hermanos en El Señor Jesús, comenzamos el tiempo después de Pentecostés.

Es importante entender la secuencia del misterio de Cristo que se nos va comunicando a lo largo del año litúrgico.

Hoy celebramos la solemnidad del principal misterio de la fe el misterio de la Santísima Trinidad.

Preguntémonos , ¿quién nos comunica este misterio?

Ya que no está en el Antiguo Testamento pues la plenitud de Dios se revela en el Nuevo Testamento Cristo mismo dice:»Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud».

Jesucristo camino verdad y vida nos revela la plenitud de esa verdad que es vida.

El a lo largo de su ministerio nos lo fue revelando pero precisamente en el Evangelio de hoy habla muy concretamente de ello cuando dice:

«Id y bautizar a todos los que crean, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo»

Este misterio es a la vez Padre ,Hijo y Espíritu Santo y es soberbio quién pretenda entenderlo; pues este misterio es la verdad y no es un falso Dios, ni se equipara con falsos dioses, es el auténtico Dios Uno y Trino.

Este misterio antiguamente se representaba con la forma de un triángulo equilátero, para así dar a entender la igualdad entre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo que son tres personas en una sola naturaleza divina, eterna, infinita y sabia… ninguno de los tres tiene ni principio ni fin. Y cada vez que comulgamos recibimos también a los tres, por tanto es un «gran misterio».

Vayamos a sumergirnos en este misterio y vivir su acción, en toda nuestra vida, en todo el universo, porque aún los incrédulos y los que no son católicos, son mantenidos en el » ser» por la Trinidad Santísima.

Dios Uno y Trino, no necesita nada fuera de Él, y sin embargo por amor trinitario y perfecto nos da esa oportunidad, para que hagamos el esfuerzo de sumergirnos en esa unidad y vivir en ese amor.

Por tanto, experimentemos cómo nos ama a nosotros la Trinidad Santísima y vivamos envueltos en el amor trinitario de Dios.

Pero para ello han de darse frutos, porque Dios no se encierra en Sí mismo y crea de la nada al universo entero y como parte de ese universo, crea la tierra y en la tierra nos crea a nosotros los seres humanos, como fruto de su amor trinitario.

Descubramos el verdadero amor divino que vive en su verdad trinitaria y lo proyecta fuera de si, creandonos a nosotros y así nacen muchos frutos.

Tenemos que proclamar con fuerza que sólo Dios Uno y Trino, es dueño de la creación y de toda vida humana por esto, el aborto es un crimen, un pecado gravísimo contra Dios.

Vivamos el amor trinitario, todo católico debe ser defensor de la vida humana qué es fruto de ese amor, cualquier católico que esté a favor del aborto peca gravísima mente y no puede comulgar mientras no se arrepienta de ese grave pecado y esto es doctrina revelada por Jesucristo, la verdad de Dios.

Amémonos entre nosotros como nos ama el Dios Uno y Trino sumerjamonos en su verdad. Este amor está fundamentado en la verdad trinitaria por tanto, quien no viva creyendo en Dios Uno y Trino no tiene a Jesucristo consigo, ni a la verdad y la verdad es fundamento para el amor.

La vida eterna es llegar a sumergirnos en ese amor fundamentado en la verdad de Dios, en su belleza, sabiduría, poder, grandeza infinita ,en el espacio y en el tiempo.

Si somos fieles y vivimos su doctrina, tendremos ese amor.

¡Vivamos está plenitud de este misterio insondable, interminable del único Dios verdadero!

¡Sintamonos santamente orgullosos de este misterio, que es el más grande de todos!

Porque sólo nosotros, los que estamos en la verdadera Iglesia, tendremos la oportunidad de participar de este misterio aunque no lo entendamos.

¡Vivamos en gracia de Dios,para que cada día que pasa nos vayamos sumergiendo más en este misterio y cuando Dios Uno y Trino nos llame a la vida eterna, no sea para juicio y condenación, si no que sea para juicio y gloria eterna!

Amén.

