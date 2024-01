El PCB: Dios anatematizó al pseudopapa y a sus nueve pseudocardenales homosexuales.

¡Gloria a Jesucristo!

Les enviamos nuestra videocarta como reacción a la declaración Fiducia Supplicans, por la cual el pseudopapa Bergoglio permite bendiciones para parejas del mismo sexo. Esto contradice las leyes de Dios y las enseñanzas de la Iglesia; por lo tanto, hacemos un llamamiento a los obispos a que se separen del papa herético y del Vaticano apóstata y que expliquen el motivo de su separación en su carta pastoral navideña.

Atentamente

Obispos Secretarios del Patriarcado Católico Bizantino

AQUI PUEDEN ACCEDER A LA VIDEO CARTA DEL PCB:

Dios ha permitido que la actividad herética de Bergoglio se haga extremadamente evidente en la declaración doctrinal Fiducia Supplicans, que legaliza eclesiásticamente la llamada «bendición» de las parejas sodomitas.

¿Cuál es la posición de las Escrituras sobre la sodomía? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento previenen a todas las generaciones contra este pecado nefando con advertencias de castigo. Por este pecado, Dios no envió bendición, sino castigo a los habitantes de Sodoma, a saber, fuego del cielo. A esto le siguió el fuego eterno para los sodomitas impenitentes.

Con este documento doctrinal, Bergoglio proclama oficialmente el antievangelio sodomita, que, según Gálatas 1, 8-9, acarrea el anatema sobre la persona involucrada y el fuego eterno sobre los endurecidos (Judas 1, 7).

¿Qué método de manipulación utiliza Bergoglio en el documento? Astutamente divide las bendiciones en las llamadas litúrgicas y otras. Luego cita las enseñanzas de la Iglesia: «Por tanto, la Iglesia no tiene potestad para conferir una bendición litúrgica a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo». De esta manera tranquiliza a los católicos ortodoxos, haciéndoles creer que el documento respeta la doctrina eclesiástica. Sin embargo, luego añade: «Se debe también evitar el riesgo de reducir el sentido de las bendiciones… (12)». Utilizó esta manipulación para dar luz verde a las bendiciones para las parejas sodomitas y legalizar el pecado de sodomía.

La bendición eclesiástica a los sodomitas es escándalo público tanto de cristianos como de no cristianos. La frase de que esta supuesta «bendición» no debe parecerse al rito matrimonial es solo un subterfugio. ¿Qué sentido tiene dar una bendición a personas que no quieren abandonar el camino del pecado y ni siquiera quieren llamar pecado al pecado? En realidad, reciben una bendición para seguir el camino al infierno. Además, también es un pecado grave contra el segundo mandamiento.

En lo que respecta a la declaración doctrinal de Bergoglio, quien reconozca a Jorge Bergoglio como papa legítimo se encuentra en una situación absurda. Debe aceptar este documento doctrinal como vinculante. La pena por desobedecer al papa es «anatema» (lat. anathema sit) según lo dispuesto en el documento Pastor aeternus del 18 de julio de 1870, que proclama el dogma de la infalibilidad papal. Esto provoca una fuerte colisión. O esta maldición —anatema— recae sobre Bergoglio por el antievangelio sodomita, o sobre la Palabra de Dios, que prohíbe la sodomía, es decir, de facto, sobre Dios. Esto ha puesto de manifiesto muy claramente la rebelión oficial de Bergoglio contra Dios.

Aquellos que obedecen a Bergoglio y se someten a él son cómplices de su maldición pública contra Dios, amparada por la autoridad eclesiástica. Esta situación absurda ha surgido como resultado del hecho de que el cargo papal está ocupado por un heresiarca. La culpa recae en los obispos que permanecen subordinados a él y no quieren separarse de él.

Queridos obispos y sacerdotes, la declaración doctrinal del pseudopapa Jorge Bergoglio es un documento oficial que contradice la esencia de la doctrina católica.

Este documento es la prueba de que fue emitido por un hereje manifiesto, es decir, un papa ilegítimo. Ningún obispo o sacerdote puede ahora permanecer pasivo. Deben dar el paso radical de separarse del archihereje y de su sistema criminal de autodestrucción de la Iglesia.

Por lo tanto, vosotros, sacerdotes, como gesto de separación, dejad de mencionar el nombre del archihereje en la misa. Vosotros, obispos, dad este paso radical de salvación esta Navidad: separaos del Vaticano apóstata y explicad el motivo de la separación en vuestra carta pastoral navideña. Al hacerlo, vosotros y sus fieles se liberarán de la maldición espiritual y de la oscuridad espiritual en la que os mantiene el archihereje Jorge Bergoglio. Entonces esta Navidad será verdaderamente histórica, tanto en vuestra vida como en la vida de vuestra diócesis. ¡No esperéis y dad este paso decisivo de salvación!

+ Elías

Patriarca del Patriarcado católico bizantino

+ Metodio OSBMr + Timoteo OSBMr

obispos secretarios

19 de diciembre de 2023





…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!