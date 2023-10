Conmoción en Castellón por la muerte de un joven de 26 años mientras jugaba a fútbol

Y sigue el chorro de muertes de jóvenes sanos…

En el artículo periodístico dice “la autopsia revelará las causas del fallecimiento”.

Esto sería cierto si se buscan las causas correctas, pues como suelo decir, para encontrar algo hay que buscarlo, y para buscarlo hay que sospecharon, y además de sospecharlo hay que querer buscarlo. Con esto quiero decir que si no se sospecha o no se quiere sospechar que la verdadera causa de la muerte es el daño producido por las inoculaciones mal llamadas vacunas del covid, no lo van a encontrar. Para ello hay que hacer pruebas específicas, pruebas de proteína spike, de proteína de la nucleocápside, y pruebas de inmunohistoquímica.

Desde aquí sugiero a los familiares o conocidos de tantos fallecidos donde se sospecha que la causa de la muerte ha sido esa falsa vacuna, que exijan la autopsia con estas pruebas bien específicas.

El siguiente paso será denunciar a las autoridades políticas y sanitarias que nos engañaron a todos y nos coaccionaron para inocularnos esos venenos. Las autoridades sanitarias jamás tenían que haber autorizado el uso de esta basura, pues todo indicaba que iba a ocurrir el desastre que ya estamos viendo, tal y como advertimos desde el principio desde Médicos por la Verdad.