¡Hoy empiezan las “ANTIFONAS O”! Con Harpa Dei

Las antífonas de Adviento, también conocidas como antífonas mayores, o antífonas O (por la letra con la que comienzan) son antífonas utilizadas en el Oficio Divino, durante las vísperas de los últimos días del Adviento en varias tradiciones litúrgicas cristianas. Cada antífona es uno de los nombres de Cristo, uno de sus atributos mencionados en las Escrituras. Son: 17 de diciembre: O Sapientia (Oh Sabiduría)

(Oh Sabiduría) 18 de diciembre: O Adonai (Oh Adonai)

(Oh Adonai) 19 de diciembre: O Radix Jesse (Oh Raíz de Jesé)

(Oh Raíz de Jesé) 20 de diciembre: O Clavis David (Oh Llave de David)

(Oh Llave de David) 21 de diciembre: O Oriens (Oh Amanecer)

(Oh Amanecer) 22 de diciembre: O Rex Gentium (Oh Rey de las naciones)

(Oh Rey de las naciones) 23 de diciembre: O Emmanuel (Oh Emmanuel)

Gracias al grupo Harpa Dei, podemos disfrutar de esta maravilla-

Aquí pueden escuchar la de hoy (O SAPIENTIA):

También les invitamos a acompañarnos cada día escuchando una hermosa meditación sobre la Antífona correspondiente. Aquí encuentran la de hoy:

“Oh, Sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo,

abarcando del uno al otro confín,

y ordenándolo todo con firmeza y suavidad:

ven y muéstranos el camino de la salvación.”

Today begins the beautiful “O Antiphons”, which express humanity’s deep longing for the Redeemer. Here you can listen today’s Antiphon (O SAPIENTIA).

We also invite you to join us each day by listening to a beautiful meditation on the corresponding Antiphon. Here is today’s:

ENGLISH: en.elijamission.net

PORTUGUESE:

FRENCH: fr.elijamission.net

GERMAN: elijamission.net

“O Wisdom, coming forth from the mouth of the Most High,

reaching from one end to the other,

mightily and sweetly ordering all things:

Come and teach us the way of prudence.”

