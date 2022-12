Prof. de Mattei: “La renuncia de Benedicto XVI es un error”. De nuevo el efecto Ratzinger Por Andrea Cionci

Por Andrea Cionci

Para Adoración y Liberación

“Habrá ciertamente un día en el que el Papa Benedicto no tendrá más impedimentos y proporcionará una palabra que ya no destinada sólo a “los que tienen oídos para oír”, sino a todo el mundo”.

Traducción autorizada: Maria Luisa Perez Gherlone

1º de Diciembre 2022

Estimado Prof. de Mattei,

La presente es para agradecerle su artículo “Sobre Andrea Cionci” publicado ayer en Corrispondenza Romana, que invito a todos los lectores a leer. Ni siquiera si nos hubiéramos puesto de acuerdo de antemano podría haber deseado una asistencia mejor y más elocuente.

Una pequeña obra maestra de un sentido de superioridad profesoral y de molestia mal disimulada que -sin entrar en lo más mínimo en el mérito del asunto- la llevó a expirar en la ofensa ad personam y en argumentos tan superficiales y despectivos que harían sonrojar al Prof. Zenone.

Una “sublime recapitulación” de sus predecesores: la acusación de “incompetente” robada a Don Tullio Rotondo; el “loco dominado por el afán de saber” y que “ha perdido la brújula”, de su director, Riccardo Cascioli; las “tesis descerebradas” del excelente Don Ariel Levi di Gualdo, cuidadoso difusor de las falsas cartas de Mons.Gänswein producidas bajo licencia Word en su nombre.

Si me permite un apunte, sólo faltaba una nota sobre la asonancia de mi apellido con el verbo “cianciare” y el artículo habría sido perfecto, pero, en cambio nos ha dado una prueba sorprendente de su capacidad de contradicción cuando afirma:

“La abdicación de Benedicto XVI y el modo en que se produjo son considerados por muchos estudiosos e incluso por eminentes miembros del Sagrado Colegio como un grave error”.

Excelente. ¿Qué te hace suponer que en el Derecho Canónico un acto erróneo (además de tal magnitud) en su contenido y forma, puede ser considerado válido?

(Ayer mismo escribíamos sobre un “efecto Ratzinger”. (el extraño fenómeno por el cual los enemigos de la legitimidad papal de Benedicto XVI son los primeros en afirmarla involuntariamente).

Imagine mis vana curiosidad sobre qué escalones me ha arrastrado. La abdicación debía ser simultánea, al munus petrino y formal y jurídicamente correcta, pero en cambio fue diferida, al ministerium, no confirmada después de las 20:00 horas del 28 de febrero de 2013 e incluso no gramatical. Sin embargo, el Papa Benedicto afirma haberlo escrito en latín para “no cometer errores”. ¿Y bien? ¿Podría ser que nunca fue una abdicación desde el comienzo?

Me pareció agradable la estratagema de presentarme, ante sus numerosos lectores, como un loco que se queja de que nadie interpreta códigos misteriosos que sólo él ve. Aceptando de buen grado este gracioso papel, ya que usted es historiador, podría explicarnos por qué el Papa Ratzinger escribe que, como él, “ningún papa ha dimitido en los últimos mil años e incluso en el primer milenio fue una excepción”.

O por qué sigue impartiendo su bendición apostólica, o por qué hace responder a la Secretaría de Estado que el papa emérito es el Sumo Pontífice.

Y sobre el hecho de que siga llevando la sotana blanca porque era la más “práctica”, quizá esté de acuerdo con el padre Rotondo, para quien Benedicto XVI prefirió ahorrar 1.000 euros en una nueva sotana negra, sin tener en cuenta la inquietud en la que habría sumido a unos cuantos millones de fieles. O tal vez, ocupándose sólo por “lo que se ve”, Usted creerá que, en nueve años, ningún sastre eclesiástico ha tenido tiempo de hacer una sotana negra para el “emérito”.

Por cierto: ¿pero no era Usted quien sostenía que el estatus de emérito, para el Papa, no tenía sentido? En mi penúltimo artículo le hice unas críticas (pesadas, pero no ofensivas a nivel personal) sobre el hecho objetivo e histórico de que usted y otros católicos-conservadores se niegan a examinar la posibilidad jurídica de que el Papa Benedicto no dejara la sede vacante, sino impedida, según el canon 335. Se lo cito porque, mágicamente, el sitio del Vaticano dedicado al CIC ya no es accesible desde hace un par de días: “Can. 335 – Mientras la Sede Romana esté vacante o totalmente impedida, nada se debe cambiar en el gobierno de la Iglesia universal”.

Mi extraña tesis: ¿pero no es cierto que si el papa no ejerce el munus (y por tanto está sin ministerium) está impedido y no abdicado?

Canon 412: “Se entiende que se excluye la sede episcopal si el obispo diocesano está totalmente impedido de ejercer el oficio pastoral (MUNUS) en la diócesis por razón de prisión, confinamiento, destierro o incapacidad, sin poder comunicarse ni siquiera por carta con su .” diocesanos. (…Episcopus dioecesanus planes para MUNERE pastorali en diócesis buscando praepediatur.

¿Y no será precisamente por esta dificultad de comunicación impuesta por el impedimento que Benedicto XVI se expresa en un lenguaje sutil, pero no demasiado sutil, tanto que hasta un periodista (“la escoria del mundo de las letras”, como explica el profesor Zenone) consiguió entenderle?

Quizás se podría pedir una aclaración a los canonistas de Bologna que, un mes después de mi “provocación”, formaron un grupo de estudio “sobre el papa emérito y el papa impedido”.

Le hará gracia que, por extraña coincidencia, Benedicto XVI haya declarado recientemente: “La respuesta está en el libro de Jeremías”, donde se lee “yo estoy impedido”.

Por último, permítanme una observación general. Como historiador, seguramente sabrá que, durante siglos y milenios, las figuras de “esos filósofos que, llenos de la obstinación de la víbora” no quieren ni siquiera examinar las tesis de sus adversarios, deslegitimándolas a pesar de todo.

Sin embargo, Usted ha publicado el interesante volumen “Los caminos del mal”. Conjuras, complots, conspiraciones”, así que bien podría examinar la más importante de todas ellas.

Se lo digo con “amistad personal” (citando un delicioso código de Ratzinger): ¿está seguro de querer faltar a esta última cita para pasar a la historia con el tópico del académico prestigioso que no se rebaja a considerar las interpretaciones de los demás?

Piensa en ello. Podría ser un gran riesgo, ya que ciertamente habrá un día en que el Papa Benedicto ya no estará impedido y proporcionará una palabra que ya no está destinada sólo a “los que tienen oídos para oír”, sino a todo el mundo.

En cualquier caso, renovando mi gratitud, le saludo cordialmente y me pongo a su disposición para ofrecerle un ejemplar del libro, en el caso estuviera interesado.

El artículo “Correspondencia romana”

Hay un periodista en Italia que escribe sobre cosas de la Iglesia y se queja de ser ignorado por una serie de intelectuales y periódicos católicos de orientación tradicional, de los que da una lista puntillosa, acusándolos de rehuir una confrontación que el periodista juzga necesaria dada la importancia del tema. Los supuestos mensajes codificados que el único papa legítimo, Benedicto XVI, enviaría para denunciar la impostura del antipapa, Jorge María Bergoglio. El periodista no lamenta las numerosas críticas que ya ha recibido, sino las que aún no han llegado, impidiendo, con este silencio, que su reconstrucción de los asuntos de la Iglesia sea tomada en la «consideración cuidadosa, seria y profunda» que, en su opinión, merece.

Puesto que entre los periódicos a los que acusa de no haber expresado aún una opinión sobre él y su obra, se encuentra también Corrispondenza Romana, no tenemos ninguna dificultad en cumplir su deseo. Se trata de Andrea Cionci, un periodista del que disfrutamos con sus artículos hasta principios de 2020, cuando, con la pandemia, parece haber perdido completamente el norte. Como otras mentes prometedoras.

Cionci presume de haber publicado cientos de artículos y un libro del que se han vendido 12.000 ejemplares y se ha traducido a dos idiomas. Pero se engaña a sí mismo si cree que estas cifras se corresponden con una amplia aceptación por parte del público. La razón de su éxito radica en la “curiosidad” que sus complicadas tesis despiertan entre los lectores amantes del sensacionalismo. La vana curiositas, que, como explica Santo Tomás, es el aspecto vicioso del deseo de saber (Suma Teológica, II-II, q. 167), es una enfermedad de la mente de la que todo católico debe cuidarse. Por ello, no consideramos necesario dar a conocer su libro y sus artículos, sin necesidad de reproches.

La razón por la que el silencio ha acompañado su “investigación” sobre el cónclave de 2013 radica también en el hecho de que pretende hablar de un asunto no sólo grave, sino dramático, que concierne a la vida de la Iglesia, sin tener la más mínima competencia para hacerlo. En efecto, Cionci no tiene conocimientos teológicos ni canónicos, pero sobre todo parece carecer de ese sentido común, incluso antes de ese espíritu católico, que es condición necesaria para tratar temas delicados y complejos que tocan la vida de las almas. Los “expertos” a los que se refiere para justificar sus tesis son citados a destiempo, porque ninguno de ellos los comparte. Y el único arte en el que demuestra ser un maestro es, por desgracia, el de la argucia.

La abdicación de Benedicto XVI y el modo en que se produjo son considerados por muchos estudiosos y también por eminentes miembros del Sacro Colegio como un grave error, mientras que para Cionci se trata de una astuta maniobra del “Papa emérito” para arrinconar a su rival Francisco. Cionci ha acuñado la expresión “auto impedimento” para describir una situación sin precedentes en la que Benedicto XVI, el único papa verdadero, está luchando encubiertamente contra el usurpador Bergoglio. El Papa Benedicto, en su opinión, se expresa crípticamente, a través de una comunicación codificada que sólo Cionci es capaz de descifrar.

Pero si el lenguaje de Benedicto es deliberadamente secreto, no está claro por qué Cionci, que es un admirador suyo, lo revela al mundo entero. Benedicto, directamente o a través de su secretario monseñor Georg Gänswein, ha negado repetidamente la tesis de que sigue siendo el Papa reinante, pero cada desmentido es una confirmación para Cionci, porque, en su opinión, si Benedicto confirmara públicamente su plan, estaría revelando el juego que está haciendo. Y si Benedicto dijera que Cionci está loco, estaría dispuesto a declarar que, en un sentido espiritual, la locura puede representar el paso a un alto nivel de conocimiento. No es casualidad que en las cartas del Tarot el “loco” cambie de significado según como salga en el juego, positivo si está recto, negativo si está al revés.

Cionci afirma que el profesor Roberto de Mattei, editor de Corrispondenza Romana, «no ha comprendido que la cuestión de la legitimidad de Bergoglio es canónica, años luz antes que teológica». De hecho, es precisamente el Derecho Canónico, incluso antes que la doctrina teológica, lo que hace inconsistente la tesis de Cionci de que la Iglesia Católica está cerca de su fin, debido a una sucesión ilegítima al papado. Cionci parece ignorar que la Iglesia es necesariamente, y por su propia naturaleza, una sociedad visible. Pío XII lo expresa en estos términos: “La Iglesia católica es el gran misterio visible, porque visible es su cabeza en la tierra, el Vicario de Cristo, visibles son sus ministros, visible su vida, visible su culto, visible su obra y su acción para la salvación y la perfección de los hombres” (Discurso del 4 de diciembre de 1943).

Si la Iglesia católica no fuera visible, no podría ser reconocida, y puede y debe ser reconocida por todos los hombres de la tierra precisamente por las propiedades visibles que la caracterizan. Esta visibilidad viene dada sobre todo por la sucesión apostólica, un carácter que sólo se encuentra en la Iglesia Católica Romana. Los que proclaman la interrupción de la sucesión apostólica están en la estela de los innumerables conventillos heréticos de los que San Alfonso María de’ Liguori ha hecho un exhaustivo y siempre oportuno compendio (Storia delle eresie colle loro confutazioni, Phronesis, Palermo 2022). En la soberbia, señala San Agustín, tienen su raíz todas las herejías y apostasías de la fe (Sermo 46, nº 18).

Sólo un hombre lleno de presunción puede anteponer su propia opinión al juicio de la Iglesia universal fundada por Dios. Para mortificar esa forma de soberbia de la mente que es la vana curiositas, podría ser útil sustituir las lecturas matutinas o vespertinas de tantos blogs pseudo católicos por las iluminadoras meditaciones sobre el Adviento del gran abad de Solesmes, dom Prosper Guéranger (1805-1875). Las palabras de la Liturgia explicadas por Dom Guéranger hablan de tinieblas que sólo Dios puede disipar y de heridas que sólo su bondad puede curar: son las heridas de la Iglesia y son las tinieblas en las que se sumerge quien se niega a aceptar su Misterio.

