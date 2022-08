El singular. Por Juan Ciccioni

Por Juan Ciccioni

Para Adoración y Liberación

Nota: Escrito del P. Castellani, tomado de Domingueras Prédicas I y II

Lo general está podrido- ¿y qué es lo general?- la sociedad, las leyes, las costumbres, las normas, las instituciones, los medios de comunicación y duele decirlo, también la Iglesia.

Presta su conformidad a lo general podrido, la masa, la multitud, la muchedumbre, o sea los no hombres, y frente a este estado de cosas se alza el particular, el singular, el excepcional.

El singular es el que tiene personalidad propia, que respeta un orden, que aborrece el desorden, son los que crean los fundamentos de una sociedad, los reformadores, los restauradores, los que conservan en una sociedad sana el bien y la verdad

Como decían los antiguos: “El inteligente es el que sabe ordenar, el inteligente es el que debe gobernar” – Por que la paz es la tranquilidad en el orden.

O sea el que ve es el que debe guiar.

¿Qué pasa cuando lo general se pudre? El singular, o sea el hombre que podría dar el remedio es puesto al margen de la sociedad y si no pueden acallarlo, lo matan.

Cuando lo general está podrido entonces no hay nada que conservar, y no sirven los conservadores; no hay nada que restaurar y no sirven los restauradores; no hay nada que reformar y no sirven los reformadores: hay que crear. ¿Cómo se crea? – convirtiendo a muchos a la Verdad, entonces esos muchos echan las bases de una sociedad nueva y lo podrido se va.

El singular es un excepcional, posee una humildad mayor, por que tiene que estar al servicio de lo general, estando expulsado, sin gozar de ninguna ventaja, despreciado y perseguido. Tiene que aceptar una situación que es casi un martirio. El singular es el que tiene una vocación religiosa a la soledad. – ¿Es un santo, un héroe, un genio, un desdichado, un incomprendido?- Algo de todo eso hay en él, podríamos decir que es el que tiene vocación a la santidad. Ama la Verdad y el Bien.

Cristo fue el excepcional, puso los fundamentos de su Iglesia por debajo de la sinagoga, que era lo general podrido.

¿Qué hace Cristo? – primero: se resigna a ser perseguido; segundo: convierte a cuantos individuos separados puede; tercero: funda una nueva sociedad; cuarto: predice la ruina de lo general podrido.

Solo el singular es capaz de religión verdadera, la misma religión en la masa existe en forma de mitología o de política: en forma de procesiones, de congresos eucarísticos y de asambleas de Acción Católica; no son religión, son acciones de política religiosa. Solamente la religión interna es la Religión. Saberse que se está ante Dios.

El Cristianismo es la única religión sobrenatural, la única que puede volver a un hombre un singular, alguien en quién la Verdad y el Bien han hecho morada.

Cristo profetizó dos cosas: que otro vendrá en su lugar y será recibido y que en su segunda venida no hallará fe sobre la tierra. Si Él es el camino, la Verdad y la Vida quiere decir que en algún momento nos encontraremos con el mal, la mentira y la muerte como instrumentos de dominio sobre los hombres. En efecto el mal irá concentrándose, creciendo, y esto ocurrirá justamente en el corazón humano por haber abandonado a Dios. La boca del hombre habla de lo que hay en su corazón: malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias.

Por ello ante una generación perversa y mala, o sea lo general podrido, concentrado en los últimos tiempos, los parusíacos, el singular será un mártir. Hoy vivir se hace imposible, porque ser virtuoso ya es un castigo en sí mismo, el cual lo puede soportar un hombre de fe. Pero el hacha está puesta a la raíz del árbol. Esto llega a su fin. Todo árbol que no dé buenos frutos será cortado.

¿No es una bendición sobrellevar la renuncia a la propia vida, vivir en un mundo que aborrece a Dios, que el fin de los tiempos llega, que la muerte y el castigo se hacen presentes, y soportarlo todo en la esperanza de la venida del Señor?

¡Si! –es un milagro, y el singular lo sabe.

“Sólo en la verdad se puede fundamentar una verdadera grandeza; sólo diciéndola se puede caminar a ella. Hoy día estamos tan sumergidos en mentiras que el amor a la verdad representa una especie de martirio, y conduce al martirio real cuando se vuelve verdadera pasión; y la verdad se vuelve pasión en todos aquellos que se abren al espíritu de Dios”.

