Monseñor Zanchetta condenado a cuatro años y seis meses por abusos a seminaristas

AyL Redacción

Agencias

La periodista Silvia Noviatsky publicó una foto en Twitter, en la que comenta que “los familiares y amigos de los seminaristas están llorando fuera” del tribunal, porque la sentencia contra Zanchetta “fue muy pequeña para el daño que ha hecho”.

El juicio contra Zanchetta comenzó el 21 de febrero. Zanchetta negó las acusaciones de abuso sexual, pero las víctimas confirmaron sus acusaciones, que incluían propuestas amorosas y el pedido de masajes por parte del prelado.

Monseñor Zanchetta está sometido a un proceso canónico en el Vaticano; en febrero de 2019, la Congregación para los Obispos encargó al arzobispo de Tucumán (Argentina), monseñor Carlos Alberto Sánchez, una investigación preliminar sobre las denuncias contra monseñor Zanchetta, acusado de abusos sexuales y de abuso de poder. El caso pasó después a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la encargada de tratar estos casos.

Para monseñor Zanchetta, que había desaparecido de su diócesis acusando problemas de salud, había sido creado en el Vaticano, en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), un cargo totalmente nuevo, el de consejero, que Zanchetta ocupó hasta octubre de 2021. Todo ello auspiciado por Bergoglio que le creó dicho puesto para refugiarlo a su vera.

En una entrevista concedida a Valentina Alazraki, el argentino dijo que algunos habían descrito a monseñor Zanchetta como “déspota, prepotente, bueno, la gestión económica de las cosas no está del todo clara, parece, esto no está demostrado. Pero, ciertamente, el clero no se sentía bien tratado por él”, por lo que “como clero presentaron denuncias ante la Nunciatura”.

En este sentido, Bergoglio dijo que había llamado a la Nunciatura y al Nuncio y subrayó que “la denuncia es grave por malos tratos, abuso de poder, podríamos decir, ¿no?”, por lo que envió a monseñor Zanchetta a España “para que le hagan un examen psiquiátrico”. Bergoglio dijo que “el resultado del examen fue normal” y le aconsejó hacer terapia una vez al mes en Madrid, por lo cual monseñor Zanchetta no regresó a Argentina.

El jesuita explicó que después de haber recibido los resultados de la investigación preliminar que se realizó a monseñor Zanchetta en 2019, “vi que era necesario un proceso. Así que lo pasé a la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde están haciendo el proceso”.

Por el momento, el Vaticano no ha revelado si habrá o no una declaración sobre la condena contra monseñor Zanchetta.

Zanchetta, que había trabajado estrechamente con el cardenal Bergoglio cuando éste era presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, había sido uno de los primeros nombramientos episcopales luego de su elevación al trono de Pedro. Marco Tossati dedicó un capítulo a Gustavo Zanchetta y su extraña relación con el falso pontífice en su libro Galería Neovaticana.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!