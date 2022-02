El Vaticano ha violado el Código de Nuremberg. Y es cómplice de las muertes por el suero

Queridos hermanos de Adoración y Liberación.

Nos parece oportuno ofrecer a su atención algunos extractos de esta entrevista, realizada por Edward Pentin al Dr. Pete McCullough, una autoridad mundial en el campo del Sars-Cov 2; y que ha puesto sobre realce nuestro querido hermano Marco Tosatti.

Santa lectura

Vicente Montesinos

El doctor Peter McCullough, internista, cardiólogo y epidemiólogo afincado en Dallas, que cuenta con 54 publicaciones revisadas por expertos sobre el COVID-19 y que ha testificado ante el Senado de Estados Unidos sobre la respuesta a la pandemia, también pidió al Vaticano que “inicie inmediatamente una campaña de interés público sobre las lesiones y las muertes causadas por las vacunas”.

Hablando por teléfono el 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, dijo que cree que el Vaticano ya tendrá que “rendir cuentas por los cientos de miles de vidas perdidas a causa de las vacunas en todo el mundo”, porque ha violado el Código de Nuremberg, un conjunto de principios éticos que excluyen cualquier presión, coacción o amenaza de represalias para cualquier tratamiento médico, especialmente si es nuevo y experimental.

El especialista estadounidense se ha ofrecido a asesorar al Papa sobre las vacunas en el futuro.

Metodista, McCullough dijo que se sintió obligado a hablar porque considera que la pérdida de vidas a causa de las vacunas y sus efectos negativos es inaceptable, y que los que no se resisten son cómplices de un crimen. “No puedo quedarme de brazos cruzados, mirando que esto ocurra sin hablar”, dijo. “No veo cómo algún cristiano puede hacer eso”.

A pesar de la enseñanza del Vaticano de que la vacunación “no es, por regla general, una obligación moral y que, por tanto, debe ser voluntaria”, ahora (la Santa Sede) impone a todos los empleados y visitantes -excepto a los que asisten a las liturgias y audiencias papales- que estén totalmente vacunados o se hayan recuperado recientemente del virus para poder entrar en el territorio del Vaticano.

El papa Francisco ha sido también uno de los principales defensores globales de las vacunas COVID-19, calificando la vacunación como “un acto de amor” y una “obligación moral”, e instando con frecuencia a una distribución justa de la vacuna en todo el mundo, especialmente entre los más pobres. El año pasado mantuvo dos reuniones secretas con Albert Bourla, director general de Pfizer, que tiene un contrato con el Vaticano para distribuir su vacuna COVID-19.

El apoyo de Francisco a las vacunas se ha utilizado también para hacer frente a las exenciones religiosas en otros países, la más reciente en una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que el viernes pasado defendió la vacunación obligatoria para los profesores de las escuelas públicas en la ciudad de Nueva York.

Este es el pasaje que habla de la peligrosidad del suero:

El número de muertes que se considerarían raras, y con las que tenemos que convivir, que pueden ocurrir debido a circunstancias muy insólitas, como una reacción alérgica, sería de unas 150 al año. Así que nuestro Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas [Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)] registra cada año alrededor de 150 muertes para todos los años hasta 2021.

Lo que ocurrió en 2021 es que el 22 de enero ya habíamos alcanzado los 182 muertos, ya había 30 muertos de más. Y mirando hacia atrás, si hubiéramos tenido un adecuado comité de supervisión de la seguridad de los datos y comités de ética humana adecuados que examinaran esto, habríamos detenido el programa estadounidense en febrero y habríamos dicho: “Escuchen, hay demasiadas muertes”.

Ahora, mientras estamos sentados aquí hoy, estamos en más de 21.000 muertes en el mismo sistema. Por lo que te digo, raro sería 150 por todas las vacunas juntas, y 50 por producto. Por lo general, si en un medicamento hay cinco muertes inexplicables en un plazo de 30 días, se le aplica una advertencia con recuadro negro [la advertencia más estricta de la FDA para los medicamentos comercializados, que advierte al público y a los profesionales sanitarios de efectos secundarios graves, como lesiones o muertes]. Si hay 50 muertes en un plazo de 30 días, independientemente de la causalidad -porque nunca podemos evaluar realmente la causalidad, sólo si ocurre temporalmente-, si llegamos a 50 muertes, el producto queda fuera del mercado.

Mientras estamos sentados aquí hoy, estamos en 21.000 muertes en nuestro sistema de informes de seguridad de vacunas de los CDC. Por eso te digo que en ningún caso la muerte puede considerarse rara. Ahora bien, la forma correcta de describirlo es que se trata del producto biológico más peligroso y mortal jamás utilizado en la historia de la humanidad, y punto.

A continuación, McCullough explica los criterios que se utilizan normalmente para evaluar un medicamento y concluye:

Así hemos satisfecho los principios de causalidad de Bradford Hill, y por eso les digo sin ninguna duda que las vacunas están causando la pérdida de vidas y no es algo raro. Y por eso, a causa de esto, todo el mundo protesta contra estas vacunas y se ven estas protestas en todo el mundo. Nadie quiere inyectarse estas vacunas. Ahora se han hecho obligatorias. La gente tiene miedo de perder la vida con la vacuna. En consecuencia, se trata de la supervivencia humana.

Sin embargo, aquí resalta la reacción de muchas personas ante el suero:

Pienso que el día de mañana, si lo pusieran en el libre mercado y dijeran: “Oiga, tiene que pagar para vacunarse”, nadie compraría estas vacunas. Pienso que si sólo se ofrecieran en forma optativa, no creo que nadie se vacunaría. De hecho, cuando fueron opcionales en abril, nadie las tomó. Se corrió la voz de que las vacunas eran peligrosas, la gente empezó a ver morir a sus familiares, y por eso la gente no se vacunó. Así que no necesitamos muchos datos. El verano pasado se hizo una encuesta informal en Internet por Twitter y se preguntó: “¿Conoces a alguien que haya muerto después de vacunarse?”. La respuesta fue alrededor del 12%. Es suficiente. Es suficiente.

La gente habla en la iglesia y en las redes sociales de que las personas que han perdido familiares. Todos saben que nadie quiere estas vacunas. Este es el motivo por el que están protestando. Por eso la gente deja su trabajo. Los mandatos de las vacunas están llevando a la gente a ponerse una inyección y no saben si van a morir o no. No saben, en cierto modo, si han cometido su acto fatal.

No se puede subestimar lo crítico que es esto.

Y aquí se desmiente el eslogan repetido ad nauseam de que el suero habría salvado vidas:

Bueno, estas son suposiciones. La primera suposición falsa es que las vacunas protegen contra la mortalidad por COVID, cosa que no hacen. Ni un solo ensayo aleatorio lo ha demostrado. A continuación, se hace la siguiente suposición falsa: que el COVID-19 en sí mismo es incurable y que vamos a dejar que todos mueran con el COVID-19. Y luego se ponen en el análisis todas estas falsas suposiciones y se dice: “Bueno, caramba, las vacunas han salvado cientos de millones de vidas”. Es toda una serie de suposiciones falsas. Parece que las vacunas no han detenido en absoluto el COVID. No han reducido en absoluto la mortalidad por COVID. Ya hemos examinado los datos de hospitalización. En todos los casos en los que hemos analizado la hospitalización, no se han detenido las hospitalizaciones. Nunca han detenido las hospitalizaciones en ensayos aleatorios, no lo hacen de forma observacional, pero las vacunas han causado realmente una pérdida masiva de vidas, lesiones y discapacidades permanentes. Ahí es donde estamos realmente ahora.

Y sobre el Vaticano, la opinión de Pete McCullough es extremadamente clara y severa:

El Vaticano debería abandonar todas las obligaciones, todas las restricciones y todas las defensas o preocupaciones sobre las vacunas: El Vaticano debería iniciar inmediatamente una campaña de interés público sobre las lesiones y las muertes causadas por las vacunas. Debería disculparse formalmente por haber adoptado una posición sobre las vacunas que ha sido perjudicial y deberían rendir cuentas por los posibles cientos de miles de vidas perdidas a causa de las vacunas en todo el mundo, porque el Vaticano ha violado lo que se llama el Código de Nuremberg: el Vaticano ha violado un código crítico de bioética y debe reconocerlo inmediatamente. Debe disculparse inmediatamente por este grave error que han cometido. El Código de Nuremberg establece que nadie, bajo ninguna circunstancia, debe ejercer presión, coacción o amenaza de represalia por cualquier tratamiento o procedimiento médico que se realice, y en particular cuando el procedimiento es nuevo, está en fase de investigación, es experimental y no se conocen los resultados.

Acabo de decirle que se trata de material genético inyectado en el cuerpo humano, y no tenemos ni idea de cuánto tiempo durará ni cuán grandes serán las lesiones. Parecen catastróficos sólo en la visión inicial de esto. El Vaticano debe invertir su posición. Deben escuchar a las personas con autoridad, incluido yo, inmediatamente. Y estoy feliz de hablar directamente con el Papa. Esto no es un problema de falta de educación. El Vaticano y todos los líderes religiosos tienen toda la información que pueden obtener. Estos sistemas son sistemas abiertos. Un grupo francés dijo en marzo de 2021: “Cierren el programa, no es seguro”. El documento que publiqué con [Roxana] Bruno y sus colegas, un documento mundial que incluyó a Europa, imploraba a todos los gobiernos que instalaran comisiones de seguridad y comenzaran a revisar los datos de seguridad. Un grupo consultivo basado en la evidencia en el Reino Unido en junio de 2021 informó oficialmente a la MHRA y dijo: “cierren el programa”. Hemos recibido peticiones que pedían que se cerrara el programa. Esto no es un problema de falta de educación: es un problema de complicidad. Pasará a la historia que el Vaticano es cómplice por la pérdida masiva de vidas mediante inyecciones.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!