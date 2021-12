BELÉN EN DANZA: El relato está ganado, queridos

Belén Calvo

El relato está ganado queridos.

Como bien dice López Mirones los de la tele empiezan a recular, aunque yo no creo que sea porque le ven las orejas al lobo sino porque ahora toca aumentar la intensidad en la contradicción y la confusión para que la gente se termine de desquiciar por completo y obedezca ciegamente sin razonar ni pedir aclaraciones.

Los que decían digo, dicen Diego; y se quedan tan anchos con su cara de cemento armado.

Es decir, sale Gaona, por ejemplo, poniendo peros y cuestionando cosas razonables; Carballo que no vacuna a su niña porque (sic) “soy garantista”, junto a Del Val que afirma que la vacuna no crea inmunidad de rebaño, etc. Pero al mismo tiempo dicen que nos confinan porque estamos fatal, presionan más aún para vacunar menores y restringen más aún todos los derechos fundamentales a la vez que criminalizan a los que no obedecen.

Simplemente han aumentado un poco el grado de contradicción.

Y va a ir a más.

En breve en una sola frase Sánchez dirá “la vacuna no inmuniza ni previene nada, más bien aumenta las muertes pero quien no se la ponga es un insolidario y quedará excluido de la sociedad por no contribuir al bien común”.

Y entonces algunos se tirarán por el balcón, otros agarrarán una escopeta y se liarán a tiros contra cualquier cosa que se mueva y, la mayoría de desvalidos, obedecerá sin rechistar y renunciará a intentar entender nada.

La mayoría de no-desvalidos irá aumentando las filas de los “despiertos” (o que se creen despiertos) y caerán en algunos de los cauces creados para canalizarlos (falsos disidentes, líderes de chapa y pintura na más… etc.).

Un porcentaje muy pequeño despertará de verdad de golpe y necesitará un tiempo para recuperarse del shock, y se sumará a las filas de los resistentes.

Mientras, seguirán muriendo por miles a cada segundo, y nos enviarán mercenarios sin alma a destruirnos, arruinarnos y agotarnos.

O eso creen ellos…

Pero un día sin darse ellos cuenta ni esperárselo siquiera, todo se les dará la vuelta de golpe y terminarán huyendo, suicidándose o colgados de un pino por los huevos en alguna plaza pública.

Esta es mi profecía.

Mientras combatimos en la trinchera, no se olviden de seguir viviendo y abrazando, de dejar tiempo para el descanso, de reír mucho y de comprar muchas palomitas, porque este teatro de la confusión y los horrores, desde la posición de observador, también va a tener su lado fascinante.

Sobre todo cuando el circo se les venga abajo…

Palomitas, muchas palomitas.

Paz y bien señores.

*Nota de la autora: no tengo ningún perfil público en ninguna red social. No tengo tampoco ninguna dirección email pública ni número de teléfono. Sólo colaboro en AyL y cualquier publicación actual en mi nombre en cualquier otro lugar ES FALSA.

