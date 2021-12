Frank Cuesta explota: “La gente está aborregada, se pondrá la tercera vacuna por miedo a que se le encierre”

AyL Redacción

Agencias

Frank Cuesta ha concedido una entrevista a ‘The Wild Project’ en la que, como suele ser habitual, ha mostrado sus opiniones sin tapujos y, sobre todo, sin dejar indiferente a nadie.

Para Frank Cuesta, la tercera vacuna refleja cómo es nuestra sociedad. “La gente está aborregada, ahora van a decir que te pongas la tercera vacuna y va a ser todo el mundo en fila. ¿Por qué? Porque les han dicho: ‘si no te pones la tercera vacuna ya no sales de casa, vamos a cerrar el país’. A la gente se le ha metido miedo, no se va a poner la vacuna porque cree en ella, sino porque tiene miedo a que se le encierre. Tienen a la gente amedrentada y aborregada, entonces no están creando una sociedad que piense, sino una sociedad que sigue”, expuso.

Frank Cuesta se refirió también a su visión frente a la inmigración. “Si estás en Canarias o en Algeciras estás hasta los putos cojones de tener miedo de los moros. Siempre se les ha llamado moros. Árabes, marroquíes, magrebíes. No sé cómo pollas hay que llamarles ahora. En antiguo, moros. En moderno señores que vienen del norte de África”, comenzó.

“La gente está hasta los huevos pero no porque el moro sea malo. El moro tiene hambre, el moro tiene frío, y les has dejado pasar. Tienes que seguir unas reglas porque si no te echan del país. Pero no me impongas a mí que me guste tener 30 moros enfrente de casa con hambre. Ponme más policía o ponles más comida”, sentenció.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!