Damián Galerón: los eventos por venir en 2021-2022. Principales ideas del coloquio que pueden ver en el vídeo de abajo, extraídas por Karin Becker.

Karin Becker

Adoración y Liberación

Queridos amigos:

Extraigo las ideas principales de esta entrevista hecha a Damián Galerón, el día 17 de octubre, por el medio de información “Producciones BMJ”.

Quiero decirles que todo lo que dice puede resultar muy fuerte para las personas muy sensibles. Puede, también, que no ocurra todo lo que se expone, pero considero que, por si acaso, es importante escucharlo y tomar nuestras medidas. ¿Cuáles? Las iremos viendo en este texto, y en la misma entrevista, cuyo enlace dejo al final de todo.

“No es justo que yo tenga información privilegiada y no la comparta con ustedes”, indica Damián Galerón.

“Advierto que lo que viene es muy duro”, aclara. Se centra en tres hipótesis, sobre tres acontecimientos que podrían ocurrir muy pronto. “Tengo información por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos y rusos”, explica. «Ellos me informan para que yo la dé en mis clases”. Indica que los datos vienen “del más alto rango que podamos imaginar”.

El entrevistado explica que estos tres acontecimientos se desarrollarán con muy poco margen de tiempo entre uno y otro. Y son:

1 – El apagón. Fecha en la que ocurrirá: ENERO DE 2022. “De repente estaremos en casa, leyendo, con la computadora… Y se irá la luz. Esperaremos que regrese la electricidad, pero no será así”. Según el entrevistado, durante meses estará apagada la luz, no habrá internet, teléfono ni distribución de alimentos. No habrá vuelos internacionales ni funcionarán los coches. El objetivo es eliminar a muchos millones de personas.

En tres años quieren eliminar a 5 mil millones de personas, “y lo van a lograr”, según Galerón. Ojo: Para estas navidades ya no tendremos muchos productos, porque van a cortar las cadenas de distribución.

“Las personas que no tengan alimentos guardados, morirán de hambre. Lo que viene es mucho más duro de lo que podemos imaginar”, añade.

Quizás podría adelantarse este apagón para noviembre, pero según ciertas profecías, indica, podría empezar entre enero y febrero.

Recomendación: ACUMULAR ALIMENTOS PARA, MÍNIMO, 5 MESES. Legumbres, garbanzos, lentejas, frijoles, pastas. Sal, azúcar. Cuando llegue a su final el apagón, vendrá…

2 – La tercera guerra mundial. “El campo de batalla será Europa”, asegura Galerón, indicando que nace a partir de una alianza china. Será una guerra termonuclear en la que se utilizarán armas desconocidas y misiles intercontinentales, “con el objetivo de matar a 2.500 millones de personas en 3 semanas”.

La guerra durará eso, poco tiempo, “y Europa quedará exterminada en un 50%. Países como Bélgica, Rumanía y Holanda desaparecerán”, indica. Estados Unidos pasará de 334 millones de personas a perder 184 millones, en dos años. España, México, Costa Rica… Perderán un 50% de la población.

Importante: Galerón cree que el apagón va a ser mucho más espantoso que la guerra. “Durante la guerra están abiertos comercios, te puedes mover, más o menos. Pero durante el apagón no se va a poder mover nadie, porque habrá ley marcial. Sales de casa y te matan”. Indica que muchas personas se suicidarán. Y durante el confinamiento, indica, lanzarán un virus mortal, parecido al ébola.

3 – Impacto de un asteroide. Fecha: UNO DE LOS PRIMEROS 15 DÍAS DE MAYO DE 2022. “Probablemente se trata de El Aviso, de Garabandal”, indica. “De El castigo no hablaremos ahora porque eso vendrá después”, aclara. El entrevistado tiene contacto con astrofísicos y militares, así como con geólogos, y con esos datos, se basa para explicarnos todo esto.

Datos técnicos del asteroide: 7 km de diámetro. Cuando entre en contacto con la atmósfera se partirá en dos, y la parte más pequeña impactará en el Océano Atlántico, bastante cerca de Florida. El otro pedazo impactará en el Océano Pacífico. La onda expansiva alcanzará los 9.000 km. Por donde pase esa onda, no quedarán montes, árboles, ni casas.

“Todas las islas del Atlántico y del Caribe desaparecerán, incluidas las Islas Canarias”. Desaparecen Cuba, gran parte de Puerto Rico, y los estados de Centro América quedarán gravemente dañados.

Desaparecerán además Nueva York, Washington, Nueva Jersey, al igual que toda la península de Florida. Las olas que llegarán a las costas de América (Colombia, Brasil, Venezuela) pueden alcanzar los 600 metros de altura. “Todas las ciudades costeras del mundo, sin excepción, desaparecerán”, advierte.

Además, por el impacto de los asteroides, nos enfrentaremos a un invierno nuclear, y la gente morirá de frío, a raíz de estos fenómenos. Este frío durará meses.

“Todos estos acontecimientos vendrán antes de la segunda luna de sangre (mayo de 2022), poco antes eliminarán la eucaristía”, explica. “Solo algunos sacerdotes harán misas en privado, y a las misas abiertas no hay que ir porque tendrán contenido satánico”, advierte.

A continuación, el entrevistado respondió una serie de preguntas de la audiencia, que trataron sobre: Qué países serán afectados en la tercera guerra mundial – Cómo será el virus que lanzarán – Qué sucederá con el volcán de La Palma – Qué partes de México serían afectadas – A qué altura sobre el nivel del mar conviene vivir… Entre otras. (Les recomiendo escuchar la entrevista completa).

❗️Respecto a los vacunados, indicó cuestiones muy importantes: a) El 90% los vacunados morirá dentro de los dos años posteriores a la vacunación. b) Los hijos que están naciendo de las madres vacunadas no son humanos, son simples homínidos. c) Pfizer empezará a repartir una pastilla, supuestamente contra el coronavirus. Todo aquel que la tome, morirá en medio de dolores espantosos.

🙏 Esperanza y consejos: El entrevistado explica que los ángeles ayudarán a mucha gente, trasladándolas en segundos, de un sitio a otro. Indica que debemos orar, y mucho, para ser protegidos. “Muchos tendréis que tomar decisiones duras. Lo primero, salir de la ciudad. Que no tenéis plata (dinero) para comprar una casa, podéis alquilar una”, indica. OJO: Las deudas desaparecerán tras el apagón, y se restaurará el dinero de los bancos, pero solo recuperarán el dinero los vacunados, por lo que urgentemente debemos sacar el dinero ahora. Respecto al virus que lanzarán, hay algunas plantas que curarían a los enfermos, se está divulgando esta información en algunas apariciones marianas.

✨ En fin, amigos, como dije al principio, puede que nada de esto ocurra, o que sucedan eventos, pero no con esta gravedad. Reitero: Sea como sea, seamos precavidos, con toda esta información podemos concluir fácilmente qué medidas podemos tomar. Nunca está demás tener alimentos, agua… Y si llega nuestra hora, pues, ha llegado, y si hemos sido de buen corazón, de seguro iremos al Cielo. Y concuerdo con Damián Galerón: ¡¡Mucha oración!!

➡️ Aquí les dejo el enlace a la entrevista:

AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

https://ayl.tv/cuenta-de-membresia/tipos-de-suscripcion/

¡No se lo pierda y comparta con todos el enlace!

1) ¡Entra ya en AYL.TV y pincha en UNIRSE! Es importante ya que así se suscriben a la nueva plataforma, bien en su modalidad gratuita, o bien en las modalidades de ayuda al proyecto, que hay varias, y desde solo 1 euro al mes; a fin de que podamos mantenerla y hacerla crecer. Sea como fuere denle a UNIRSE. Así podrán recibir los correos; comentar en la plataforma; etc…

Y para no perderte ninguna de las informaciones que podamos seguir dando por nuestras diversas vías:

2) Recuerda suscribirte a DANDO CAÑA Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2OST1xkjLcRlB-jqJaPddw?sub_confirmation=1

3) Suscribirte a ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

4) Suscribirte a DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

5) Suscribirte al nuevo canal VICENTE MONTESINOS: https://www.youtube.com/channel/UC_bDZK4g-aEBieZVoKRAwaA?sub_confirmation=1

5) Suscribirte a nuestro canal de Telegram desde donde te llegará información de todas nuestras publicaciones y datos exclusivos: t.me/adoracionyliberacion

6) Suscribirte a nuestra web escrita: adoraciónyliberación.com

7) Y suscribirte a nuestro Canal de Podcasts en Ivoox (https://www.ivoox.com/podcast-adoracion-liberacion-podcast_sq_f11160985_1.html)

8) Puedes suscribirte también al Canal de Telegram personal de nuestro director Vicente Montesinos en t.me/vicentemontesinos

——————

NUEVAS VÍAS DE CONTACTO

➡️CANAL OFICIAL DE TELEGRAM ADORACIÓN Y LIBERACIÓN: t.me/adoracionyliberacion

➡️CANAL OFICIAL DE TELEGRAM VICENTE MONTESINOS: t.me/vicentemontesinos

➡️ FACEBOOK: https://www.facebook.com/adoracionliberacion/

➡️ TWITER: https://twitter.com/adoralibera

➡️ INSTAGRAM: https://www.instagram.com/adoracionliberacion/

➡️ DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

➡️WEB: adoracionyliberacion.com

➡️ E-MAIL CONTACTO: info@ayl.tv

➡️ E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!

————————–

Les invitamos a acceder a estas buenas lecturas; recomendadas para todos en estos tiempos:

– Jorge Alverto Vásquez: San Agustín y el final apocalíptico del milenio: https://amzn.to/3ko8U9X

– Ana Catalina Emmerich: La amarga Pasión de Cristo: https://amzn.to/2QQjV8N

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de Jesús: https://amzn.to/3u51A6a

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de la Virgen María: https://amzn.to/3csYAdT

– P. Gabriel Amorth (exorcista): 100 oraciones contra el diablo: https://amzn.to/3bH7uE4

– P. Castellani: El Apokalipsys: https://amzn.to/2OYiLH7

– P. Castellani: El Evangelio según San Juan: https://amzn.to/2NiLeqM

– Todo sobre San José: https://amzn.to/3sf7LEp

– Aprender Latín Eclesiástico: https://amzn.to/3r7kMhI

– Laureano Benítez: Canon, una investigación que demuestra la verdad histórica de los evangelios: https://amzn.to/30WK0of

– Laureano Benítez: Historias del Padre Pío: https://amzn.to/3s3Pz0n

– Mauricio Ozaeta: Quinto Reino: https://amzn.to/3tuNPxg

– Taylor Marshall: Infiltración. El complot para destruir la Iglesia desde dentro. https://amzn.to/3ldWxNJ

– Laureano Benítez: El Himalaya de mentiras de la memoria histórica: https://amzn.to/3s6tHRP

– Laureano Benítez: La dictadura en tiempos del virus: https://amzn.to/3r4QpIT

– Coronavirus: como acabar sigilosamente con la humanidad: https://amzn.to/3eKULCu

– Jose Antonio Bielsa: Agenda 2030: Las trampas de la nueva normalidad: https://amzn.to/2P56p0v

– Marco Tosatti: Neovatican Gallery (inglés): https://amzn.to/3fTnANA

– Japón a la luz de la Evangelización (Antonio Peña): https://amzn.to/3wCdmXd

– La casa de Palma (Antonio Peña): https://amzn.to/2TEhM1h