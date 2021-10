Datos oficiales de Estados Unidos: desde el comienzo de la inoculación, 600% más de decesos anómalos

AyL Redacción

Los datos disponibles del Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos muestran que desde que se lanzó el programa de vacunación Covid-19 en ese país, los decesos debido a “hallazgos clínicos anormales no clasificados en otra parte” han aumentado exponencialmente en comparación con los niveles de vacunación previos al Covid-19.

Las estadísticas oficiales muestran que el programa de vacunación contra el Covid-19 comenzó en Estados Unidos el 20 de diciembre de 2020. Y para el 20 de enero de 2021, un total de 14,270,441 personas habían recibido una dosis única del suero Covid-19 (4, 3% de la población), mientras que 2.161.419 personas habían recibido dos dosis de suero contra Covid-19 (0,7% de la población).

El ritmo del despliegue del Covid-19 parece haberse acelerado realmente, aunque alrededor del 5 de marzo de 2021 el 16,9% de la población había recibido una sola dosis y el 8,7% de la población había recibido dos. El 24 de abril había aumentado al 42,1% de la población que recibía una dosis única y al 28,2% de la población que recibía dos dosis.

Pero al mismo tiempo, algo más también comenzó a aumentar de manera sospechosa, a saber, las muertes debido a hallazgos clínicos anormales no clasificados en otra parte.

El gráfico anterior se tomó de los datos oficiales del CDC que se pueden buscar aquí (ver Ref. 1) y muestra el número de muertes debido a “signos de síntomas clínicos y resultados clínicos y de laboratorio anormales y hallazgos no clasificados en otra parte” para la semana en la que ocurrieron.

La Organización Mundial de la Salud afirma que las muertes en esta categoría son las siguientes:

· Casos para los que no es posible formular un diagnóstico más específico, incluso después de que se hayan examinado todos los hechos relevantes para el caso;

· Signos o síntomas existentes en el momento de la primera reunión que fueron transitorios y cuyas causas no se determinaron;

· Diagnósticos provisionales en un paciente que no ha regresado para una mayor investigación o tratamiento;

· Casos notificados en otros lugares para investigación o tratamiento antes de que se hiciera el diagnóstico;

· Casos en los que no se dispuso de un diagnóstico más preciso por cualquier otro motivo;

· Algunos síntomas, para los que se proporciona información adicional, que en sí mismos representan problemas importantes en la atención médica.

Como se puede ver en el gráfico anterior, la cantidad de muertes debido a hallazgos clínicos anormales no clasificados en otra parte se ha mantenido en un promedio constante de poco más de 1,000 por semana desde febrero de 2020, y estaba en estos niveles incluso antes de la supuesta pandemia que afectaba a Estados Unidos.

Sin embargo, hacia fines de marzo / principios de abril de 2021 se verificó un aumento imprevisto de la cantidad de decesos anormales registrados por semana, aumentando repentinamente a 2.000 por semana a mediados de abril, antes de aumentar a más de 7.000 por semana a mediados de septiembre, lo que representa un aumento del 600% respecto al promedio observado cada semana antes del inicio del lanzamiento de la vacunación Covid-19.

Obviamente, la pregunta es: ¿por qué?

La correlación no siempre es igual a la causalidad, pero las similitudes en el siguiente gráfico son ciertamente muy sospechosas.

El gráfico anterior muestra la cantidad acumulada de dosis de vacunas Covid-19 suministradas en los Estados Unidos cada semana junto con la cantidad de muertes a causa de signos de síntomas y resultados clínicos y de laboratorio anormales no clasificados en otra parte registrados por semana.

Como se puede ver, el aumento significativo y luego la leve disminución en el número de vacunas y el número de muertes por aborto son extremadamente similares, lo que sugiere que las inyecciones experimentales de Covid-19 son la causa de un aumento del 600% en las muertes anormales.

Sabemos que las muertes no se deben al Covid-19, ya que se clasificarían como tales si lo fueran, y un aumento en las muertes anormales no siguió a la introducción del presunto virus SARS-CoV-2 en Estados Unidos. Lo único que tienen en común millones de personas desde que las muertes anormales comenzaron a superar el promedio esperado es que a millones de personas se les ha administrado una inyección experimental, para la cual no hay datos de seguridad a largo plazo para saber cuáles serán las consecuencias.

Los datos oficiales de los CDC sugieren que las consecuencias de una vacunación masiva experimental son un número vertiginoso de muertes provocadas por causas anormales no identificadas . Si no es una consecuencia, entonces es una gran coincidencia infernal, pero una vez más nos parece que estamos viviendo en la “era de las coincidencias”.

Para visualizar los datos sobre la cantidad de muertes anormales en el sitio web de los CDC, debe hacer lo siguiente:

1. Seleccione el gráfico de la línea de tiempo de las opciones del gráfico hacia la parte superior central de la página.

2. Establezca la “Dimensión” en “Datos de fin de semana”.

3. Establezca la ‘Medida’ en ‘Síntomas, signos y hallazgos clínicos y de laboratorio anormales, no clasificados en otra parte

4. Seleccione “Eje” en la columna de la izquierda.

5. Vaya a “Ordenamiento gráfico” y seleccione “Ascendente por etiqueta”.

Vaya a los Datos CDC

