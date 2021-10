BELÉN EN DANZA: Liberqué, igualicómo, fraternicuánto

Belén Calvo

Adoración y Liberación

El uso y abuso torticero de las palabras es una de esas cosas que se han convertido en un eficaz aviso de cuándo debemos ponernos en guardia y mantenernos alerta.

¿Saben ustedes esa sensación, cuando uno lee o escucha algo, de que hay un tufillo raro que instintivamente nos hace pararnos y escuchar de nuevo, más atentamente esta vez?

Sí, creo que todos ustedes, a estas alturas, saben perfectamente a lo que me refiero.

Verán, por deformación profesional, además de reflexionar y meditar sesudamente lo que leo y escucho, yo, pienso con todo el cuerpo; y es esa la aportación particular con la que, creo, puedo humildemente contribuir a desenredar la madeja de esta confusión y distopía en la que pretenden sumirnos.

Así que no van a encontrar ustedes aquí argumentos eruditos, ni citas de grandes autores, ni pruebas científicas, que ya muchos otros, más cualificados y doctos que yo, pueden aportárselas y de hecho lo hacen. Yo quiero compartir con ustedes unas reflexiones de base, de esas salidas del olfato, de la contundente sensación de que me están contando un cuento, que, en mi caso (y en el de todo ser humano que, además de su intelecto, esté atento también a las reacciones de su cuerpo), provocan una sensación muy tangible, física diría, inmediata, de rechazo, de alerta.

¿A qué llaman libertad, igualdad y fraternidad?

Me voy a centrar en estas tres palabras, porque se han vuelto a poner muy de moda, y porque, en los ámbitos del poder, la jerarquía de la Iglesia y en toda la propaganda de la Agenda 2030, el Gran Reinicio, la Nueva Normalidad, o como quieran ustedes llamar a esta locura distópica que quieren imponernos, se está abusando de esas palabras como justificación de todas sus tropelías.

Que si fraternidad universal, que si sociedad abierta, que si todos somos iguales, etc.

Claro, ¿Quién en su sano juicio va a estar en contra de esas tres palabras y otras similares y de su significado literal? A todos nos evocan, en una primera reacción, cosas positivas y deseables para todos los humanos de la tierra. ¿Quién podía estar en contra?

¿Quién podría estar en contra, así mismo, de los derechos humanos?

Pero, ¿es lo mismo “derechos humanos” que Derechos Humanos en cuanto a un dogma institucionalizado por nuestros bienintencionados – o no – gobernantes? (1)

Igualdad

Perdonen señores pero, ¿Desde cuándo somos todos iguales? ¿Desde cuándo es deseable serlo? ¿Desde cuándo se considera simplemente posible?

¡No es real! ¡Todos somos diferentes! ¡Dios nos ha hecho únicos e irrepetibles! ¡Diferentes en todo! Unos más altos, otros más inteligentes, algunos hábiles con sus manos, otros talentosos en artes o en ciencia, o en cultivar la tierra; algunos rubios, otros pelirrojos, negros, amarillos, ¡DIFERENTES! ¡Todos diferentes!

¿Qué nos están contando? No es en absoluto deseable, ni siquiera es posible, volvernos a todos uniformes. Miren, por ejemplo, este maravilloso argumento de Cassius Clay sobre las razas.

¿Quienes son los racistas, los que abrazan la diversidad o los que quieren convertirnos a todos en mestizos por imposición con el argumento de “la tolerancia”?

Lo que entendíamos todos (hasta que el mundo se volvió loco) y que todos aprobábamos y reconocíamos como real, sano, y deseable, era TODOS IGUALES ANTE DIOS, o su equivalente terrenal TODOS IGUALES ANTE LA LEY.

Es decir, el reconocimiento explícito de que siendo DIFERENTES, todos merecemos igual trato digno, igual respeto, iguales derechos y también deberes.

Pues fíjense ustedes hasta dónde llega la falacia que pretendiendo convertirnos en una masa uniforme (¿o debería decir informe?), predican su igualdad uniforme en nombre del respeto a la diversidad. Demente. Francamente ¡Demente!

Hay gente talentosa en muy distintos ámbitos. Cada ser humano tiene capacidades y características únicas,

¿De qué manera entonces podrían hacernos a todos iguales?

Pues igualando por lo bajo.

No podemos igualarnos en talento a un genio o a determinada capacidad brillante del tipo que sea. Pero sí pueden menospreciar la genialidad, infravalorar los talentos reales, desincentivar el desarrollo de las capacidades individuales con tal de que aquel que pueda ser brillante en algo sea igual que aquel que no lo es. Es decir, igualan por lo bajo para hacernos no sólo uniformes, sino igual de mediocres e ineficientes. No sé a ustedes, pero a mí me parece el sueño de todo tirano: una masa informe de seres incapaces, y por tanto dependientes.

Otra forma de inducirnos a la igualdad masónica (pongámosle nombre sin eufemismos) es con esto de la sociedad abierta, de abrirnos a los demás. De nuevo suena muy bonito, no hay nada malo, aparentemente, en estar abierto a conocer y entender al los demás, ¿No es cierto? Pero tanta insistencia y la forma en que lo definen y proponen suena más bien a fundirse, a disolverse en el otro. ¿De qué manera entonces yo sigo siendo yo y el otro, otro?

Fraternidad.

Más de lo mismo.

Lo que nos hace verdaderos hermanos es la paternidad de Dios. Lo que nos hace iguales ANTE Él es que somos sus hijos, todos diferentes, todos únicos, todos individuos, pero todos hermanos porque compartimos nuestra condición de humanos y un mismo Padre.

En Mateo 22:39 el segundo mandamiento dice “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”, ¡No dice te fundirás con el otro hasta que desaparezcáis los dos!

Me parece vital, de entrada, la segunda parte del mandamiento “como a ti mismo”. Es decir, ámate, reconócete, cuídate, delimítate, sé tú, sé veraz, sé como Yo te hice, sé la mejor versión de lo que Yo creé, para poder después hacer lo propio con el otro: reconoce al otro, delimita al otro, ama al otro, déjale ser otro, anímale a ser otro, alimenta su unicidad, respétalo y ámalo siendo el otro, el no-yo, el diferente a ti, ¡ámalo así! ¡Cómo OTRO!

¿De qué modo puede ser amor desear la disolución, la aniquilación, propia y del otro?

Señores, esa fraternidad masónica que nos imponen hasta en la sopa con una propaganda maniquea, simplista, buenista y mojigata no tiene nada de deseable, ni de sana, y mucho menos de cristiana, me parece a mí. Todo lo que suene a sociedad abierta, brazos abiertos, ábrete, renuncia a ti, no seas egoísta, fúndete con la masa, deja de ser individuo para pasar a ser masa, con la excusa de crear comunidad… a mí me huele fatal y me pone en guardia. No quieren una comunidad de individuos fuertes, autónomos, conscientes, capaces, diferentes, complementarios en sus cualidades y talentos, que construyan comunidades fuertes, sanas, empáticas y con verdadera fraternidad nacida de la conciencia plena de nuestra paternidad común, de nuestras necesidades comunes, de nuestra condición de seres sociales, mamíferos necesitados de amor, familia y comunidad. No.

Buscan una masa informe de seres-nada sin definir, sin capacidades propias, sin talentos particulares, mediocres todos, sin diferencias ni individualidad. Quieren una masa informe de no-seres. Una anti-creación. Eso quieren.

Libertad.

¿De qué manera puede haber libertad en la nada?

Esta gente pretende llamar libertad a la ausencia de todo límite.

Sin límites no hay nada definido, delimitado. Lo que ES, lo es porque está definido, delimitado por unas características, condiciones, cualidades. Así yo puedo elegir libremente entre lo que ES, entre las opciones EXISTENTES, y lo que existe es nombrado, descrito, delimitado. “Y en el principio fue el Verbo” (Jn 1.1)…

De nuevo la disolución, el relativismo, la informidad, el no-ser.

Hasta los que se definen a sí mismos como libertarios o transgresores ¡Necesitarían un ALGO que trasgredir!

El río es río mientras está delimitado por su recorrido, su trayectoria, hasta que se funde en el mar y deja de existir. ¿Cómo puedes elegir bañarte en uno u otro río cuando ya todos son mar?

¿De qué forma podría escoger y trasgredir los límites impuestos si no existe ningún límite?

¡Si se niega hasta la propia naturaleza humana! Ya no hay hombres o mujeres, padres y madres, hay “genero binario”, progenitor 1, progenitor 2, y muy pronto, por qué no “no-progenitor” si nace de una cubeta, etc.

En nombre de la libertad han abolido todo límite. Convirtiéndonos en esclavos de la nada.

Cuando hay límites, existencia, entes reales, hay una realidad común en la que todos vivimos, como lo es, por ejemplo, el agua para los peces. Todo se desarrolla en una realidad común. Cuando relativizan todo, hasta la propia realidad tangible, que ahora pretenden que cada uno percibe a su manera desde la autodefinición que puede cambiar así mismo a cada rato a capricho, no hay nada que compartir, no hay nada entre lo que escoger, no hay posibilidad práctica de elección alguna. No sé si me explico.

Forzándonos a aceptarlo todo, no podemos elegir libremente entre nada. ¿Se entiende? Pensamiento único; verdad oficial; igualdad de género; lenguaje inclusivo; vacunación obligatoria “por amor” porque para que la vacuna del otro funciones tienes que pincharte TÚ; sororidad feminista: si no suscribes el discurso oficial eres traidora a tu género; derechos LGTBI+: ahora ya no puedes ser heterosexual porque eso no existe, cada uno elige que ser en cada momento según te “sientas”; la razón es represora, lo que vale es la emoción, si reclamas la lógica y la racionalidad eres ¡fascista!; etc. ¡Pero qué es esto!

Para poder ser libre necesito saber, primero, quién y qué soy, y eso sólo puedo saberlo en relación a lo que no-soy. Y en función de esa conciencia y de esa relación, elijo, en función de mis características propias, de mi personalidad única, de mis necesidades particulares, que como individuo (indivisible) único e irrepetible de una comunidad inmensa de seres, entes, existentes, nombrados, delimitados, comparto en muchos aspectos con los demás, y es ahí donde radica nuestra fraternidad, igualdad y libertad, bien entendidas, en nuestra diferencia, en nuestra común paternidad y condición humana y en los límites que permiten que la Creación sea creación y no anti-creación.

¿Muy enrevesado? Espero haberme explicado.

Esa agenda, reseteo, “normalidad”; lo que pretende es nuestra aniquilación como individuos distintos que viven en una comunidad (Cualidad de común RAE).

¿Han leído ustedes Fratelli Tutti? Pues les ruego lo hagan. Es una “encíclica” muy reveladora…

La palabra católico YA significa universal. ¿Por qué necesitan darle un nuevo matiz a la “universalidad” de lo YA universal?

Me no comprende…

O si…

¿No les sorprendió a ustedes que los masones la aplaudieran tanto?

Convirtiendo la Fe y la Iglesia Católica en una especie de ONG que promueve este buenismo barato, esta igualdad en la mediocridad, esta apertura a disolverme en el otro para “no ser egoísta”, esta fraternidad que requiere mi disolución y la del hermano en nombre de “la tolerancia”, esta flexibilización de los límites “rígidos” (sic); están poniendo en práctica lo que los terapeutas llaman “círculo del abuso narcisista”, que consiste en convencerte, a base de contradicciones (refuerzo intermitente), comparaciones y culpabilizaciones constantes (triangulación) y acusaciones de egoísmo e intolerancia, de que eres malo, “un lobo para el hombre” *; para terminar convirtiéndote a ti, la víctima de ese bucle criminal, en un ser inseguro, miedoso, obediente, manejable, anulado y, sobre todo, DEPENDIENTE.

¿De qué manera alguien que VERDADERAMENTE NOS QUIERA desearía eso para nosotros?

Eso NO ES AMOR. Es todo lo contrario. Es desprecio.

Y, piénsenlo, también envidia…

(1) Más allá de los Derechos Humanos. Alain de Benoist

* la cita correcta y completa original de Plauto es «Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit» Lobo es el hombre para el hombre, y no hombre, cuando desconoce quién es el otro.

