Escandaloso: Se descubre que hospitalizados por el virus que contaban historias dramáticas y pedían a todo el mundo que se vacunara, son en realidad actores

Se han difundido al menos tres vídeos en los que unos pacientes hospitalizados relataban su dramática experiencia con el virus y pedían a la gente que se vacunara. Una vez colgados en las redes sociales varias personas han investigado a esos pacientes y han descubierto que, casualmente, en los tres casos eran actores.

Las noticias que poco a poco, se van descubriendo relacionadas con el virus empiezan a ser sumamente escandalosas. Además de las grandes mentiras que se nos está contando con esto de la vacuna, se nos está dando información sesgada sobre los efectos de esas vacunas en la mayor parte de la población y sobre las consecuencias, dramáticas en muchos casos, que están provocando.

Por ejemplo, escandaloso es lo que ha sucedido en Australia. Se han difundido al menos tres vídeos en los que unos pacientes hospitalizados relataban su dramática experiencia con el virus y pedían a la gente que se vacunara. Una vez colgados en las redes sociales varias personas han investigado a esos pacientes y han descubierto que, casualmente, en los tres casos eran actores.

La noticia ha sido destapada por ‘Media Watch’.

Los vídeos fueron grabados en el Sidney´s Concord Hospital por la doctora Lucy Morgan y difundidos, además de por las redes sociales, por grandes cadenas de televisión.

Pero la gente comenzó a investigar e incluso realizaron llamadas a los hospitales haciéndose pasar por familiares de los ingresados para poder hablar con ellos. Sorprendentemente, la telefonista del hospital contestaba siempre que no había nadie ingresado con esos nombres.

Media Watch, un programa de televisión de ABC Australia, descubrió un escándalo en varios informes de noticias que presentaban pacientes supuestamente ‘enfermos’ con COVID en los hospitales. ¡Resulta que todos son actores de crisis!

Paul Barry informó sobre Ramona, uno de los 700 pacientes con COVID hospitalizados en Australia a fines del mes pasado.

Quien, junto con otros dos en el Concord Hospital de Sydney, estaba ansioso por advertir a las personas sobre los peligros de COVID al compartir historias desgarradoras sobre la enfermedad desde sus camas de hospital:

FAWAZ DANDAN: Por favor, vacúnese. Ojalá lo supiera de antemano.

OSAMA AHMAD: … dificultad para respirar, algo que ataca los pulmones. Fue duro.

Las imágenes de esos pacientes, identificadas solo por sus nombres, fueron grabadas por la Dra. Lucy Morgan y publicadas por New South Wales Health. Y llegó a todas las cadenas principales, incluidas ABC News, Ten News First y Seven News.

Pero pronto la gente en las redes sociales se preguntó si el video de New South Wales Health era en realidad una falsificación.

Y entre los escépticos se encontraba el ex-senador de One Nation, Rod Culleton, cuyo post recibió miles de me gusta, y otro ex-senador, David Leyonhjelm.

¿Se dan cuenta que el problema no es tan solo que haya gente poderosa organizando toda esta farsa?

El gran problema es toda esa gente que, a cambio de dinero, colabora en actos criminales como estos.

Nos resulta hasta increíble que pueda haber gente así.

————————–

