EL CARDENAL RAYMOND LEO BURKE NOS REMITE UNA CARTA DE AGRADECIMIENTO

Les dejamos traducción al español de la carta remitida por el Cardenal Burke a nuestro e-mail; titulada: «Carta de agradecimiento». Laus Deo!

¡Alabado sea Jesucristo!

En el Sagrado Corazón de Jesús y a través del Inmaculado Corazón de María, expreso una profunda gratitud a Dios, que me ha llevado a este punto de curación y recuperación. Como ya lo comunicaron la dirección y el personal del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, por quien también expreso mi más profundo agradecimiento, ya no estoy intubado con un ventilador médico. Me trasladaron fuera de la Unidad de Cuidados Intensivos Médicos y me instalaron en una habitación de hospital donde los médicos, enfermeras y numerosos miembros del personal del hospital me han brindado atención médica vigilante, excelente y constante. También a estos profesionales dedicados les doy las gracias de todo corazón, así como a los sacerdotes que me han ministrado sacramentalmente. A quienes han ofrecido innumerables rosarios y oraciones, encendieron velas y pidieron la ofrenda de la Santa Misa, les extiendo mi más sincero agradecimiento y pido al Señor y a su Madre que los bendigan a todos. También agradezco a mis hermanos obispos y sacerdotes que han ofrecido misa por mí o han rezado por mí en el altar.

Esta generosa efusión de gracia me une a ustedes de una manera especial, ya que también estoy particularmente unido a todas las víctimas que sufren los efectos del virus COVID-19. Con todo mi corazón, les expreso mi deseo de poder responder a todas las llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos. Sin embargo, debido a la rehabilitación intensiva que pronto comenzaré, no será posible dar una respuesta más allá de estas cartas universales. En tu caridad, sé que comprenderás esta circunstancia y aceptarás que debo conservar mi energía para recuperar la salud y las fuerzas. Las regulaciones del hospital limitan las visitas a los miembros de la familia inmediata. Durante el próximo período prolongado de convalecencia, es mi intención proporcionar actualizaciones ocasionales cuando haya algo importante que compartir con ustedes.

El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe ha aceptado el papel necesario y crucial de la comunicación directa, en mi nombre. Nuevamente, en su amabilidad, le pido que me dirija toda su comunicación a través del sitio web del Santuario, GuadalupeShrine.org/MessageCardinalBurke .

Últimamente, he recordado el lema que tomé cuando fui seleccionado para el episcopado: “Secundum Cor Tuum” ( Según tu corazón ). Todas las cosas ordenadas en y por la Divina Voluntad tienen como origen el Sagrado Corazón de Nuestro Salvador, cuya motivación fundamental es Su Amor Eterno por Su Padre y por Sus hijos. Dado que la Divina Providencia ha gobernado que permanezca hospitalizado por el momento, reafirmo ahora esa misma convicción episcopal: el sufrimiento, unido al sufrimiento de Jesucristo, es verdaderamente eficaz en su Plan Divino para nuestra salvación cuando se acepta de buena gana y de todo corazón. San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña el significado de nuestro sufrimiento: “Ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne completo lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia ”(Col 1, 24).

Unido a Jesucristo, Sacerdote y Víctima, ofrezco todo lo que sufro por la Iglesia y por el mundo. Pidiendo la bendición de Dios sobre ti y tu familia, y confiando tus intenciones a la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego, San Miguel Arcángel, San José, San Pedro y San Pablo, y tus santos santos patronos, me quedo.

Suyo en el Sacratísimo Corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de María, y en el Purísimo Corazón de San José,

Raymond Leo Cardenal Burke

28 de agosto de 2021

Fiesta de San Agustín, Obispo y Doctor de la Iglesia

————————–

