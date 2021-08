EDITORIAL DE ALCANCE: TRAS AÑOS DE TRABAJO, SE CONFIRMA NUESTRO DESCUBRIMIENTO: BENEDICTO XVI ES EL PAPA (Por Vicente Montesinos)

el •

Después de los rumores sobre la posible renuncia de Bergoglio, el asunto se les ha vuelto imposible de posponer. Lo que corrobora, nuevamente, nuestra inicial, permanente, constante y reiterada idea de que Benedicto XVI sigue siendo dueño de la Santa Sede.

Solo ocho años después de la famosa Declaratio de Benedicto XVI, hemos logrado, por la gracia de Dios, que el Vaticano se de cuenta de un pequeño e insignificante problema jurídico: el hecho de que la institución del Papa Emérito simplemente no existe. Tanto es así que parece que se está trabajando ya a marchas forzadas en una reforma para regular el asunto. Esto equivale a cerrar corriendo el gallinero, cuando hace tiempo que las gallinas se escaparon; y corrobora nuestra reciente intuición también relanzada por Libero.

En resumen, aunque con «algo de retraso», el Vaticano está tratando de regular el estatus del Papa Emérito. El motivo radicaría en la posibilidad de que Jorge Mario Bergoglio dimita por motivos de salud tras la operación de colon de principios de julio, como ya les adelantamos en Adoración y Liberación el pasado 10 de de agosto. Una perspectiva que podría ser más concreta de lo imaginado, si es cierto que en las calles vaticanas se susurra que la regularización de lo emergido, ahora parece urgente y no se puede posponer.

Luego; ¿qué fue Joseph Ratzinger durante los últimos ocho años? Sobre todo a la luz del hecho de que todavía viste la túnica blanca, vive en el Vaticano, firma el PP ( Pater Patrum ) y da la bendición apostólica. Pues ya lo saben… Lo que Adoración y Liberación ha expuesto, argumentado, contado, difundido, peleado y mantenido desde un principio: el único y verdadero Papa.

Sin embargo, durante ocho años, «el mundo» (medios generalistas, medios católicos, comparsas y bergoglianos) ha estado repitiendo que solo hay un Papa: Bergoglio.

Y cuidado: porque como no nos cansamos de repetir, si Joseph Ratzinger sigue siendo el pontífice reinante, Bergoglio no puede cambiar legítimamente el instituto, y mucho menos renunciar (de un cargo que no ocupa). Pero, sobre todo, un cónclave llamado a elegir a uno de sus seguidores daría vida a una línea de sucesión antipapal. Algo de lo que Benedicto XVI parecería ser consciente, también a partir del impactante descubrimiento que ilustramos hace unos días.

En la entrevista de Peter Seewald dirigida a nuestro Papa, Benedicto XVI; ya saben que hubo una pregunta que se refería a la llamada «profecía de San Malaquías». Una lista de lemas latinos que designan a 111 futuros Papas, tradicionalmente atribuidos a San Malaquías de Armagh y que termina con Benedicto XVI.

«¿Y si fueras el último en representar la figura del Papa como lo conocemos hasta ahora?» preguntó el entrevistador. Y el pontífice alemán respondió increíblemente que «cualquier cosa puede ser». Es decir, ignorando a Bergoglio absolutamente. Ni que decir tiene que cada vez que han dicho que Benedicto decía «el Papa es solo uno; y es Bergoglio…», han mentido. Benedicto solo ha dicho… «el Papa sólo es uno…». Y hasta ahí. Él sabe quién es. Nosotros también. Y ustedes.

Como muy bien ha recopilado nuestro amigo el periodista de Libero, Andrea Cionci, estas aparentes contradicciones se disuelven si se lee la Declaración Final de febrero de 2013 con otros ojos. Es decir, no como una declaración de renuncia (como se ha interpretado erróneamente), sino, de acuerdo con el Canon 412 , de «asiento impedido». Lo cual ocurre cuando el Obispo diocesano no puede ejercer el oficio pastoral «por motivo de prisión, encierro, destierro o incapacidad, no pudiendo comunicarse ni siquiera por carta con sus diocesanos». Y vienen a mi cabeza las innumerables veces que en estos 8 años hemos mantenido en esta casa que el Papa Benedicto hacía lo que podía… recibiendo las burlas de unos, y el desdén de otros.

Cabe recordar que, hace ocho años, Benedicto se encontró literalmente rodeado por esos «lobos» que había evocado en la Misa inaugural de su pontificado. Lobos que estaban tanto dentro como fuera de los Muros Leoninos.

Piensen, recuerden…, en las revelaciones (nunca negadas) del cardenal belga Godfried Danneels , miembro de la mafia de St. Gallen que pretendía precisamente que Benedicto XVI renunciara. O el caso Vatileaks, el escándalo de las cartas privadas de Su Santidad robadas por su mayordomo, fotocopiadas y entregadas a la prensa. O el hecho de que el entonces secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, hubiera torpedeado a Ettore Gotti Tedeschi, presidente del IOR (el banco de la Iglesia ), sin el conocimiento del Papa.

Y sobre todo, piensen en el bloqueo de los cajeros automáticos del Vaticano impuesto por el Banco de Italia a través de un tercer Deutsche Bank Italia, que impidió cualquier transición hasta la dimisión del Papa Ratzinger. Y recuerden también el escarnio al que fuimos sometidos cada vez que hablamos del complot para derrocar a Benedicto, y la participación en el mismo de líderes del mundo de la calaña de Obama o Hillary Clinton. Recuérdenlo todo. Porque ya pronto «el mundo» no va a poder contener toda esta información que llevamos machaconamente dando desde hace 8 años.

Atentos, atentos, atentos… recuerden… ¡Y muchos más!:

¡No dejen de ver estos vídeos ahora, y tantos otros…, porque son, más que nunca, necesarios.

Benedicto XVI está sembrando pistas desde 2013. En esta casa se inició el estudio jurídico de cinco programas llevados a cabo por Ozaeta y Acosta con un servidor, y que desembocaría en uno de los libros que han puesto este asunto en la palestra. En esta casa nos hicimos eco desde un principio de las palabras acertadas al respecto de Fray Alexis Bugnolo. En esta casa entrevistamos en diversas ocasiones al héroe Don Minutella manteniendo la misma tesis. En esta casa hemos recogido decenas de programas de nuestro Director Espiritual, el Padre Tamayo, ahondando en la misma idea. En esta casa hemos publicado los incansables trabajos del Padre Francisco Vegara incidiendo en las más importantes cuestiones sobre la rejuncia de Benedicto y la ocupación de Bergoglio. Y en esta casa hemos trabajado codo con codo con periodistas y vaticanistas de la altura de Andrea Cionci y Marco Tosatti para seguir tirando del hilo. ¿Y porque les digo todo esto? Porque en esta casa no nos sorprenden las jugadas del Vaticano ilegítimo actual para tapar las grietas de un barco que se hunde. Y contemplamos con gozo como cada vez más se suben al carro. Lo cual esperamos que sea por convencimiento, y para arrimar el hombro. Y no por moverse de la foto para el cambio que se avecina.

Lo dijimos desde 2013, y hemos llegado a este agosto de 2021, manteniendo, probando y defendiendo lo obvio: papa solo hay uno; sí. Su Santidad el Papa Benedicto XVI.

————————–

