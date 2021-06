¡ES TIEMPO DE ORAR CONTRA EL MAL! – ORACIÓN PARA ROMPER TODO MALEFICIO Y DEBILITAR LAS FUERZAS SATÁNICAS

el •

ORACIÓN PARA ROMPER TODO MALEFICIO Y DEBILITAR LAS FUERZAS SATÁNICAS.

Los que han estado en contacto con magos, magnetizadores o videntes y/o con el mundo del ocultismo y, en especial, con el espiritismo deben recitar frecuentemente esta oración. Notarán ellos mismos una mejoría en varios aspectos y la desaparición de sus ataduras. Recordamos también que el demonio, que manda en toda magia, no soporta la recitación del Credo.

( Realizar la Señal De la Cruz cuando aparezca + en la Oración)

Padre nuestro que estás en el cielo, te amo, te alabo y te adoro. Te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, que ha vencido el pecado y la muerte, para salvarme.

Te doy gracias también por haber enviado tu Espíritu Santo que me da fuerza, me guía y me santifica.

Te doy gracias por María, mi Madre del Cielo, que intercede por mí con los ángeles y los santos.

Señor Jesús, me prosterno al pie de tu santa Cruz y te pido que me cubras con la Preciosísima Sangre que brotó de tu Sagrado Corazón y de tus Santas Llagas. Purifícame, Oh Jesús, con el agua viva que brotó de tu Corazón y envuélveme en tu Santa Luz.

Padre Nuestro del cielo, que el agua que me lavó en el bautismo remonte el curso del tiempo a través de las generaciones de mi padre y de mi madre para que mi familia entera sea purificada de Satanás y del pecado.

Humildemente prosternado ante ti, Oh Padre, te pido perdón por mí, por mis padres y por mis antepasados: por todas invocaciones de poderes ocultos que han podido enfrentarlos a ti y atentar contra el honor del Nombre de Jesús.

En el Santo Nombre de Jesús y por el poder de ese Nombre, declaro hoy que pongo bajo la soberanía de Nuestro Señor todo lo que me pertenece, material y espiritual, y haya estado sometido a la jurisdicción de Satanás.

por el poder de tu Santo Espíritu, muéstrame, Oh Padre, toda persona que necesite mi perdón y todo pecado que yo no haya confesado. Muéstrame aquello de mi vida que te haya desagradado y las brechas que han podido dar a Satanás la posibilidad de entrar.

Padre santo, te entrego todas las veces que he rehusado perdonar, te entrego todos mis pecados. Te entrego todas las puertas abiertas que han permitido que a Satanás introducirse en mi existencia. Te doy gracias por tu perdón y por tu amor.

Señor Jesús, en tu Santo Nombre, ato + todos los espíritus malos del aire, del agua, de la tierra, de debajo de la tierra y del mundo infernal; pongo también ataduras a + todos los espías enviados desde el cuartel general de Satanás; e invoco tu Preciosísima Sangre sobre el aire, la atmósfera, el agua, la tierra y sus frutos. Ordeno + a todos esos espíritus maléficos que se arrojen inmediatamente a tus pies, sin que me hagan daño ni hagan daño a nadie, para que puedas disponer de mí según tu Santa Voluntad.

En el Santísimo Nombre de Jesús, rompo + quiebro + , anulo + toda maldición, traición, desviación e influencia de los malos espíritus, toda maldición, bloqueo hereditario, conocido o desconocido, todo encantamiento, sortilegio diabólico, así como todo desorden y toda enfermedad, cualquiera que sea su origen, incluidas mis propias faltas y pecados.

En el Nombre de Jesús, rompo + la transmisión de todo compromiso satánico, de toda promesa, de toda atadura, de todo vínculo de orden espiritual urdido por el infierno.

En el nombre de Jesús, corto + y cerceno + toda posible atadura, así como sus consecuencias, con astrólogos, adivinos, videntes, médiums, jeques, curanderos, quiromantes, adeptos a la macrobiótica, a la meditación transcedental o a la nueva era, y con los que practican ocultismo o adivinación en bolas de cristal, hojas de té, posos de café, líneas de la mano, cartas, tarot; y toda atadura con espíritus guías, magos, brujos y todos aquellos que se entregan a cualquier forma de magia, vodú, macumba y otros.

Por último, en Nombre de Jesús, rechazo + y destruyo + todas las consecuencias e implicaciones que puedan provenir de la participación en sesiones mediúmnicas o espiritistas, consultas de horóscopos, la práctica de radiestesia ( péndulo), escritura automática y todo tipo de recetas o preparados ocultos ( ra´wé, kitab, hijad o maleficio) y , por último, todo tipo o forma de superstición que no rinda a Jesucristo el honor y la gloria que le son debidos.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

«He aquí a Dios mi salvador, estoy seguro y sin miedo, pues Él es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación». (Is. 12, 2)

————————–

