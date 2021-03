MONSEÑOR VIGANÒ: MEDITACIÓN PASCUAL PARA ESTOS TIEMPOS OSCUROS.

el •

Amados hermanos. Monseñor Carlo Maria Viganò nos ha hecho llegar esta impactante meditación pascual para estos tiempos oscuros; que dirigiera a Catholic Family News, y que en Adoración y Liberación, con sumo gusto, les hemos traducido al castellano y les compartimos. ¡Gracias Monseñor! ¡Santa Lectura! Vicente Montesinos.

SI INIQUITATES OBSERVAVERIS, DOMINE:

DOMINE, ¿QUIS SUSTINEBIT?

PS 129 : 3

Duello Mors et vita

conflixere mirando.

El año pasado, con una decisión tan incomprensible como miserable, por primera vez en la era cristiana, la jerarquía católica puso limitaciones a la celebración de la Pascua, tras la narración general de la pandemia. Muchos de los fieles, limitados por medidas de confinamiento tan demostrablemente inútiles como contraproducentes, pudieron unirse espiritualmente al Santo Sacrificio, ayudando a las funciones litúrgicas a través del ordenador. Un año después, nada ha cambiado con respecto a entonces, y oímos que se repite una vez más que deberíamos prepararnos para un nuevo encierro con el fin de permitir que la población sea sometida a un suero genético experimental, impuesto por el lobby farmacéutico a pesar de no saber qué efectos secundarios a largo plazo puede tener. En muchas naciones están empezando a prohibirse su uso, debido a las muertes sospechosas que están siguiendo a la inoculación; y, sin embargo, a pesar de la campaña de lucha contra el terrorismo mediático, los tratamientos básicos demuestran ser eficaces y capaces de reducir drásticamente el número de hospitalizaciones y, en consecuencia, también el número de muertes.

Como católicos, estamos llamados a entender el alcance de cuánto, durante más de un año, toda la humanidad se ha visto obligada a someterse en nombre de una emergencia que – según los datos oficiales en la mano – ha causado una serie de muertes que no es diferente a la de años anteriores. Estamos llamados a entender, incluso antes de creer: porque si el Señor nos ha dotado de inteligencia, lo ha hecho para que la usemos para reconocer y juzgar la realidad que nos rodea. En el acto de Fe, la persona bautizada no renuncia a su propia racionalidad en un fideísmo acrítico, sino que acepta lo que el Señor le revela, inclinándose ante la autoridad de Dios, que no nos engaña y que es la Verdad misma.

Nuestra capacidad está para intus legere preservarnos de los acontecimientos, a la luz de gracia, de ir por el camino de ese tipo de irracionalidad imprudente que viceversa aquellos que hasta ayer celebraban la ciencia como el antídoto necesario para la «superstición religiosa», y que hoy celebran a los autodenominados «expertos» como nuevos sacerdotes de la pandemia, negando los principios más elementales de la medicina moderna. Y si para los cristianos una verdadera plaga es una llamada saludable a la conversión y la penitencia por lospecacdos de los individuos y de las naciones, para los iniciados de la religión de la salud se dice que un síndrome de gripe tratable es el grito de la Madre Tierra violado por la humanidad – una naturaleza madrastra, a la que muchos recurren con las palabras de Leopardi: ¿Por qué no regresas más tarde lo que prometiste entonces? ¿Engañas tanto a tus hijos? Nos damos cuenta de que la crueldad tribal, la fuerza primitiva como un virus planetario que nos gustaría exterminarnos, no reside en la Naturaleza, de la que el Creador es el arquitecto admirable, sino más bien en una élite que está subordinada a la ideología globalista, que por un lado quiere imponer la tiranía del Nuevo Orden Mundial, y por otro, para mantener el poder, recompensa generosamente a aquellos que se ponen a su servicio. Los rebeldes, los que se resisten, son aniquilados por el contrario en sus posesiones, privados de libertad, obligados a someterse a pruebas poco fiables y vacunas ineficaces en nombre de un bien superior que deben aceptar sin ninguna posibilidad de disidencia o crítica.

Hace unos días, una mujer, creyendo que parecería dotada de sentido común, dijo que es necesario someterse al uso de la máscara y el distanciamiento social no sólo por su eficacia, sino también para apoyar a nuestros líderes políticos, con la esperanza de una relajación de las medidas adoptadas hasta ahora:»Si nos ponemos la máscara y nos vacunamos, a lo mejor la detendrán y nos dejarán vivir de nuevo», comentó. En respuesta a esta observación, un anciano respondió que una persona judía en Alemania en la década de 1930 podría haber pensado que usar la Estrella de David cosida en su chaqueta de alguna manera satisfaría los delirios de Hitler, evitando violaciones mucho peores y salvándose de la deportación. Frente a esta objeción tranquila, la mujer que estaba hablando con él fue sacudida, entendiendo la inquietante similitud entre la dictadura nazi y la locura pandémica de nuestro tiempo; entre la forma en que la tiranía podría imponerse a millones de ciudadanos aprovechando su miedo, entonces como ahora. Los ciudadanos de Alemania se dejaron persuadir de obedecer, de no reaccionar contra la violación de los derechos de los ciudadanos alemanes cuyo único delito era que eran judíos, y ellos mismos se convirtieron en informantes sobre los «criminales» a la autoridad civil. Y me pregunto: ¿qué diferencia hay entre la denuncia de un vecino que esconde a una familia judía y la celosa denuncia de quienes tienen amigos en su casa en violación de una disposición inconstitucional que limita la libertad de los ciudadanos? En ambos casos, ¿los denunciantes no respetan la ley y respetan las normas, mientras que estas mismas normas violan los derechos de una parte de la población que ha sido criminalizada, ayer de forma racial y hoy por motivos de salud? ¿No hemos aprendido nada de los horrores del pasado?

La voz de la Iglesia pide a la Divina Majestad que retire «flagela tuae iracundiae, quae pro peccatis nostris meremur [el azote de vuestra ira, que merecemos para nuestros pecados]». Estos flagelos que se han manifestado en el curso de la Historia por guerras, plagas y hambrunas; hoy se manifiestan por la tiranía del globalismo, capaz de crear más víctimas que una guerra mundial y destruir las economías nacionales más de lo que cualquier terremoto podría. Debemos entender que si el Señor permite que los creadores de la emergencia covid tengan éxito, sin duda será por nuestro bien mayor. Porque hoy lo poco que queda en nuestra sociedad que todavía está inspirada en la civilización cristiana, y que hasta ayer considerabamos normal y dado por sentado, ahora está prohibido: ejercer nuestras libertades fundamentales, ir a la iglesia a orar, salir con nuestros amigos, cenar con nuestros seres queridos, poder abrir una tienda o un restaurante y ganarnos la vida honestamente, ir a la escuela o hacer un viaje.

Si esta pseudopandemia es un flagelo, no es difícil entender cuáles son los pecados por los que el Cielo nos está castigando: crímenes, abortos, asesinatos, homicidios, divorcios, violencia, perversiones, vicios, robos, engaños, traiciones, mentiras, profanaciones y crueldad. Tanto los pecados públicos como los pecados de los individuos. Los pecados de los enemigos de Dios, así como los pecados de sus amigos. Los pecados de los laicos y los pecados del clero, de los humildes, así como de los líderes, de los gobernados, así como de los que gobiernan, tanto de los jóvenes como de los viejos, de los hombres y de las mujeres.

Se equivocan al creer que la violación de nuestros derechos naturales que estamos experimentando no tiene ningún significado sobrenatural, y que nuestra parte de responsabilidad al hacernos cómplices de lo que está sucediendo es irrelevante. Jesucristo es el Señor de la Historia, y quien quiera desterrar al Príncipe de paz del mundo que Él creó y redimió con Su Sangre Más Preciosa no quiere aceptar la derrota inexorable de Satanás, el eterno perdedor. Y así, en un delirio que tiene todas las características de hybris, sus siervos se mueven como si la victoria del mal fuera ahora segura, mientras que en realidad es necesariamente efímera y momentánea. La némesis que se está preparando para ellos nos recordará al pueblo de Israel después de cruzar el Mar Rojo, y que el Faraón no podría haber hecho nada si Dios no lo hubiera permitido.

La Pascua cristiana, la verdadera Pascua de la que la Pascua del Antiguo Testamento era sólo un símbolo, se logra en el Gólgota, en la bendita madera de la Cruz. Jesucristo es el altar perfecto, sacerdote y víctima de ese sacrificio. El Agnus Dei, señalado por el Precursor a orillas del Jordán, tomó sobre sí los pecados del mundo para ofrecerse a sí mismo como una víctima humana y divina al Padre, restaurando en Su Sangre la orden violada por nuestro primer padre. Es allí, en el Calvario, donde tuvo lugar el verdadero Gran Restablecimiento, gracias al cual la deuda inextinguible de los hijos de Adán fue cancelada por los infinitos méritos de la Pasión del Redentor, rescatándonos de la esclavitud del pecado y la muerte.

Sin arrepentirnos de nuestros pecados, sin la intención de enmendar nuestra vida y ajustarla a la voluntad de Dios, no podemos esperar que desaparezcan las consecuencias de nuestros pecados, que ofenden a la Divina Majestad y sólo pueden ser apaciguados por la penitencia. Nuestro Señor nos ha mostrado el camino real de la Cruz: «Cristo sufrió por vosotros, dejándoos un ejemplo, para que sigas sus pasos» (1 P 2, 21). Tomemos cada uno nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos y siguiendo al Divino Maestro. Acerquémonos a la Santa Pascua con el convencimiento de que siempre estamos bajo la mirada del Señor: «Te habías extraviado como oveja, pero ahora has vuelto al pastor y guardián de vuestras almas»(1 P 2, 25). Y recordemos que en los dies irae ciertamente lo tendremos como nuestro Juez, pero gracias al Bautismo hemos merecido el derecho a reconocerlo como Hermano y Amigo.

Le pedimos al Juez Supremo, usando las palabras de la Sagrada Escritura: «Discernir causam meam de gente non sancta, ab homine iniquo et doloso erue me [Distingue mi causa de la nación que no es santa, liberame del hombre injusto y engañoso]». Al Padre Misericordioso que en Su Divino Hijo nos ha convertido en herederos de la gloria eterna, le abordamos con la humildad las palabras de David: «Amplificar la lava me ab iniquitate mea, y un peccato meo munda me [Lávame cada vez más de mi iniquidad, y límpiame de mi pecado].» Le pedimos al Espíritu Consolador: «Davirtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium [Concede la recompensa de la virtud, otorga la liberación de la salvación, otorga el gozo eterno]».»

Si realmente queremos que esta llamada pandemia colapse como un casa de naipes – como siempre ha sucedido con flagelos mucho peores, cuando el Señor decretó su fin– recordemos reconocerle a Él, y a Él solo, ese Señorío universal que usurpamos cada vez que pecamos, negándonos a obedecer Su santa Ley y haciéndonos esclavos de Satanás. Si deseamos la paz de Cristo, es Cristo quien debe reinar, y es Su reino el que debemos desear, comenzando por nosotros mismos, nuestra familia, nuestro círculo de amigos y conocidos, nuestra comunidad religiosa. Adveniat regnum tuum. Si en cambio permitimos que se establezca la tiranía odiosa del pecado y la rebelión contra Cristo, la locura de Covid será sólo el comienzo del infierno en la tierra.

Preparémonos, pues, para la Confesión y la Comunión pascual con este espíritu de reparación y expiación por nuestros propios pecados, así como por los de nuestros hermanos, de los hombres de la Iglesia y de los que nos gobiernan. El verdadero y santo «nuevo Renacimiento» al que debemos aspirar debe ser la vida de Gracia, la amistad con Dios y la constancia con Su Santísima Madre y los santos. El verdadero «nada será como era antes» debe ser el que decimos cuando nos levantamos del confesionario con la determinación de no pecar más, ofreciendo nuestro corazón al Rey Eucarístico como un trono donde se deleita de morar, consagrando toda nuestra acción, pensamiento y aliento a Él.

Que estos sean nuestros deseos para la próxima Pascua de la Resurrección, bajo la amable mirada de Nuestra Reina y Señora, Corredentora y Mediadora de todas las Gracias.

+ Carlo Maria Viganò, Arzobispo

9 de marzo de 2021

PUEDES ADQUIRIR DE UN CLICK AQUÍ EL LIBRO:

CORONAVIRUS… COMO ACABAR SIGILOSAMENTE CON LA HUMANIDAD

AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

https://ayl.tv/cuenta-de-membresia/tipos-de-suscripcion/

¡No se lo pierda y comparta con todos el enlace!

Adquiera de un clic los siguientes libros de nuestro colaborador, el profesor Laureano Benítez:

– La dictadura en tiempos del virus: https://amzn.to/3r4QpIT

– El Himalaya de mentiras de la memoria histórica: https://amzn.to/3s6tHRP

– Canon, una investigación que demuestra la verdad histórica de los evangelios: https://amzn.to/30WK0of

– Historias del Padre Pío: https://amzn.to/3s3Pz0n

¿Quieres adquirir el nuevo libro de Estefanía Acosta BENEDICTO XVI: ¿PAPA «EMÉRITO»? ENLACE DIRECTO:

– Español: https://amzn.to/2PZ74Rg

– Inglés: https://amzn.to/3cstZvN

– Portugués: https://amzn.to/3l9Mg52

———————

¡Dale a Unirse en ayl.tv, para estar ya con nosotros en la plataforma! ¡Y si puedes hacerlo en una de las modalidades de apoyo, para que podamos mantener este proyecto, te lo agradecemos profundamente! ¡AYL.TV!

1) ¡Entra ya en AYL.TV y pincha en UNIRSE! Es importante ya que así se suscriben a la nueva plataforma, bien en su modalidad gratuita, o bien en las modalidades de ayuda al proyecto, que hay varias, y desde solo 1 euro al mes; a fin de que podamos mantenerla y hacerla crecer. Sea como fuere denle a UNIRSE. Así podrán recibir los correos; comentar en la plataforma; etc… También es muy importante que cuando le pregunte el navegador si desean recibir notificaciones, DIGAN QUE SÍ, para que el sistema le AVISE CADA VEZ QUE PUBLIQUEMOS.

Y para no perderte ninguna de las informaciones que podamos seguir dando por nuestras diversas vías:

2) Recuerda suscribirte a DANDO CAÑA Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2OST1xkjLcRlB-jqJaPddw?sub_confirmation=1

3) Suscribirte a ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

4) Suscribirte a DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

5) Suscribirte a nuestro canal de Telegram: t.me/adoracionyliberacion

6) Suscribirte a nuestra web escrita: adoraciónyliberación.com

7) Y suscribirte a nuestro Canal de Podcasts en Ivoox (https://www.ivoox.com/podcast-adoracion-liberacion-podcast_sq_f11160985_1.html)

8) Puedes suscribirte también al Canal de Telegram personal de nuestro director Vicente Montesinos en t.me/vicentemontesinos

9) Puedes escuchar nuestros programas en APPLE PODCAST, y en Itunes de APPLE, en la siguiente dirección: https://podcasts.apple.com/es/podcast/adoraci%C3%B3n-y-liberaci%C3%B3n-podcast/id1551947123

——————

NUEVAS VÍAS DE CONTACTO

➡️CANAL OFICIAL DE TELEGRAM ADORACIÓN Y LIBERACIÓN: t.me/adoracionyliberacion

➡️CANAL OFICIAL DE TELEGRAM VICENTE MONTESINOS: t.me/vicentemontesinos

➡️GAB: https://gab.com/ADORACIONyLIBERACION

➡️ PARLER: https://parler.com/profile/Adoracionyliberacion

➡️VK: vk.com/adoracionyliberacion

➡️DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

➡️WEB: adoracionyliberacion.com

➡️E-MAIL CONTACTO: info@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Categorías:BLOG ADORACIÓN Y LIBERACIÓN