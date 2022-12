El síndrome del Sr. Magoo: quejarse de que Bergoglio mientras se ignora a Benedicto XVI impedido. Por Andrea Cionci

Por Andrea Cionci

Para Adoración y Liberación

Traducción autorizada: Maria Luisa Pérez Gherlone

En el mundo de los cómics, incluso los más divertidos y divertidos, a menudo están ocultos, un poco como en las antiguas máscaras de la Commedia dell’Arte, arquetipos humanos muy aptos.

Hoy hablamos de Mr. Magoo, un personaje creado en 1949 por John Hubley para United Productions of America (UPA), un estudio de animación formado por diseñadores que dejaron Disney y protagonista de unos cincuenta dibujos animados producidos en los años 50.

Quincy Magoo es descrito como un pensionista rico, bajito, calvo y muy miope, una característica que, combinada con su obstinada negativa a admitir problemas, lo lleva cada vez a terminar en situaciones peligrosas sin darse cuenta nunca de los peligros que corre, de los que escapa cada vez ileso gracias a eventos fortuitos. Es un quejumbroso incansable, siempre criticando todo, pero no se da cuenta del enorme problema macroscópico en el que está inmerso. Cada vez logra escapar de ella, pero crea verdaderos desastres a su alrededor, de los cuales otros, incluidos inocentes, pagan el precio.

El personaje identifica con precisión quirúrgica a aquellos comentaristas católicos que, durante años, continúan quejándose de todas las aporías, herejías y apostasías de Bergoglio sin abordar en lo más mínimo la Magna Quaestio sobre su legitimidad. Una ceguera total, un rechazo obstinado y tetragonal del problema de los problemas, a la tragedia inminente, al igual que el Sr. Magoo.

Si, ya en 2014, el primero fue Antonio Socci en escribir sobre la ilegitimidad de Bergoglio en su “Él no es Francisco”, desde hace dos años, desde que comenzó la investigación “Code Ratzinger”, desde mayo de 2022 un ensayo superventas en Italia, el asunto de la impedida sede del Papa Benedicto se ha convertido en un secreto a voces.

Esto también para un solo número numérico: más de 350 artículos sobre el tema en dos años y medio, significa más de un artículo cada tres días siempre sobre el mismo tema, con circulación nacional y, en menor medida, internacional.

Lo que se ha dicho no ha sido negado por nadie de manera orgánica, ni siquiera por el Vaticano o por el mismo Santo Padre Benedicto XVI que recibió el libro en julio. Sin embargo, estos comentaristas se escandalizan todos los días, tal vez porque Bergoglio ha prohibido las misas en San Pedro, o porque hace comerciales de vacunas, o porque da criminales a sacerdotes que no absuelven por orden o, más recientemente, porque ha confundido hábilmente las cartas sobre el concepto de ser humano y persona relacionada con el embrión.

La posibilidad de que Bergoglio no sea el Papa no los toca y no los perturba.

Al igual que el Sr. Magoo, su miopía no los lleva a ver más allá de sus narices, más allá del detalle, haciéndolos totalmente incapaces de intuir que, tal vez, puede haber un gran problema sistémico en la base.

Evitan con cuidado hablar, para bien o para mal, de quienes tratan con ellos, con la justificación de “no querer dar publicidad”: un parche de color patético, como parece obvio ahora incluso a las piedras. Tocar el tabú es arriesgado porque entonces pierdes los “apoyos adecuados”. Después de todo, como escribió Upton Sinclair: “Es difícil hacer que una persona entienda algo, cuando su salario depende de no entenderlo”.

Y así, a veces, inventan todo tipo de cosas para legitimarlo: desde la teoría del papa-diablo, hasta la del castigo divino-papa, hasta el punto de cuestionar la asistencia del Espíritu Santo al papa y su infalibilidad según la doctrina.

Además, han profesionalizado el ataque al Papa Francisco, por lo que si negaran que él es el Papa, además de arriesgar a lo grande con la falsa iglesia, su “materia prima” se perdería y los lectores se perderían. ¿Entiendes qué tipo de rutas? Casi más horripilantes que las de los bergoglianos.

Sin embargo, en su egoísmo miope, obstinado y egoísta, estos caballeros hacen el mismo daño que el Sr. Magoo, cuyos inocentes pagan el precio. Baste decir que, además de dejar sin escuchar el grito del Vicario de Cristo que agita los brazos, en la medida de lo posible, para hacernos entender que está impedido, gracias a su actitud, un próximo cónclave podría involucrar a los falsos cardenales nombrados por Bergoglian y dar a Italia y al mundo otro antipapa para sancionar el fin de la iglesia canónica visible. ¿Contento?

Desafortunadamente, no vivimos en el mundo de los dibujos animados, y el Sr. Magoo en carne y hueso tendrá un efecto muy diferente al de entretener a los niños.

De hecho, los niños son los que más perderán, con esta infame impostura globalista.

