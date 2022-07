Alejandra Mesén

Corresponsal de Adoración y Liberación

Costa Rica

“La señal de nuestra obediencia es precisamente seguir la Tradición. Esa es la señal de nuestra obediencia. “Iesus Chritus herí et hodie et in saecula”. “Jesucristo ayer, hoy y por todos los siglos” ( Monseñor Marcel Lefebvre)

Con estas palabras de Monseñor Lefebvre, a quien algunos católicos calumnian sin fundamento alguno.

Y, a quienes defendemos su misión. Se nos tacha de sectarios y nos llaman de manera despectiva “lefebvrianos”.

A todos los seguidores de este canal de bendición Adoración y Liberación, donde tantas veces escuchamos a nuestro director decir “Santos o nada” o “Hasta el Cielo no paramos”.

En especial a los que fielmente cada domingo siguen la Misa Tradicional, la de siempre, la verdadera, codificada y a perpetuidad por San Pío V, unidos al verdadero Vicario S.S el Papa Benedicto XVI. Celebrada y transmitida en este canal, por el padre José Pablo de Jesús Tamayo.

Decirles que, a todos y cada uno el padre los encomienda al Señor ante el Altar.

A mis hermanos de Costa Rica, que cada domingo siguen la Misa y que dolorosamente por circunstancias que ya conocemos, hemos tenido que decirles que no se puede asistir presencialmente, el padre reza por ustedes.

Hoy les digo ánimo y adelante. No están solos y gracias por su fidelidad, al seguir cada domingo la Misa.

Les anoto mi correo. Cualquier petición o consulta con mucho gusto se la transmito al padre (alitar70@gmail.com)

Duc in altum

¡Viva Cristo Rey!

¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios!

