Entrevista de Armando Mannochia a Monseñor Viganò. “La crisis del hombre y la decadencia de Occidente”

3. En Italia rige hoy un gobierno totalitario, quizás precisamente a causa de la cultura apolítica de los últimos 50 años, después de haber producido una clase dirigente corrupta. Nuestro querido y maravilloso país está sufriendo los efectos más negativos de su historia. Ya no parece estar en Europa ni en Occidente. Los ciudadanos, los individuos, ya no cuentan para nada. Los políticos primero, luego los gobiernos y ahora los Estados, están subordinados a los dictados de la Agenda Globalista del NWO. Además de la corrupción mencionada anteriormente, ¿hay alguna correlación con el hecho de que Italia fue la cuna del cristianismo y la sede de la Iglesia católica?

Hay países que no toleran que las naciones católicas sean prósperas y competitivas, independientes y viviendo en paz, porque esto representaría una prueba de que es posible ser buenos cristianos, tener leyes buenas y justas, impuestos justos, políticas de ayuda a la familia, prosperidad y paz. No debe haber comparación. Por eso quieren no sólo la miseria de la población, sino su corrupción, la indignidad de los vicios, el cínico egoísmo de la ganancia, el servilismo a las pasiones más bajas. Un pueblo sano de alma y cuerpo, libre, independiente y orgulloso de su propia identidad es temible, porque no renuncia fácilmente a lo que es y no se deja someter sin reaccionar. Un pueblo que honra a Cristo como su Rey sabe que sus gobernantes se reconocen como sus vicarios, y no como déspotas obedientes a quienes les enriquecen o les dan poder.