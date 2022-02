Demostración de la existencia de Dios (Por el Rvdo. Francisco Vegara)

Francisco José Vegara Cerezo, presbítero.

-Hay que empezar desestimando toda prueba estricta que trate de llegar a Dios desde lo visible, pues un claro principio lógico dice que no se puede pasar de lo menos a lo más, sino que la conclusión ha de llevar siempre la peor parte; por tanto, resulta erróneo en el mismo planteamiento lógico pretender alcanzar a Dios, que es lo más y lo perfecto, desde lo visible, que siempre es menos e imperfecto; ni siquiera desde la precariedad e inconsistencia del mundo se puede asentar la existencia de algo en sí mismo consistente y perfecto, pues queda claro que lo inconsistente no exige consistentemente ninguna consistencia, sino que lógicamente cualquier premisa inconsistente y precaria condena, de antemano, a la conclusión a moverse siempre en ese mismo ámbito.

-Si nada de este mundo visible sirve como punto de apoyo hacia Dios, ¿a dónde se podría entonces acudir?

-Mi punto de partida es la siguiente cuestión: ¿podría existir la nada, o acaso no existir nada?

-Se responde que no, por dos razones: la primera, que ya existe algo, y así, de aducirse que eso que existe, podría dejar de existir, se contesta con la segunda y más tajante razón, según la cual hablar de existencia de la nada es contradictorio, ya que la nada es puramente negativa, mientras que la existencia es positiva; por ello pretender afirmar la nada, que es puramente negativa, supone una contradicción, y lo contradictorio, en cuanto opuesto al principio de no contradicción, es absurdo e imposible; la misma nada como negación de todo o total es contradictoria, pues la negación es derivada de la afirmación, en cuanto que sólo se puede negar lo que primero ha sido afirmado; de ahí que se hable de negar algo, por cuanto la mera consideración de ese algo implica ya su misma afirmación; por tanto, como la derivación indica una dependencia de lo derivado sobre lo precedente, no se puede concluir la negación total, pues es evidente que esa afirmación precedente ya es ineludible, mientras que la negación total exigiría que no hubiera ninguna afirmación; ¿cómo se podría explicar entonces la noción tan peculiar de la nada?: pues como un mero constructo del intelecto, el cual, al pretender una negación total, cuando la sola consideración ya alberga una cierta afirmación, prescinde de toda afirmación precedente, lo que hace que esa noción tenga un carácter meramente hipotético e imaginativo, y no verdaderamente racional, por no ajustarse a las exigencias lógicas de consistencia o no contradicción.

-Consiguientemente, si la nada es imposible en sí misma, se infiere la necesidad de algo, de algún ser, pues la misma negación de la nada es la afirmación de lo opuesto: el ser.

-Ahora bien, ese ser que ha de ser necesariamente, ha de ser también necesario, de modo que la negación de la nada imposible supone la afirmación del ser necesario.

-Además ese ser necesario no puede estar en el universo espacio-temporal, pues todo lo espacio-temporal es, por la mutabilidad que lo caracteriza, posible, sino que ha de ser trascendente.

-Ese ser necesario y trascendente es, en definitiva, Dios.

-Mas ¿cómo es posible que, si nada de este mundo imperfecto y precario servía para llegar a Dios, se pueda encontrar, sin embargo, un apoyo sólido en lo más imperfecto e inconsistente: la misma nada, que carece no ya sólo de toda perfección, sino incluso de la elemental consistencia?

-Se responde que, si no se puede pasar lógicamente de lo menos a lo más, sí se puede empero pasar rigurosamente de un contrario radical a otro, en cuanto que la misma radicalidad de la oposición hace que la afirmación de uno conlleve la negación del otro, y viceversa, como se expresa en la doble negación, que viene a ser una afirmación, y así negar la negación de algo es afirmar ese mismo algo; en suma, asentada la necesaria negación de la nada, o sea: su imposibilidad, se patentiza la también necesaria afirmación de su opuesto radical, esto es: el ser necesario, que es Dios.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!