Carta del Patriarcado Católico Bizantino: «No solo es el Sínodo sobre la sinodalidad, sino también la COP26»

El PCB: No solo el Sínodo sobre la sinodalidad, sino también la COP26

El archihereje excomulgado, que ocupa el trono papal, Francisco Bergoglio, no solo inauguró el Sínodo suicida sobre la sinodalidad en los primeros diez días de octubre, sino que también participa activamente en la preparación de la COP26 y ha iniciado otras actividades decadentes. El objetivo del Sínodo es una transición gradual hacia una pseudoreligión global que adora a Satanás y demonios.

El 4 de octubre, tuvo lugar en el Vaticano un encuentro titulado «Fe y ciencia» como fase preparatoria de la cumbre COP26 en Glasgow.

El 5 de octubre Bergoglio invitó a líderes paganos a asistir a una mesa redonda sobre los retos globales en el campo de la crianza y la educación. El sistema educativo global forma parte de la Agenda 2030. Bergoglio dijo: «Para nosotros significa mucho una formación integral…». ¡Cuidado! El Vaticano no organiza una acción global para salvar a los niños, su moral y una educación auténtica. No, al contrario, ¡el Vaticano organiza una acción global para desmoralizar y destruir a los niños desde muy pequeños! Esta «formación integral» dicta la desmoralización, el ocultismo, el neopaganismo y la decadencia de todo tipo. ¡Este es un crimen contra los niños! Su vinculación con la Agenda 2030 revela que los proyectos que separan a los niños de los padres, con la intención de implantar chips en sus cabezas y usarlos como biorrobots, forman parte de la formación integral de Bergoglio. ¡Estos son los crímenes más graves contra la humanidad! ¡El papa archimentiroso promueve cínicamente todo esto y abusa de la suprema autoridad eclesiástica para llevarlo a cabo! Convocó a líderes paganos de todo el mundo y en la mesa redonda no les predicó el evangelio para la salvación de las almas, como un verdadero papa estaría obligado a hacer, sino que él —como su cabeza— les incitó a realizar prácticamente la satanización de la humanidad.

El papa archimentiroso une esfuerzos con los líderes mundiales no solo en el campo del paganismo, sino también en la industria bancaria y en un gobierno mundial de los poderosos. Es así como realiza un trabajo pionero encaminado a construir un camino amplio global hacia la condenación eterna. Este es el fruto de su antievangelio, por el cual se ha expulsado repetidamente de la Iglesia de Cristo. Bergoglio no es un verdadero papa, ni católico, ni cristiano. Bergoglio es un apóstata: Judas. Es la mayor tragedia que muchos obispos y sacerdotes no puedan ver estos crímenes incluso en la etapa actual cuando ya se trata de crímenes masivos que claman al cielo. Se dejan arrastrar e incluso ayudan a arrastrar el carro de apostasía de Bergoglio al abismo de la autodestrucción de la Iglesia y de la humanidad. A ellos de les aplica lo siguiente: «No saben ni entienden; andan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra». (Sal 82, 5)

Cabe esperar que de esta mesa redonda muy pronto nazcan proyectos que acto seguido serán promovidos bajo los auspicios de la ONU u otras organizaciones para la llamada educación global, incluidas las «subvenciones» para todos los ministerios de educación, para alcanzar la destrucción del sistema de crianza y educación y su abuso para satanizar a los niños. Este es el fruto del mentiroso papa Bergoglio.

El 4 de octubre, el papa mentiroso recibió a Ahmed el-Tayeb, Gran Imán de la Mezquita de Al-Azhar en El Cairo, en audiencia privada. El mismo día recibió al político británico Alok Sharma, nombrado presidente de la COP26, Conferencia sobre el Cambio Climático en Glasgow.

El 7 de octubre, delante del Coliseo de Roma, se celebró una ceremonia sincrética a la que asistieron líderes paganos denominada «Pueblos hermanos, Tierra futura», que culminó con una «oración» a los demonios paganos. El papa Francisco y la canciller alemana Merkel pronunciaron discursos allí. Luego Francisco la recibió en audiencia privada de cuarenta y cinco minutos. Debatieron sobre los retos políticos globales, especialmente sobre el cambio climático.

El 7 de octubre, se anunció que el papa instituyó un ciclo de estudios ambientales en la Universidad Lateranense. «La complejidad de la crisis ecológica exige responsabilidad, concreción y competencia», dijo Bergoglio. El papa mentiroso emplea el término responsabilidad en el mismo sentido que lo usaba durante la pandemia falsa. El objetivo es hacer que las personas engañadas se sientan obligadas en conciencia e cumplan con planes autodestructivos de los globalistas.

El 9 de octubre, el papa mentiroso concedió audiencia privada a Nancy Pelosi antes de la sesión preliminar de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático.

El mismo día se dirigió a la reunión interparlamentaria preparatoria de la COP26 de la ONU y apoyó los objetivos radicales de la conferencia.

El 9 de octubre, empezó el llamado Sínodo sobre la sinodalidad según lo previsto por Bergoglio.

¿Qué más ha planeado? Se suponía que los obispos iniciarían el proceso sinodal autodestructivo en sus diócesis el 17 de octubre.

Se supone que el 23 de octubre de 2021, se llevará a cabo en el Vaticano la Conferencia de líderes mundiales de élite. Es una conferencia que promueve el transhumanismo, que es la principal base ideológica del Nuevo Orden Mundial (NOM).

Entre el 30 de octubre y el 12 de noviembre, el papa mentiroso Bergoglio o su delegado asistirá a la conferencia sobre el calentamiento global —COP26— en Glasgow.

Bergoglio se mete en el centro de la política mundial y codetermina su dirección. Si esto sirviera para el propósito de la reevangelización de las naciones, sería realmente una gran misión para el Reino de Dios y la salvación de las almas. Sin embargo, lo está haciendo con un objetivo completamente contrario y, además, ¡abusa de la suprema autoridad eclesiástica! Aunque es un archihereje, todavía ocupa el cargo más alto, y los obispos y sacerdotes todavía lo aceptan.

¿Con quién se reúne Bergoglio en el Vaticano? Además de los líderes paganos mundiales, tiene reuniones con representantes de la política europea y estadounidense, con Merkel, Pelosi y con el presidente de la conferencia COP26. ¿Y qué están discutiendo? ¡Ciertamente no es la necesidad de convertirse a Cristo, no es la cuestión de salvación de las almas y la humanidad a través de un verdadero arrepentimiento y fe en el Evangelio! Él promueve la política global de despoblación, que está siendo atendida por organizaciones globales como la ONU o la OMS. El objetivo principal de la política de Bergoglio es la implantación del NOM, cuya tarea prioritaria es la destrucción del cristianismo y su sustitución por el paganismo de la Nueva Era, es decir, ¡la satanización de la humanidad! Todos los acontecimientos del Vaticano lo demuestran, ya sea una conferencia sobre educación global o esfuerzos fanáticos para lograr la vacunación global relacionada con la implantación de chips. Hoy en día, apoya e pone en marcha intervenciones climáticas radicales para imponer confinamientos climáticos artificiales. Éstos irán acompañados de leyes de evacuación con el fin de privar a la humanidad de cualquier propiedad privada. Y lo que es más, el objetivo es robarle la vida a las personas, tanto la temporal como la eterna.

La política eclesiástica de Bergoglio se centra en tres corrientes principales: promover el paganismo representado por el respeto al demonio Pachamama, legalizar la sodomía y así destruir la familia, y hacer cumplir el malvado plan de vacunación global. El Vaticano, con su terror vaccíneo y su certificado verde digital, se convirtió en un modelo para el mundo entero. Tres hombres valientes, ni cardenales ni obispos, sino miembros de la guardia suiza abandonaron el Vaticano en señal de protesta.

¿Cuál es el objetivo de la conferencia climática? El mismo que de la dictadura con la vacuna experimental de ARN mensajero, contra la cual los verdaderos científicos hacen sonar la alarma. Las estadísticas que informan sobre trágicos efectos paralizantes y muertes posteriores a la vacunación también son una gran advertencia.

El objetivo de covid, así como de la COP26, es causar primero un aparente confinamiento global que conduzca a otra fase del genocidio global y, por supuesto, todo eso envuelto en términos positivos.

En medio de estos acontecimientos, que en todo el mundo tienen un impacto destructivo sobre los valores morales y la vida humana, se inauguró el Sínodo sobre la sinodalidad. Bergoglio oculta su verdadero propósito con frases religiosas. ¿Qué podemos esperar de un sínodo detrás del cual está el espíritu de una secta bergogliana criminal? Nada más que implicar a la Iglesia en el proceso de autodestrucción total y explotar a los católicos para que destruyan sus propias naciones. Por otro lado, el pseudopapa persigue sin piedad a los verdaderos creyentes católicos y pronto involucrará a las autoridades públicas en la persecución. Bergoglio ha demostrado ser uno de los líderes principales en la globalización del Nuevo Orden Mundial. Abusa de la potestad eclesiástica e incluso utiliza el poder político globalizante: esta es una señal del anticristo. ¿Es Bergoglio el anticristo o simplemente le está allanando el camino como un falso profeta?

¿Cuál es el fruto de la secta bergogliana hoy? Rebelión contra Dios, derogación de las leyes morales, imposición de la sodomía, entronización del demonio Pachamama al que se le ofrecían sacrificios humanos en el pasado, y los cínicos dictados de la inoculación criminal con las vacunas de ARN mensajero. Si un satanista abierto fuera elegido papa, no podría hacer más daño a la Iglesia y a la humanidad del que hace el pseudopapa Bergoglio.

¿Qué deben hacer los obispos y sacerdotes en este momento crítico? En primer lugar, abrir sus ojos y buscar honradamente la verdad en la oración ante Dios. Luego, extraer las consecuencias adecuadas de esta verdad y ser consciente de sus repercusiones no solo para el tiempo presente, sino también para la eternidad. Hoy en día debemos estar seriamente preparados para la persecución y la transición a la Iglesia clandestina. Se observa la apostasía masiva de Cristo bajo un liderazgo falso. El proceso sinodal conduce a una traición global a Cristo y al Evangelio. Uno elige entre la salvación y la condenación eterna. Se trata de sacerdotes, obispos y todos los creyentes católicos. Los sacerdotes sinceros que buscan la verdad deben reunirse y rezar juntos una vez a la semana, animarse unos a otros y determinar en una situación concreta cómo salvar sus almas y las que se les han confiado. Además, mientras tenga la oportunidad, cada sacerdote sincero debería elegir algunas almas celosas y prepararlas para las catacumbas, y hacerlo hoy mismo. Esta es una respuesta adecuada al llamado proceso sinodal que ha comenzado. Mientras todavía hay tiempo, los sacerdotes deberían visitar a los verdaderos obispos católicos y animarlos a separar su diócesis del sistema de la llamada conferencia episcopal, que hoy, lamentablemente, está regida por el insidioso espíritu destructivo del bergoglianismo. Muchos obispos sinceros están bajo la influencia de este espíritu a través de las conferencias.

Si hay un obispo en la diócesis con el espíritu del bergoglianismo, es necesario separarse sabiamente de él y luego el grupo determinado de sacerdotes valientes debería intentar influir en otros sacerdotes y ayudarlos a salir de las garras de este espíritu.

En cuanto a la obediencia a un obispo herético o un judas, se aplica lo siguiente: ¡Debemos obedecer a Dios antes que a Judas! Nadie está obligado en conciencia a obedecer al archihereje Bergoglio. Al contrario, todo el mundo está obligado en conciencia a separarse de él y de su sistema herético.

En cuanto al Sínodo sobre la sinodalidad, está bastante claro que se trata de una destrucción gradual de todos los últimos pilares sobre los que se asienta la fe cristiana. El espíritu anticrístico de apostasía, inmoralidad y rebelión contra Dios que domina a Bergoglio está destinado a encarnarse globalmente en cada diócesis, cada parroquia y cada alma. Ese es el objetivo del Sínodo sobre la sinodalidad. Hay un plan para la transición de la Iglesia a la anti-Iglesia de la Nueva Era —así llamada «una sola religión mundial»— que, sin embargo, adora a Satanás y al demonio Pachamama de Bergoglio. El que no quiera ser condenado eternamente debe separarse del espíritu de la secta bergogliana. Las palabras de las Escrituras son aplicables también hoy en día: «¡Salid de Babilonia!» (Is 52, 11), que es el bergoglianismo con su programa de rebelión contra Dios y satanización de la Iglesia y de la humanidad.

+ Elías

Patriarca del Patriarcado católico bizantino

+ Metodio OSBMr + Timoteo OSBMr

Obispos secretarios

18 de octubre de 2021

