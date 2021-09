A VUELTAS CON LOS MANDAMIENTOS: TÚ QUEDATE CONMIGO, Y TE LOS DICTARÉ…

el •

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS

El cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios es obligatorio para todo católico.

Es la misma ley de Dios para su pueblo y los entrega a Moisés en el Monte Sinaí.

Dios sella una alianza con el pueblo por medio de Moisés para así poder liberarse del pecado mortal que les impide acceder a la vida eterna.

Y es el mismo Jesucristo quién afianza los mandamientos, los perfecciona y les da cumplimiento.

El mismo Jesucristo segunda persona en la Santísima Trinidad da cumplimiento a los mandamientos porque el mismo es Dios.

El Catecismo de la Iglesia católica también nos muestra el carácter obligatorio del cumplimiento de la ley y nadie se salva sino es cumpliendo los mandamientos.

El más claro ejemplo del cumplimiento del decálogo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo porque Él mismo es el mayor ejemplo del amor a Dios.

Cada vez que incumplimos un mandamiento no sólo estamos faltando al amor con el prójimo, sino que estamos faltando a algo mucho mayor que es al amor de Dios.

¡Si faltamos a los mandamientos pecamos!!

Dios mismo instituye dentro de la iglesia el sacramento de la confesión para que podamos recobrar el estado de gracia cuando lo perdemos ,el Señor mismo le dice a San Pedro:» lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo».

Por medio del sacerdote en el sacramento de la confesión recibimos el perdón de los pecados y nos limpiamos de ellos.

El catecismo nos habla del carácter obligatorio de estas leyes positivas promulgadas por la autoridad eclesiástica que tienen por fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral, en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo.

Jesús mismo declara:«si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos»

Los católicos que sigan a Jesucristo tienen que cumplir los mandamientos, la ley jamás es abolida.

La palabra de Dios nos dice:

Génesis 26 5:

«En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra por haber escuchado Abraham Mi voz y haber guardado Mis mandamientos, Mis preceptos y Mis leyes»

Éxodo 20 (5-6):

Yahveh tu Dios, soy un Dios celoso qué castigo en los hijos la falta de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian ,pero uso misericordia hasta la milésima generación de aquellos que me aman y guardan Mis mandamientos»

Juan 14 (21):

«El que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y al que me ama Mi Padre lo amará y también yo lo amaré y me manifestaré en el «

Deuteronomio 5:

«Moisés convocó a todo Israel y les dijo: Escucha Israel los preceptos y las normas que hoy hago resonar en tus oídos aprendelos y cuida de ponerlos por obra, Yahveh Nuestro Dios, concluyó con nosotros una alianza en el Horeb.

No concluyó Yahveh está alianza con nuestros padres ,sino con nosotros los que vivimos los que estamos aquí hoy.

Cara a cara os habló Yahveh en el monte en medio del fuego…»

«Yahveh oyó el temor de vuestras palabras cuando me hablasteis y me dijo: He oído el temor de las palabras de este pueblo que te ha hablado y está bien todo cuanto te han dicho. Ojalá que su corazón estuviera siempre dispuesto a temerme y a guardar todos mis mandamientos a fin de que fuesen eternamente felices ellos y sus hijos.

Ve y diles: volved a vuestras tiendas pero tú quédate aquí conmigo y te dictaré todos los mandamientos, preceptos y normas que has de enseñarles para que los pongan en práctica en el país que les voy a dar en posesión.

Poned pues mucho cuidado en hacer cuánto Yahveh Dios nuestro os ha ordenado, no os desvieis ni a la derecha, ni a la izquierda ,seguid en todo el camino que Yahveh vuestro Dios os ha señalado ,para que viváis y seáis felices y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a ocupar.»

Deuteronomio 30_16:

Si amas a tu Dios si sigue sus caminos y guarda sus mandamientos sus preceptos y sus normas vivirás y te multiplicarás»

Juan 15:10

«Si guardáis Mis mandamientos permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo siempre he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor»

San Agustín también habla sobre los diez mandamientos en sus escritos, y dedicó especialmente dos largos sermones a ello..

Respecto a la naturaleza de los preceptos San Agustín afirma que la ley antes de estar escrita en las tablas ,está escrita en los corazones de los hombres.

San Agustín reconoce la dificultad del hombre para cumplir los preceptos y por tanto para cumplirlos , necesita de la gracia de Dios.

Los diez mandamientos son intocables, en su esencia y contenido, por lo que no admiten interpretación alguna.

