RESUMEN/ HOMILÍA PADRE TAMAYO, SANTA MISA TRADICIONAL, VI DOMINGO TRAS PENTECOSTÉS. 4 DE JULIO 2021

Sylvia Zamora

Responsable de Espiritualidad

Adoración y Liberación

Muy queridos hermanos en el Señor, en este sexto domingo tenemos una liturgia muy importante, tanto en la primera como la segunda lectura, como en el Evangelio y también en la oración colecta de este día que dice:

«Oh Dios de quién emana todo cuánto hay de más excelente, infunde en nuestros corazones el amor de Tu nombre y aumenta en nosotros la virtud de religión, para que fomentes el bien que en nosotros hay y mediante nuestro fervor, guardes esos mismos bienes que en nosotros fuiste regando con Tú gracia, por nuestro Señor Jesucristo que contigo en la unidad del Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos»

Amén

Preciosa y necesaria oración en estos momentos en que vivimos, que aumenta en nosotros la virtud de religión.

¿Qué significa la palabra religión en su sentido completo?

Religión no es sólo tener fe, es algo mucho más profundo que llega a la esencia de nuestra fe católica y se refiere a»vivir la virtud de piedad»

Por tanto, la virtud de la religión es para darle a Dios Uno y Trino el culto que Él se merece, esta es la verdadera religión que debemos vivir.

El culto verdadero a Dios y Trino sólo se le da en el catolicismo ,fuera de él, no se vive la virtud de la religión, ni la verdadera piedad.

La piedad es una cualidad de la religión, darle a Dios el culto que merece con la dignidad y perfección que Dios merece de cada persona.

En la oración de colecta, pedimos al Señor que no esté esa actitud de religión para darle la adoración y la alabanza que todo católico debe dar a Dios.

El que no da culto a Dios peca gravemente y lo hace contra el primer mandamiento de la ley.

¿A qué se refiere Jesús en el evangelio de hoy en el capítulo 8 de San Marcos?

Se refiere a la multiplicación de los panes.

¿Y cuál es la enseñanza que Jesús quiere darnos con esta multiplicación?

Jesús nos da a entender lo que él dijo en el capítulo 6 de San Juan:

EN VERDAD, EN VERDAD OS DIGO: «QUE SI NO COMÉIS LA CARNE DEL HIJO DEL HOMBRE Y NO BEBÉIS SU SANGRE, NO TENÉIS VIDA EN VOSOTROS. EL QUE COME MI CARNE Y BEBE MI SANGRE TIENE LA VIDA ETERNA Y YO LE RESUCITARE EN EL ULTIMO DIA»

La carne y sangre de Jesús están vivas en la Sagrada Eucaristía anunciada por el Señor en la multiplicación de los panes.

Por tanto lo que hace Jesús no sólo es un gesto de caridad para alimentar a una muchedumbre hambrienta, ni es un sólo acto de justicia caritativa, va mucho más allá pues es el anuncio de lo que Jesús hará después en la última Cena cuando instituye la Sagrada Eucaristía y es allí donde debemos llegar para darle a Jesús el culto y la adoración perfecta.

El católico que no dobla rodillas ante Jesús sacramentado peca gravemente; sea quien sea que manipule de cualquier forma a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar para convertirlo en un simple signo de fraternidad universal peca gravemente.

Con profundo dolor tengo que denunciar algo importante; los sacerdotes están para transmitir la vida de Cristo pero para eso debemos anunciar la verdad y denunciar la maldad y el error, por tanto quiero denunciar que muchos lugares se está profanando de muchas formas a nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar.

El motivo más común y qué es un auténtico sacrilegio es el de distribuir la comunión en la mano y a este sacrilegio se une el de colocar a Jesús sacramentado en el pecho de una estatua satánica cómo es la Pachamama esto es inconcebible y tristemente ha sucedido.

Jesús sacramentado merece todo el respeto y el culto perfecto de adoración respeto y reparación.

Demos a Jesús sacramentado toda la reparación que Él merece ,así como he denunciado también anuncio con fuerza ,que es deseo de Jesús mismo ( ya que El personalmente me lo expreso hace años aproximadamente unos 40 años en un momento de oración ) en el cual Él mismo me dijo, que estaba siendo profundamente profanado en la santísima Eucaristía y que por tanto debía dedicar todo mi sacerdocio en unión con seglares y sacerdotes a promover su «Culto Eucarístico»y darle así a Él la reparación y el amor que merece, al mismo tiempo comunicando a los fieles que Jesús en la Eucaristía es la fuente verdadera única y plena de santidad.

El católico que no aspire a ser santo está pecando ,el mismo Jesús nos invita a serlo.

Jesús nos dijo claramente:

» EL QUE NO COME MI CARNE Y NO BEBE MI SANGRE NO TIENE VIDA ETERNA» por tanto el que no vive la Eucaristía no puede ser santo.

El apóstol Pablo dijo: «En cuánto a mí jamás me gloriaré a no ser en la cruz de Nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo»

(Cap 6 de Gálatas.)

» Más yo con la misma ley he muerto a la ley por vivir para Dios, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo es Cristo quién vive en mi’

(Cap 2 Gálatas)

¿A qué ley se refiere?

A la ley escrita en nuestra carne de pecado, nuestras tendencias humanas van al pecado como consecuencia del pecado original y Pablo dice » He muerto a esa ley para vivir por Dios y estoy crucificado con Cristo, muerto para el mundo, el mundo me desprecia yo también desprecio al mundo, desprecio todo lo que es pecado, vulgaridad, superficialidad, inmoralidad, para vivir en Cristo y que Cristo viva en mí» nos da a entender San Pablo.

¿ Porque Pablo fue capaz de escribir lo que él estaba viviendo?

Porque vivió el misterio eucarístico, comió la carne y bebió la sangre de Cristo y todos los hermanos en la fe que han cumplido con esta invitación del Señor llegan a la santidad ,hayan sido proclamados o no por la Iglesia, ya han llegado a ser santos porque comieron y bebieron la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.

Todo Santo ha vivido la Eucaristía en plenitud y a eso nos invita precisamente hoy el Señor.

No nos contemos con la misa dominical, aunque especialmente es importantísima la misa del domingo, pues si no vamos pecamos gravemente, pero si queremos llegar a una verdadera santidad hemos de vivir el misterio eucarístico con la mayor frecuencia posible.

No nos dejemos llevar por el materialismo pagano qué sirve como excusa de que no hay tiempo en la semana para dedicarlo a Dios.

«SI NO TIENES TIEMPO DE CADA DÍA DE LA SEMANA PARA DIOS, DESPUÉS DE LA MUERTE DIOS NO TENDRÁ TIEMPO PARA TI»

Busquemos cada día el tiempo necesario para participar aunque sea espiritualmente de la Santa Misa hagamos comunión espiritual, transformemonos en católicos de Eucaristía, seamos católicos eucaristicos y demostremos al Señor el culto de adoración.

La verdadera adoración tiene un precioso fruto que hace que recibamos del Señor la fortaleza, la sabiduría ,la prudencia de ser santo.

A esto les invito el nombre de Jesús que está presente en el Santísimo Sacramento del altar, seamos católicos eucarísticos y Santos para la gloria de Dios la salvación de nuestras almas y la salvación de todos aquellos con qué podemos compartir estas grandes verdades.

Que el Señor os bendiga desde su Corazón Eucarístico, envueltos en su sangre, llenos de su carne ,sangre y vida ,seamos como Cristo en la vida temporal y en la vida eterna.

Amén

