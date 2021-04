DEFINITIVO: ANDREA CIONCI, DE LIBERO, PROFUNDIZA EN EL TRABAJO DE AÑOS DE FRAY ALEXIS BUGNOLO, DON MINUTELLA, ESTEFANIA ACOSTA, MARCO TOSATTI, ALDO MARIA VALLI, VICENTE MONTESINOS Y OTROS: EL «PLAN B» DE BENEDICTO XVI, EL VERDADERO PAPA

el •

DEFINITIVO: ANDREA CIONCI, PRESTIGIOSO PERIODISTA ITALIANO DEL LIBERO, RECOPILA EL TRABAJO DE AÑOS DE ADORACIÓN Y LIBERACIÓN, FRAY ALEXIS BUGNOLO, DON MINUTELLA, ESTEFANIA ACOSTA, MARCO TOSATTI, ALDO MARIA VALLI, VICENTE MONTESINOS, Y OTROS, EN UN HISTÓRICO REPORTAJE DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA DE 3O PUNTOS: EL PLAN B DE BENEDICTO XVI, EL VARDADERO PAPA.

ESTE ARTÍCULO DEBE SER DIFUNDIDO DE FORMA PRECEPTIVA ENTRE TODOS AQUELLOS CATÓLICOS PREOCUPADOS POR LA DERIVA DE LA IGLESIA CATÓLICA HACIA SU DESTRUCCIÓN, CONDUCIDA POR BERGOGLIO.

DEBE DE LLEGAR A TODOS LOS SACERDOTES, OBISPOS, CARDENALES… ES NECESARIO.

DIOS LES BENDIGA Y LES GUARDE, EN ESTOS MOMENTOS DECISIVOS.

Vicente Montesinos. Director de Adoración y Liberación. El Remanente Fiel Católico.

Andrea Cionci

Libero Quotidiano

Reconstrucción del posible Plan B de Ratzinger para

cancelar la iglesia de Bergoglio en una purificación completa de la Iglesia

Una posible reconstrucción del «Plan B» del Papa Benedicto XVI

Renuncia inválida a propósito: investigamos la tesis de la abogado Acosta y varios teólogos

La cuestión de los «dos Papas» y la renuncia de Benedicto XVI es muy amplia, esquiva, repartida a lo largo de ocho años y llena de episodios difíciles de interpretar. En los últimos meses, hemos analizado muchos hechos y documentos individuales sin recibir respuestas a nuestras preguntas, aunque legítimas.

Sin embargo, la tesis que ha presentado la abogada Estefanía Acosta y otros periodistas autorizados, Juristas, teólogos, clérigos (muchos de los cuales han pagado duro por el precio de sus posiciones), es chocante: el Papa Ratzinger habría preparado deliberadamente renuncias completamente inválidas para dejar el campo abierto a sus oponentes, tener un anti-pope designado y asegurarse de que con el tiempo se descubra la verdad sobre los objetivos anticristianos de la «Iglesia profunda» y sobre el hecho de que él sigue siendo el único Papa. Esto conduciría a una anulación definitiva de la «Iglesia falsa», con una gran purificación de la herejía y la corrupción, abriendo una nueva era de renovación cristiana.

¿Es eso plausible? Ya habíamos investigado cómo las hipótesis sobre un Benedicto XVI poco preparado en el derecho latino y canónico, o incluso las de los entusiastas partidarios del giro modernista de Francisco, eran increíbles. AQUÍ:

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26440869/papa-ratzinger-ipotesi-dimissioni-approssimativo-modernista-reset-cattolico.html

Por lo tanto, queda por examinar la hipótesis del llamado «restablecimiento católico» antes mencionado: por lo que hemos tratado de ordenar hechos, documentos y caracteres de acuerdo con esta perspectiva.

Para permitirles conectarlo todo junto, le proponemos una historia, un resumen, donde puede profundizar cada tema haciendo clic en la palabra «AQUÍ».

Así puede usted juzgar: y explicaciones alternativas son bienvenidas, siempre y cuando puedan encontrar un lugar diferente para cada una de las «piezas del rompecabezas» en un marco coherente.

AQUÍ:

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/22796627/papa-francesco-bergoglio-ratzinger-lenga-gracida-negri-bernasconi-dornelles-eresia-danneels-vescovi-teologi.html

y AQUÍ:

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26460977/benedetto-xvi-unico-vero-papa-reset-cattolico-dimissioni-non-valide.html

Un Papa incómodo

«Oren para que no huya ante los lobos», por lo que Benedicto XVI instó al pueblo católico al comienzo de su difícil pontificado, en 2005. El mundo, de hecho, inmediatamente se volvió en su contra: la Iglesia Católica de hace 16 años, con su fe de 2.000 años de antigüedad, su identidad y sus reglas morales, fue el último obstáculo para la realización de una serie de organismos globalistas-progresistas patrocinados por la izquierda internacional y masónica.

Después del muy disputado discurso de Ratisbona (2006) que cerró la puerta a todo sincretismo religioso, y después del motu proprio Summorum Pontificum (2007), con el que Ratzinger «restauró» la misa latina dando un aliento vital de oxígeno a la tradición, la oposición interna del clero modernista – coagulada alrededor de la llamada «Mafia di San Gallo» – estaba ahora enojada y decidida a obstaculizarlo hasta que se vio obligado a renunciar, como será ampliamente descrito por Card. Danneels (uno de los miembros de la «Mafia») en su autobiografía de 2015.

L’annus horribilis

En 2012, la situación se vuelve insostenible: ahora demasiados, en el Vaticano, boicotean al Papa sin obedecerlo, elsuave papa-teólogo no puede confiar en nadie e incluso el mayordomo roba documentos en sus cajones, con el famoso escándalo Vatileaks que pondrá de relieve una feroz guerra entre facciones dentro de la Iglesia e incluso ventilará un proyecto para eliminarlo físicamente. Pero estas revelaciones jugarán para Ratzinger, como veremos, explicando el contexto en el que tendrá que optar por su decisión extrema.

Los medios de comunicación, además, están todos en su contra, lo pintan como un arco oscurantista, lo masacran sacando escándalos reales o de presunta pederastia (ahora mágicamente desaparecida) y, hacia finales de diciembre, llega la última represión: los Estados Unidos del dúo Obama-Clinton bloquean las cuentas del Vaticano a través del código Swift. Lo desbloquearán inmediatamente después de la «dimisión» de Ratzinger:

AQUÍ:

https://www.imolaoggi.it/2015/09/29/come-lo-swift-banche-ricatto-benedetto-xvi-per-costringerlo-a-dimettersi/

Es hora de «PlanB»

Con una Iglesia completamente en metástasis por el modernismo mundial y bajo presión internacional, Benedicto pide una medida definitiva destinada a «limpiar no sólo en el pequeño mundo de la Curia, sino en la Iglesia en su conjunto», como él mismo explica al periodista Peter Seewald.

Un «plan B» planeado durante muchos años precisamente en vista de un ataque al papado desde dentro de la Iglesia, además anunciado por muchas profecías y por el tercer secreto de Fátima, del que Ratzinger fue uno de los pocos a quién se dejó de lado.

Así, el Papa organiza lo que estratégicamente podría llamarse un «plan de engaño», con «falso objetivo» y «retirada falsa» para recuperar el impulso motivacional del pueblo auténticamente católico y aniquilar definitivamente a las fuerzas anticristianas dentro de la Iglesia.

AQUÍ:

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26771800/papa-ratzinger-terzo-segreto-fatima-ipotesi-specchio.html

El «falso objetivo»: el ministro

El plan se basa en una medida implementada en 1983, cuando la oficina papal se dividió en contenedor y contenido, munus y ministerium, es decir, título divino y ejercicio práctico del poder.

Y es precisamente este último el verdadero «falso objetivo» legal que ofrecer a sus enemigos: renunciar al ministerio, y no al munus, sería como hacer creer a uno que un noble, un conde, caería de su título sólo porque renuncia a administrar sus posesiones. No en absoluto: un recuento siempre sigue siendo contado incluso sin tierra y, viceversa, un administrador no puede ser contado sólo mediante la administración de granjas. Munus y Ministerium no son equivalentes.

Así, después de dos semanas de trabajo, en enero de 2013, Ratzinger desarrolló una Declaratio, unadeclaración latina de sólo 1.700 palabras, donde revierte estos factores, según una «técnica espejo»: en lugar de renunciar al munus, el cargo de Papa, porque el ministerium (ejercicio práctico) se ha vuelto agotador, anuncia que quiere hacer lo contrario: renunciar al ministerio porque el ejercicio del munus se ha vuelto agotador. Un verdadero juego de palabras, pero, legalmente, esto podría permitirle, a lo sumo, nombrar a un vicario obispo, pero ciertamente no renunciar como Papa, un papel del que conserva el munus fundamental. (Hay al menos 5 publicaciones sobre este tema.)

AQUÍ:

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26411995/un-testo-giuridico-della-avvocatessa-estefania-acosta-racconta-dimissioni-appositamente-scrite-invalide-da-benedetto-xvi-che.html

Cita el 28 de febrero, 9:00 pm

Además, Benedicto difiere la renuncia del ministerio al fijarlo el 28 de febrero, por eso se asegura de esa cita. Sodano, inmediatamente después de su Declaratio, dejó muy claro a los cardenales, casi obsesivamente, que seguirá siendo Papa hasta el 28. Pero eso no es suficiente: Ratzinger también especifica la «hora X» en la que ya no será Papa, a las 9:00 p.m. Es un error tipográfico, por supuesto: quería escribir a las 8:00 p.m., y de hecho será correcto, pero los periódicos citarán el error por el cual enfatiza lo importante que será ese momento incómodo, cuando la gente, por lo general, se vaya a cenar.

AQUÍ: https://www.youtube.com/watch?v=NrajaSH-ZTI&t=1s

El Papa emérito es el Papa

¿Volverá a ser cardenal? No: más tarde especificará que se convertirá en «papa emérito» refiriéndose al hecho de que, desde la década de 1970, el derecho canónico permite a los obispos retirados seguir siendo obispos – a nivel sacramental – convirtiéndose en «eméritos», es decir, dejando sólo funciones prácticas. En el caso del Papa, por otro lado, no hay dimensión sacramental, pero hay una dimensión súper sacramental que se refiere a una asignación que nadie en la tierra tiene el poder de modificar o compartir. Por lo tanto, los que renuncian a su cargo papal no pueden seguir siendo papas de ninguna manera, y un Papa que renuncia sólo en parte, en realidad, sigue siendo Papa en todos los aspectos. Benedicto lo sabe, pero sus oponentes no. Ratzinger utilizó entonces a propósito este señuelo del «Papa emérito», expresión nunca mencionada por el derecho canónico, para apoyarse a sí mismo papa y, mientras tanto, dejar el campo libre a sus enemigos.

AQUÍ:

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26732422/papa-ratzinger-ein-leben-nuova-versione-fatti-dimissioni-volontariamente-invalidate.html

Mantiene la túnica blanca

Por eso, constantemente, Benedicto mantiene su túnica blanca, aunque privada de mozzetta y cíngulo, símbolo de las dos funciones prácticas a las que sólo ha renunciado plenamente: administrar el barco de Pedro y proclamar el Evangelio. Para el vaticanista Tornielli, que le preguntará por qué no usa la farsa negra como cardenal, responderá justificándose diciendo que era «una solución eminentemente práctica, ya que no tenía otra ropa disponible». Este hecho también provocará en los últimos tiempos la estigmatización pública del Cardenal George Pell: «Un papa dimisionado no debe vestirse de blanco y no debe enseñar públicamente». ¿Tal vez no dimitió?

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26620895/benedetto-xvi-veste-bianca-senza-fascia-mantella-perche.html?fbclid=IwAR1UulaYNj1LRJL-DZZU-wMp1ku38bofoIkdQ1HAWx7Apk15K5mBQimBBBQ

Y AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/25518841/cardinale-george-pell-benedetto-xvi-torni-cardinale-questione-talare-bianca.html

La codicia de la mafia de St. Gallen

Ratzinger conoce bien a sus oponentes, sabe que han anhelado el poder desde la década de 1990, cuando celebraron sus reuniones secretas en la ciudad de St. Gallen, Suiza. No es casualidad que, en aquellos años, el Papa Wojtyla hubiera emitido la Constitución Apostólica Universi dominici gregis que excomulgó automáticamente a cualquier cardenal que estuviera involucrado en maniobras preconclavales. Ratzinger sabe que el conocimiento de sus enemigos sobre el latín y el derecho canónico es inferior al suyo y que, ante su aparente rendición, no habrían ido demasiado lejos para los sutiles. Tomarían cualquier documento que hablara de renunciar para siempre.

De hecho, después de la Declaratio,la mafia de San Galen se está disparando e inmediatamente anuncia por la oficina de prensa del Vaticano que «el Papa ha dimitido». Comienza a darse cuenta de lo que Ratzinger «profetizó», al final de la Declaratio donde declara renunciar al ministerio «ut» «; a partir del 28 de febrero la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocada, por aquellos a quienes pertenece, el Cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice». («Aquellos a los que pertenece», no «los cardenales», es decir, sólo algunos cardenales, esos infieles a él).

Errores en el latín

Sin embargo, el juego es sutil: el riesgo es que el tema legal, en el que se basa todo el plan B, pronto será olvidado. Es por eso que en la Declaratio Benedetto ha insertado inconsistencias que se mantendrán vivas en el tiempo la atención sobre la discapacidad del documento: los dos primeros errores graves del latín: «proecclesiae vitae»(luego corregido por el Vaticano) y uno pronunciado también por voz precisamente en la palabra clave: «ministerio» vinculado al «comisario», mientras que debería haber habido el dativo «commisso». Ahora, el error tipográfico, en el tiempo: 21.00 en lugar de 20.00. Errores cometidos a propósito, así como invalidar aún más la renuncia como «rito manifiesto» no escrito,es decir, «debidamente» como el Código de Derecho Canónico (Can. 332, § 2) sobre todo centrar la atención en las dos principales cuestiones jurídicas de la renuncia falsa: la renuncia del ministro y el aplazamiento de la exención. El plan tiene éxito: los errores de sintaxis serán inmediatamente juzgados «intolerables» por latinistas como Luciano Canfora y Wilfried Stroh, así como por el Cardenal Ravasi, y tendrán cierto eco en la prensa, junto con el error tipográfico en el tiempo.

AQUÍ:

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26637606/ratzinger-benedetto-xvi-errori-latino-dimissioni-corriere-esperto-latinista-ennesimo-indizi.html ¿errores debidos a la prisa?

Imposible: Ratzinger tardó dos semanas en escribir la Declaratio que también fue verificada con total fiabilidad por la Secretaría de Estado bajo el sello del secreto papal.

AQUÍ:

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26758114/ratzinger-dimissioni-nuovi-dettagli-errori-declaratio-correzione-segreteria-stato-refusi-orario-ore-29.html

La llamada a las 17.30 horas

Llega el 28 de febrero, Benedetto hace un vuelo en helicóptero teatral, (le dirá a Seewald que era parte del «guión») para que todo el mundo lo vea salir del Vaticano y, a las 5:30 pm, sale al balcón de Castel Gandolfo para saludar al mundo. No había elegido por casualidad las 20.00 horas, el momento en el que todo el mundo está cenando, lo que le da la motivación para adelantar la salida a las 17.30 horas. Desde Castel Gandolfo, de hecho, especifica: «Seré pontífice de nuevo hasta las 20.00 horas y no más».

Luego se retira, llegan las 8:00 p.m., pero no firma ningún documento, ni declara nada más en público. Se justifica diciendo que ya no es Papa a partir de las 17:30 horas, a partir de su mensaje público. Estaba preparado: y todavía siendo el Papa de 17.30 a 20.00 horas, muy bien podría haber cambiado de opinión, ergo, su renuncia al ministerio, ya inútil a los efectos de la renuncia como Papa, debería haber sido necesariamente ratificada ya sea por una firma, o por otra declaración pública. Pero eso no sucede.

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26613561/ratzinger-dimissioni-sempre-annunciate-mai-ratificate-carlo-pace-spiega.html?fbclid=IwAR0Dc5T82uWN6UbK_2yKu5epxQ8VQwVUZppYDS5GJLiICjgIY09CnkVoim8

Una concentración de discapacidad jurídica

En resumen, su Declaración de Renuncia no vale absolutamente nada como renuncia, porque no se puede renunciar al título de origen divino renunciando a la administración y, además, esta renuncia, escrita indebidamente, ni siquiera se ratifica. Una broma gigante. De hecho, Benedicto admitirá con Seewald que la elección del 11 de febrero para declaratio conectó, con una «conexión interior», el aniversario de nuestra Señora de Lourdes, la fiesta de Santa Bernadette, su cumpleaños y… el primer lunes de Carnaval.

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26699363/ratzinger-sottotesto-libro-intervista-ultime-conversazioni-peter-seewald.html

La mafia de St. Gallen elige al antipapa

Sólo unos pocos ven inconsistencias y la mafia de St. Gallen sigue como un tren. Finalmente, el 13 de marzo, en una sexta votación irregular, logró que su campeón, el cardenal jesuita, fuera elegido: Bergoglio, ya muy impopular en Argentina por sus métodos doctrinales y extravagancias. Así, el nuevo Papa se anuncia al mundo. Francesco sale, sin alfombra roja, acompañado del Cardenal Danneels: su estilo es muy accesible y en poco tiempo, cómplice de los medios de comunicación patrocinados por los poderes conocidos, inmediatamente captura el favor entusiasta de las multitudes.

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/22269917/bergoglio_papa_francesco_ratzinger_teologia_modernisti_tradizionalisti_strategia_concilio_vaticano_teologia.html

Comienza el ataque al catolicismo

El desmantelamiento gradual de la doctrina católica comienza inmediatamente a adaptarla como un contenedor de una nueva religión eco-masónica-modernista universal para el Nuevo Orden Mundial, abiertamente deseada por Bergoglio en una entrevista en La Stampa el 15 de marzo de 2021. «Estaríamos reforzando la crisis y encerrándonos en nosotros mismos. En cambio, construyendo un nuevo orden mundial basado en la solidaridad…».

Además, nada de lo que sorprenderse: si Ratzinger nunca ha dimitido, Bergoglio es un antipapa.

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/23334769/ratzinger-rinuncia-invalida-sospetti-esilio-ratisbona-gaffe-comunicative-nuovo-ordine-mondiale-avvenire-scola-massoneria.html

Benedicto sigue siendo Papa

Mientras que algunos católicos comunes y corrientes (referidos despectivamente por la corriente principal como «tradicionalistas») comienzan a reaccionar contra Bergoglio (y algunos incluso hablan mal de Ratzinger), el Papa Benedicto XVI sigue comportándose como un Papa en plena función, aunque carente de algunas funciones prácticas de su poder. Además de mantener su túnica blanca, sigue viviendo en el Vaticano, utilizando un plural majestático, para firmar Pontifex Pontificum, para impartir la bendición apostólica…

De hecho, aunque Ratzinger de facto ha renunciado a administrar el barco de Pedro, de vez en cuando aparece, firma algunos libros, escribe, reza, da entrevistas, corrige a Bergoglio sobre el celibato de los sacerdotes, (aunque, inmediatamente después, arrancan su viñedo favorito en Castel Gandolfo).

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/22458850/papa_benedetto_emerito_aborto_gay_catechismo_chiesa.html

Ambigüedad «científica»

En todas las entrevistas, Ratzinger mantiene un perfil bajo y sobre todo una ambivalencia absoluta y científica de sus palabras. Nunca dice que renunció como Papa, ni dice que el Papa es Francisco, pero durante ocho años, firme, repite que el Papa es sólo uno.

AQUÍ:

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26597971/scritto-di-benedetto-xvi-completo-come-leggere-piu-attentamente-un-significato-opposto-il-papa-e-lui-bergoglio-e-solo-cardi.html

El esfuerzo de la prensa convencional

El pensamiento único quiere a toda costa argumentar que este papa existente del que habla Benedicto es Francisco, por lo que los periódicos alineados se apresuran a construir una narrativa sobre sus comillas, tratando de manipularlas. De hecho, Vatican News el 27 de junio de 2019 se fuerza a sí mismo para titular: «Benedicto XVI: el Papa es uno, Francisco», en lugar de informar sólo un pensamiento personal de Massimo Franco del Corriere della Sera

AQUÍ:

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26391704/papa-ratzinger-benedetto-xvi-da-otto-anni-tentano-fargli-dire-quello-che-non-vuole.html

La mafia de St. Gallen se desmorona

Mientras Bergoglio está desenfrenado con su nueva iglesia masónica y ultramodernista-globalista (desvelándose cada vez más), en 2015 la «anti-Iglesia», como la llama Mons. Viganò, da un gran paso en falso: el cardenal Godfried Danneels, primado de Bélgica y columna vertebral de la mafia de San Galen, (tanto que se enfrenta a Bergoglio el día de las elecciones), confiesa con franqueza en su autobiografía cómo el lobby modernista pretendía que Benedicto fuera despedido y propusiera,en cambio, al Cardenal Bergoglio. Las declaraciones confirman lo que el periodista Austen Ivereigh ya ha dicho, son extremadamente embarazosas, pero no se niegan. El libro de Danneels se roba (la última copia usada se venderá en Amazon por 206 euros) y no se reimprime, ni se traduce al italiano. El cardenal belga desaparece de la escena y muere cuatro años después.

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/25566325/don-minutella-pietro-dove-sei-pamphlet-teologo-massimo-franco-enigma-papa-francesco.html

La defensa de Mons. Sciacca

En agosto de 2016, monseñor Giuseppe Sciacca, el primer canónigo del Vaticano, entrevistado por Andrea Tornielli, sostiene que la renuncia de Ratzinger es válida porque munus y ministerium para el Papa son indivisibles. Un auto contradictorio argumento que demuestra precisamente cómo Ratzinger no puede ser destituido renunciando sólo al ministerio. De hecho, la historia de los papas en el primer milenio muestra que a veces pueden renunciar a ejercer el poder mientras son papas, especialmente en caso de rivales antipapas.

La respuesta de Benedetto al Corriere

Tres semanas más tarde, en una respuesta velada, Ratzinger publicó en el Corriere una carta, resumida en una reciente entrevista con Peter Seewald, «Últimas conversaciones», en la que comienza diciendo que él mismo es un excelente latinista y que escribió la Declaratio en latín por su propia mano para no cometer errores.

Absurdo, ya que los errores habían sido corregidos públicamente por los latinistas más famosos inmediatamente después de la Declaratio. Es uno de los muchos signos de aparente incoherencia que Benedetto envía fuera a propósito para llamar la atención sobre los nudos legales de la «resignación». Pero la entrevista con Il Corriere puede interpretarse al revés.

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26637606/ratzinger-benedetto-xvi-errori-latino-dimissioni-corriere-esperto-latinista-ennesimo-indizi.html?fbclid=IwAR1Jm-1GluspiF0CguRNQjOgamNennUXexVwkGO3RikdQfX1p9SWRer__ks

Primeros resultados del Plan B

Sin embargo, sólo dos años más tarde, en 2018, las sutiles aportaciones de Benedicto XVI recogen un primer resultado: el franciscano italoamericano Alexis Bugnolo, distinguido latinista y experto en derecho canónico, entiende que los errores del latín en la Declaratio, habían sido insertados específicamente para llamar la atención sobre un documento canónicamente inválido.

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/23247982/benedetto-xvi-ratzinger-rinuncia-bergoglio-declaratio-2013-dimissioni-abdicazione-munus-ministerium-bugnolo.html

Libero ofrece exclusivamente esta interpretación que da la vuelta al mundo, pero, en respuesta, sólo silencio y los insultos diarios provienentes del Vaticano.

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/23298928/silenzio-declaratio-rinuncia-papa-benedetto-ratzinger-cei-insulti-fra-bugnolo-munus-ministerium-invalidita-diritto-canonico.html

Bergoglio tira demasiado de la cuerda

Los tiempos están maduros, Francisco mientras tanto se expone cada vez más: introniza pachamama en St. Peter’s, inaugura la nueva letanía lauretana con María «alivio de los migrantes», se declara a favor de las uniones civiles, cambia el Padre Nuestro, inserta el rocío masónico en las Cartas, instala en Pza. S. Pietro una extraña escena de natividad esotérica, en resumen, tira demasiado de la cuerda, tanto que el conocido vaticanista Aldo Maria Valli publica un artículo de choque titulado «Roma no tiene papa».

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/25873974/sacrifici-umani-studiosi-spiegano-tutto-su-pachamama.html

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/23355254/papa-francesco-maria-sollievo-migranti-litanie-sfregio-oppositori.html

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/25013391/birra-fast-food-applaudono-dichiarazioni-bergoglio-unioni-civili-alcol-e-cibo-spazzatura-provocano-milioni-di-morti-nel-mond.html

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/25354748/nuovo-messale-bergoglio-domenica-prossima-in-vigore-politicamente-corretto-contro-teologia-san-tommaso-rugiada-massoneria-al.html

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/25534079/guerriero-presepe-castelli-a-san-pietro-ha-corna-e-un-teschio-in-fronte-media-censurano-pubblico-inferocito-insulti-social.html

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26278178/aldo-maria-valli-roma-senza-papa-bergoglio.html

Corriendo a cubrirse con “Il Corriere”

Pánico en Santa Marta: Massimo Franco del Corriere se apresura a entrevistar a Ratzinger y tapar el agujero. Benedicto XVI ofrece una serie de respuestas con una perfecta doble cara: dice que»sus amigos un tanto fanáticos no han aceptado su elección, que él hizo libremente, está en paz consigo mismo y el Papa es uno».

Franco interpreta sus declaraciones en el sentido: «Con mucho gusto renuncié como Papa; mis fans se equivocan al considerarme el pontífice; el Papa es uno y es Francisco».

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26378596/benedetto-xvi-intervista-corriere-della-sera-papa-uno-solo.html

El subtexto explícito de Benedicto

De hecho, el verdadero significado de las palabras de Ratzinger es: «Mis amigos no entendían que estoy engañando a los modernistas y lo hice con plena conciencia, así que estoy en paz con mi conciencia. El Papa es uno y soy yo.» Esta historia del Papa que es sólo uno, pero nunca se sabe cuál, ahora se está volviendo demasiado repetitiva y nos empuja a comprobar las entrevistas pasadas.

Surge la ambigüedad muy meticulosa y «científica» que ha durado años.

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26378596/benedetto-xvi-intervista-corriere-della-sera-papa-uno-solo.html

El nombramiento del «embajador»

Así, en respuesta a los habituales malentendidos del Corriere, y para animar a los que siguen la pista verdadera ,el Papa Benedicto, unos días después, recibe al presidente de una organización benéfica y lo nombra «embajador», (aunque espiritualmente). Aunque simbólicamente, sigue siendo un acto reinante del Papa. Otra señal clara para «los suyos».

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26582795/ratzinger-benedetto-xvi-visita-ignorata-lorenzo-festicini-ambasciatore.html

Entiendes el juego del espejo

A partir de entrevistas con Il corriere, también leemos los libros entrevista de Peter Seewald y encontramos que todos están traídos por un subtexto opuesto y coherente. Cada frase está construida con habilidad científica para revelar -a menudo con sabrosa ironía- la realidad de la renuncia inválida para aquellos que quieren entenderla.

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26699363/ratzinger-sottotesto-libro-intervista-ultime-conversazioni-peter-seewald.html

Y AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26732422/papa-ratzinger-ein-leben-nuova-versione-fatti-dimissioni-volontariamente-invalidate.html

Se descubre la referencia histórica muy clara: Benedicto VIII

Un detalle fundamental surge cuando en “Últimas conversaciones» de 2016, Benedicto XVI, detrás de una referencia histórica velada, pero muy precisa, declara que ha dimitido como el Papa Benedicto VIII, Teophylact de los Condes de Tuscoloque, en 1012, que se vio obligado a renunciar al ministerio debido al antipapa Gregorio VI: una señal inequívoca.

Poco a poco, surgen más detalles de sus libros de entrevistas y en Libero también destacamos dónde Ratzinger podría haberse inspirado en su estrategia «espejo».

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26691243/benedetto-xvi-errore-storico-messaggio-papa-antipapa.html

La dinámica esperada

Benedetto sabe que su juego es extremadamente fino, pero ha dejado las campanas de alarma muy evidentes. Sabía que las piezas del rompecabezas se recomponían lentamente y que la iglesia falsa se revelaría, arruinándose a sí misma, ahogándose en escándalos, contradicciones doctrinales y feroces conflictos internos. Ratzinger sabía de antemano que el antipapa modernista, con sus extravagancias eco-masónicas-globalistas, llenaría al pueblo católico de consternación. Sabía que no sería asistido por el Espíritu Santo, ni por la lógica del Logos (la Divina Palabra).

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/25073261/papa-francesco-monsignor-vigano-questa-non-e-chiesa-cristo-ma-antichiesa-massonica.html

Lo que Benedicto espera

Benedicto espera, de nuevo, pacíficamente, en la pre-noche y la contemplación, comunicándose con el exterior a través de sus palabras muy precisas y quirúrgicas: espera a que los cardenales y obispos abran los ojos.

No habla abiertamente: incluso si pudiera decir la verdad públicamente, hoy, pronto sería silenciado con el pretexto de tomarlo por senil. No: es el pueblo católico quien, en este Apocalipsis, entendido como Apocalipsis, debe ser convertido, debe ENTENDER y ACTUAR. Son los clérigos los que deben sacudirse la inercia, redescubriendo el valor, la fortaleza, el heroísmo de la fe.

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/24974299/cardinali-perche-vestono-rosso-forse-solo-fashion.html

La solución a todo: un sínodo clarificador

La solución, al final, es simple: basta con que los obispos indiquen un sínodo, como los ya llamados en la historia (Sutri, Melfi V) para establecer con certeza entre dos o más papas cual era el verdadero.

Ratzinger sabe que durante este encuentro la realidad saldrá fácilmente a la calle: el antipapa y todas sus acciones, nombramientos, cambios doctrinales y litúrgicos desaparecerán en la nada. Parece que nunca existieron. La muerte no le preocupa: su renuncia seguirá siendo inválida para siempre creando una ruptura histórica en la sucesión papal.

Bergoglio, por su parte, ya ha marcado el futuro de la nueva Iglesia al nombrar una avalancha de «sus» 80 cardenales que, en su mayoría, blindarán el próximo cónclave. Después del aperitivo del Papa, ciertamente no habría otro Papa, como dicen algunos tradicionalistas. Más bien, un cónclave inválido, compuesto por cardenales inválidos, elegiría a otro antipapa modernista -o pretendido ortodoxo-, y la Iglesia Católica, tal como la conocemos, terminaría para siempre.

El sínodo, por otro lado, será el gran contra-reset católico, el botón rojo que permitirá purificar la Iglesia -en las intenciones de Ratzinger- de la corrupción y la herejía de una vez por todas, reconciliando Europa y Occidente con sus raíces cristianas. Es la transición entre dos épocas, y como él mismo le dirá a Seewald: «Ya no pertenezco al viejo mundo, pero el nuevo -de hecho- aún no ha comenzado».

AQUÍ

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26699363/ratzinger-sottotesto-libro-intervista-ultime-conversazioni-peter-seewald.html

Los «pequeños» serán los protagonistas

Benedicto XVI, el único Vicario de Cristo (Bergoglio renunció al título) sabe que la salvación, mucho antes que de los prelados y de los grandes medios de comunicación, vendrá de los más pequeños, de lo puro del corazón, de la mente y del cuerpo: pequeños frailes y valientes sacerdotes que se dejan excomulgar para permanecer fieles, pequeños periodistas, pequeños youtubers y blogueros, pequeños traductores, diseñadores gráficos e impresores, lectores sencillos que comparten artículos en las redes sociales, cada uno en su infinita pequeñez aporta su propia contribución: todas las personas sin medios y sin apoyo, que se sacrifican y pierden en persona para difundir la verdad como un fuego. Una última «Cruzada de los Pobres» para salvar a la iglesia misma.

Benedicto XVI no escapó frente a los lobos. Ni siquiera delante de los disfrazados de corderos.

***

