El Patriarcado Católico Bizantino responde al cardenal G. Müller: Bergoglio no es un papa legítimo.

Estimados :

En nuestra nueva videocarta respondemos a la declaración del Cardenal G. Müller, quien defiende la legitimidad del pseudopapa Francisco.

En la carta señalamos que el pseudopapa Bergoglio no es de ninguna manera un papa legítimo y llamamos al ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe a arrepentirse y llamar cosas por sus nombres propios.

Quisiéramos solicitarles la publicación de esta videocarta.

Gracias de antemano.

Atentamente

Obispos Secretarios del Patriarcado Católico Bizantino

bcp-video.org/es/respuesta-al-cardenal/

Cita del Card. Müller: «Contra todas las teorías artificiosas… hay una afirmación inequívoca e irrefutable: solo hay un papa legítimo y su nombre es Francisco».

Respuesta: Contra todas las teorías artificiosas… hay la afirmación inequívoca e irrefutable de la Biblia —Gal 1, 8-9— y de la bula dogmática Cum ex apostolatus officio, a saber, que un hereje que niega las verdades esenciales de las enseñanzas de Cristo y predica un antievangelio es expulsado de la Iglesia. Por lo tanto, no puede ser su cabeza. El hereje Bergoglio, que se ha excluido a sí mismo de la Iglesia, no es de ninguna manera un papa legítimo.

Cita de Müller: «Según la lógica de las luchas de poder, me consideran el jefe de la oposición o el último bastión de la ortodoxia».

Respuesta: Si el cardenal Müller es considerado el último bastión de la ortodoxia, debería defender la doctrina ortodoxa de la Iglesia, que se basa en la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Pero si el cardenal Müller considera que un hereje es la cabeza legítima de la Iglesia, de ninguna manera es el bastión de la ortodoxia.

Cita de Müller: «La Iglesia es… infalible en la doctrina… comunica la salvación y es de derecho divino. Pero en su pueblo… hay también todo lo vil y miserable, que nos hace pecadores que necesitan perdón».

Respuesta: Sí, y esta infalible Iglesia de Cristo también enseña que si alguien predica herejías, es decir, un evangelio diferente (Ga 1, 8-9), está bajo el anatema de Dios, excomunión. Y aunque un ángel del cielo traiga un evangelio diferente, una enseñanza diferente, como dice la Escritura, sea anatema (Ga 1, 8-9). Hay una diferencia entre un pecador arrepentido que recibe el perdón de Dios y un hereje empedernido al que no le importa el perdón, como es el caso del actual inválido papa Francisco Bergoglio.

Cita de Müller: «Todo católico debe “obediencia religiosa de voluntad y de inteligencia” a la única cabeza visible de la Iglesia…».

Respuesta: Todo católico debe obediencia de voluntad y de inteligencia a Cristo y a su vicario visible que predica las enseñanzas de Cristo y no las herejías. De ninguna manera un católico puede tener obediencia religiosa de voluntad y de inteligencia a un hereje que ocupa el papado. Tal falsa obediencia, que excluye la obediencia a Cristo y Sus mandamientos, conduce al infierno y es un suicidio espiritual.

Cita de Müller: «El papa… según la ley divina es instaurado personalmente por Cristo… como sucesor de Pedro».

Respuesta: La primacía la instauró personalmente Cristo. Sin embargo, si el primado ha cometido herejía y persiste en la obstinación, queda ipso facto excomulgado de la Iglesia y pierde el oficio eclesiástico. La Iglesia nunca ha enseñado que un papa no puede convertirse en hereje. Cuando Pedro negó a Cristo, perdió su oficio. ¿Cómo habría podido ser el vicario de Cristo en condiciones cuando públicamente juró que no tenía nada que ver con Cristo? Pero se arrepintió, lloró amargamente y también tuvo que confesar públicamente tres veces (Jn 21) que estaba dispuesto a amar a Jesús hasta la muerte. Jesús entonces le devolvió y reafirmó su oficio, que Pedro perdió habiéndolo negado con un juramento. Bergoglio, sin embargo, no se ha retractado de sus herejías, así que lo que se aplica a él es lo que se aplica al apóstol Judas, quien fue escogido personalmente como apóstol por Cristo, pero luego Jesús lo llamó hijo de perdición porque se negó a arrepentirse.

Cita de Müller: «(El papa) tiene la misión de dar testimonio de Cristo con la palabra del anuncio, incluso hasta la muerte por martirio…».

Respuesta: Bergoglio no da testimonio de Cristo, sino que hace exactamente lo contrario de por lo que los mártires dieron su vida. Ellos prefirieron morir antes que arrojar un solo grano de incienso ante los ídolos. Bergoglio, por el contrario, cometió idolatría pública y entronizó al demonio Pachamama en la basílica de San Pedro. Al hacerlo, negó el primer y mayor mandamiento. Además, promueve la sodomía y así suprime la esencia de toda moral. Por todos estos actos suyos se ha excomulgado a sí mismo públicamente de la Iglesia católica y no es ni puede ser un papa legítimo.

Es evidente incluso para muchos ateos que Bergoglio no tiene nada que ver con la Iglesia de Cristo. ¡Ojalá el cardenal Müller pudiera mostrar un verdadero arrepentimiento y comenzar a llamar verdad a la verdad y hereje a un hereje!

+ Elías

Patriarca del Patriarcado católico bizantino

+ Metodio OSBMr + Timoteo OSBMr

obispos secretarios

18 de junio de 2022

