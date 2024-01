Sobre el último vídeo del Padre Ricardo Gómez Giraldo. Por Abraham García

Por Abraham García

Corresponsal Adoración y Liberación

En España

Sobre este vídeo del Padre Fray Ricardo Gómez Giraldo:

Una de las cosas que ha dicho el padre Ricardo que me parece importante remarcar por su peso clarificador es la explicación acerca del sacrificio. El padre Ricardo deja muy claro que él jamás ha negado la presencia real de Cristo en esas misas en comunión con herejes, y en consecuencia eso hace que quede muy claro que precisamente ahí está la gravedad del problema.

Qué grave es que partan de una mentira tantos que se empeñan en confundir a las almas poniendo en boca del padre Ricardo o del padre Minutella cosas que jamás han dicho y que tampoco ha dicho este apostolado de Adoración y Liberación. La mentira es un pecado, y puede ser mortal, si la materia es grave, que es el caso.

Cristo durante su pasión estuvo acompañado por sus amigos y sus enemigos. Sus amigos, para acompañarle en su sufrimiento, y sus enemigos, para escupirle, flagelarle, insultarle, vejarle, golpearle, crucificarle… ¿A qué equivale ofrecer la comunión al Padre eterno en comunión con el falso profeta y falsos obispos? Pues a ofrecerla en comunión con Judas, Caifás y toda esa caterva de impíos implicada en la crucifixión de Cristo.

Los bautizados que sabiendo cuál es la situación de la Iglesia no estudian ni meditan y siguen comulgando obstinadamente una cum “Francisco” están del lado de Satán, cayendo en una actitud egoísta y posesiva, olvidándose de que Dios es Uno y Trino, olvidándose del pacto entre Dios Padre y Dios Hijo, tragándose cada uno su propia condenación, convirtiéndose como en células muertas o cancerosas de ese cuerpo, sin entender que la comunión es una unión de los millones de miembros del cuerpo místico de Cristo, unidos a la cabeza, que es Cristo, que en estos momentos en los que no hay papa, es el sumo pontífice sin delegar en ningún sucesor de Pedro. Quien no quiere aceptar esto, se come su propia condenación.

Estas cosas las dicen las Sagradas Escrituras, los documentos magisteriales de distintas épocas e incluso el IV Concilio de Letrán que ha mencionado el padre Ricardo. Y a mi personalmente también me lo dice el sentido común, el propio discernimiento que Dios nos ha dado a todos, que nos lo dio para utilizarlo. De hecho, bastante antes de conocer el magisterio sobre el tema gracias a Adoración y Liberación, que siempre mantuvo dicha postura, y bastante antes de que empezaran los ataques al Apostolado tomando como base el tema, ya teniendo claro el asunto del antipapado, yo ya había rechazado asistir a misas una cum “Francisco” y me conectaba a las del padre Tamayo. Mirar para otro lado es equivalente a ser un esclavo de Satán, o sea, un esclavo del pecado.

Personas como Arturo Periodista o Mauricio Ozaeta se están convirtiendo en responsables de apartar a muchas almas del buen camino, y su juicio podría ser muy severo porque les escucha mucha gente. Cualquiera de nosotros podría tener que enfrentarse a un juicio muy severo ante nuestro Señor Jesucristo, pero desde luego, en el caso de aquellos que formamos parte de este apostolado de Adoración y Liberación, no sería por esto, sino por otros pecados propios de cada uno.

En fin: qué charla más magistral. Gracias, Señor, por darnos sacerdotes tan sabios y humildes como el padre Ricardo Enrique Gómez Giraldo. Gracias Señor por tan gran regalo. Por favor, Señor, dale al padre Ricardo y a todos los sacerdotes fieles a ti las gracias necesarias para perseverar hasta el final y así seguir conduciendo a muchas almas al Cielo.

