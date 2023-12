Fiducia supplicans: del Cuerpo de Cristo a la Ramera de Babilonia. Por José Arturo Quarracino.

Por José Arturo Quarracino

Para Adoración y Liberación

Con la última Declaración sobre las bendiciones homosexuales -promulgada el 18 de diciembre por el cada vez más ridículo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pero salida de la mente de Bergoglio- el pontífice argentino ha dejado de ser el apacentador de la grey de Cristo (Jn 21, 15-17), para convertirse, en el transcurso de muy pocos días, en sembrador de cizaña en el pueblo fiel de Dios, provocando una muy fuerte reacción y un repudio muy firme, por parte de gran parte de obispos de todo el mundo, en contra de su intención de normalizar y legalizar la homosexualidad en el seno de la comunidad cristiana.

Como es público y notorio, el lunes 18 de diciembre ppdo. el Dicasterio [contra la] Doctrina de la Fe, publicó la Declaración Fiducia supplicans sobre el sentido pastoral de las bendiciones, con el objetivo de justificar las bendiciones para las parejas que viven en situación irregular y para las parejas homosexuales [homoafectivas, genial invento terminológico del Prefecto besuqueiro argentino]. Por supuesto, el mencionado documento fue avalado por don Jorge Mario Bergoglio, obispo de Roma, quien en realidad es el inspirador e impulsor del texto, ya que el cardenal al frente del Dicasterio que lo rubrica sólo y únicamente se encarga de poner por escrito las veleidades seudo revolucionarias papales para justificar su “magisterio actual”, por encima y más allá de la Revelación divina, en particular del bimilenario Magisterio pontificio anterior a Bergoglio[1]. Tal como acostumbraba hacer en las entrevistas “informales” con Eugenio Scalfari, el pontífice argentino hace firmar a otros o pone en boca de terceros afirmaciones y conceptos que de ninguna manera él puede expresar directamente. Recurrió a la misma maniobra que utilizó para descalificar la evangelización de América llevada a cabo por España a partir de finales del siglo XV, utilizando como voceros a dos cardenales cobardes de la Curia romana -Michel Czerny SJ, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación-, quienes emitieron un documento -SIN FIRMA- para afirmar que “La ‘doctrina del descubrimiento’ no forma parte de la enseñanza de la Iglesia católica”[2].

Por supuesto, los grandes medios de comunicación internacionales, al servicio de la plutocracia globalista imperante, difundieron la noticia con grandes titulares y loas, comentándola como un paso más del actual pontífice para modernizar la Iglesia y ponerla a tono con la “cultura” dominante.

Pero como bien afirma el cardenal Gerhard L. Müller, la postura pro homosexual del documento presenta una afirmación inaudita en la enseñanza de la Iglesia católica, ya que afirma que es posible a un sacerdote bendecir, no litúrgicamente sino privadamente, parejas que viven la sexualidad fuera del matrimonio, incluidas parejas del mismo sexo, basándose pura y exclusivamente en lo que el prefecto del Dicasterio llama “el magisterio pastoral” del papa Francisco. El problema es que esta definición totalmente innovadora va más allá del contenido de la Revelación bíblica, de la Tradición y del Magisterio, razón por la cual “no se encuentran textos bíblicos o textos de los Padres o de Doctores de la Iglesia ni documentos anteriores del Magisterio que apoyen las conclusiones de la Declaración” de Tucho-Bergoglio.

Y tal como afirma el arzobispo Carlo Maria Vigano, con esta bochornosa Declaración Bergoglio y sus funcionarios sitúan a la Iglesia en el rol de “concubina del Nuevo Orden Mundial”, a imagen y semejanza de la ramera de Babilonia presente en el Libro del Apocalipsis (Capítulos 17-21).

Pero además de ambos prelados, ya en la primer semana se han expresado voces autorizadas y notables que han planteado en forma notable y muy bien fundamentada las incongruencias, los errores, las interpretaciones y justificaciones delirantes y las afirmaciones cuasi heréticas que caracterizan al texto, destinado a justificar lo injustificable: utilizar el Poder de bendición que pertenece a Dios exclusivamente -y que en su infinita misericordia derrama sobre las cosas buenas de la Creación a través de los sacerdotes consagrados a Él- para “bendecir” cosas y personas que con sus acciones actúan en forma contraria al Plan divino de salvación. Desde el cardenal Gerhard Ludwig Müller[3], el arzobispo Carlo Maria Viganò[4], monseñor Athanasius Schneider[5], hasta la filósofa Luisella Scrosati[6] han puesto en evidencia no solo la carencia de sustento bíblico, doctrinal, exegético y teológico de la que adolece el documento en cuestión, sino también los graves perjuicios que producirá en el plano pastoral, en caso de ser aplicado por los sacerdotes y clérigos.

Pero la Declaración pro parejas homosexuales no solo fue descalificado en el plano doctrinal y teológico, sino también en el plano estrictamente episcopal y pastoral, no solo por Obispos y sacerdotes en forma individual, sino por episcopados nacionales enteros, comenzando por la Conferencias Episcopales de Malawi, de Zambia, de Nigeria, de Ghana, de Ruanda, de Camerún, de Polonia, la arquidiócesis de Astana (Kazajistán), los obispos estadounidenses Joseph Edward Strickland, Charles Chaput, la británica “Confraternidad de Clérigos Católicos”, la estadounidense “Confraternidad del Clero Católico” (500 clérigos), la “Confraternidad Australiana del Clero Católico”, la Fraternidad Sacerdotal San Pio X (FSSPX), la Iglesia Greco-Católica de Ucrania, etc.

Llamativamente, en Hispanoamérica se conoce hasta la fecha el pronunciamiento a favor de la Conferencia Episcopal Mexicana, el llamativo y sorprendente rechazo del cardenal arzobispo de Montevideo (Uruguay), Daniel Fernando Sturla Berhouet. En el caso particular de Argentina, ni un solo obispo habló sobre la Declaración, ni a favor ni en contra, con la excepción del arzobispo emérito argentino Héctor Rubén Aguer.

En síntesis: la Iglesia Católica radicada en la periferia del mundo se han pronunciado a favor de su fidelidad a la Palabra de Dios, en contra de la legalización y de la integración de la homosexualidad en la vida de la Iglesia, impulsada por el pontífice que tanto alaba, de palabra, al catolicismo de las periferias. Vox populi vox Dei, dice un antiguo refrán latino. Bien le haría al obispo de Roma escuchar esa voz, en vez de seguir el camino de los episcopados opulentos y plutocráticos, como el alemán y el estadounidense, que viven a espaldas de Dios y de la Revelación divina

Seguramente confiado en que en todos sus años de pontificado Bergoglio no había encontrado gran oposición a sus medidas “revolucionarias”, creyó el obispo de Roma que esta Declaración iba a ser recibida como otros documentos “pontificios”, sin grandes resistencias contrarias al reconocimiento de la homosexualidad en el interior de la Iglesia. Pero como afirma un apotegma español, a don Jorge Mario “el tiro le salió por la culata”, con lo cual “se puso la Declaración de sombrero”. Y en un acto que da vergüenza ajena, el pontífice ha tenido que salir a avalar y dar su respaldo público a don Tucho y a su secretario en el Dicasterio, monseñor Armando Matteo, publicando unas fotos que muestra a los tres prelados como la versión vaticana de la famosa serie estadounidense de los Tres Chiflados[7].

El obispo de Roma se auto percibió y sigue creyendo todavía que todo lo que él hace y dice tiene el aval divino, no sólo en su deber como custodio de la fe y de la grey de Cristo, sino como jefe del Estado vaticano[8]. Se auto percibe de la misma manera que lo hacían los faraones egipcios. En este trance, se ha olvidado de lo que tantas veces ha proclamado –“la realidad es superior a la idea”- para aferrarse al desvarío de que el delirio de la autopercepción es superior a la realidad.

En su labor de “bufón del Concejo para el Capitalismo Inclusivo” (baronesa Lynn Forester de Rotschild dixit)[9], el pontífice argentino ha olvidado una antiquísima máxima de la praxis política, humanista y cristiana: “no es la soberbia la que domina, sino la humildad la que gobierna”.

José Arturo Quarracino

26 de diciembre de 2023

——————

