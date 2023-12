¿SIGNOS DEL FIN DE LOS TIEMPOS? Imperdible conferencia de la Dra. Chinda Brandolino, resumida por escrito por Karin Becker (con acceso al vídeo completo)

Karin Becker

Corresponsal AyL

Paraguay

Estamos en el fin de los tiempos, y quién mejor que la Dra. Chinda Brandolino para darnos claridad y calma ante lo que viviremos…

Conferencia de la Doctora Chinda Brandolino, llevada a cabo en el Santuario Señor De La Divina Misericordia en Perú, con la presencia del Padre Carlos Rosell y el Padre Augusto Meloni Navarro

DICIEMBRE DE 2023.

En esta magistral disertación, ella nos explica la VERDADERA Historia de la Humanidad. Los poderes que llevan gobernando durante tanto tiempo, persiguiendo a los católicos de manera tremenda. Las mentiras que rondan sobre la conquista de España en América, la “revolución francesa” y mucho más… TODOS estos antecedentes explican el panorama actual.

De corazón les pido, ESCUCHEN ATENTAMENTE, DESCARGUEN, COMPARTAN, GUÁRDENLO EN FORMATO FÍSICO, ya que no sabemos si los de siempre querrán BORRAR la verdadera Historia.

Temas que trata al principio, como pinceladas (primeros minutos):

– La reforma luterana (la gran herida, Lutero se levanta contra el Señor y contra la Iglesia).

– La vuelta al racismo y esclavitud y la revolución anti cristiana: “Se judaíza la religión cristiana”.

– Las primeras logias masónicas que se originan en Inglaterra, con el fin de destituir a Cristo y a su Iglesia y por lo tanto, a las monarquías cristianas (y para ello, la revolución francesa).

– Francia era la hija mayor de la Iglesia, con el rey Carlomagno consagrado por ella, por eso había que destruir hasta el recuerdo de esa monarquía.

– A partir de ahí se posicionan las logias y viene la explosión del racismo.

– La mayor cantidad de dinero se acumuló en pocas manos, como en la de los Rotschild y Rockefeller, quienes dirigen la política en el siglo XX, con guerras. Eje Londres-Nueva York (foco de poder).

– Ingenieros sociales planifican la política a corto, mediano y largo plazo. Allí se planifican todos los acontecimientos que ocurren y planes de estudios, de todos los colegios, profundamente anti-católicos e impregnados de perversidad sexual que termina con la familia (lo que se conoce como “Educación Sexual Integral). Finalidad: Corromper a los niños, prepararlos para el sexo con adultos…

– Todo esto genera un gobierno universal. El demonio imita, reemplaza a Dios, y sus sistema político es la bestia que sale del mar (apocalipsis).

( El padre Rosell indica que parece que el mal triunfa, pero en realidad, triunfará el BIEN (Cristo vuelve) Parusía. Debenos actuar, no podemos permitir que las ideologías sigan ganando terreno. Dentro de la Iglesia incluso algunos pastores quieren imponer estilos de vida anti evangélicos )

El padre pregunta a Chinda sobre FRANCIA, ESPAÑA Y RUSIA. Le pide que amplíe sobre estos temas: 1) La masacre de la revolución francesa (genocidio contra los católicos). 2) La católica España y la leyenda negra sobre la conquista (los protestantes echan barro sobre la conquista, como si de un genocidio se tratase). Ataques contra la Iglesia. 3) Rusia, tierra de grandes santos. En 1917 triunfa el comunismo y el daño que trajo y sigue trayendo (ideología de género es neomarxismo). La Virgen santísima pidió a los pastorcitos en Fátima que se consagre Rusia a su Inmaculado Corazón.

Entonces, la doctora responde a todo esto, y profundiza indicando:

– El mejor libro para entender la masonería es “De la cábala al progresismo” (Julio Meinvielle).

– Matan a Cristo y Él advierte del castigo que va a recibir Jerusalén.

– 11 tribus fueron por el Mediterráneo a España (sefaradíes) y la tribu perdida va por el Cáucaso y se establece en Rusia y Alemania, se cruzan con los nórdicos y forman una nueva raza que no responde ni a la religión ni a los caracteres de las otras tribus. Rotschild proviene de allí, al igual que todos los que manejan el mundo.

– Los que permanecen en España, se mantienen ocultos. Guerra de 8 siglos contra los musulmanes, y reconquista de España con solo 100 católicos y el comandante Pelayo, con la ayuda de la Virgen y al apóstol Santiago (los moros huyen desesperados, las bolas de fuego que lanzan se vuelven contra ellos). Se ve claramente la imagen de la Virgen y del apóstol, en un caballo de fuego. Reconquista de España y el rey Fernando III.

– Isabel la Católica, una santa, la reina terrenal más grande de la Hsitoria, cuyo reinado dedica para llevar las almas a Cristo.

– Descubrimiento de América: España manda a los hombres a recuperar el mundo, por la Fe, y esto es un acto bíblico.

– Historia de Noé y sus 3 hijos: Explica la historia de cuando uno de ellos se emborracha y Noé lo castiga.

Así surgen las diferentes razas en el mundo y las últimas en recibir la evangelización son la raza indígena y negra. Ese pueblo es evangelizado por los semitas.

– El descubrimiento de América tiene una razón teológica. Durante los primeros años de la conquista vinieron 500 españoles al año. Frente a millones de indígenas, esto se explica porque los dos pueblos más avanzados, que eran los aztecas y los incas, eran atropófagos. Los de otros pueblos eran cautivados y para la fiesta del sol, iniciaban sus asesinatos. Lógicamente, todas las tribus y pueblos sometidos, junto a los españoles, derrocaron a estos dos pueblos.

– Inglaterra inicia con la leyenda negra sobre España, pasando a las universidades el pensamiento único (desprestigiando la conquista española).

– Los ingleses, guiados por el calvinismo, matan a todos los indígenas en Estados Unidos, y los pocos que quedaron fueron a reducciones miserables. Al contrario de todo esto, la Iglesia Católica hace el Concilio de Trento: “Todos los hombres del mundo, cualquiera sea raza, religión, sexo, tienen la misma dignidad de hijo de Dios”. Isabel la Católica escribe el Tratado/Derecho de Indias, responsabilizando a los españoles de la vida y bienes de los indígenas, obligando a los españoles a casarse con mujeres nativas. Suprime la mita y el yanaconazgo, que eran instituciones indígenas (muy crueles), al igual que la encomienda. España protege a los indígenas. América no era colonia, era el reino de Indias, con los mismos derechos de los reinos de Castilla, León, Aragón…

– “(En América) Todos somos criollos, cruza del indígena con el español. Sin embargo, el inglés no se cruza con nadie, porque tienen un racismo religioso, consagrado por Calvino”. Crearon la eugenesia como ciencia.

– Cuando asume el trono de España un francés, Borbón, manda manejar estos pueblos como colonias, 30 años antes de las independencias. Él era masón y liberal, y determinó la independencia de América, NO para nuestro bien, sino para sacar a España. El pueblo americano, hasta ese momento, era muy rico: 91 universidades fundadas, el arte (templos con oro trabajado que no existe en Europa), escritores y poetas extraordinarios… “Todo lo grande que tenemos lo heredamos de España. Hubo abusos, sí, por la condición humana, pero también cosas grandiosas”.

– La leyenda negra la revela el periodista Vittorio Messori en el libro “Las leyendas negras de la Iglesia”. La segunda leyenda negra es la revolución francesa:

– La revolución francesa fue una masacre. El pueblo francés era profundamente católico. Los revolucionarios, con Marat a la cabeza (el marqués de Sade). Inventan la pornografía y la financia Federico de Prusia (masón). Hicieron panfletos para cocineras y lacayos, con dibujos obscenos de los reyes (“cuando se corrompe un pueblo, se debilita su voluntad”). Reparten esos panfletos al pueblo, que amaba a su rey. Prepararon el terreno para la revolución. Luis XVI era bueno y manso, no tomó las riendas. Tomaron los estados generales. Los que se mantuvieron fieles fueron ejecutados, por ejemplo, muchas monjas. Fueron extremadamente crueles con ellas y con los sacerdotes, a quienes torturaban hasta morir. Recomienda el libro “Una familia de bandidos”. Y los tomos 6 al 9 de “La nave de las tempestades.

( A continuación, el Padre Meloni le pide a la doctora que nos explique sobre la realidad actual, las consecuencias actuales del proceso de globalización; el conflicto Rusia-Ucrania, Israel-Hamas-Franja de Gaza, así como la mirada de esperanza que debemos tener )

– La Dra. Chinda comenta que en 1903 se hace una sociedad entre las coronas inglesa, danesa, holandesa y nobleza negra veneciana, y las tres mayores fortunas del mundo: Rockefeller, Rotschild y Morgan, y otros como Ford, Harrison… 300 personas que se autodenominan “El club de los 300”. Inglaterra delega el poder en Rockefeller, quien decide dos cosas: implementar el comunismo a nivel mundial y exterminar las razas que, darwinistamente, consideran inferiores.

– Se crea la eugenesia, esterilizaron a cientos de miles de familias, crean el movimiento feminista, financian la revolución sexual y la revolución bolchevique contra el zar. Ya que surgían potencias muy grandes. Financian la reolución de Mao Tse Tung y la revolución cubana. “Los dos impedimentos para imponer el comunismo son la familia monogámica y la Iglesia Católica”. Asesinan al zar y a su familia, y Rusia se erige como modelo sociedad comunista, y más adelante, China, que es el modelo real perfeccionado por Rockefeller, el modelo global de la sociedad que quieren. Rockefeller dijo: “China es el experimento social más exitoso de la Historia, por el logro del espíritu comunitario, la obediencia y orden”. Y es el experimento que nos espera a nosotros.

– Se generan las dos guerras mundiales: La primera tiene como objetivo terminar con la última monarquía cristiana (imperio austro húngaro). Nunca hubo una oposición real de Rusia. Se crean las universidades para generar el pensamiento único. Se crean los bancos internacionales de crédito (usura), FMI, y nuestros países contraen deudas con intereses exponenciales, imposibles de pagar. Los gobiernos utilizan para ello los impuestos. Toman nuevos préstamos, y firman que implementarán el aborto, el control de la natalidad y la política de género (llevar al lecho conyugal el marxismo: el varón es el burgés opresor y la mujer es oprimida).

– Cuando termina la segunda guerra mundial, las tres potencias ganadoras se reúnen en Yalta y se dividen el mundo: Toda América queda para Estados Unidos, África y Europa para Ingleterra y el resto para Rusia.

– Cae el muro de Berlín, ya que el hombre comunista ya era incapaz de rebelarse, y así, pueden entrar los grandes capitales y multinacionales para enriquecerse con el pueblo esclavo. Asume Gorbachov, después Yeltsin y finalmente el candidato adecuado para mantener el comunismo: Putin, porque el presidente de la KGB.

– Putin se convierte a la religión ortodoxa y pasa a ser enemigo del sistema.

– La tierra prometida fue recuperada en la segunda guerra y se crea el Estado de Israel y la habitan los sefardíes, no los asquenazis. Esa tierra llevaba 2.000 años habitada por los palestinos. El Padre Pío había dicho en 1967 que el desastre vendría de Medio Oriente. Y el día que murió el Padre Pío se inició la guerra de los 6 días, que no tuvo fin hasta ahora.

– Irán no tiene deuda (es Persia) y tampoco acató la orden de desarme nuclear. La guerra actual se desencadenó en 1991 para bloquear a Irán (guerra del Golfo), bombardeo de Siria en 2015. Intervino Putin, aliado con Irán y Turquía. Este último impide llegar a la flota de la OTAN. Ese trío se mantiene hasta hace unos meses, ya que por geoingeniería generaron el terremoto y Turquía capituló y se pasó a la OTAN. Ese mismo día, bombardearon la Franja de Gaza. Tel Aviv es la ciudad más segura del mundo, es imposible entrar (da a endender que fue con la complicidad de Israel). Y se ha exterminado a la población de la Franja de Gaza en estos dos meses.

– La santísima Virgen, en Fátima, había pedido la consagración de Rusia, porque sino, Rusia (comunismo) esparciría su error por el mundo. NINGÚN PAPA LO HA HECHO (a Pío XII le cambiaron la hoja con el texto). Tampoco Juan Pablo II, y Bergoglio no respetó las normas. Putin le pidió a Bergoglio dos veces que consagre a Rusia, y dos veces le fue negada la petición.

– El acoso a Rusia: Al disolver la Unión Soviética, separan a Ucrania de Rusia. La estrategia inglesa es separar en republiquetas, como hizo en América. Por convenio, la flota de la OTAN no puede intervenir allí, y lo primero que hizo fue poner 16 bases militares en Ucrania. Mataron unos 13.000 rusos antes de que Putin respondiera con la declaración de guerra a Ucrania. El objetivo es quitar a Putin, por ser enemigo del gobierno mundial.

– Hay una provocación de guerra nuclear. Esta guerra ya fue planificada por Hillary Clinton y dijo “La guerra será breve pero arrasadora. Solo sobrevivirán los que aprendan a pelear con máquinas”. Esta guerra es buscada como limpieza demográfica.

– Todos los alumnos estudian que el motor de la Historia es lo económico. Esta es la mentira satánica por excelencia. EL MOTOR DE LA HISTORIA SIEMPRE FUE ESPIRITUAL. NO SE CRUZA EL OCÉANO POR DINERO. La guerra que afrontamos es espiritual, Satanás contra el Señor, y se manifiesta a través de los poderes del mundo. Nuestra Iglesia militante y terrenal siempre fue azuzada y perseguida por los poderes políticos.

– Nuestro refugio está en la fe de 2.000 años y festejamos porque el cordero ya ganó.

– Del mar (política) va salir una bestia, el anti Cristo, una persona que aun no se ha mostrado. De nuestra religión también saldrá un líder que hará adorar al anti Cristo. Con el número 666 nos advierte el Señor, que no lo quiere y estará impreso en la frente (¿de algunas personas?) No se podrá comprar ni vender, y quienes lo tengan, no tendrán escrito su nombre en el libro de la Vida del cordero. Sabremos lo que tenemos que hacer con lo que quieren imponer en nuestro templo (cuerpo). ANTES, MORIR

– Esto es transitorio y tenemos que pasarlo. No nos salvaremos sin nuestra fe de 2.000 años y sin nuestra Virgen Santísima. Aun, cuando dentro de la Iglesia, se enseñe lo contrario. “Aferraos a lo antiguo”.

Finalmente, los sacerdotes indican lo que debemos hacer en estos tiempos finales.

“Estén despiertos vigilantes, preparados. Porque el día y la hora nadie lo sabe”. “Mateo 22: Serán odiados por mi causa, pero el que persevere hasta el fin, será salvo”.

La Virgen de Fátima dijo “Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará”. Recomiendan: Oración intensa, cuidar la eucaristía y recibirla en gracia de Dios, valorar la misa. Seguir la doctrina de siempre de la Iglesia, que nadie puede cambiar. Hagamos un apostolado intenso: EVANGELIZAR. Practiquemos las obras de misericordia, inundando el mundo con ella. Reflejemos a Cristo, allá donde estemos.