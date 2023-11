La comunión con el Averno y el pecado contra el Espíritu Santo. Por Abraham García.

Abraham García González

Corresponsal de AyL en España

15 de noviembre de 2023

No soy santo ni doctor de la Iglesia, ni tampoco sacerdote ni obispo, ni he estudiado Teología, pero tengo juicio, el que Dios me ha dado, y en mi libre albedrío siempre me ha gustado utilizarlo, desde niño. También creo que me queda muchísimo por aprender, pero tengo fe, y deseo agradar a Dios y amarle con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón.

Todo lo que voy a afirmar a continuación es producto de mi propio discernimiento, tratando de ser fiel a nuestro Creador, que nos ama infinitamente y todo lo que hagamos por Él es poco porque somos finitos, imperfectos y pecadores.

Comulgar en misas en donde se mencione al pseudopapa Bergoglio (alias Francisco) es un pecado mortal. ¿Por qué? La respuesta es que la consagración normalmente se realiza bien en las iglesias, pero es que la oblación se realiza mal en la mayoría de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se realiza mal la ofrenda a Dios Padre, a quien se le pide la aceptación del sacrificio varias veces seguidas, la primera de ellas en la oración del “Te ígitur”, que en el caso de la Santa Misa Tradicional se realiza antes de la consagración del pan y el vino.

Por muy solemnemente que se celebre una misa, con mucho respeto y de manera impecable, sólo ese detalle la arruina y ofende a Dios Uno y Trino. Es un agravio diabólico hacia la Santísima Trinidad al ser la ofrenda del sacrificio a Dios Padre en común unión con un hereje satánico (que está excomulgado late sententiae) y con falsos obispos nombrados por el pseudopapa.

Criminal es el que comete un crimen, pero también todo aquel que se hace cómplice del mismo. En el caso que nos ocupa es todo aquel que sepa que Bergoglio no es el papa. De esa manera se hace cómplice pudiendo llegar a caer en cisma capital al seguir haciendo lo mismo una y otra vez, obstinadamente, sin reconocer su error.

El pecado es tanto del sacerdote como de quienes participan del agravio ya que se hacen cómplices del mismo, a menos que tengan una ignorancia insalvable sobre quién es el papa.

Hay que tener presente algo que pensándolo bien es espeluznante, y es que como el demonio trata de imitar todo lo bueno pero en su versión maligna, aplicando la lógica entiendo que tenemos lo siguiente:

1. El dragón se opone a Dios Padre.

2. El anticristo se opone a Cristo (Dios Hijo).

3. El falso profeta se opone a Dios Espíritu Santo.

Esto es grave y aterrador, siendo preocupante la obstinación de muchos fieles que animados por pastores tibios que siembran la confusión, reciben el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo siendo ofrecido a Dios Padre en comunión con el que se opone al Espíritu Santo.

Recordemos que el Evangelio dice que el pecado contra el Espíritu Santo jamás podrá ser perdonado. Por eso, ojo con la obstinación de comulgar a la ligera compulsivamente sin tener esto en cuenta, como si dicho acto fuera un derecho, un capricho y algo que se da exclusivamente para que se produzca una unión aislada entre Dios y el comulgante, cuando no es así de ninguna de las maneras. Comulgar es un privilegio que tenemos por misericordia de Dios y se hace para estar en comunión con todos los miembros de la Iglesia (los de la triunfante en el Cielo, los de la purgante en el Purgatorio y los de la militante en la Tierra).

¿Pero se puede ofrecer a Dios Padre el sacrificio en comunión con miembros que están en comunión con los demonios y las almas de los condenados, es decir, con los habitantes del Infierno? ¿Cabe esto en alguna cabeza sensata? Evidentemente no.

Esto además pone al alma de las personas en serio peligro porque el que comulga indignamente se come su propia condenación. El pecado contra el Espíritu Santo es la impenitencia final, bien porque uno no confíe en la misericordia de Dios por desesperación o bien porque uno persista en el pecado sin arrepentimiento hasta el último momento de su vida. ¿Comulgar una cum el falso profeta no es persistir de manera obstinada? Cuidado con esto. Es muy peligroso para el alma.

El magisterio de la Santa Madre Iglesia es claro a este respecto de comulgar una cum herejes. Lo aclaran de forma fácilmente comprensible la “Summa Theológica” de Santo Tomás de Aquino (PARTE II, cuestión 39), el “Catecismo Mayor de San Pío X” (CAPÍTULO X, DEL NOVENO ARTÍCULO, 1º De la Iglesia en general y 2º De la Iglesia en particular) y el “De Sacrosanto Missæ Sacrificio” del papa Benedicto XIV (APÉNDICE XVI ad lib II, parágrafo 12).

Dios nos ha dado juicio para discernir, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Jesús es infinita misericordia y perfecta justicia. Por ese motivo, nosotros también debemos esforzarnos con su ayuda en parecernos a Él lo máximo posible. Debemos tratar de imitarle. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que entre otras cosas tenemos que esforzarnos en aplicar la lógica pura en todo, con fe, con esperanza y con caridad, sin la interferencia satánica del autoengaño que sólo lleva a permanecer en posturas cómodas producto del indeseable miedo. Debemos esforzarnos en razonar, en juzgar, sin caer en la trampa de la terjiversación que han hecho muchos sobre un versículo muy conocido (San Mateo 7:1) para utilizarlo en nuestra contra y anularnos el juicio, así como para justificar toda conducta pusilánime que es precisamente pecado de omisión. Me refiero a ese versículo que en realidad se refiere a los juicios temerarios (o sea, a los prejuicios) y no a convertirse en vegetales con el juicio crítico anulado hasta el punto de callar sin denunciar a los injustos y sus injusticias, lo cual es sinónimo de hacerse cómplices de los réprobos.

Hay bastantes personas que realizan un juicio aparentemente lógico para comulgar, y para ello plantean cosas como la siguiente: “¿Cristo se hace presente en la hostia para tendernos una trampa y hacernos pecar?”. En realidad este argumento no tiene lógica y a mi me parece que un buen ejemplo que lo demuestra sería la siguiente pregunta: “¿Por qué Cristo no impide que la gente que va a comulgar en pecado mortal abra la boca para que le den la comunión?”. Cristo es el logos, es la palabra de Dios, es pura lógica, y por lo tanto, si se consagra bien, ¿por qué no se va a hacer presente si lo que se produce al consagrar es el mismo y único sacrificio perpetuo del año 33 visto de forma incruenta que no es copia del mismo sino el original? Que algo se haga mal después de haber hecho algo bien no invalida lo primero. Si uno se pone a hacer un flan y se equivoca en la medida de un ingrediente, eso no invalida que el resultado sea un flan igualmente, que igual resulta más empalagoso si se le ha echado demasiado azúcar, lo cual puede ser perjudicial para la salud de quien se lo coma. El sacrificio que Cristo sufrió por los pecados de los seres humanos de todos los tiempos, ¿qué sucede si se le ofrece indebidamente a Dios Padre? Pues que uno se está poniendo del lado de los que le flagelaron y rechazaron.

También es importante tener algo en cuenta, y es la muy recomendable práctica de realizar adoración eucarística visitando al Señor, presente en el Santísimo Sacramento del Altar, para lo cual no hay ningún impedimento ya que basta con que una hostia esté bien consagrada. Recordemos que la Santísima Virgen dijo lo siguiente en San Sebastián de Garabandal el 18 de octubre de 1961: “Tenemos que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar el Santísimo Sacramento a menudo, pero primero tenemos que ser muy buenos y si no lo hacemos, el castigo vendrá sobre nosotros. La copa se está llenando y si no cambiamos nos vendrá encima un castigo muy grande”.

Estamos en tiempos de “Gran Tribulación”, y tengo la firme convicción de que ésta comenzó el 30/4/2023. Además, desde el 13/3/2013 se comenzó a separar el trigo de la cizaña, y la mayoría de templos pertenecen a la falsa iglesia, la del dragón. Hace bastaste que comenzó el tiempo de estar en catacumbas.

Luego está la preocupación de cumplir el precepto que manda la Santa Madre Iglesia, que es acudir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Correcto, pero ojo, hay que hacerlo de la manera que Dios manda, respetando todos los 10 mandamientos. Estamos llamados a ser santos y por lo tanto a imitar a Cristo, ¿cierto? Pues entonces, ¿cómo se puede cumplir haciéndose uno cómplice de los responsables de su flagelación y crucifixión? El Señor es perfecta justicia, y como es justo de manera perfecta, ¿en qué cabeza cabe que vaya a condenar a alguien que no pueda ir a misa sin violar algún mandamiento? Por el amor de Dios. Si no se puede estoy seguro de que el Señor lo tendrá en cuenta para bien, y es más, digo yo que tendrá en cuenta nuestro sufrimiento de querer pero no poder ir a una misa buena y ofrecérselo será muy bueno para nuestra santificación. Él se hizo hombre encarnándose en el vientre de Santa María Virgen, y sufrió por nosotros lo indecible. ¿No es lo justo que ahora nos toque sufrir a nosotros por Él en vez de mantenernos en la comodidad del egoísta capricho de comulgar a toda costa como si no pasase nada? Para ganarse el Cielo hay que hacer sacrificios.

Por otra parte, gracias a Dios hay soluciones muy buenas. ¿Quién dice que las misas por Internet no son válidas? Si no hay misas presenciales como Dios manda al alcance de los fieles, claro que lo son. ¿Acaso había radio o televisión cuando se publicó el Catecismo Romano o el Catecismo Mayor de San Pío X? ¿Hablan de ello alguno de los dos? Incluso, ¿habla de ello el de Juan Pablo II? Que yo sepa, no. El primer mandamiento de la Iglesia dice “Oír Misa entera los domingos y fiestas de guardar“. Si lo leemos atentamente dice “Oír”, por lo que la pregunta es, ¿acaso uno no puede oír a través de la televisión, una tablet, un móvil o un ordenador? No dice “Ir”, sino “Oir”. Además, ¿no está Dios en todas partes? Todo es una cuestión de fe, y el único inconveniente que tiene no ir a un templo es que no se puede recibir la comunión eucarística o santiguarse con agua bendita (salvo que tenga en casa) para borrar los pecados veniales.

Y por si fuera poco, en las grandes ciudades, con empeño si uno se mueve y habla con gente es posible encontrar sacerdotes en algunas iglesias que no celebran las misas en comunión con el falso profeta. Por ejemplo, sé que hay algunos de sana doctrina que no reconocen a Bergoglio, tienen las cosas muy claras sobre la falsa Iglesia y dicen “el papa y nuestro obispo”, “el papa y los obispos” o cosas parecidas, de manera genérica, sin dar ningún nombre propio, de tal manera que por lo menos ya no estarían incurriendo ni haciendo incurrir en pecado mortal porque aplicando la lógica se estarían refieriendo a quien sea papa en caso de existir alguno escondido y a quien sea el verdadero obispo de la diócesis a ojos de Dios. Existiendo al menos esa posibilidad, tiene aún más delito asistir a misas una cum Bergoglio.

Estando en casa o en un templo, en ninguno de los dos casos (ni yendo presencialmente ni viendo la misa en una pantalla) ningún fiel está directamente en el altar. En ambos casos hay una distancia, mayor para el que está en casa. ¿Dios escucha las oraciones a 20 metros pero no las escucha a 100 kilómetros? ¿Es que no está Dios en todas partes? ¿No es Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente? ¿Dios no nos escucha si rezamos el Santo Rosario en una sala de reuniones en vez de en El Valle de los Caídos? Obsesionarse con este tema me parece a mi que es caer el la herejía del gnosticismo. Dios nos escucharía incluso si estuviéramos en la Luna, en Neptuno, en Plutón o a unos 40 millones de años luz de la Tierra en algún lugar de la galaxia Sombrero.

Lo más fundamental para que Dios nos escuche es tener fe y confianza en Él. Podemos estar en comunión espiritual con Él, y de hecho, dicha forma de comulgar es uno de los tesoros de la Santa Madre Iglesia, pudiendo llegar a dar ésta incluso mayores frutos espirituales que la sacramental, lo que va en función de la fe con la que se reciba.

Para finalizar este artículo que me ha salido hoy del alma, he decidido compartir lo que me ha parecido una preciosa señal que me ha entusiasmado enormemente. ¿Por qué me ha entusiasmado? Por un lado porque como católico no puedo creer en las casualidades. Por otro lado porque desde enero de 2022 han sido innumerables los descubrimientos inspirados tremendamente asombrosos en el código ASCII (*1), tal como relato en la serie “Datos inesperados”.

He de decir con toda sinceridad que tengo el firme convencimiento de que el Cielo me ha conducido hasta el apostolado de Adoración y Liberación fundado por mi amigo y hermano en la fe Vicente Montesinos, al que estoy profundamente agradecido porque de no haberlo encontrado probablemente yo habría seguido en la iglesia modernista, víctima de aberraciones intolerables en cuyas prácticas caí durante un tiempo. Por otro lado soy muy sensible a lo que a mi sin duda me parecen señales extraordinarias del Cielo que considero que son pruebas de la acción del Espíritu Santo en la historia pasada, presente y futura del Universo. De hecho, puedo enumerar varias:

El día que Vicente me publicó el relato “Datos inesperados sobre la abolición del sacrificio perpetuo” tras haber pasado unos cuantos días desde que le envié el documento, era 12 de septiembre, el cumpleaños de mi padre que en paz descanse (y él no lo sabía). El día que escuché sobrenaturalmente la alocución “23 4 30” que expongo en dicho relato, fue el 2 de julio de 2022, y justamente ese mismo día Vicente tuvo el gozo de presenciar un espectacular “milagro del Sol”. Ese día además es el aniversario del primera aparición de la Santísima Virgen María en San Sebastián de Garabandal.

El día del rezo del Santo Rosario Mundial con los 5 sacerdotes de Adoración y Liberación el 7 de octubre de 2022, festividad de la Virgen del Rosario, el principal canal de YouTube del apostolado alcanzó los 000 suscriptores, que es el número de los marcados con el nombre del Cordero (Jesús, 888) y el nombre de su Padre.

Un año después, el día de Cristo Rey en el Vetus Ordo, el canal alcanzó los 000 suscriptores, y el canal de WhatsApp los 200 suscriptores (todos números redondos).

Mi padre murió un 18 de octubre de 2018, día del aniversario del primer mensaje de la Virgen María en San Sebastián de Garabandal en 1961, lo cual conecta con lo enumerado en los puntos 1 y 2.

En el relato “Datos inesperados sobre el katejon retirado, el sacrificio cancelado, la marca de la bestia y el misterio de iniquidad” expongo una explicación detallada sobre la relación del ángel mencionado en Apocalipsis 18:1 con la aparición de San Miguel arcángel el 18 de junio de 1961 en San Sebastián de Garabandal que encaja de manera extraordinaria coincidiendo ambos en el número 18.

Pues bien, un día me dio por comprobar algo con el nombre del apostolado, “Adoración y Liberación”, que no es personalista, es realmente representativo para este “Fin de los tiempos” y creo que sin duda le fue inspirado a Vicente por el Espíritu Santo. ¿Qué hice? La suma del valor ASCII de los caracteres en mayúscula (con sus tildes incluidas, perfectamente escrito) y obtuve nada más y nada menos que 1.801, lo que identifiqué rápidamente con Apocalipsis 18:1. Esto cuadra con el punto 6 de la enumeración que he realizado, que describe a un poderoso y luminoso ángel (que personalmente creo que es San Miguel) anunciando la caída de la decadente Gran Babilonia, precediendo a la exhortación que hace el Señor en el versículo 4: “Salid de ella, pueblo mío…”, que es justo lo que el apostolado de Adoración y Liberación hace sin descanso, exhortando a los fieles a la adoración eucarística y anunciando con fe que se acerca la liberación del pueblo de Dios.

Para nada creo que estas cosas sean casualidad, y personalmente siento que forma parte de los planes de Dios. Además es el único apostolado que conozco que es apoyado por 5 sacerdotes auténticamente fieles a Cristo (padre Minutella, padre Coronel, padre Giraldo, padre Chabelo y padre Tamayo), que hablan sin tibieza, sin rodeos, perseguidos por seguir el Camino, la Verdad y la Vida.

Santa María, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

¡Ave María purísima, sin pecado concebida!

¡Viva la Virgen de Guadalupe!

¡Santos o nada! ¡Hasta el Cielo no paramos! ¡Viva Cristo Rey!

____________

(*1) ASCII (acrónimo inglés de American Standard Code for Information Interchange —Código Estándar estadounidense para el Intercambio de Información—) es un código universal de caracteres utilizado por las computadoras basado en el alfabeto latino y creado en 1963 por el Comité Estadounidense de Estándares (ANSI) como una evolución de los conjuntos de códigos utilizados en aquel entonces en telegrafía. Como las computadoras únicamente entienden números, el código ASCII es un método de traducción de letras y símbolos a números como ‘a=97’, ‘B=66’ o ‘/=47’, de tal manera que todos los dispositivos electrónicos utilicen los mismos códigos y se puedan entender entre sí. En casi cualquier libro de informática y en multitud de páginas web es común encontrar la tabla ASCII para consultarla de tal manera que los usuarios puedan utilizar los códigos numéricos para poder escribir con el teclado de un ordenador determinados símbolos que no están directamente disponibles en las teclas. Por ejemplo, en la web codigoascii.org se puede consultar la tabla, en la que se puede comprobar que la letra ñ minúscula se puede escribir con el código 164 (para lo cuál hay que pulsar la tecla ALT y los números 1, 6 y 4 en el teclado del ordenador), lo cuál es especialmente útil en un teclado británico que no tiene ninguna tecla con dicha letra.

