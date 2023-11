11.500 firmas a los cardenales pre 2013 sobre la sede impedida de Benedicto XVI. Por Andrea Cionci

Por Andrea Cionci

Para Adoración y Liberación

Traducción autorizada Roberto Pardo

08 de Noviembre del 2023

Hoy, 8 de noviembre de 2023, es la fiesta de Santa María de la Victoria. Este mismo día de 1618 se libró la decisiva Batalla de la Montaña Blanca, que supuso la primera gran derrota protestante en la Guerra de los Treinta Años, y que ganó la Liga Católica.

Una fecha elegida no por casualidad para enviar a la Secretaría de Estado vaticana el primer tramo de 11.500 firmas de la petición “Reconocimiento de la Sede totalmente impedida del Papa Benedicto XVI y convocatoria del cónclave”. Los destinatarios son los únicos cardenales auténticos, pre 2013, que recibieron el birrete de manos de los verdaderos papas Benedicto XVI y Juan Pablo II.

El documento es el resultado de los tres años de investigación del ‘Código Ratzinger’, llevada a cabo principalmente en esta página, que reconstruyó cómo el Papa Benedicto nunca abdicó, sino que se ‘ofreció libremente’ a su propio destronamiento, haciéndose imponer en una ‘sede totalmente impedida’ al convocarse un cónclave ilegítimo (cánones 412 y 335).

Los promotores de la iniciativa, además del escritor, fueron la asociación presidida por abogados “Arbitrium – Ayuda jurídica de emergencia para la protección de los derechos fundamentales. “ y el juez antimafia Angelo Giorgianni, secretario general de la internacionalmente conocida Organización Mundial por la Vida, antiguo subsecretario de Justicia (con autoridad delegada para Asuntos de Culto).

La petición, sin embargo, no termina, sigue activa y continuará recogiendo firmas (y enviándolas periódicamente, por etapas, al Vaticano) hasta que los señores Cardenales interpelados no intervengan.

Más que una petición, se trata de una notificación-exposición, como precisa el abogado Roberto Antonacci: “El artículo 3 de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis (1996) explica, desde un punto de vista jurídico, por qué la petición se dirige a los Cardenales:

“Además, establezco que el Colegio Cardenalicio no puede disponer en modo alguno de los derechos de la Sede Apostólica y de la Iglesia Romana, y menos aún permitir, directa o indirectamente, que decaiga alguno de ellos, aunque sea para dirimir litigios o proseguir acciones perpetradas contra los mismos derechos después de la muerte o la válida renuncia del Papa. Que sea cuidado de todos los Cardenales salvaguardar estos derechos”.

Estos tienen el deber (último párrafo) de tutelar los derechos de la Sede Apostólica y de la Iglesia Romana, en general pero, en particular, dado el capítulo en el que se inserta la norma (“Competencias del Colegio Cardenalicio durante la vacancia de la Sede Apostólica), con referencia al período temporal de la vacancia de la Sede. Puesto que, de hecho, la Sede está actualmente vacante, puesto que los sujetos obligados a tutelar los derechos de ésta guardan silencio, la petición tiene el carácter de una “denuncia” con el fin de obtener el conocimiento jurídico -en manos de estos sujetos institucionalmente depuestos- sobre el asunto. Los cardenales no pueden alegar no haber tenido conocimiento de esta circunstancia.

Observo también que mientras el primer párrafo del punto 3 se refiere al Colegio Cardenalicio, imponiendo a este órgano colegial la prohibición absoluta de disponer de cualquier modo de los derechos de la Sede Apostólica, el último párrafo, que impone en cambio el deber de tutelar estos derechos, se refiere a los señores Cardenales individualmente, no al Colegio. Por tanto, la norma impone (se trata de una obligación jurídica, no moral, ni de ningún otro tipo) a cada Cardenal individual este deber de protección. Cualquier omisión de esta obligación tendrá consecuencias jurídicas. El último párrafo, además, da cobertura jurídica a la actuación de un solo Cardenal: no es necesaria la intervención de todo el Colegio.

La petición sirve así de llamamiento legal para el cumplimiento de deberes constitucionales que los Cardenales tienen ope legis. Ellos tendrías, de hecho, el deber de actuar de oficio. Pero ante la aparente inacción, los fieles se ven obligados a confrontarlos con sus responsabilidades.

Sólo añadiría que el punto 3 UDG también es útil también para neutralizar las tesis que hablan de “aceptación pacífica universal” por Cardenales y Obispos de un Papa elegido inválidamente. Si un Papa es elegido inválidamente, la Sede queda vacante aunque esté ocupada. Por lo tanto, los cardenales no tienen otro poder que el de proteger los derechos de la Sede haciendo valer la nulidad de la elección”.

A continuación reproducimos el texto de la petición.

A los Eminentísimos Señores Cardenales de nombramiento pre- 2013 – Secretaría de Estado – Ciudad del Vaticano *

Eminencias reverendísimas,

con su supuesta ‘dimisión’ el 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI nunca ha abdicado, como demuestra la investigación del ‘Código Ratzinger’, que ha durado tres años (véase el sitio web multilingüe http://www.codiceratzinger.eu ) y que cuenta con el apoyo de latinistas, historiadores de la Iglesia, magistrados, canonistas, juristas y filósofos de renombre. El Papa Benedicto, apartado del camino por presiones internacionales y una facción interna de la Iglesia (la llamada ‘Mafia de San Gallo’), siguiendo los pasos de Aquel de quien era Vicario, ‘se ofreció libremente’ para su destronamiento, permitiéndose colocar en una ‘Sede totalmente impedida’ (cánones 412 y 335) por la convocatoria de un cónclave ilegítimo. Esta situación canónica le protegió, convirtiéndole en el único Papa verdadero hasta su muerte, al tiempo que convertía a Jorge Mario Bergoglio en antipapa desde el principio. De hecho, ningún Papa puede ser elegido legalmente mientras el anterior no esté regularmente abdicado, sino impedido. La Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis establece (Art. 76 y 77) que si la vacante de la Sede por renuncia del Papa no se ha producido de acuerdo con el can. 332.2 (que exige la renuncia al munus petrino), la elección es nula y el elegido no tiene derechos. El Papa Benedicto, en su Declaratio, nunca renunció al munus petrino, sino que sólo “profetizó” su inminente renuncia al ministerium (nunca ratificado al fin y al cabo): esta situación sólo puede ocurrir a través de una sede impedida. La línea sucesoria petrina queda así interrumpida y la Iglesia se encuentra (por primera vez en la historia) en estado de sede vacante no declarada. El mundo está sin Papa desde el 31 de diciembre y, por primera vez en 2000 años, no se ha entendido que el último Pontífice ha muerto. El antipapa Francisco, al carecer del munus petrino y, por tanto, desde la perspectiva de la fe, de la asistencia del Espíritu Santo, está visiblemente tomando medidas para derribar la fe católica desde sus raíces. Esta situación, además de ser una tragedia para los creyentes y sentar las bases de una sucesión anti papal (si en el próximo cónclave participaran no cardenales nombrados por Bergoglio), entraña graves riesgos para el mundo entero, y especialmente para la Italia. Por lo tanto, pedimos a los Eminentísimos Señores Cardenales, nombrados exclusivamente antes de 2013, que ya, de facto, con el cónclave inválido, protegieron al Santo Padre Benedicto, preservándolo como Papa legítimo, que intervengan para proteger debidamente los derechos de la Sede Apostólica. (según el art. 3 U.D.G.), RECONOCIENDO LA SEDE IMPEDIDA del Papa Benedicto XVI, declarando la MUERTE DEL PAPA el 31 de diciembre de 2022 y procediendo a la inmediata CONVOCACIÓN DEL CÓNCLAVE para la elección de un nuevo Pontífice legítimo.

MÁS INFORMACIÓN: “Dies Irae”: este breve documental ilustra cómo el Papa Benedicto se dejó colocar en “sede totalmente impedida” para poder seguir siendo el verdadero Papa y así cismar a cualquier usurpador desde el principio.¡ESTRENO AYLTV! DIES IRAE! TODA LA VERDAD SOBRE LA RENUNCIA DE BENEDICTO XVI. Andrea Cionci. ESPAÑOL – Ayl TV

“Intelligenti pauca”: en el segundo documental se muestra cómo el Papa Benedicto, a lo largo de nueve años de impedimento, hizo entender la situación canónica con una serie de mensajes inequívocos. ¡ESTRENO EN AYLTV! ¡TRAS DIES IRAE LLEGA INTELLIGENTI PAUCA, SEGUNDO DOCUMENTAL DE ANDREA CIONCI! – Ayl TV

“Redde rationem”: en el tercer documental se expone cómo se creó la Universi Dominici Gregis exactamente para salir de la situación actual.¡ESTRENO ESPAÑOL! ANDREA CIONCI. REDDE RATIONEM – Cómo Benedicto XVI salvó a la Iglesia de Cristo – Ayl TV

“Carta a los cattoconservadores”: El siguiente artículo ilustra cómo, gracias al idioma latín, el Papa Benedicto pudo aplicar su sistema anti usurpación y cómo siempre dijo la verdad. https://www.liberoquotidiano.it/article_blog/blog/andrea-cionci/34999968/ai-cattoconservatori-come-il-latino-di-papa-ratzinger-ha-sistemato-bergoglio.html

“Benedicto XVI y los “1000 años”: resuelto el último enigma sobre la dimisión de Ratzinger”: uno de los mensajes más significativos con el que el Papa Benedicto explicó que nunca había abdicado, en referencia al Papa medieval Benedicto VIII. Benedicto XVI y los “1000 años”: resuelto el enigma final sobre la dimisión de Ratzinger. Por Andrea Cionci – Adoración y Liberación (adoracionyliberacion.com)

*A los Señores Cardenales:

1) ABRIL y CASTELLÓ Card. Santos

2) ALENCHERRY Card. George

3) AMATO Card. Angelo, S.D.B.

4) ANTONELLI Card. Ennio

5) ARINZE Card. Francis

6) ASSIS Card. Raymundo DAMASCENO

7) AVIZ Card. João Braz de

8) BAČKIS Card. Audrys Juozas

9) BAGNASCO Card. Angelo

10) BARBARIN Card. Philippe

11) BASELIOS Card. Cleemis

12) BERTELLO Card. Giuseppe

13) BERTONE Card. Tarcisio, S.D.B.

14) BETORI Card. Giuseppe

15) BOZANIĆ Card. Josip

16) BRADY Card. Seán Baptist

17) BRANDMÜLLER Card. Walter

18) BURKE Card. Raymond Leo

19) CALCAGNO Card. Domenico

20) CAÑIZARES LLOVERA Card. Antonio

21) CIPRIANI THORNE Card. Juan Luis

22) COCCOPALMERIO Card. Francesco

23) COLLINS Card. Thomas Christopher

24) COMASTRI Card. Angelo

25) CORDES Card. Paul Josef

26) DARMAATMADJA Card. Julius Riyadi, S.I.

27) DE GIORGI Card. Salvatore

28) DiNARDO Card. Daniel Nicholas

29) do NASCIMENTO Card. Alexandre

30) DOLAN Card. Timothy Michael

31) DUKA Card. Dominik, O.P.

32) DZIWISZ Card. Stanisław

33) EIJK Card. Willem Jacobus

34) ERDŐ Card. Péter

35) ERRÁZURIZ OSSA Card. Francisco Javier

36) FARINA Card. Raffaele, S.D.B.

37) FILONI Card. Fernando

38) GRACIAS Card. Oswald

39) HARVEY Card. James Michael

40) HERRANZ Card. Julián

41) KARLIC Card. Estanislao Esteban

42) KASPER Card. Walter

43) KITBUNCHU Card. Michael Michai

44) KOCH Card. Kurt

45) LAJOLO Card. Giovanni

46) LÓPEZ RODRÍGUEZ Card. Nicolás de Jesús

47) MAHONY Card. Roger Michael

48) MAIDA Card. Adam Joseph

49) MARTÍNEZ SISTACH Card. Lluís

50) MARTINO Card. Renato Raffaele

51) MARX Card. Reinhard

52) MONTEIRO de CASTRO Card. Manuel

53) MONTERISI Card. Francesco

54) MUREŞAN Card. Lucian

55) NAPIER Card. Wilfrid Fox, O.F.M.

56) NJUE Card. John

57) NYCZ Card. Kazimierz

58) O’BRIEN Card. Edwin Frederick

59) OKOGIE Card. Anthony Olubunmi

60) O’MALLEY Card. Seán Patrick, O.F.M. Cap.

61) ONAIYEKAN Card. John Olorunfemi

62) OUELLET Card. Marc, P.S.S.

63) PATABENDIGE DON Card. Albert Malcolm Ranjith

64) PENGO Card. Polycarp

65) PHAM MINH MÂN Card. Jean-Baptiste

66) PIACENZA Card. Mauro

67) POUPARD Card. Paul

68) PUJATS Card. Jānis

69) PULJIĆ Card. Vinko

70) RAÏ Card. Béchara Boutros, O.M.M.

71) RAVASI Card. Gianfranco

72) RE Card. Giovanni Battista

73) RICARD Card. Jean-Pierre

74) RIGALI Card. Justin Francis

75) RIVERA CARRERA Card. Norberto

76) ROBLES ORTEGA Card. Francisco

77) RODÉ Card. Franc, C.M.

78) RODRÍGUEZ MARADIAGA Card. Óscar Andrés, S.D.B.

79) ROMEO Card. Paolo

80) ROSALES Card. Gaudencio Borbon

81) ROUCO VARELA Card. Antonio María

82) RUBIANO SÁENZ Card. Pedro

83) RUINI Card. Camillo

84) RYŁKO Card. Stanisław

85) SALAZAR GÓMEZ Card. Rubén

86) SANDOVAL ÍÑIGUEZ Card. Juan

87) SANDRI Card. Leonardo

88) SARAH Card. Robert

89) SARAIVA MARTINS Card. José, C.M.F.

90) SARR Card. Théodore-Adrien

91) SCHERER Card. Odilo Pedro

92) SCHÖNBORN Card. Christoph, O.P.

93) SCOLA Card. Angelo

94) SEBASTIANI Card. Sergio

95) SEPE Card. Crescenzio

96) STAFFORD Card. James Francis

97) TAGLE Card. Luis Antonio Gokim

98) TONG HON Card. John

99) TURKSON Card. Peter Kodwo Appiah

100) VALLINI Card. Agostino

101) VEGLIÒ Card. Antonio Maria

102) VERSALDI Card. Giuseppe

103) VINGT-TROIS Card. André

104) WAMALA Card. Emmanuel

105) WETTER Card. Friedrich

106) WILLIAMS Card. Thomas Stafford

107) WOELKI Card. Rainer Maria

108) WUERL Card. Donald William

109) ZEN ZE-KIUN Card. Joseph, S.D.B.

110) ZUBEIR WAKO Card. Gabriel

