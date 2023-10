Hijo de fundador de Hamás, convertido al cristianismo, se pronunció sobre las atrocidades del grupo terrorista: «Su objetivo a largo plazo es un Estado Islámico mundial, no les importan los palestinos» "Nací en el corazón del liderazgo de Hamas... y los conozco muy bien. No les importa el pueblo palestino. No valoran la vida humana", dijo Yousef

REDACCIÓN

El hijo de un líder fundador de Hamas rompió su silencio sobre su decisión de renunciar al grupo terrorista después de volverse en contra de su propia familia y convertirse al cristianismo cuando presenció los horrores del reinado del grupo de primera mano.

Mosab Hassan Yousef, quien espió a favor de los israelíes y buscó asilo en los Estados Unidos, habló sobre su decisión de dejar atrás la vida de terror durante «FOX & Friends«.

«Nací en el corazón del liderazgo de Hamas… y los conozco muy bien. No les importa el pueblo palestino. No valoran la vida humana», dijo Yousef a Brian Kilmeade el jueves.

«Vi su brutalidad de primera mano en 1996 cuando pasé cerca de un año y medio en la prisión de Megiddo… Mataron a muchas personas palestinas en ese momento, y fue entonces cuando decidí que no podía estar junto a este movimiento».

«Tuve que ser honesto conmigo mismo. A pesar de que Hamas me dio ventajas… era como un príncipe en ese mundo… pero no me gustaban. Me volví en contra incluso de mi propia sangre… porque no me gustaba Hamas. Y hoy, 25 años después, son los gobernantes de Gaza, y vemos de lo que son capaces».

Sus declaraciones se producen casi dos semanas después de que el grupo terrorista llevara a cabo una masacre en comunidades israelíes en la frontera, asesinando y desmembrando civiles, incluyendo niños, y tomando rehenes.

También se informa que tienen más de 200 rehenes en Gaza, que actualmente enfrenta graves escaseces de alimentos, agua y medicamentos.

Israel declaró la guerra poco después y las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han intercambiado ataques aéreos con Hamas, mientras que una invasión terrestre sigue siendo inminente.

«Hamas no es un movimiento nacional. Hamas es un movimiento religioso con el objetivo de establecer un estado islámico», dijo Yousef. «No les importa el nacionalismo. De hecho, están en contra del nacionalismo. Pero mi comprensión es que están utilizando la causa palestina solo para lograr sus objetivos, por lo que el objetivo a largo plazo es transformar Oriente Medio y el mundo en un estado islámico».

Pero Yousef dijo que el verdadero culpable detrás de escena es Irán, un conocido patrocinador del grupo terrorista.

El ministro de Relaciones Exteriores del país publicó un tuit el miércoles en el que decía que el tiempo se está «agotando» para Israel.

«Irán es el verdadero maestro en esta imagen», dijo Yousef. «Hamas no sirve al pueblo palestino, Hamas sirve a Irán. Esos son los amos de Hamas. Así que su mentira sobre el nacionalismo, que son un movimiento nacional… Están usando al pueblo palestino como escudo humano».

«Necesitamos liberar a Gaza de Hamas», continuó. «Israel… está haciendo al pueblo palestino el mejor favor al derrocar a Hamas».

Al menos 4.800 personas han muerto en ambos lados desde que comenzó la guerra a principios de este mes, incluyendo al menos 30 estadounidenses.

