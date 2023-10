HORA SANTA ESPECIAL PARA LA ADORACIÓN NOCTURNA EN EL HOGAR. “LA IMPORTANCIA DE LA CONSAGRACION DE LOS HOGARES AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”

Por Victoria Castañeda

Corresponsal de AyL

Venezuela

Les dejamos a continuación importantísima y muy desconocida Carta de Su Santidad el Papa Benedicto XV al R.P. Mateo Crawley.

El padre Crawley es Sacerdote de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.

La carta del Santo Padre Benedicto XV versa sobre la Consagración de cada una de las familias católicas al Sagrado Corazón de Jesús.

Amado hijo, salud y bendición apostólica.

Con el mayor agrado leímos tu carta, como también los escritos que le acompañaban, por los cuales hemos sabido que desde hace varios años te has dedicado con inteligente empeño a la obra de consagrar las familias al Sagrado Corazón de Jesús, en tal forma que, colocada su imagen en el sitio más digno de la casa, como en un trono, aparezca realmente Nuestro Señor Jesucristo reinando en los hogares católicos.

Nuestro antecesor León XIII, de feliz memoria, consagró, es verdad, todo el género humano al Divino Corazón, y bien conocida es su encíclica «Annum Sacrum» sobre esta materia. Cumplida, empero, aquella práctica general de devoción , lejos de parecer superflua esta consagración particular de las familias, es sobremanera adecuada y conducente para realizar el Santo propósito del Pontífice, pues nos impresiona con más viveza lo que individualmente nos atañe que lo que se refiere a todos en general. Por lo cual Nos complacemos de que el fruto de sus trabajos haya sobrepujado las esperanzas y te exhortamos a que perseveres animoso en la tarea iniciada, porque tienes entre manos la obra más oportuna para los tiempos actuales.

En efecto; pretenden muchos pervertir en público y en privado la disciplina de costumbres que a la Iglesia debe su origen y perfeccionamiento, a la vez que volver la sociedad humana a la misera condición de los paganos, borrando paulatinamente en ella hasta el menor vestigio de sabiduría y cristiana honestidad; a ello dirigen sus esfuerzos, que plegue a Dios sean ineficaces. Más para esos hombres malvados el principal blanco de sus ataques lo constituye la sociedad doméstica. Conteniendo esta los principios y como el germen de la sociedad humana, con razón consideran asegurada aquella transformación, o , mejor dicho, corrupción que pretenden de la humanidad si lograr viciar los fundamentos de la familia. Así, pues, al sancionar la ley del divorcio, destruyen la estabilidad del matrimonio; sometiendo la juventud a la instrucción pública obligatoria, que las más de las veces es tan ajena de la Religión, anulan los derechos de la patria potestad en asunto de tanta trascendencia, y enseñando, con malas artes, a defraudar la naturaleza, guiados solo por el afán del goce, secan inicuamente la fuente del género humano y manchan con depravadas costumbres la santidad del matrimonio.

Bien haces, pues, amado hijo, en tomar la defensa de la sociedad humana al introducir o fomentar el espíritu cristiano en el hogar doméstico, estableciendo la CARIDAD de Jesucristo como reina y señora en el seno de la familia. Y esto lo haces fundado en la promesa hecha por el mismo Cristo de colmar de beneficios las casas en que se tributará piadoso y ostensible culto a la imagen de su Corazón.

Ahora bien, si es santo y saludable rendir semejante honor y culto a nuestro amantísimo Redentor, no debe limitarse a ello nuestra Piedad. Ante todo, es necesario conocer a Cristo, su doctrina, su vida, su pasión, su gloria; no debemos pretender seguirlo movidos por aquella religiosidad sensible que, si bien conmueve los corazones blandos y hace brotar fáciles lágrimas, no obstante, deja intactos los vicios todos; menester es ir en pos de El con una fe constante y viva que dirija la inteligencia y el corazón y regule las costumbres. A esto obedece el que Jesús se vea abandonado por muchos que no le conocen, y poco amado por tantos otros que no le comprenden.

Adelante, pues, hijo querido; esfuérzate en avivar las llamas de amor al Sacratísimo Corazón de Jesús en los hogares domésticos. Pero es voluntad nuestra que en todas las casas adonde te dirigieres exijas por base de este amor un conocimiento más perfecto y más elevado de Nuestro Señor Jesucristo y una recta comprensión de la doctrina y regla de vida que trajo al mundo.

Y Nos, deseando estimular en esto la piedad de los fieles, queremos que las mismas gracias e indulgencias que nuestro predecesor Pío X, de Santa memoria, a ruego del episcopado chileno, otorgó en el año 1913 a las familias de esa república que se consagrasen al Sagrado Corazón, se hagan extensivas a todas las familias del orbe católico que de igual modo se consagraren.

En prenda de los favores del cielo y en testimonio de nuestra paternal benevolencia, recibe, amado hijo, la Bendición Apostólica, que te concedemos de corazón.

Dado en Roma, cerca de San Pedro, el día 27 de abril de 1915, primero de nuestro Pontificado.

BENEDICTO XV, PAPA