100 estudios: Mayor probabilidad de enfermedades crónicas en niños vacunados que en no vacunados.

100 estudios: Mayor probabilidad de enfermedades crónicas en niños vacunados que en no vacunados. “Vax-Unvax: Dejemos que la ciencia hable”, el nuevo libro de Robert F. Kennedy Jr. y Brian Hooker, Ph.D. — resume en términos sencillos unos 60 estudios realizados antes de la pandemia de COVID-19 y otros 30 estudios realizados durante la pandemia que compararon los resultados de salud entre personas vacunados y no vacunados con las vacunas del calendario infantil.

AyL Redacción

Agencias

El libro compara a los niños que habían recibido todas las inyecciones del calendario de vacunas infantiles recomendadas por los CDC con aquellos que no estaban vacunados o que no estaban vacunados solo durante el primer año de vida.

«La abrumadora mayoría de los niños no vacunados estaban mucho más sanos en términos de enfermedades crónicas, dolencias y enfermedades infecciosas», dijo Hooker.

En algunos estudios, dijo, los niños que recibieron todas las vacunas del calendario tuvieron más infecciones respiratorias, más neumonía y más infecciones de oído.

Otra conclusión clave del libro es la “naturaleza extrema” de las lesiones asociadas con la vacuna COVID-19, dijo Hooker a Iversen.

El libro destaca más de 30 estudios que muestran “relaciones fuertes y significativas” entre la vacuna COVID-19 y la miocarditis , la pericarditis , la parálisis de Bell , el herpes zóster y otros trastornos cardíacos y neurológicos.

Sólo 10 días después de su lanzamiento, “ Vax-Unvax: Let the Science Speak ”, el nuevo libro de Robert F. Kennedy Jr. y Brian Hooker, Ph.D. — ocupó el puesto número 11 en la lista de los más vendidos del New York Times .

Los estudios estan disponibles

“ Vax-Unvax ” informa sobre los estudios que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) “ se negaron a realizar ”, escribió Hooker en un artículo sobre por qué él y Kennedy emprendieron el proyecto.

Según Hooker, los CDC tienen la capacidad de comparar niños vacunados y no vacunados utilizando su base de datos privada, Vaccine Safety Datalink (VSD). VSD tiene registros de más de 10 millones de personas, incluidos 2 millones de niños, algunos de los cuales no están vacunados.

«Sin embargo, los CDC nunca han comparado los resultados de salud de los niños vacunados con los de niños completamente no vacunados, y la agencia no dará acceso a investigadores independientes al VSD para completar dicho estudio», dijo Hooker.

Vacunas para justificar el desarrollo de armas biologicas. Ya hay más de una docena de laboratorios BSL-4 en los Estados Unidos y Europa en operación o en construcción en cada región, si bien se argumenta que son para estudio y protección de virus, la cantidad de laboratorios confirma una escalada de armas biológicas que ofrecen resultados mas codiciados que las nucleares. https://www.nature.com/news/inside-the-chinese-lab-poised-to-study-world-s-most-dangerous-pathogens-1.21487 – https://cienciaysaludnatural.com/coronavirus-y-vacunas-para-financiar-la-carrera-de-armas-biologicas/ – https://www.bitchute.com/video/XSkCsstDI9iC/

Brian Hooker es director senior de ciencia e investigación en Children’s Health Defense y profesor emérito de biología en la Universidad Simpson en Redding, California, quien ha estado realizando actividades de promoción e investigación sobre la seguridad de las vacunas durante 20 años.

A la luz de la falta de voluntad de los CDC para realizar estudios a largo plazo que comparen a niños vacunados y no vacunados, el Dr. Hooker y Robert Kennedy Jr. se encargaron de agregar y realizar dichos estudios.

Esto es lo que encontró.

Como ejemplo el Dr. Hooker presentó uno de los 100 estudios, el estudio de Anthony R. Mawson y sus colegas. Este estudio recopiló información de madres que educaron a sus hijos en casa y se centró en niños de entre 6 y 12 años.

Al comparar a los vacunados y los no vacunados, Mawson y sus colegas descubrieron algo sorprendente. Los índices de probabilidades para una serie de enfermedades estaban elevadas para el grupo vacunado.

Se descubrió que los niños de la población vacunada tenían una probabilidad 30 veces mayor de tener rinitis alérgica en comparación con los niños no vacunados.

Una historia similar siguió para otras condiciones. Se encontró que los niños vacunados en el estudio de Mawson tenían:

3,9 veces más probabilidades de tener alergias,

más probabilidades de tener alergias, 4,2 veces más probabilidades de tener TDAH,

más probabilidades de tener TDAH, 4,2 veces más probabilidades de tener autismo,

más probabilidades de tener autismo, 2,9 veces más probabilidades de tener eczema,

más probabilidades de tener eczema, 5,2 veces más probabilidades de tener problemas de aprendizaje. y

más probabilidades de tener problemas de aprendizaje. y 3,7 veces más probabilidades de sufrir un trastorno del desarrollo neurológico en comparación con los niños no vacunados.

El artículo de investigación del Dr. Mawson se publicó inicialmente en la revista Frontiers in Public Health y obtuvo una atención considerable, acumulando más de 80.000 visitas en los primeros tres días. Después de una atención generalizada, la revista eliminó el artículo, afirmando que nunca había sido aceptado completamente a pesar de su publicación anterior. El artículo pasó por otra ronda de revisión por pares y finalmente fue rechazado por Frontiers. Sin inmutarse por este giro de los acontecimientos, el Dr. Mawson volvió a publicar su artículo en el Journal of Translational Science en 2017.

En ingles, colabore con nosotros para poder subtitular este video. El profesor Brian Hooker, Ph.D., coautor del nuevo libro Vax-Unvax: Let the Science, se unió al Consejo Mundial para la Salud en vivo desde los EE. UU. el 28 de agosto de 2023 para discutir los resultados de salud de los niños vacunados y no vacunados. Hablar. https://rumble.com/v3d3fom-vax-unvax-let-the-science-speak-with-prof-brian-hooker-ph.d..html

Los críticos dirán: «Este es sólo un estudio».

Bueno, el profesor Brian Hooker y el candidato presidencial demócrata Robert F. Kennedy Jr. han logrado recopilar más de 100 estudios como el de Mawson que compara los resultados de salud entre niños vacunados y no vacunados.

Y lo que han encontrado es bastante notable. Los niños no vacunados constantemente tienen mejores resultados de salud que los niños vacunados . El libro se llama Vax-Unvax: Dejemos que la ciencia hable . Puedes consultarlo aquí .

Artículo publicado en Ciencia y salud . com

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION : pedidosoracion@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!