‘Yo no como bichos’: nace una plataforma para dar a conocer qué productos no llevan insectos Grupos de ciudadanos y empresarios de hostelería se unen, para crear la plataforma civil Yo No Como Bichos

La plataforma civil Yo No Como Bichos ha sido creada, para dar a conocer a los españoles, qué productos pueden consumir sin insectos y en qué negocios de hostelería, panaderías, reposterías, etc… entre otros, pueden comer o comprar productos elaborados y avalados por el sello de calidad “Yo No Como Bichos”. Este sello garantiza que el establecimiento no contiene insectos, ni derivados de ellos, en sus recetas y productos de venta al consumidor.

Yo No Como Bichos ( https://yonocomobichos.com ) se creó con el objetivo principal de no consumir insectos ni directa ni indirectamente. Las formas directas son fácilmente reconocibles, ya que el insecto está entero o troceado. Sin embargo, las formas indirectas son más difíciles de identificar, son los insectos o larvas trituradas y mezcladas con alimentos tradicionales como yogures, chocolates, pizzas, precocinados y muchos otros productos.



La plataforma ofrece una guía con actualizaciones diarias sobre los productos que se venden en supermercados y tiendas de alimentación; para conocer las marcas y alimentos que llevan insectos en su composición. Además, la plataforma ofrece soluciones prácticas para fabricantes y elaboradores, que no quieran o no utilicen insectos en sus alimentos, así que si usted es un fabricante o elaborador, puede contactar con la plataforma directamente.

Con el objetivo de garantizar que los establecimientos que sirven alimentos y no utilizan ningún tipo de insecto en sus recetas o productos elaborados, y que estén debidamente señalizados, Yo No Como Bichos ha creado un sello o cartel de calidad que se puede colocar en cualquier establecimiento de alimentos.

Yo No Como Bichos se lanzó en marzo de 2023, y ya ha recibido una respuesta muy positiva en las redes sociales y en su sitio web. La plataforma está dirigida por un grupo de abogados, youtubers, periodistas, deportistas, biólogos, amas de casa, trabajadores de todas las industrias, desempleados y empresarios del sector de la hostelería y alimentación al consumidor.

La plataforma es completamente gratuita y se gestiona con sus propios fondos y lucro cesante de los fundadores pioneros. Además, se está trabajando en la creación de directorios web y aplicaciones móviles para localizar de forma rápida y sencilla, aquellos establecimientos que no sirven insectos en sus elaboraciones y recetas.

Yo No Como Bichos (https://yonocomobichos.com) no pretende prohibir el consumo de insectos o su uso en la cocina, sino que busca, que se adapten los tiempos actuales a los tradicionales. La plataforma, quiere que haya una cuota de alimentos sin insectos para aquellos que no los consumen, de la misma manera que existen alimentos para celiacos, sin gluten, sin lactosa, etc… entre otros, además, busca que los restaurantes y otros negocios de alimentos se adapten como un “tipo de cocina (variedad)” que no incluye insectos. Ejemplo: Cocina japonesa, mediterránea, casera, Sin Insectos, etc…, así el usuario podrá elegir la cocina sin insectos como una opción más.

