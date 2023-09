Por qué es herético el llamado “Libro de la Verdad” de la erróneamente llamada “María de la Divina Misericordia”, y por qué es intolerable la comunión “una cum” Bergoglio. Por Abraham García

Abraham García

Adoración y Liberación

Por favor, espero poder OPINAR sin conflictos, y que si alguien me responde, lo haga de la manera que exige la piedad cristiana, con amor, por su bien y por el de todos.

El Señor dice en Apocalipsis 3:16 que vomitará de su boca a los tibios.

Respecto a esos sacerdotes horrorizados con Bergoglio pero que hacen la oblación a Dios Padre en el canon mencionándole como cabeza de la Iglesia a estas alturas entran en una contradicción intolerable. Es que no tiene ningún sentido. O están con Cristo o están con Satanás. No se puede estar con los dos a la vez. ¿Qué les pasa?

Se habla mucho del sacrificio pero no de la oblación, que van unidos, hasta tal punto que Daniel 9:27 utiliza ambos términos simultáneamente, digo yo que porque son importantes y van unidos en la celebración de la Santa Misa, en donde no sólo se produce el sacrificio perpetuo de manera incruenta, sino que se le ruega al Padre que lo acepte, en unión con el legítimo papa y todos aquellos que profesan íntegramente la fe católica.

Lo de “las palabras de la consagración” lo dice un libro herético con errores gravísimos, lleno de mensajes que se contradicen, diametralmente opuestos, que es seguido por movimientos sectarios que lo anteponen al magisterio de la Iglesia, e incluso a las Sagradas Escrituras.

A mi me parece temerario asegurar que las palabras de la consagración van a ser cambiadas y tomar ese evento que tal vez nunca se produzca, como referencia hasta tal punto que es posible que llegue la fecha de la parusía y muchas personas aún sigan comulgando unidos a la falsa Iglesia.

¿Y por qué creo muy posible que nunca se produzca? Pues por la sencilla razón de que si las cambiasen, ahí ya no estaría el cuerpo de Cristo y los malos ya no tendrían hostias disponibles para profanarlas. Unas palabras de consagración cambiadas servirían para hacer que lo que la gente se coma sea una galleta, sin agraviar por tanto al Señor y sin poner en peligro el alma, pero una consagración bien hecha acompañada de acciones reprobables hace mucho daño al Señor y la ofensa contra Dios Uno y Trino es enorme, además del importante daño al que se expone el alma de los fieles, ya que la palabra de Dios dice que quien comulga indignamente se traga su propia condenación.

Seamos humildes porque TODOS podemos equivocarnos, pero la profecía de abolición del sacrificio perpetuo estoy convencidísimo de que ya se ha cumplido, y el peligro me parece a mí que está en las interpretaciones humanas o procedentes de revelaciones con herejías importantes, cuyos mensajes hacen que la gente espere cosas que puede que tal vez nunca sucedan. Las cosas suelen suceder de manera muy distinta a como los humanos imaginamos y es sumamente peligroso considerar que van a suceder de la manera que dicen algunos mensajes.

¿Nadie lo tiene en cuenta?

¿Va a saber más MDM que Inocencio III, Sto. Tomas de Aquino, San Pío V o San Pío X y otros santos y doctores de la Iglesia?

Esto es sumamente preocupante.

Seamos humildes y piadosos, por el amor de Dios.

Es importante sacarse primero la viga del ojo propio antes que tratar de sacar la mota del ajeno, ¿no?

Dudo mucho que esta atmósfera le guste al Señor.

¡Despierten, se lo suplico, por amor a Dios y al prójimo!

La magnitud del dolor espiritual de Jesús en el huerto de los Olivos por los pecados de nuestra época me parece inconmensurable.

Otra cosa… Conozco videos muy antiguos, de hace años, que demuestran que AyL ya mantenía la postura del una cum (y no me refiero a videos de Galerón), lo cual va acorde al Magisterio de la Iglesia, que yo sepa, o por lo menos eso es lo que yo entiendo cuando leo por ejemplo el Catecismo Mayor de San Pío X, entre las explicaciones del bloque de los artículos del Credo.

Galerón, a quién yo seguía con mucho interés, decía en videos antiguos que ya no se podía ir a misa y luego cambió de opinión. ¿Por qué? Me parece muy fuerte.

Jesús, ven pronto y ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

Habrá muchas personas que hablen sin conocer. Yo no estoy en ese grupo. Soy analítico, y estudio las cosas, desde niño, y desde luego, no tengo ningún problema en retractarme cuando descubro que en algo estaba equivocado.

No he leído el libro entero pero sí he leído bastantes mensajes y de hecho durante un tiempo pertenecí a un grupo de cruzadas de oración en el que había buena gente, pero cuando me di cuenta de la Verdad, precisamente por ser analítico, a medida que fui estudiando el libro y descubrí cosas raras, ya nada me unía a dicho grupo, en el que expuse para cumplir con mi deber cristiano las herejías que encontré y dejé de ser visto con buenos ojos.

Participé en un videoprograma para desmontar las barbaridades que dice este libro tras darme cuenta de que es un libro herético y peligroso, aunque cuente muchas verdades, y es que precisamente dicho libro utiliza el modus operandi de los malos, que mezclan verdades y mentiras, para resultar elocuentes, y nos ponen sus planes delante de las narices.

Claro que nos dice lo de Benedicto XVI, lo de las vacunas, lo del dinero digital y otras muchas cosas, pero es que llegué a la conclusión de que son ellos mismos que nos cuentan su hoja de ruta y lo florean con mensajes que supuestamente vienen del Cielo, muchos muy buenos, pero plagados de herejías graves para hacer que la gente apostate y haga cosas que desagradan a Dios Uno y Trino.

También son muy buenas muchas de las cruzadas de oración, algunas muy bellas, pero hay algunas extrañas que son dudosas y no se adaptan para nada al magisterio bimilenario de la Iglesia.

Hay otros libros muy conocidos, algunos de revelaciones, y material audiovisual bastante anterior a este libro herético que cuentan las mismas cosas, por lo que no considero a este libro ni sorprendente ni novedoso. Basta investigar un poco, y lo digo totalmente en serio.

Los malos montan muchos teatros y siempre están detrás de los distintos bandos en las guerras que ellos mismos forman, y son especialistas en generar miedo, discordia y confusión valiéndose de la ceguera que genera el orgullo humano, para mantenernos siempre enfrentados en vez de centrarnos en lo que verdaderamente importa, que es la salvación de nuestras almas.

Que ese libro diga lo de las vacunas no significa que venga del Cielo, y utilizarlo como guía ciegamente podría ser peligroso para la integridad física y espiritual. Gente como Daniel Stulin, David Icke o videos anónimos con voz robótica publicados años antes de que saliera este libro, nos cuentan ese tipo de cosas (o sea, vacunas, dinero digital, etc.). Sinceramente, no sé qué tiene de asombroso el Libro de la Verdad. En la Biblia (la Palabra de Dios) está todo lo que necesitamos saber, y complementando sus enseñanzas con lo que dicen los santos y doctores de la Iglesia, no hace falta nada más.

Ejemplos de por qué no creo en este libro:

1. Dice que la Gran Tribulación sería en 2012 y habla de los mayas.

2. En un mensaje dice que Cristo fue crucificado junto a 6 personas más (la tradición y la Biblia dicen claramente que fue crucificado junto a 2, los ladrones).

3. Tiene mensajes bergoglianos (eso se contradice con su supuesto apoyo a Benedicto XVI), habla de Iglesias distintas a la católica como sus iglesias y dice que los libros bíblicos de los profetas tienen errores.

4. Habla de un sello impreso del Dios vivo cuando el Libro del Apocalipsis dice con absoluta claridad que el sello del Dios vivo es una marca espiritual (no un papelito)

5. Uno de los volúmenes dice en un mensaje que en los nuevos cielos y la nueva tierra habrá mares. Otro de los volúmenes dicen en un mensaje que en los nuevos cielos y la nueva tierra no habrá mares. ¿En qué quedamos?

6. Basta mirar las explicaciones maravillosas de una Biblia tan buena como la de Monseñor Straubinger para entender que el verdadero Libro de la Verdad no es más que el propio Libro de Daniel, y es más, es que el Libro de la Verdad, en todo caso, para mi sería la Biblia (aunque ésta es un libro de libros)

7. El magisterio de la Iglesia deja bien claro que la revelación pública termina con la Biblia. Este libro herético niega eso.

8. Contiene una novena de, ¿7 días? Absurdo.

9. Adicionalmente a estas cosas de las que me di cuenta, hay un documento PDF que circula por Internet desde hace años, escrito por un grupo de oración relacionado con el Padre Pío, que aclara unas cuantas herejías contenidas en este libro.

La lista sigue, y podría seguir.

Dejarse guiar por supuestas revelaciones del Cielo antes que por el magisterio de la Santa Madre Iglesia y las Sagradas Escrituras, me parece sumamente grave, pero allá cada cual en su libre albedrio. Hay que respetarlo, y naturalmente debemos proponer, no imponer.

No hay más ciego que el que no quiere ver, y rezo para que quienes no quieren abrir los ojos con estos temas, los abran y sean piadosos, ya que no está bien defenestrar a hermanos en la fe a los que dejan de hablar porque se nieguen a creer en ese libro. Eso va contra las enseñanzas de Cristo y contra la piedad cristiana, y es propio de las sectas.

He tratado de responder de forma resumida y clara, y dicho lo que he creído que debía decir de acuerdo a mi conciencia. No pienso enzarzarme en una guerra dialéctica ni tener conflictos con nadie. Como ya he dicho, allá cada cuál con lo que quiera creer en su libre albedrío, y si digo esto es porque me siento obligado a decirlo como cristiano, para alertar.

Un saludo y bendiciones en Cristo y María.

