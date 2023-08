No se dejen engañar en tamaño asunto. Quien va a Misa con los herejes, comete pecado mortal. No es una cuestión de gustos personales. Es lo que ordena la Santa Madre Iglesia.

Vicente Montesinos

Director de Adoración y Liberación

“Si alguien patrocina a los herejes, él mismo es un hereje”

(Papa Inocencio III)

El Magisterio de la Iglesia decreta la excomunión automática para los que apoyan a los herejes así que quien va a misa con los herejes no solamente comete pecado mortal sino que también deja de pertenecer a la Iglesia que fundó Jesucristo y se une a la iglesia del anticristo, pasando a formar parte del cuerpo místico del anticristo.

Un hereje que celebra una misa está pisoteando la Sangre de Cristo, se está burlando de la crucifixión de Cristo y está cometiendo un sacrilegio. La abominación de la desolación es la instalación del sacrilegio eucarístico para reemplazar la Eucaristía, así que quien va a una misa de los herejes está participando de la copa del anticristo.

Les hemos dejado centenares de artículos y vídeos. No sabemos más como decirlo. Les hemos hablado de las Sagradas Escrituras; del Magisterio; de la Summa Theologica de Santo Tomás; de decenas y decenas de indicaciones de la Iglesia católica bimilenaria. Lo hemos hecho los seglares de este Apostolado. Lo han hecho los pocos sacerdotes fieles a la verdadera Iglesia, contra los que se revuelven los rebeldes y las sectas (Padre Tamayo, Padre Minutella, Padre Ricardo Gómez, Padre Chabelo, Padre Coronel…) Nada sirve a aquellos empeñados en seguir dentro de la Falsa Iglesia de Satanás, a pesar de estar todo el día hipócritamente denunciando sus desmanes.

Les abundo más.

El Padre E. Sylvester Berry advirtió: “Las profecías del Apocalipsis no solamente muestran que Satanás imitará la Iglesia de Cristo (Iglesia Católica) para engañar a la humanidad, sino que creará una iglesia de Satanás en oposición a la Iglesia de Cristo”

El Padre Herman B. Kramer (1884-1976), autor del famoso libro “The Book of Destiny” (1956) señaló que el falso profeta falsificará los Sacramentos para burlarse de los Sacramentos instituidos por Dios. “El Falso Profeta va a instituir ritos secretos, a través del cual los seguidores del Anticristo serán adelantados por grados en el misticismo más profundo de su culto. De este modo se establece una especie de sistema sacramental diabólico para conferir las cualidades de Satanás y la consagración de la gente al servicio de la Bestia” (página 325)

Como advierte Santo Tomás Moro: “Cuando la razón se rebela contra la verdadera fe de Cristo y se hace adicta a la herejía, huye de Cristo y se convierte en esclava del hereje al que sigue, descarriada por el diablo y perdida en los vericuetos del error.”

San Agatón: “el que reza con un hereje es hereje“

Papa Vigilius: “Si alguien no condena a los herejes, sea anatema”

Bergoglio sustituye a la Iglesia católica por la teología marxista de liberación- el rito de Sodoma- Falsos santos, falsos ritos , falsos sacramentos, falso dios.

El libro del Padre E. Sylvester Berry explica: “La Iglesia privada de su pastor principal debe buscar refugio en la soledad; y hay que guiarse por el mismo Dios en esos días difíciles. . . En aquellos días, la Iglesia lo hará…, encontrará refugio y consuelo en los pocos sacerdotes y almas fieles…”

Desde el Apostolado de Adoración y LIberación les recomendamos asistir a la Misa Tradicional previamente verificando que el sacerdote no sea un hereje y que no haya caído en apostasía. También se puede asistir con los pocos sacerdotes fieles que prediquen la sana doctrina y que estén resistiendo las herejías de Bergoglio.

Y hay que advertir también que están pecando los sacerdotes que nombran al heresiarca Bergoglio en la Misa porque la Iglesia prohíbe nombrar a los herejes en la Misa.

El Derecho Canónico de Todo Sacerdote Para Dejar de Nombrar a “Francisco” en el Canon de la Misa existe y es de obligado cumplimiento.

Los sacerdotes NO DEBEN mencionar el nombre del heresiarca Bergoglio en la Misa.

¡Ahora los sacerdotes deben recordar que en la Escritura cuando Jesucristo instituyó la Santa Eucaristía y ordenó a sus discípulos ´hagan esto en memoria mía´ no dijo háganlo en memoria de Pedro! Nos unimos a la confesión de Pedro y a sus sucesores legítimos porque están unidos a Cristo celebrando un sacrificio en memoria de Cristo no en memoria propia suya, que simboliza que pertenecemos a la misma Iglesia que fundó Jesucristo sobre la confesión que hizo Pedro en la divinidad de Cristo.

Si esta base fundamental se rompe, entonces se rompe, la Unidad con Cristo, es decir que si un falso papa rompe la unidad con Pedro y con Jesucristo es un cismático que se ha separado de la Unidad de la Iglesia de Jesucristo.

Por eso la Escritura señala que debemos tener como fundamento a los apóstoles y a los profetas y a Jesucristo como Piedra Angular.

Si un sacerdote sabe que Bergoglio le es infiel a Cristo por medio de la idolatría y la herejía y que se está rebelando contra las Leyes de Dios, pero aun así teniendo conocimiento de esto le declara fidelidad al heresiarca Bergoglio, o celebra una cum con él, significa que le ha declarado la guerra a Cristo al tomar la decisión consciente de unirse a un enemigo de Dios que busca la perdición de las almas. Lo mismo sucede con todos lo seglares que participan de estos ritos abominables, que además NO ENCUENTRAN DOCTRINA SANA A LA QUE ACOGERSE, y que sólo se revuelven con quienes alertamos a las almas de sta triste y dura verdad; porque deja al descubierto su individualismo, romanticismo, materialismo y herejía.

Teófil (Catena Aurea): La antigua Pascua se celebraba en conmemoración de la libertad de Egipto; la sangre del cordero sirvió para salvar a los primogénitos. Pero la nueva Pascua se estableció para la remisión de los pecados, y la sangre de Jesucristo se derramó para la santificación de los que se han consagrado a Dios.

Crisóstomo., hom. 45, vel 46, in Joan (Catena Aurea): Esta sangre reproduce en nosotros la imagen del rey: no permite que se malogre la nobleza del espíritu, riega el espíritu con abundancia y le inspira amor a la virtud. Esta sangre hace huir a los demonios, atrae a los ángeles y al Señor de los ángeles. Esta sangre derramada ha lavado a todo el mundo y ha facilitado el camino del cielo. Los que participan de esta sangre están cimentados en las virtudes celestiales, y vestidos con la estola regia de Jesucristo, es decir, cubiertos con el palio real. Y así como si te acercas bien purificado recibes gran beneficio, si te acercas manchado con la culpa, te haces acreedor a la pena y al castigo eterno. Porque así como el que mancha la púrpura real merece igual castigo que los que la rasgan directamente, así no puede considerarse como absurdo si los que reciben el Cuerpo de Jesús con la conciencia manchada son castigados con igual pena, porque con sus culpas lo vuelven a crucificar.

No dejaremos de defender esta Verdad para la salvación de todas las almas. Nada nos importan los ataques y calumnias porque sabemos de quien nos hemos fiado, y que es lo que está en juego.

No prevalecerán.

¡Viva Cristo Rey!

