Viganò afirma que hay pruebas de corrupción en el cónclave de 2013 y que el “pontificado” de Bergoglio puede dejarse sin efecto

El arzobispo Carlo Maria Viganò afirmó que un cardenal que participó en el cónclave les dijo a algunos amigos “que presenció hechos que anulan la elección de Jorge Mario”, escribe LifeSite .

En declaraciones al editor de Catholic Family News, Matt Gaspers, el prelado italiano añadió que este cardenal no quiere revelar estos hechos “públicamente para no violar el secreto pontificio: un secreto que ya ha violado al hablar de él a quienes no puede hacer nada, lo que obliga a Su Eminencia a guardar silencio ante la Iglesia”. A su juicio, estos hechos podrían hacer posible que “los pastores de la Iglesia puedan, quizás, solucionar el problema” de la elección papal en 2013.

El arzobispo Viganò cree que se trata de un enfoque erróneo, basado en un falso legalismo.

“No se trata del secreto de la confesión”, escribió el prelado en su nueva entrevista, “sino de cosas que tienen razón de ser reservadas hasta que perjudiquen a la institución que las puso en vigor; de lo contrario nos encontramos como los fariseos en el Evangelio, que preguntó al Señor si era lícito sacar un asno del pozo en sábado”.

Este es un informe sorprendente: hasta la fecha, ningún cardenal que asistió al cónclave de 2013 se ha presentado para hacer tal declaración, a saber, que hubo eventos en el cónclave que invalidan la elección papal.

En 2022, Viganò expresó dudas sobre la validez del cónclave de 2013 y pidió una “investigación”.

Un reportero del Vaticano cercano a Bergoglio, Gerard O’Connell, publicó un libro en 2019 sobre el cónclave de 2013 en el que revela que el 11 de marzo de 2013 tuvo lugar una reunión de cardenales progresistas que discutían un posible candidato, el día antes del cónclave. Entre los cardenales presentes estaban Godfried Danneels, Walter Kasper, Cormac Murphy-O’Connor y Karl Lehmann, todos miembros del llamado “Grupo Sankt Gallen”.

El cardenal Kasper le dijo a LifeSite en ese momento que sí asistió a esa reunión.

Otro indicio importante de sucesos ilegales en la preparación para el cónclave de 2013 provino de otro libro publicado en 2017. Catherine Pepinster, ex editora en jefe del semanario católico británico The Tablet, argumenta en The Keys and the Kingdom : Los británicos y el papado de Juan Pablo II a Francisco , que el Foreign Office británico habría jugado un papel importante en la elección papal en 2013, especialmente al organizar otra reunión clave antes del cónclave que promovería a Bergoglio.

Basándose en varias entrevistas con figuras clave como el cardenal Murphy-O’Connor y el embajador británico ante la Santa Sede, Nigel Baker, sostiene que Gran Bretaña “desempeñó un papel crucial en la elección del argentino destinado a sacudir a la Iglesia católica”.

Pepinster relata en su libro cómo el gobierno británico, a través de su embajador ante la Santa Sede, jugó un papel decisivo en la organización de una reunión el 7 de marzo en la residencia del embajador en el Palazzo Pallavincini, donde cardenales clave, en particular Murphy-O’Connor, se comprometieron con cardenales menos conocidos para promover al cardenal Jorge Bergoglio al papado.

Llamando a la elección de Bergoglio un “golpe muy británico”, el artículo de Pepinster sugiere que un poder secular estuvo involucrado en la elección de Bergoglio. Aquí, menciona específicamente al cardenal Murphy-O’Connor.

“La influencia británica en el cónclave fue contra todo pronóstico y, sin embargo, sucedió”, dijo Pepinster.

El ex cardenal Theodore McCarrick también describió cómo ciertas personas influyentes intentaron que Bergoglio fuera elegido. La colaboradora de LifeSite, Liz Yore, resumió su propio testimonio presentado en octubre de 2013, solo unos meses después de la elección de Bergoglio:

McCarrick dijo a la audiencia que antes de que los cardenales electores “entablaran una conversación general”, se le acercó “un caballero italiano muy interesante e influyente”. El influyente italiano visitó a McCarrick en el seminario donde se hospedaba en Roma. Este “hombre muy brillante, muy influyente en Roma” dijo: “¿Qué pasa con Bergoglio? ¿Tiene alguna oportunidad?”. McCarrick dijo que estaba sorprendido por la pregunta y respondió: “No lo creo, porque nadie mencionó su nombre”. El hombre dijo, refiriéndose a Bergoglio: “Él podría hacerlo, ¿sabes? , para reformar la iglesia”.

Aunque McCarrick ya no tenía edad para votar en el cónclave de 2013, habló en las actas de la Congregación General antes del cónclave. Como explicó en su discurso en Villanova, aprovechó la oportunidad para cabildear por un papa latinoamericano, instando a sus compañeros cardenales electores a que esperaba que quien eligiera papa fuera alguien que, si no fuera latinoamericano, tendría “una muy fuerte interés en América Latina, porque la mitad de la Iglesia está allí… ahí está la gente”.

Y del resto de cabildeos, mentiras, ilegalidades y amaños, más que probados, venimos dándoles cuenta desde hace años en Adoración y Liberación. Además del hecho de que Benedicto XVI nunca dejó de ser papa. Motivo más que suficiente para que Bergoglio sea un usurpador de la silla petrina.

Viganò le dijo a Gaspers que “si estas confidencias son ciertas, no me atrevo a pensar en el tormento moral de quienes se preparan para llevarse el secreto a la tumba, cuando habrían tenido la oportunidad de exponer las intrigas y complots de la mafia de Saint Gallen”. “.

