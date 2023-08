¡IMPORTANTE! La posición del Pequeño Resto Católico (de los miembros del Sodalicio Sacerdotal Mariano; editado y revisado por Don Enrico Bernasconi)

Primero, reconocemos que el Papa Benedicto XVI fue el vicario número 265 de Cristo en la tierra. Gobernó la Iglesia de Cristo desde el 19 de abril de 2005, día de su elección, hasta el 11 de febrero de 2013, y estuvo impedido de gobernar la Iglesia, siendo Vicario de Cristo, desde el 1 de marzo de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2022. , el día de su paso a la vida del Cielo.

El Papa Benedicto siguió siendo Vicario de Cristo hasta el último día de su vida terrenal. De hecho, nunca renunció válidamente a su oficio petrino, lo que llamamos el munus.

En la declaratio, ese presunto acto de renuncia, cuyo texto de referencia permanecen siempre y sólo en latín, el Papa Benedicto XVI no cumplió el requisito exigido por el canon 332, párrafo 2, para la validez misma del acto. En efecto, no renunció expresamente al munus como exige el citado artículo del Código.

Además, el texto de la declaratio adolece de errores de forma. Además, el comportamiento que asumió el Papa Benedicto XVI en los diez años transcurridos entre ese momento y el 31 de diciembre de 2022 confirma su intencionalidad, esa intencionalidad de no querer entregar el munus petrino en manos de los que él mismo había llamado “lobos rapaces”. que había advertido a toda la Iglesia, desde que fue elegido: dad a esos lobos rapaces, que él sabía quiénes eran. Permaneció vestido de blanco, se hizo llamar Sumo Pontífice, Su Santidad, se firmó con las iniciales Pontifex Pontificum, y dijo varias veces a lo largo de estos diez años: “Hay un solo Papa”, pero nunca precisó quién era. Además, el Papa Benedicto XVI ha negado repetidamente a Bergoglio y su magisterio.

Por eso afirmamos que no hay continuidad entre el Papa Benedicto y Bergoglio. No hay continuidad porque Bergoglio no es el sucesor del Papa Benedicto y no hay continuidad porque el Papa Benedicto ha negado repetidamente a Bergoglio.

Hay tres ejemplos que puedo dar, pero habría muchos más.

Ciertamente, el ejemplo más llamativo es el de Summorum Pontificum. el Papa Benedicto rehabilita, restaura en la Iglesia católica la misa habitual, la misa in vetus ordo; ¡lo que llaman “Papa Bergoglio” lo suprime, lo suprime con el Papa Benedicto XVI todavía vivo! Dime qué continuidad puede haber en esto.

Y nuevamente, el Papa Benedicto se opone a la abolición del celibato eclesiástico y toma la posición de papa emérito, como lo han llamado -pero para nosotros no fue papa emérito porque no existe tal figura jurídica- tomó una posición pública para defender el celibato eclesiástico . Cuando murió el Papa Benedicto XVI –y no podían esperar a que muriera– inmediatamente, Bergoglio dijo que está a favor de abolir el celibato eclesiástico.

Y luego nuevamente vemos al Papa Benedicto que ha impedido la bendición, por ejemplo, de personas inmorales, de abortistas, mientras que Bergoglio no impide esto: ¡Bergoglio promueve la bendición para todos, incluso para aquellos que no pueden recibirla!

Y luego otro ejemplo que me vino a la mente. El Papa Benedicto dijo, incluso antes como cardenal, que no podemos conmemorar la reforma protestante, ya que ese fue un evento nefasto que la Iglesia recuerda pero de manera negativa porque ocurrió un cisma, el cisma provocado por Martín Lutero con la reforma protestante. Bergoglio, por su parte, conmemora la reforma protestante en el quinto centenario de la reforma protestante, y lo hace de manera solemne, completa con un sello conmemorativo e introduciendo la estatua de Martín Lutero en el Vaticano.

Por lo tanto, por estas razones y principalmente por la cuestión canónica, creemos que el trono de Pedro está vacante hoy y el asiento de Pedro permanece usurpado por Bergoglio.

Por lo tanto, afirmamos con fuerza que Jorge Mario Bergoglio no es el Papa, no es el 266º Vicario de Cristo en la Tierra, no es el sucesor legítimo del Papa Benedicto XVI.

Es un usurpador del trono de Pedro, un exponente de la masonería eclesiástica, un enemigo de Cristo y de la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Es el fundador de una nueva iglesia. Bergoglio aceptó voluntariamente y en plena conciencia ser elegido por medio de la llamada Mafia de St. Gallen que había trabajado en secreto para conspirar primero contra el Papa Juan Pablo II y luego contra el Papa Benedicto XVI. Por lo tanto, según la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, los exponentes de este círculo masónico, llamado la Mafia de St. Gallen, están todos excomulgados latae sententiae por haber orquestado en secreto la elección de uno de sus exponentes al trono de Pedro, sin tener consultó al papa reinante. Dos representantes eclesiásticos autorizados hablaron de la Mafia de St. Gallen. En primer lugar, el cardenal Godfried Danneels, que fue un promotor de la elección de Bergoglio, tanto que se encontraba en la logia en el momento de la elección, y precisamente en señal de agradecimiento, porque había trabajado en secreto y había sido uno de los mayores promotores. Y luego monseñor Luigi Negri, arzobispo de Ferrara, que tuvo el valor de denunciar la impostura de esta mafia de St. Gallen.

Jorge Mario Bergoglio, por lo tanto, de acuerdo con la Universi Dominici Gregis, está excomulgado: ¡no tenemos ningún vínculo de obediencia con él! Es un obispo caído, fuera de la comunión eclesial, porque usurpó el trono de Pedro y gobierna la nueva iglesia en nombre de la masonería eclesiástica unida a la masonería internacional.

Pero a Jorge Mario Bergoglio se le excomulga no sólo por eso sino que se le excomulga aún más porque es apóstata y hereje, públicamente, de manera obstinada. Recibió del anticristo, es decir, del poder masónico, recibió un anti-munus por ser un anti-papa y predicar un anti-evangelio, un evangelio nuevo, el evangelio del que está siendo implementado, es decir, la religión Humanitaria guiada precisamente por el falso profeta Bergoglio que es su garante moral. Sus herejías, por ahora, son innumerables, tenemos muchas opciones. Simplemente mencionamos los más famosos, que son los siguientes:

– Amoris Laetitia: la comunión para los divorciados vueltos a casar, que no se comprometen a vivir en castidad, ¡va contra el mismo Evangelio de Cristo! A los divorciados vueltos a casar se les da la posibilidad de acceder al sacramento, pero sin comprometerse a vivir en castidad. Hay pues una nueva ley, es la que se define como gradualidad en el pecado, es decir, sin enmienda, sin las correctas disposiciones, estos hermanos son engañados y se les da permiso para recibir la Sagrada Comunión.

Y luego otra vez;

– el Tratado de Abu Dabi y el siguiente Fratelli tutti. Se dice en esa declaración que es una sabia voluntad divina que existan todas las religiones, y por lo tanto es voluntad de Dios que existan todas las religiones;

pero la Palabra de Dios dice otra cosa: afirma que la Voluntad de Dios es que todos conozcan a Cristo, que todos puedan llegar a conocer al verdadero Dios a través de Jesucristo y por tanto a través del Bautismo. Por eso Jesús dijo a sus apóstoles: “Id por todo el mundo, predicad el Evangelio, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado”. (Cf. Mc 16, 15-18).

– la negación de los dogmas de la fe y la ridiculización de los mismos, especialmente de los dogmas marianos. Pensemos en el lenguaje de Bergoglio cuando dice que “en la Trinidad todos discuten” o que “el Espíritu Santo es un apóstol de Babel”. Estas son blasfemias contra la Santísima Trinidad y negaciones de los dogmas de la fe. Y luego otra vez, contra la Inmaculada Concepción y contra la Virgen María de varias maneras.

– la introducción del ídolo Pachamama en el Vaticano.

Esta es la mayor vergüenza de la falsa iglesia y es la vergüenza que ha traído la apostasía misma al lugar más santo, al centro, al corazón de nuestra religión católica;

– y luego volvemos a pensar en todas las profanaciones que tienen lugar, en la bendición de Bergoglio hacia los abortistas, los inmorales y los anticristos: Bergoglio bendice incluso a quien – y también se le llama artista – ha puesto la imagen de Jesucristo dentro de su propia orina . Bergoglio da su bendición a todas estas personas pero no bendice a los verdaderos católicos; de hecho, ¡los verdaderos católicos están excomulgados!

Además de las herejías manifiestas y la apostasía de la fe, Bergoglio manifiesta que no tiene la fe católica y la manifiesta en todos los sentidos, precisamente burlándose del sensus fidei de los cristianos. Pensemos simplemente cuando Bergoglio se pone el rosario en la oreja, precisamente con un sentido de desprecio, precisamente para herir el sentido de los fieles, el sentido común de los fieles, precisamente para provocar a los católicos que él simplemente considera intolerantes.

Y así el sínodo que comenzará en octubre para una nueva iglesia sinodal marcará finalmente el cisma, que, de hecho, ya está en marcha desde el 13 de marzo de 2013, y que ahora se formalizará -y añado finalmente- puesto que no nos provocó el cisma, el cisma fue causado precisamente por esa falsa elección de Bergoglio. La Iglesia ya se ha escindido desde ese momento, pero aún no lo es de manera formal: este sínodo que llegará conducirá también a un cisma formal ya que el antievangelio de Bergoglio y su falsa iglesia se impondrá y se convertirá en norma. para toda la nueva iglesia.

Mientras presenciamos este escenario apocalíptico, sin embargo, somos cada vez más conscientes de que el Señor ha elegido y formado, a través del Inmaculado Corazón de María, un Pequeño Remanente, el Pequeño Remanente Católico, a través del trabajo suscitado a través de Don Alessandro Minutella, quien fue el primer a ser llamados a denunciar públicamente la impostura en acción, llamados a despertar la fe católica en tantas almas perdidas, llamados a reunir en unidad el rebaño de Dios disperso a causa de esta impostura de la falsa iglesia.

Para hacer todo esto, el Señor le dio un carisma especial, un don de lo alto, un don del Espíritu Santo, como dijimos el año pasado con motivo de nuestra primera reunión sacerdotal (5 de agosto de 2022). El Señor le concedió una gracia de estado, para afrontar esta batalla apocalíptica y para que el rebaño de Dios se reuniese en unidad. Y muchos fieles han reconocido este carisma, esta gracia que viene de lo alto, este don para la Iglesia de Cristo, y los frutos son evidentes. Ha nacido aquí en Piccola Nazareth una comunidad de oración que apoya a Piccolo Resto, la Compañía de María, que se sacrifica por el bien de la Iglesia; nació y crece cada vez más el movimiento de los Centinelas de Betania; nacieron los Pioneros del Rosario: todos juntos estos movimientos, con la oración incesante, sostienen la misión de los sacerdotes y se sacrifican por el bien de la Iglesia y por el bien de las almas. Ha nacido en toda Italia y en el mundo un pueblo orante de Dios que reza incesantemente el Santo Rosario. Nacieron las vocaciones: ¡veinte jóvenes que desean ser sacerdotes! ¡Estos son los frutos de la gracia! Y nació una Congregación Sacerdotal Mariana que reconoció esta gracia que pasa por el Padre Alessandro.

Así nos hemos formado en la unidad para seguir siendo verdadera Iglesia de Cristo, simplemente para ser verdadera Iglesia católica y, precisamente por ser Iglesia católica, hemos permanecido unidos al Papa Benedicto XVI, tenazmente, hasta acompañarlo hacia el día de su paso de esta vida a la vida del cielo. Todavía llevamos en el corazón aquellas imágenes del 11 de diciembre del año pasado, donde nos reunimos para ondear las banderas del Papa Benedicto XVI, para proclamar su nombre, para mostrarle nuestra cercanía en la fe, para pedirle su santa bendición.

Como Pequeño Resto de la Iglesia Católica, dirigida por el Padre Alessandro Minutella y la Hermandad Sacerdotal Mariana, no podemos por lo tanto hacer ninguna alianza de poder. No podemos hacer concesiones, ni con los progresistas, que en nombre del Concilio Vaticano II desmantelan las piedras angulares de la fe católica; tampoco podemos transigir con quienes proyectan la Iglesia de Cristo al tiempo del Papa Pío XII y caen en el sedevacantismo, asumiendo absurdamente que el Papa Pío XII fue el último Papa de la Iglesia Católica.

Nosotros Piccolo Resto Cattolico, en cambio, miramos más que nunca al ejemplo de los Papas recientes, especialmente al ejemplo del Papa Juan Pablo I (Papa Luciani), Papa Juan Pablo II, Papa Benedicto XVI, que con su testimonio han han frenado el progreso de la masonería eclesiástica y han impedido la manifestación final del anticristo, esa manifestación que ahora se está afianzando precisamente porque no hay katechon sobre la faz de la tierra.

Mirémoslos a ellos, a su luminoso magisterio, para oponernos al falso magisterio de la iglesia de Bergoglio y de todos sus obispos apóstatas. Miremos su sacrificio, el sacrificio de sus vidas y encontraremos también nosotros la fuerza para nuestro testimonio de fe y seremos confirmados una vez más en la fe católica a través de su fe, a través de su magisterio.

Como Pequeño Resto Católico, sufrimos, y esperamos pacientemente que el Señor acorte esta prueba extrema por el bien de sus elegidos. Sufrimos y ofrecemos. Ofrecemos nuestras pruebas al Señor por el bien de la Iglesia, por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas, para que pronto se produzca el triunfo del Inmaculado Corazón de María.

Como Piccolo Resto Cattolico, tenemos una confianza ilimitada e incondicional en la Santísima Virgen María. ¡La Santísima Virgen es nuestro único apoyo! ¡La Santísima Virgen es nuestra única esperanza! La Santísima Virgen es nuestra única razón de vivir. Junto a María hemos aprendido a reconocer los signos de los tiempos y con ella esperamos en oración, como los apóstoles en el cenáculo el día de Pentecostés.

Este tiempo de espera orante con María es el tiempo que estamos viviendo, en el que Dios aún llama a entrar en el Arca de la Alianza, o Corazón Inmaculado de María, a todos aquellos que aún podrán reconocer sus llamados, su voz de salvación.

Es el momento en que la falsa iglesia mostrará cada vez más su rostro, así como aquellos que no tienen el coraje de distanciarse de ella. Y entonces Dios mismo mostrará dónde está su verdadera Iglesia y dónde en cambio sólo hay una caricatura de él. Entonces Dios mismo enjugará las lágrimas de su santo pueblo, entonces todos reconocerán en ese Pequeño Remanente que habían despreciado la obra de Dios, y serán llamados a entrar en la única Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, para alabanza y gloria de Nuestro Señor Jesucristo, Rey de la Historia, Rey del Universo, Rey de nuestros corazones.

Por eso es más importante que nunca que nos reunamos el 7 de octubre, según esta iniciativa inspirada por el Espíritu Santo al Padre Alessandro, ¡que nos reunamos para demostrar que estamos aquí! Ante todo para encontrarnos, para fortalecer nuestra fe, para orar juntos (para reparar) y para demostrar que estamos aquí, que hay un Pequeño Descanso, que hay una Iglesia verdadera que se opone abiertamente a la impostura y en particular en la mismos días de este sínodo que, como hemos dicho, manifestará formalmente el cisma.

Y así, también ahora, oremos por este evento, que se llevará a cabo en Bolonia. Pongamos en oración esta cita porque será importante para nosotros y para el destino mismo de la Iglesia Católica.

¡Laudetur Jesucristo!

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!