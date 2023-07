Monseñor Viganò habla sobre el próximo cónclave: “Todo lo que da a luz la secta de Santa Marta es un fraude”

Entrevista concedida por Monseñor Viganò

A Aldo Maria Valli

Valli: Su Excelencia, aquí algunos dicen que entre estos últimos cardenales podría estar el sucesor de Francisco. ¿Tu lo compartes?

Vigano:Dudo que el Colegio Cardenalicio -una vez el Sagrado Colegio- quiera elegir un Papa conservador o incluso moderadamente progresista; de hecho, es evidente que el próximo Cónclave constituirá una provocación . Casi todos los cardenales fueron creados “a imagen y semejanza” de Bergoglio y serán ellos quienes elijan a su sucesor -quizás esté vivo, dada la nueva tendencia de la Renuncia. Si los votantes tuvieran un mínimo de amor por la Iglesia, tendrían que hacerse dóciles a la acción del Espíritu Santo; pero sabemos que este conglomerado de herejes -con raras excepciones- no tiene intención de dejar que el Señor lo haga, porque si lo hiciera, sellaría su propia condenación. Pero el buen Dios a veces reserva sorpresas inesperadas.

¿Cuál es la lógica seguida por Bergoglio en los nombramientos?

La lógica de Bergoglio es muy evidente: quiere crear las premisas de un cisma , que él niega y deplora con palabras, pero que viene preparando desde hace tiempo. Bergoglio quiere separar, de un modo u otro, a la buena parte de los fieles y clérigos de la Iglesia oficial; y para conseguirlo, para conseguir que se distancien del Sanedrín modernista, ha colocado en puestos clave de la Curia romana a aquellos personajes que garanticen la peor gestión posible de los dicasterios que se les encomienden, con el peor resultado posible y el mayor perjuicio. al cuerpo eclesial.

Las progresivas restricciones a la celebración de la liturgia antigua sirven para confinar los conservatorios a cotos de caza, para luego encauzarlos hacia la Fraternidad San Pío X, en cuanto el Sínodo llevará a sus trágicas consecuencias los cambios doctrinales, morales y disciplinarios que se están en el tintero y provocará un éxodo de católicos en lo que, tras la supresión o normalización de los Institutos Ecclesia Dei, se convertirá en el “monopolio” de la Tradición. Pero en ese momento, es decir, cuando los católicos tradicionales han emigrado a la Fraternidad y sus líderes creen que han obtenido una victoria sobre la competencia del suprimido Summorum Pontificum– una nueva provocación intolerable obligará al menos a un desfile de la Fraternidad San Pío X a distanciarse de la Roma bergogliana, sancionando la “excomunión” del tradicionalismo, ya no representado dentro de la Iglesia oficial, si es que alguna vez lo estuvo. Por eso, en mi opinión, es importante mantener una cierta fragmentación, para hacer más compleja la maniobra maliciosa de expulsar a los católicos tradicionales del cuerpo eclesial.

Diaconisas, abolición del celibato eclesiástico, bendición de las parejas homosexuales, tolerancia a la poligamia, teoría de género, ideología LGBTQ, panteísmo ecológico à la Teilhard de Chardin: estos son los puntos de confrontación que Bergoglio abre deliberadamente entre el ala conservadora (pero no tradicional , ya lejana o fuera de escena) y el ultraprogresista. Su propósito es crear confrontación., dejarla crecer, animar con nombramientos y promociones a los partidarios de las solicitudes más extremas, para luego presenciar la previsible reacción de condena de los pocos buenos Obispos, sacerdotes y religiosos que quedaron, quienes, ante el escollo de Bergoglio, tendrán dos opciones: volver a sufrir en silencio o levantarse, denunciar la traición a la Verdad Católica y ser obligado a dejar el cargo y ejercer el ministerio en la clandestinidad o al menos en aparente irregularidad canónica.

Una vez condenados al ostracismo los pastores inconvenientes y destituidos los fieles conservadores, la jerarquía bergogliana podrá ejercer pleno control sobre el clero y el pueblo, segura de la obediencia de los que queden. Y esta secta, que sólo tendrá el nombre de católica (y quizás ya ni eso), eclipsará totalmente a la Esposa del Cordero, en la paradoja de una Jerarquía traidora y corrupta que abusa de la autoridad de Cristo para destruir su Iglesia.

Así querrían los principales de Bergoglio y sus secuaces , pero el sensus fidei del Santo Pueblo de Dios podría llevar a muchos a rechazar este fraude y a participar en una acción de firme resistencia y decidida denuncia. El Señor permitirá que la Iglesia aparezca muerta, que las fuerzas del infierno crean haberla vencido, porque quiere que el Cuerpo Místico siga el camino de la Cruz y de la Sepultura, como Su divina Cabeza, si quiere llegar hasta Él en la gloria de la Resurrección.

Se dice que el colegio de cardenales, como quería Francisco, representa a la Iglesia universal: ¿en serio?

Si enviáramos un cuestionario anónimo a los miembros más eminentes del Colegio cardenalicio, en el que deben responder “verdadero” o “falso” a una serie de proposiciones sobre las que el Magisterio ya se ha expresado infaliblemente, descubriríamos con horror que la mayoría absoluta, si no casi todos los cardenales no son católicos, tout court. Y en su número creo que también encontraríamos algunos conservadores. La conocida herejía de muchos Prelados es confirmada por sus propias declaraciones, ante las cuales Bergoglio se cuida de no abrir la boca, sino que sabe prescindir de demasiados escrúpulos con los pocos Prelados que se mantienen fieles. El actual Colegio Cardenalicio es la quintaesencia de la iglesia bergogliana: sus miembros representan la difusión capilar del modernismo y el progresismo conciliar en el mundo. Ciertamente, sin embargo, no son expresión de la Iglesia universal: en primer lugar porque no forman parte de ella sino sólo en apariencia, siendo precisamente herejes; y en segundo lugar porque por la gracia de Dios los fieles y el clero están aprendiendo -después de sesenta años de horrores, de diez aún más evidentes- a no tomar al pie de la letra todo lo que sale de la boca del Papa, del obispo o de la parroquia o sacerdote. Así éstos, después de haber predicado la desobediencia al verdadero Magisterio, se encuentran sufriendo las consecuencias de una buena y debida desobediencia esta vez, porque en obediencia a Cristo.

Asistimos a la cancelación sistemática de toda una parte de la Iglesia -identificable geográficamente, pero también ideológicamente- que sigue siendo católica: algunos obispos estadounidenses, con sus diócesis; muchos obispos africanos, fieles sobre todo en cuestiones morales; y un número cada vez mayor de párrocos, sacerdotes, religiosos y religiosas que se dan cuenta de que son las próximas víctimas de las purgas de Santa Marta –el caso de los monasterios de Pienza y Marradi no han pasado desapercibidos– y se preparan para formas alternativas de ministerio, unir, comparar, organizar. Este es el propósito de la asociación Exsurge Domine ( www.exsurgedomine.org) que fue establecida bajo mi patrocinio y que se encarga de ayudar y organizar la resistencia de los clérigos y religiosos perseguidos por la junta argentina.

¿Por qué Francisco sigue ignorando lugares como Milán, Turín, Venecia, Génova, Nápoles?

Lo hace porque quiere desprestigiar moralmente a determinadas sedes episcopales, tradicionalmente de cardenales, en beneficio de una gestión de nombramientos del cardenal basada en un nepotismo ideológico flagrante. Todos los amigos de Bergoglio, y los amigos de los amigos, tienen la carrera nivelada, aun a costa de negar obstinadamente sus escándalos, sus errores doctrinales, su evidente indignidad o incompetencia. Le gustan los “pastores que apestan a olor de oveja”, aunque sean mercenarios y las ovejas no deseen dejarse llevar por ellas. Lo que revela una falta de virtudes humanas aún más desoladora que la ausencia total de virtudes teologales. Debo decir que no nombrar cardenal al arzobispo de Milán termina por no ser una desgracia; pero lamenta que el patriarca de Venecia, El mensaje para los aspirantes al cursus honorum del Vaticano es complacer al poder con servilismo cortés, bajo pena de administración judicial, visita apostólica, transferencia o incluso despido sin nuevos cargos (ver Burke y Gaenswein, entre otros).

Tucho Fernández será cardenal. Hasta hace poco parecía una broma. En cambio.

Sigue siendo una broma, porque lo que ha estado sucediendo durante diez años pertenece a la farsa más que a la tragedia. Todo lo que da a luz la secta de Santa Marta es un fraude: la supuesta “democratización” del Sínodo sobre la Sinodalidad, en el que las preguntas que se someten a las comunidades locales se formulan de manera que se obtengan las respuestas deseadas, siempre según un preciso designio subversivo que parte del mismo Bergoglio. La participación de la mujer en el gobierno de la Iglesia es una mentira: esto es contrario a la voluntad de Nuestro Señor y ningún poder, por tiránico y autoritario que sea, puede cambiar la materia del Sacramento del Orden Sagrado. Los escandalosos guiños de prelados y clérigos a los vicios y estilos de vida de la llamada “comunidad LGBTQ” son un engaño: están utilizando las debilidades de los laicos engañados por la ideología del despertar para legitimar sus pecados personales, que tarde o temprano afloran en sus vidas. vergonzoso prosaico, que desde hace años corteja a Bergoglio con testimonios públicos de estima, de confianza en su capacidad reformadora, de certeza de la inexorabilidad de su acción “profética” (en la neolengua conciliar, sinónimo de “hereje”) como pastor supremo de la Iglesia .

Fernández es a Bergoglio lo que Zelenskyy es a Biden: son marionetas en manos de marionetas . La misma élite subversiva que une a la Casa Blanca con el Vaticano, los correos electrónicos de Podesta con la abdicación de Ratzinger, el estado profundo con la iglesia profunda y Nancy Pelosi con el “padre” James Martin SJ siempre mueve los hilos.

Ciertamente Fernández fue puesto a cargo del antiguo Santo Oficio por no hacer nada de lo que debía hacer el Prefecto de este importantísimo y ahora degradado Dicasterio. Hará exactamente lo contrario: alentará las herejías y las desviaciones morales de los teólogos en boga hoy, de los obispos impacientes por mudarse al hotel Santa Marta, de los defensores del género; y en cambio actuará con firmeza despiadada por el sacerdote que critica una afirmación herética de Bergoglio o de uno de sus protegidos, por el obispo que denuncia las desviaciones del Sínodo, por el profesor de seminario que todavía enseña los actos magisteriales anteriores al Concilio Vaticano II. Veremos hasta dónde llega este celo de Fernández, sólo por complacer a su patrocinador,

¿Los cardenales buscados por Francisco son todos hombres de confianza o hay alguien capaz de un juicio independiente?

Para ser Cardenales hoy es necesario tener lo que nuestros mayores llamaban “pelos en el estómago” : las purgas han sido implacables durante sesenta años, e incluso algunas Personas Eminentes creadas por Benedicto XVI han demostrado ser completamente inferiores a las expectativas de los fieles conservadores, y no pocas veces oportunista o cobarde. No quedan muchos supervivientes de los valientes -digamos- de los Dubia, que en el último Cónclave presenciaron cosas que no denuncian públicamente. Entonces, sí: son todos yesmen; lo cual, para quienes deberían defender a la Santa Iglesia usque ad effusionem sanguínem es cuanto menos inconsistente.

La crisis actual es el castigo con que el Señor castiga a la Iglesia y al mundo por la infidelidad de Sus Ministros y de los Gobernantes de las Naciones. Consideremos este flagelo como el gesto severo de un Padre que ha sido ofendido durante demasiado tiempo pero que todavía quiere salvarnos. La conversión es el único camino posible: volvamos a Dios, antes de que la Misericordia dé paso a la Justicia.