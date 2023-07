Del mito al logos y del logos al mito del terraplanismo

por Abraham García González

Desde muy niño soy aficionado a la Astronomía, hasta tal punto que desde hace unos cuantos años incluso tengo un telescopio marca Celestron que me regaló mi padre que en paz descanse y hace que me acuerde mucho de él.

Este telescopio tiene una montura motorizada altazimutal que para calibrarla requiere de introducir coordenadas esféricas y compensa el movimiento de rotación de la Tierra teniendo en cuenta la latitud, la longitud, la hora y la fecha para que los astros observados siempre se mantengan en el centro del ocular.

Si la Tierra fuera plana las coordenadas esféricas (acimut y altitud) que introduzco en el mando no funcionarían y no podría ver ni fotografiar nada con éxito.

La Tierra plana es una idea que considero masónica e irracional, contraria a la naturaleza lógica y perfecta de Dios Uno y Trino —Cristo es precisamente el Dios del «Logos» (*1) y nos libró de las creencias mitológicas, lo cuál nos recordó muy bien el papa Benedicto XVI en una audiencia de 2008 en la que dijo que nos protege del politeismo y sus desviaciones—. Según tengo entendido, el terraplanismo actual procede de una secta creada en EE.UU en el siglo XIX para esclavizar a sus seguidores obligándoles a hacer trabajos forzados. Al parecer esta secta nació de un movimiento terraplanista surgido unos años antes inspirándose en las obras del inventor inglés Samuel Birley Rowbotham, que publicó un libro sobre el tema en 1865. Este inventor decía que la que la Tierra es un disco plano con el Polo Norte en su centro y cerrado en sus extremos por un muro de hielo considerado el Sur en el que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas están solamente a unos pocos cientos de kilómetros sobre la superficie terrestre.

Rowbotham murió, sus seguidores crearon la llamada Sociedad Zetética Universal (*2) y de esto nació en los EE.UU. una secta llamada Iglesia Católica Cristiana que fue fundada por el curandero escocés evangelista John Alexander Dowie en 1895 tras instalarse en el país en 1888. Su lugarteniente y sucesor por derrocamiento Wilbur G. Voliva a partir de 1906 estableció la comunidad teocrática de Zion junto al lago Míchigan y destacó por utilizar a sus seguidores como trabajadores forzados en una corporación llamada Zion Industries.

Tiempo después de saber acerca de esta secta seguí investigando un poco más por Internet y me di cuenta de que el terraplanismo es un concepto que conecta con la masonería. De hecho, en los últimos años veo que lo están introduciendo con mucha fuerza, de forma muy elaborada, a veces con grandes producciones audiovisuales presentadas en la plataforma YouTube a través de canales con cientos de miles de seguidores, a mi entender para crear una disidencia controlada y generar división distrayendo a la gente como con otras muchas cosas con la intención de que no se centre en lo que verdaderamente importa: preparar el alma y alcanzar la salvación eterna.

A mi personalmente me ha conducido a la fe en Dios estudiar la inmensidad del Cosmos, observándolo y maravillándome con el mismo desde muy niño, y esa inmensidad precisamente a mi me hace sentir aún más la infinita grandeza de Dios Uno y Trino, que eso sí, creo que sólo ha creado vida exclusivamente en la Tierra. En los Cielos considero que creó planetas, estrellas, galaxias y todo lo que hay, pero sin vida, porque la vida es un milagro de Dios creado sólo en la Tierra. Esa inmensidad hace que a veces un escalofrío me recorra el espinazo y me emocione pensando en la grandeza de Dios, al igual que cuando observo las maravillas de la Naturaleza creada por Él y me doy cuenta que Cielos y Tierra son una maquinaria perfecta de relojería.

También considero que la Biblia sí que dice que la Tierra es un planeta esférico, ya que por ejemplo habla de orbe y de austro en el libro de Job, y respecto al Génesis, siempre he entendido que utiliza un lenguaje en el que el propósito no creo que sea enseñar el entendimiento científico de la creación (por supuesto la Ciencia verdadera, la de Dios, y no la falsa que nos vende Satanás), sino el de hacer entender de modo sencillo las cosas dirigidas a la gente de aquellos tiempos con un lenguaje adecuado a lo que la palabra de Dios nos pretende enseñar, teniendo en cuenta que además son enseñanzas cuyo propósito no es científico.

Por otro lado, cuando la Biblia habla en otros pasajes de los extremos de la Tierra, yo entiendo que se refiere a la tierra firme, a la masa continental.

Santos y doctores de la Iglesia muy antiguos como San Agustín de Hipona (en sus comentarios incompletos del año 393 (*3) sobre el Génesis), San Basilio de Cesarea (en una influyente serie de homilías sobre la Creación escritas aproximadamente en el año 370) o Santo Tomás de Aquino (en su Summa Theologica (*4) en el siglo XIII) ya hablaban de la esfericidad de la Tierra, y parece ser que lo de que la gente creía en la Edad Media que la Tierra es plana es un mito introducido por los malvados anticristianos, al igual que otras muchas cosas de la Historia con las que nos han engañado, como por ejemplo la farsa de que era una época oscura cuando es más bien al revés.

Una prueba de la antigüedad de la idea es la utilización de un símbolo cristiano de autoridad muy conocido al que se llama orbe o globo crucífero, que es una bola que representa el globo terráqueo con una cruz en la parte superior que indica el dominio de Dios sobre el mundo. Este globo es famoso por ser sostenido en la mano por la Virgen, Cristo o emperadores en diversas imágenes pictóricas o escultóricas, fue utilizado en la coronación de numerosos reyes del Sacro Imperio Romano Germánico e incluso aparecía grabado en monedas acuñadas antes de la Edad Media, en el siglo V, en tiempos del emperador Teodosio II (401-450).

Como apunte, en el hemisferio Sur las estrellas que se ven son otras y giran en sentido contrario. Eso sería imposible en una Tierra plana. Como símil, por pura lógica un reloj no puede girar a la vez en sentido horario y antihorario, al igual que uno no puede moverse a la vez hacia la izquierda o hacia la derecha. Este efecto conocido como senda estelar (startrail en inglés) es fácilmente comprobable mediante el uso de una cámara de fotos dejando el objetivo abierto en exposición durante tan sólo unos minutos en un sitio oscuro propicio para ver cielos estrellados.

Otra historia ya son los montajes que han realizado las élites desde hace tiempo con la intención de tomarnos el pelo. Eso no paran de hacerlo, pero eso no justifica que la Tierra sea plana ni que nos engañen en todo, ya que el mal se vale de mezclar verdades y mentiras con la intención de engañar con más facilidad.

________________

(*1) Logos, que en griego se escribe Λόγος, significa «Palabra», «Verbo», «Discurso» o «Razón». Es uno de los nombres dados a la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, a Dios Hijo (Jesucristo), y por eso se dice que Él es la Palabra de Dios o el Verbo de Dios, que es eterno al igual que las otras dos personas de la Santísima Trinidad, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. En la Biblia es únicamente el apóstol San Juan quien hace referencia al Logos, lo que queda muy claro en San Juan 1:1-18. Dicho capítulo comienza así:

“En el principio el Verbo era, y el Verbo era junto a Dios, y el Verbo era Dios” (San Juan 1:1)

El término «Logos» era un término bien conocido en la sabiduría griega, es la semilla de la «Filosofía» y por lo tanto representa a la lógica, al pensamiento racional, lo cuál contrasta con el «Mito», que usa la fantasía en vez del razonamiento. El Verbo encarnado es el Maestro, Jesús, el Camino, la Verdad y la Vida, cuyas enseñanzas son perfectas, sin errores, porque Él es Dios, y por lo tanto en Él todo es pura lógica y perfección, sin incongruencias de ninguna clase. Igualmente, como Dios es la suma perfección, la Naturaleza, las leyes de la Física, las Matemáticas y todo lo creado por Él, ¿no ha de estar en consonancia?

(*2) La Sociedad Zetética Universal fue una asociación que se dedicó a difundir el terraplanismo mediante la publicación de una revista llamada The Earth Not a Globe Review. Estuvo funcionando hasta bien entrado el siglo XX, tras un declive iniciado al finalizar la Primera Guerra Mundial.

(*3) Tal como expongo en el relato «Datos inesperados sobre el katejon y la palabra de Dios», en el año 393 se celebra el Concilio de Hipona, en donde se decidió el canon o lista oficial de los libros que integran la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento), es decir, la Palabra de Dios. Asombrosamente, el número 393 se obtiene sumando el valor ASCII de los caracteres del nombre de Jesús en latín en mayúsculas, es decir, IESUS, que es el “Logos”, o sea, la Palabra de Dios, o sea, la Biblia. En este caso, a través de las Matemáticas, esto es una prueba, de que hablar de Dios es hablar de perfección y pura lógica.

(*4) Santo Tomás de Aquino, filósofo, teólogo y doctor de la Iglesia escribió entre 1265 y 1274 la “Summa theologica”, considerada una de las más grandes obras teológicas jamás escritas. Es un compendio de catecismo en forma de suma de todas las principales enseñanzas teológicas de la Iglesia Católica que concibió como un manual para la educación teológica de los estudiantes de Teología, incluidos seminaristas y laicos que sabían leer. La obra presenta razonadamente casi todos los puntos de la teología cristiana occidental siguiendo como ciclo Dios, la Creación del hombre, el propósito del hombre, Cristo, los sacramentos y de regreso a Dios. La Summa es muy popular por incluir un artículo en el que Santo Tomás de Aquino expone cinco argumentos a favor de la existencia de Dios conocidos como las “cinco vías”.

