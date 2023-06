¡NUEVO DOCUMENTO DEL PADRE RICARDO GÓMEZ GIRALDO! ¿ES LA IGLESIA COMANDADA POR BERGOGLIO UNA SECTA? ¿Son los grupos de católicos remanentes que reconocen la autoridad de los obispos y sacerdotes unidos a Bergoglio una secta? Recibimos y con gozo les compartimos este nuevo documento de estudio del Padre Ricardo Gómez Giraldo, que sin duda aclarará muchas de las dudas y confusiones reinantes y que nos fortalecerá en la Fe y en la Verdad. ¡Compártanlo a todas las almas; y no dejen de leerlo! Se lo ofrecemos en esta web en modo lectura; y también en formato PDF para su descarga, impresión, guarda, etc... ¡Santa y feliz lectura! Vicente Montesinos

Recibimos y con gozo les compartimos este nuevo documento de estudio del Padre Ricardo Gómez Giraldo, que sin duda aclarará muchas de las dudas y confusiones reinantes y que nos fortalecerá en la Fe y en la Verdad. ¡Compártanlo a todas las almas; y no dejen de leerlo! Se lo ofrecemos en esta web de Adoración y Liberación en modo lectura; y también en formato PDF para su descarga, impresión, guarda, etc… ¡Santa lectura y difusión! Vicente Montesinos

¿ES LA IGLESIA COMANDADA POR BERGOGLIO

UNA SECTA?

¿SÍ, NO? ¿POR QUÉ?

¿Qué es una secta religiosa? La secta religiosa, es un grupo de hombres y mujeres, que puede ser pequeño o gigantesco, alejados de la verdad objetiva y de la revelación cristiana católica, que Dios realizo a través de su Iglesia.

La revelación de Jesucristo está contenida en el Magisterio de la Iglesia y en la sagrada palabra de Dios; generalmente estas personas caen en el auto engaño, la falsedad, la felicidad engañosa y embobados y atrapados por un líder o varios lideres, se someten a las figuras de autoridad, con el servilismo, dando completa credibilidad a cualquier afirmación que salga del dirigente o los dirigentes del grupo.

La secta, generalmente se convierte en un grupo cerrado, que consideran que se encuentra en la comunión espiritual y que aparentemente, tras una conversión, creen y detectan la verdad que les presentan sus lideres.

“Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre si una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y, por causa de ellos, el camino de la verdad será difamado” (2 Pedro 2,1-2)

El apóstol san Pablo asocia a las sectas con la doctrina de demonios y el sectario termina siendo siempre un fanático, pues termina siendo agresivo e impositivo al interpretar con sus propias palabras la Sagrada Escritura alejándose de los mandamientos y de las leyes de la Iglesia.

El apóstol San Pablo cuando se refiere a los Gálatas, nos dice que si bien, un ángel del cielo, viene a enseñarnos un evangelio diferente, al que nos ha enseñado la Iglesia Católica por siglos, sea un anatema, es decir un maldito y un excomulgado; y al respecto el Papa Juan Pablo Segundo nos dijo que el predicador que predica solo ciertas cosas de la Iglesia y omite otras, se convierte en una secta; de modo, que si solo se habla del cielo y se omite la predicación del infierno, tal predicador se convierte en una secta y mucho mas cuando el predicador saca cosas de su cosecha personal y presenta sus ideas como si fueran Magisterio de la Iglesia. “Por qué vendrá un tiempo en que los hombres no soportaran la sana doctrina, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros con el deseo de oír novedades; apartaran sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas” (2Tim 4, 3-4)

Dentro de todo este movimiento de las sectas debemos rescatar las apariciones de la Santísima Virgen María, inclusive aceptadas por obispos incrédulos. El papa Pio XII nos dice que en el año 1830 comenzó la era mariana con la aparición de la Santísima Virgen María a Santa Catalina Labouré, una novicia de la congregación de las hijas de la caridad en París, el 27 de noviembre, vísperas del primer domingo de adviento; demostrando con esto, la Santísima Virgen María, que es Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra; con la aparición de La Salette en el año 1846, que presenta a nuestra madre llorando por sus hijos, se nos desvela como la profetisa de los últimos tiempos; y sobre todo, en el año 1854 el Papa Pio Noveno, promulgó el dogma de la Inmaculada Concepción y la Virgen se aparece cuatro años después de la proclamación del dogma a Santa Bernardita de Subirou bajo la advocación de la Inmaculada Concepción para reafirmar la autoridad del Papa; en 1917 se nos presenta como Nuestra Señora del Rosario, para enfatizar la importancia de esta devoción e inclusive para detener guerras, a tres pastorcitos; y en la década del los 60 se presenta en san Sebastián de Garabandal, en España, y le dice a Conchita, que después de el Papa Pablo Sexto, solo siguen dos papas en la iglesia católica; entendiendo con esto, que solo tiene en cuenta al Papa Juan Pablo Segundo y a Benedicto XVI, y no tiene en cuenta a Juan Pablo Primero que solo duro un mes como pontífice y a Jorge Mario Bergoglio no lo tiene en cuenta, porque no es el Papa.

Con toda seguridad la santísima Virgen María no reconoce a Jorge Mario Bergoglio como Papa, pues es un usurpador de la silla de San Pedro, lo que significa que delante de Dios Uno y Trino Jorge Mario Bergoglio no es Papa; y si no es Papa, podemos intuir que la doctrina que enseña no es una doctrina guiada por el Espíritu Santo y tampoco lo acompaña el dogma de la infabilidad papal declarado por el Concilio Vaticano Primero. Lo que significa que la doctrina que enseña Jorge Mario Bergoglio es una doctrina humana y de demonios y quienes se unen a este ministerio satánico, se alejan irremediablemente de la verdad y por más numerosas que sean las personas que lo sigan, no les da acierto de verdad; sino que se cumple el Evangelio, cuando nos dice que en los días postreros se presentará un enfriamiento de la verdadera caridad y una gran apostasía.

Aunque el conocimiento se haya incrementado exponencialmente en la humanidad en estas últimas décadas, según la profecía de Daniel “Tu Daniel, encierra estas palabras, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos buscaran y se acrecentará el conocimiento” (Daniel 12,4); lo anterior no es signo o seguridad de verdad para la humanidad y todo lo contrario, la humanidad se ahoga en un mar de conocimiento, con un centímetro de profundidad y solo es un conocimiento del hombre para el hombre y nunca para elevarse a Dios.

Este aumento del conocimiento es también causa de división, de prepotencia, de orgullo personal y de pensar que se sabe mas que Dios, o que los demonios, y el hombre se convierte en una fuente de orgullo para si mismo. Este conocimiento está eclipsando la Iglesia de Cristo, que subsiste en la iglesia católica, que empieza a peregrinar por el desierto guiada por el espíritu Santo “La iglesia pasara por una horrorosa crisis. La iglesia parecerá eclipsada. Se pensará que todo este perdido” (La Salette, Francia)

Según esta profecía de la Santísima Virgen María, un gran número de demonios serán desatados desde el infierno, progresivamente, hasta que vayan aboliendo en las personas el espíritu religioso y de obediencia a Dios y las personas solo querrán guiarse por su propio criterio; de modo, que el que permanezca fiel solo le acompañara una gracia muy especial que viene del cielo, para no ser engañado por estos malos espíritus.

Apocalipsis 11 corresponde con la visión de la beata Ana Catalina Emerick, que nos dice que del santuario que representa la Iglesia católica, solo queda en pie el altar, es decir los cristianos fieles que adoran la eucaristía sin profanarla, sin recibir la santa comunión con un impostor y en el patio exterior, queda la gran muchedumbre, que pisotea el santuario, es decir a la Iglesia de Cristo.

San Agustín nos dice que en la sexta edad, es decir en la sexta iglesia, que es la nuestra, la iglesia de Filadelfia, anterior a la de Laodicea, será desatado el demonio, antes de que sea la instauración del Reino de Dios aquí en la tierra, no entendiendo con esto, que Jesucristo venga a reinar físicamente aquí entre los hombres carnales, doctrina que ya ha sido condenada por la Iglesia católica y apostólica, donde subsiste la iglesia de Cristo.

San Vicente Ferrer nos dice que Jorge Mario Bergoglio es el anticristo oculto o Nabucodonosor que será un demoledor de la Iglesia como lo profetiza san Francisco de Asís y la Beata Ana Catalina Emerick; es el precursor y el autor directo de la gran apostasía descrita en el evangelio de San lucas 18,8 “pero cuando el hijo del hombre venga, ¿Encontrara fe sobre la tierra?”. La gran apostasía es signo preclaro que el anticristo se aproxima, porque la perversidad ira creciendo, lo mismo que la impureza y los deseos carnales y abundara la codicia de las personas, el adulterio y la homosexualidad, lo mismo que el aborto, signo de una sociedad enferma y descontrolada moralmente.

Las personas serán indiferentes para querer encontrar la verdad, de modo que les embargará un sentimiento de incredulidad, de tibieza y de indiferencia, llegando a tal grado de perversidad, que ya no contaran con la asistencia del Espíritu Santo, como lo afirma San Nilo del desierto, y en correspondencia con esto, la Palabra de Dios nos dice en la carta de San judas “Al fin de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones, viven una vida solo material sin tener el espíritu” y a esto tenemos que añadirle que ya no encontraremos pastores piadosos debido a la falta de veneración de estos al señor en los templos “falsos maestros y falsos doctores que difaman el camino de la verdad (2Ped 2,1-2)

De lo anterior podemos concluir que la Iglesia comandada por Bergoglio es una secta que no tiene la asistencia del Espíritu Santo, es solo una estructura humana y de demonios, porque cambian reiteradamente y sistemáticamente el Evangelio de Cristo, que es doctrina divina. Bergoglio ha tomado la iglesia católica verdadera y la ha convertido en la sinagoga de satanás, en una secta, donde se da culto al hombre y no se da el culto debido a Dios; se burla constantemente de Dios cambiando su doctrina y sus mandamientos; se convierte en un a-nomos, es decir un hombre sin ley, donde el mismo se pone por encima de la ley, violando incluso las leyes naturales en cuanto al aborto, al homosexualismo, o a la eutanasia.

Bergoglio comanda la iglesia que va a proclamar el anticristo, como al mismo Cristo, cometiendo la mayor abominación de todas, siendo todos estos últimos reos de la condenación eterna, por poner al hijo del infierno por encima del Hijo de Dios; de modo, que a todos los que hacen parte de la Iglesia de Bergoglio, es decir la iglesia del anticristo, y se encuentren en comunión con esta falsa iglesia, conscientemente, harán parte de una secta donde no se encuentra la verdad; y cómo actúan los miembros de una secta, los asistirá el espíritu de rebeldía de satanás, que quiere crear un principado aparte del de Dios. Los miembros de esta secta se encontraran alejados de la verdad objetiva, que es Dios mismo, y de la verdad revelada en el evangelio, a través de la Iglesia católica de todos los tiempos y lugares, donde subsiste la iglesia de Cristo; se encontraran en abierta oposición a la palabra de Dios y a través del autoengaño, se someterán a la falsedad y a una falsa felicidad, considerando que sirven a Dios y le dan culto verdadero; se encontraran atrapados, embobados e hipnotizados por un líder que es Bergoglio y posteriormente por el anticristo, llevándolos a un servilismo, que no es mas que una esclavitud, con apariencia de comunión religiosa y espiritual, pensaran que habrán detectado la verdad, pero en realidad se encontrarán atrapados por el maestro de las tinieblas y sus diablos lacayos, servidores del mal, que se disfrazan de ángeles de luz.

De modo que la Iglesia Católica bergogliana, es la peor secta de todas, que niega a Cristo y suplanta a Dios, por el mismo diablo, engañando a la inmensa muchedumbre de pueblos y naciones, siendo la madre de todas las sectas, que inspiradas por el espíritu diabólico y nunca con el Espíritu Santo, quieren anegar la iglesia católica y apostólica, donde subsiste la Iglesia de Cristo, con un vomito de herejías y abominaciones. (Apocalipsis 12)

Con lo anterior he dado respuesta a la pregunta: ¿Es la Iglesia comandada por Bergoglio una secta?

Y paso a responder la segunda pregunta de este escrito: ¿Son los grupos católicos remanentes, que reconocen la autoridad de los obispos y sacerdotes, unidos a Bergoglio una secta?

¿Son los grupos de católicos remanentes, que reconocen la autoridad de los obispos y sacerdotes unidos a Bergoglio una secta?

¿Sí, no? ¿Por qué?

Evidentemente estamos entrando en una época donde se difama la verdad misma y lo mas grave, por grupos que aparentemente tienen la apariencia de católicos. El querer cambiar las normas de la iglesia, el desconocerlas, el no estudiarlas suficientemente o el presentarlas sesgadamente es característico del espíritu de rebeldía que solo puede venir del infierno, y los grupos o sacerdotes aparentemente católicos, que hacen tales cosas, solo se pueden inscribir dentro de la denominación de sectas, como lo afirmo categóricamente el Papa Juan Pablo II; y que ya referencié en este escrito.

Es verdad que podemos aceptar las profecías de la Santísima Virgen o de alguno de los santos de la Iglesia sin desvirtuar el Magisterio y la Tradición misma de la Iglesia; pero ninguna aparición de la Santísima Virgen nos puede mandar algo contrario al Magisterio de la Iglesia, tampoco un ángel o el mismo Jesucristo, porque en el discernimiento espiritual, tendríamos que concluir que tales mensajes no pueden venir del cielo, sino al contrario, de un mal espíritu. “no extingáis el espíritu, no despreciéis las profecías; examinadlo todo y quedaos con lo bueno (1 Tesalonicenses 5, 19-21)

Quien quiera utilizar una profecía de la Santísima Virgen María, de algún ángel, de un santo o del mismo Señor, que se oponga al magisterio de la Iglesia, se encontrara engañado irremediablemente y en poder de los diablos. La Virgen no puede mandar a decirle a los sacerdotes a través de falsos videntes, que Bergoglio es su Papa y que lo ha puesto para cumplir una misión especial en la iglesia, que los hombres no comprender, como le está sucediendo a muchos sacerdotes engañados por los diablos. Esto es una abierta contradicción con el Magisterio de la Iglesia, desde el cual se puede demostrar que Bergoglio no es Papa, cosa que ya he hecho en anteriores escritos y se pone en abierta contradicción con una autentica aparición de la Santísima Virgen María en San Sebastián de Garabandal, España, donde ya demostré que la santísima Virgen no reconoce a Bergoglio como papa.

En Daniel 7,25 la palabra de Dios nos dice: “Proferirán palabras contra el Altísimo y pondrán a prueba los santos del Altísimo, tratarán de cambiar los tiempos y la ley”. Con esto quiero hacer referencia a los obispos y sacerdotes que de forma directa o indirecta permanecen unidos a Bergoglio y con él a la falsa iglesia.

Los primeros en querer cambiar la ley son los pastores, que perdidos en una confusión teológica y en una mala formación doctrinal, se dejan llevar por cualquier viento de doctrina originando una dispersión en el rebaño de Cristo; de modo, que los sacerdotes que se llaman a sí mismos remanentes, no son capaces de mantener una cohesión y la unidad en el rebaño del Supremo Pastor.

El rebaño se dispersa en medio de los malos pastores, pues las ovejas no tienen voz que reconocer, se producen los escándalos morales, los malos tratos y el no tener tiempo para hablar, escuchar y pastorear, apareciendo los pastores que se pastorean así mismos y no sanan las ovejas heridas, ni las enfermas y menos las que tienen que ser cargadas en los hombros del buen pastor.

Santa Teresa de Ávila al respecto nos decía que el diablo busca derribar al general, para con ello destruir diez mil soldados. Los sacerdotes que se llaman a si mismos remanentes y permanecen unidos a Jorge Mario Bergoglio, ya sea porque celebran en comunión con el falso Papa, ya sea porque reconocen la autoridad de los obispos en comunión con él, ya sea porque mandan a las personas a los templos e invitan a la gente a permanecer unidas a esas iglesias, son sacerdotes que están dispersando el rebaño de Dios y pretenden cambiar la ley como lo expresé anteriormente en Daniel 7,25. Expresé claramente en anteriores escritos, enraizado en la palabra de Dios y en el Magisterio Bimilenario de la Iglesia, que no se puede recibir la Sagrada Comunión, en comunión con Jorge Mario Bergoglio; y esto pone en cisma y apostasía manifiesta, a todos los cardenales, obispos y sacerdotes que directa o indirectamente y conscientemente, administren los sacramentos en comunión con alguien que no es el Papa.

La misma Virgen maría ha repetido en reiteradas ocasiones y especialmente en La Salette, que sacerdotes, obispos y cardenales marchan por el camino de la perdición y arrastran a millones y millones de almas tras de sí.

Tolo lo que he dicho anteriormente es mejor ejemplificarlo con la vida real y con acontecimientos que yo vivo en carne propia.

Existe un grupo de sacerdotes unidos a sus laicos, que se autodenominan “Veritas Colombia”, que han elaborado un documento al que dieron por nombre “falsos profetas”, pero el documento solo hace referencia a una sola persona y es a mí. En el mero titulo del documento ya se comente un gran error, pues yo jamás me he autodenominado profeta. Yo me encontraba alejado de todas las personas y sacerdotes en la finca de mis padres, hasta que me realizaron varias entrevistas debido a que salió a la luz con mi consentimiento una carta que le dirigía a mis superiores franciscanos. Lo único que he hecho desde entonces es exponer la verdad enraizado en la Palabra de Dios y en el Magisterio de la Iglesia y jamás me he autodenominado profeta.

Al contrario, este grupo me ataca constantemente, acusándome de crear división, de decir verdades a medias y de crear gran confusión en cantidad de fieles y de irrespetar los sacerdotes. De lo anterior puedo decir que no se pueden lanzar falsas acusaciones al aire, pues seria necesario que me probaran en que he dicho verdades a medias, porque puedo responder como Nuestro señor Jesús: “¿De que me acusas?” “¿Por qué me pegas?” Y si he hablado mal “¿En que he hablado mal?” (Jn 18,23) Respondo a esta acusación, que yo, el presbítero Ricardo Enrique Gómez Giraldo, no soy una secta y tampoco un falso profeta; primero porque jamás me he autodenominado profeta y segundo porque todo lo que he dicho ,lo he dicho basado en la Palabra de Dios y en el Magisterio Bimilenario de la Santa Madre Iglesia Católica, y si alguien tiene de que acusarme por haber dicho algo que se salga de estos parámetros, que me lo pruebe y pediré perdón por ello y además haré penitencia por semejante error.

También, desde este grupo de Veritas Colombia, dicen que yo soy un anti testimonio y una ofensa grave a nuestro Señor Jesucristo, por las maldiciones que hice en forma general a los obispos, sacerdotes y movimientos católicos, en los cuales hay fieles; y que muchos están en confusión y perplejidad y que no he pedido perdón por el escándalo causado, y me citan la palabra de Dios en romanos 12,14, “Bendecid y no maldecid”.

Respondo a esta acusación desde el Magisterio de la Iglesia y desde la misma Palabra de Dios: he utilizado en algunas ocasiones el “Anatema” contra obispos, cardenales, sacerdotes e inclusive laicos que se encuentran en comunión con Jorge Mario Bergoglio, porque simplemente no son católicos, por sentencia eclesiástica y por sentencia divina, cosa que ya he probado suficientemente en otros documentos.

Paso a explicar la palabra anatema, que en latín se conoce como Anathema y en griego también anatema, solo cambiando las letras de español por letras griegas. Anatema primero en griego significó ofrenda, pero posteriormente paso a significar “Maldito” o “Apartado”, y desde los primeros cristianos la Iglesia Católica fue asumiendo el termino como: “desterrado de Dios”, es decir, la persona sobre la que recaía el anatema era condenado a ser separado de la comunidad eclesial; y la Iglesia a los primeros que les aplicó el anatema fue a los herejes, privando al individuo de la comunión, y a la vez acompañándolo con la maldición.

Como en la primera Iglesia había cristianos que participaban de las viandas o la comida ofrecida a los ídolos, unánimemente todos los cristianos consideraron que esta era una comida maldita y ningún cristiano podría participar de esta comida, pues por el solo hecho de hacerlo, la persona se hacia maldita así misma y según las autoridades locales de la Iglesia la personas quedaba excluida de la comunión.

La palabra griega “Anatema” tuvo la influencia en las traducciones y construcción de la Sagrada Escritura de la palabra hebrea “Harem”, por lo que la palabra griega terminó cambiando de significado y ya no significaba ofrenda a los dioses, sino simplemente “separar” y “Harem” en hebreo significaba desterrado, de modo que la palabra griega adquirió la fuerza de la palabra griega y empezó a significar también desterrado o maldito.

De modo que la cultura judeocristiana, construyó la palabra como ofrenda maldita a los dioses y quien tomara de esta ofrenda, se hacía maldito (Josué 6,15-19) y la palabra anatema o herem pasó a significar lo mismo: quien caiga en el anatema, esta destinado a la destrucción. Números 21, 2,3; Josué 6,17.

En el nuevo testamento no existen confusiones en el uso de la palabra y siempre significa “maldito” “Excluido” y “castigado” (Hechos 23, 12; 1 Cor 12,3; Gal 1,8-9)

El termino lo tomó la Iglesia Católica para excomulgar a un individuo que debía ser separado de la comunión eclesial, donde la excomunión establecía excluir una persona o grupo de personas de la comunión eclesial; y el término “anatema” significa exactamente la separación del cuerpo místico de Cristo; de modo, que a alguien que le caiga el anatema, se encuentra separado del cuerpo místico de Cristo.

La excomunión puede ser impuesta por cualquier obispo, el anatema solo puede ser impuesto por el Papa en una celebración litúrgica oficial y que se encuentra en el Pontifical Romano anterior al Concilio Vaticano Segundo. El Papa, vestido con capa de color púrpura, lleva en sus manos un cirio encendido, y rodeado de doce sacerdotes también con cirios encendidos, pronuncia el anatema con las siguientes palabras: “Por tanto, en nombre de Dios, todo poderosos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de San Pedro príncipe de los apóstoles, y de todos los santos, en virtud de todo el poder que nos ha sido otorgado de atar y desatar, en el cielo y en la tierra, privamos a (nombre) mismo y a sus cómplices y quienes le presten ayuda, de la comunión del cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor, lo separamos de la sociedad de todos los cristianos, lo excluimos del seno de la Santa Madre Iglesia, en el cielo y en la tierra, lo declaramos excomulgado y anatematizado, y lo juzgamos condenado al fuego eterno con satanás y sus ángeles y todos los réprobos, mientras no rompa las cadenas del demonio, haga penitencia y satisfaga la Iglesia; lo enviamos a satanás para que mortifique su cuerpo, mas que su alma pueda ser salvada en el día del juicio”

Luego los sacerdotes responden tres veces: “Fiat” “Fiat” “Fiat”, que significa “así sea” y luego el pontífice y los sacerdotes depositan los cirios en el suelo y realizan un comunicado escrito a todos los sacerdotes y obispos cercanos al “anatematizado”, para que no se comuniquen con el y mucho menos le presten ayuda. Si se arrepiente, la misma iglesia le ofrece los medios para que se reconcilie.

Según la acusación de Veritas este es el “Anatema” que he utilizado contra cardenales, obispos, y sacerdotes que pervierten la verdad. He repetido lo mismo que repite la iglesia y he rezado como reza la iglesia y como debe hacer cualquier sacerdote fiel a la iglesia católica: “quien no crea esto, “anatema seat”. “Anatema sea”

De acuerdo con lo anterior, no he insultado a nadie y no he escandalizado a nadie; solamente soy fiel al magisterio de la Iglesia y no tengo que pedir perdón porque no me he equivocado en nada. Al contrario, con el conocimiento que tengo, Dios me juzgará por no haber utilizado el anatema contra cardenales, obispos y sacerdotes que se encuentran en comunión con Jorge Mario Bergoglio; o sea, es una acusación sin fundamento y una difamación delante del trono de Dios de todos aquellos que hicieron este documento o consistieron en hacerlo; ya que esto solo responde a un comportamiento sectario y a un ataque contra la verdad.

La acusación que hace el grupo de Veritas contra mi persona, parte de la raíz, de que este grupo aparentemente católico, se autodenomina a sí mismo como “católicos remanentes”; teniendo en cuenta, que todos los sacerdotes que conforman este grupo, han dejado sus obispos bergoglianos, no obedecen a ellos y forman un grupo separado, de la secta bergogliana, que tampoco son católicos y son ambiguos; pues reconocen la autoridad de los sacerdotes y obispos bergoglianos, pero no les obedecen, y mandan a los fieles a comulgar con ellos y participan de los sacramentos, especialmente la Santa Eucaristía, desconociendo el Magisterio de la iglesia que nos prohíbe explícitamente, esta clase de comportamientos. Se encuentran en un estado neutro, o sea tibios, y el Evangelio nos manda a ser calientes o fríos, porque a los tibios los vomita el Señor. El evangelio nos dice: cuando es sí, es sí, y cuando es no, es no.

El grupo sectario de Veritas, confunden y dispersan el rebaño de Cristo, cayéndoles gravemente a ellos lo que me acusan a mí; hacen que muchas ovejas incautas, nieguen la verdad y no la acepten, amparados en estos falsos pastores, que no son capaces de dar el paso de reconciliarse con sus obispos bergoglianos y así saber de qué lado están; o de cumplir el Magisterio de la Iglesia y prohibir a sus fieles que asistan a los templos bergoglianos.

El grupo de Veritas se condena así mismo, y se anatemiza, por desautorizar la palabra de Dios y el magisterio bimilenario de la iglesia católica con la siguiente afirmación en carta que me hicieron llegar los susodichos miembros: “afirmamos que es herejía y un acto de abandono y de alta traición el que no se vaya a los templos para recibir al Señor que está presente en ellos, ya que aún hay sacerdotes de Dios en muchas parroquias en donde se predica la sana doctrina a pesar que nombren a Francisco, tales pastores celebran dignamente la Eucaristía”

No puedo desconocer que existan sacerdotes bergoglianos que celebren dignamente, correctamente e inclusive con devoción la Sagrada Eucaristía; pero son pastores y se supone que deben tener una formación espiritual, doctrinal y moral mas elevada que el común de los católicos y el profeta Oseas nos dice: “mi pueblo muere por falta de conocimiento” (Os 4,6) De modo que estos pastores tienen una obligación grave de instruirse ellos mismos en lo referente a la Palabra de Dios y al Magisterio Bimilenario de la Iglesia Católica, no se les podrá salvaguardar por ignorancia crasa o invencible; el desconocimiento de la ley, no los excluye del cumplimiento de la ley y se hacen culpables al desconocer la ley, sea por pereza, malicie, o intereses personales; y mucho más grave, cuando sabiendo claramente lo que se debe hacer no lo hacen, y se cae en una hipocresía absoluta. El que no sabe lo que tiene que hacer, porque no lo sabe, recibirá pocos azotes, pero el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace recibirá muchos azotes; de modo que este argumento de Veritas para ir a los templos no tiene sustento.

Pero, al contrario, ellos prevarican y caen en perjurio delante del trono de Dios al hacer semejante afirmación, que clama venganza delante del trono de Dios, por atreverse a contradecir publica y abiertamente tanto el Magisterio de la Iglesia, como la Palabra de Dios, mandando a recibir los sacramentos en comunión con alguien que no es el Papa. Las personas, e inclusive los sacerdotes, desorientados y confundidos, piensan que este no es un asunto mayor, sino menor, y yo digo, que es un asunto mayor y tan mayor, que la comunión con los herejes nos despoja de la catolicidad. Al hacer semejante afirmación se ponen por encima de los concilios, especialmente el Cuarto Concilio de Letrán, y el Papa Inocencio III, de modo, que yo en nombre de la Iglesia, solo puedo llamarlos un movimiento sectario, que se autodenominan “católicos remanentes”

En anteriores párrafos, ya había citado Daniel 7,25, donde nos dice la palabra de Dios: “Proferirán palabras contra el Altísimo y podrán a prueba los santos del Altísimo, tratarán de cambiar los tiempos y la ley”

Por último, el grupo de Veritas parece tenerme miedo y yo no tengo nada que temer, ni a ellos ni a nadie y a continuación hacen la siguiente afirmación: “Exhortamos a nuestras comunidades de fieles del pequeño rebaño, que, para permanecer en la fidelidad, no sigan estas y otras enseñanzas del Padre Ricardo Gómez Giraldo, ni participen en sus conferencias, ya que tiene gran capacidad para convencer. Pedimos sus oraciones por él y por todos los sacerdotes remanentes para que permanezcan en la unidad, fieles a la verdadera doctrina. La SANTA MISA que él celebra es válida, pero se aprovecha para conseguir adeptos, sin ningún respeto por nuestras comunidades, que hemos cultivado y guiado para Cristo por años. Es Peligroso ir a sus Santas Misas, porque con miedo aflige las almas y con sus errores las desorienta. Aprovecha el escrúpulo llevando al fanatismo. Nos da tristeza y dolor ver nuestras comunidades divididas y confusas, y apartándose del amor de Nuestro Señor presente en el SACRIFICIO DEL ALTAR, cumpliendo el Señor su promesa (Mt 28,20)

Bueno, esto no es mas que el comportamiento de una secta y una secta que se desprende de la secta bergogliana. Ya dije al principio de este documento, que una secta religiosa, es un grupo de personas, conformada generalmente por hombres y mujeres, que se alejan de la verdad objetiva que es Cristo y de su Esposa la Iglesia Católica. Generalmente las sectas son como el camaleón, se camuflan según los intereses del líder o lideres y manipulan un cierto grupo de personas, para que se conviertan en un grupo cerrado, y los lideres con el poder de manipulación, los hagan pensar que se encuentran en una cierta comunión espiritual, sometidos a una autoridad que los lleva al servilismo y en otras palabras, a la esclavitud religiosa, con la idea de que sirven a Dios, pero en realidad terminan sirviendo al diablo. El caso mas sonado de la Sagrada Escritura es san Pablo antes de su conversión, pero como tenía un buen corazón, terminó llegando a la verdad. Los otros terminarán atrapados en las garras de satanás.

Que bueno que oren por mí, pues este miserable pecador, necesita muchas oraciones de muchas personas, para poder permanecer fiel a la verdad y no apartarme un centímetro ni a derecha ni a izquierda; pero Dios que conoce mi corazón sabe que el mío esta desgarrado por esta división y les aseguro que no he podido contener las lagrimas físicas de mis ojos y muchos han sido testigos que he llorado públicamente por este motivo. Soy el primero que quiero la unidad, pero a diferencia de ellos, no me puedo unir en el error y la confusión, y a mí si me acompaña la certeza de que no me encuentro en una secta, aunque los ocho mil millones de personas del planeta, piensen lo contrario. Estoy en la verdad, porque soy obediente a la Palabra de Dios y al Magisterio Bimilenario de la Iglesia y he invitado a muchas personas a que me prueben que estoy equivocado y no han sido capaces; la verdad no se puede combatir y el único remedio es aceptarla y doblegarse ante ella. Yo me doblego ante la verdad, venga de quien venga, así sea de mi peor enemigo.

Lejos de mí los comportamientos sectarios, yo, el presbítero Ricardo Enrique Gómez Giraldo, jamás he invitado a nadie a que hagan parte de Humildad y Verdad; el que llegue es bien recibido y el que se va, es libre de irse; y tengo mas de 500 personas testigos de ello. En esta comunidad de católicos hay una administradora y un equipo directivo, que solamente ha considerado retirar a un miembro, por situaciones extremas, que implica que la persona no está en comunión con los postulados de la Santa Madre Iglesia, y es un miembro que forma conflicto, de modo, que solo como última medida, se han retirado personas, que se cuentan con los dedos de una mano, queriendo decir, que no llegamos ni a cinco miembros, desde que existe Humildad y Verdad.

Es completamente falso y una calumnia, delante del trono de Dios, que intento conseguir adeptos; intento formar las almas en la verdad, en el Magisterio de la Iglesia y en la Palabra de Dios y las almas vienen voluntariamente a mí y se pueden ir voluntariamente; claro que no quiero que se extravíen y caigan en una secta como la de Veritas.

No promuevo fanatismos, ni odios contra nadie, pero no dejo de exponer claramente la verdad y si exponer la verdad se le puede llamar fanatismo, les doy permiso de que me llamen fanático; al final, la verdad es la verdad y no me importa como me llamen, y es la verdad la que me redime, y no los juicios y las apreciaciones de las personas.

Dicen los de la secta de Veritas, que yo aflijo las almas con el miedo; pues hago todo lo contrario, les enseño a vencer los miedos, a no temer a nadie, solo a Dios. Les enseño que existe un castigo eterno si hacemos lo incorrecto, tanto para mí, como para todos los miembros de Humildad y Verdad, y es posible que las ovejas sean como el pastor. No tengo que decirles a las ovejas que no escuchen al padre Mauricio, al padre Luis Carlos, al padre Achata o al padre Mario. Seguramente muchos de Humildad y Verdad los pueden escuchar o inclusive van a sus Santas Misas. Jamás les he prohibido que asistan a sus Santas Misas; pero la secta de Veritas, sí hace lo contrario conmigo. A los de Humildad y Verdad les he pedido insistentemente que no asistan con sacerdotes que celebran en comunión con Bergoglio, por que es pecado mortal, y ya he dicho hasta la saciedad que eso no es doctrina mía, ni algo que me saque de la manga de la camisa, es doctrina de la Iglesia Santa y Católica y de la Palabra de Dios.

Yo pastoreo las ovejas que el Señor me ha encomendado con la verdad y jamás con la intimidación, no tengo miedo de que se vayan, pues yo hago lo que humanamente puedo y mi señor Jesús hará el resto, y con San francisco de Asís, digo yo: yo estoy haciendo mi parte, que el Pastor Supremo haga lo que le toca a Él. No promuevo grupitos y sectarismos y si alguien de Veritas quiere hacer parte de Humildad y Verdad, es bienvenido, no a la comunidad del padre Ricardo, sino que es bienvenido a nuestra Santa Madre la Iglesia Católica, ya que conservo un resto fiel, por el cual debo responderle al Señor, aunque me cueste la vida; pues un verdadero Pastor no huye ante los lobos, sino que es capaz de sacrificar su vida por el rebaño que el Pastor Supremo le encomienda; y si Dios no lo dispone de esta forma, este remanente de Iglesia Católica que esta bajo mi cuidado, se lo entrego al Vicario de Cristo aquí en la tierra, es decir al Papa, cuando sea elegido, y si esto no sucede, que Dios me de la gracia de morir pastoreando el rebaño. Así llegue a la ancianidad; cuando pueda correr correré, cuando pueda caminar caminaré, cuando pueda cojear cojearé y cuando me pueda arrastrar, me arrastraré hasta dar el ultimo aliento por el rebaño del Señor; pero no le voy a entregar el rebaño a los lobos, así sea un obispo que se disfrace de lobo, o un sacerdote. Solo se lo entregaré al Supremo Pastor con mi muerte o al dulce Cristo en la tierra, que llorare de felicidad el día que sea elegido; así sea un hombre pecador o inclusive un demonio vestido de sacerdote, es el Papa, es Cristo. El cuidará de su rebaño y yo habré terminado mi carrera y esperaré que el Rey del Cielo perdone mis pecados y que yo le pueda decir a mi Dios y Señor: “aquí esta Salvatore, Señor, aquí esta Salvatore, Señor”, el mas bruto, torpe y necio de todos los hombres.

De lo anterior concluimos que un católico fiel a la Palabra de Dios y al Magisterio de la Iglesia, jamás puede hacer parte de una secta, así se encuentre solo; lo importante es guardar los mandamientos y las leyes de Dios y tener el respaldo divino por hacer su voluntad. La opinión de la mayoría no nos garantiza la verdad; el estar unidos a Cristo, sus mandamientos y leyes por mediación de su Esposa la Santa Madre Iglesia Católica es lo único que nos puede garantizar permanecer en la verdad, y lo que se aparte de aquí, siempre será error y confusión.

Fray Ricardo Enrique Gómez Giraldo, ofm.

29 de junio del Año del Señor de 2023

Festividad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!