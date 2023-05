“¿QUIÉN SOY YO PARA JUZGAR A UN GAY? ¿QUÉ DIOS OSARÁ SER TU JUEZ, LESBOS?” Por Alex Holgado.

Álex Holgado

Adoración y Liberación

“¿Quién soy yo para juzgar?”.

Sin duda, uno de los mantras heréticos de mayor éxito que Bergoglio ha sabido acuñar para hacer comulgar con ruedas de molino al analfabeto pueblo católico. Lo sacó de la chistera para blanquear la atracción por el mismo sexo y obtuvo tal aceptación que ha servido para implosionar el edificio moral cristiano simplemente enmarañando las acepciones del verbo juzgar. Hasta un libro tiene editado con el lema como título.

Una operación perfectamente calculada desde las calderas de Satán.

Pero este santo y seña del bergoglianismo rampante tampoco es original; esta ocurrencia y lema de la revolución del misericordismo es, de nuevo, otro plagio de Charles Baudelaire, el poeta de cabecera de don Jorge Mario. Y, curiosamente, el escritor maldito lo aplica también para rehabilitar el pecado contra natura. ¡Qué casualidad!

Leamos la estrofa clave, la séptima, del poema ‘Lesbos’, uno de los que motivaron la condena y censura judicial de Las flores del mal: “¿Cuál, Lesbos, de los Dioses, osará ser tu juez / y condenar tu frente que arrugaron las penas, / si sus áureas balanzas no han pesado el diluvio / de llanto que a los mares tus arroyos vertieron? / ¿Cuál, Lesbos, de los Dioses, osará ser tu juez?”.

El poema, que pretende ser un canto a la belleza del amor identificado como placer, encaja al milímetro con el concepto que nuestra sociedad corrupta tiene de lo que denomina amor. A algunos incautos les podrá sorprender que alguien hace ciento cincuenta años haga una loa al “amor sin etiquetas”, que se nos vende como una conquista de las novísimas reivindicaciones LGBTI.

Baudelaire explicita con claridad esta forma disolvente de pensar: ¿quién puede juzgar a alguien capaz de amar hasta el extremo? ¿Quién puede arrogarse la autoridad de condenar a alguien cuyas circunstancias vitales no conoce? ¿Quién puede ser tan altivo y cruel de juzgar a alguien que no ha gozado de los privilegios y vida fácil del que dicta la ley?

¡Estaríamos ante un paladín de la dictadura woke de lo políticamente correcto y de discriminación positiva de las minorías!

Es decir, el mal no sería un hecho objetivo, sino una construcción injusta de la élite privilegiada que victimiza al diferente. El mal no está en una orientación sexual desviada, sino en la ley arbitraria de los poderosos. Y el pecador no es tal, sino alguien incomprendido que no le pone puertas al campo y que es capaz de amar con mayor amplitud, sin trabas ni limitaciones artificiales.

Porque a esta maléfica trampa conduce la disolución del concepto de pecado y la edulcoración de la relación homosexual al concederle el amparo de la palabra amor y equipararlo con el verdadero, entre varón y mujer. “¿Quién osa ante el amor mencionar al infierno?”, protesta la lésbica Delfina en el subsiguiente poema baudelariano ‘Mujeres condenadas. Delfina e Hipólita’.

El que señala el pecado es, como escribe Baudelaire, un ser intolerante, un déspota que detesta la belleza, un inmisericorde que cree estar en un nivel superior, perfecto. Como un dios griego de corazón de piedra. ¿Les suena familiar?

“¿Quién soy yo para juzgar a un gay?”, fue la respuesta de Bergoglio a la pregunta de un periodista durante el vuelo de regreso a Roma de la JMJ de Río de Janeiro (https://www.corriere.it/cronache/13_luglio_29/intervista-papa-lobby-gay-ratzinger-scarano_6c99664c-f83d-11e2-a59e-96a502746665.shtml ).

El antipontificado tenía pocos meses de funcionamiento, pero era una auténtica máquina de derribo en marcha. “Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, quién soy yo para juzgarla”, explicaba maliciosamente Bergoglio ante setenta periodistas de todo el mundo, aplicando la retorsión mundana. “¿Cuál, Lesbos, de los Dioses, osará ser tu juez?”.

Es cierto que en esa misma declaración del “magisterio aeronático” el usurpador del Trono petrino hizo algunas matizaciones en línea con la doctrina de la Iglesia, pero la bomba ya estaba soltada. Ese avión de Alitalia ya era el Enola Gay dejando atrás una moral católica devastada y humeante.

Luego, para asegurarse de no dejar piedra sobre piedra, Bergoglio desencadenó al padre James Martin, que pasearía su vivalavidaloca por toda pasarela mediática, incluido el vergonzoso Encuentro Mundial de las Familias de Dublín (https://www.cristianosgays.com/tags/encuentro-mundial-de-familias/ ), y recibiría en audiencia al transexual español Diego Neria Lejárraga, acompañado de su ‘mujer’, para darle la palmadita en la espalda del “Dios te acepta como eres…” (https://www.elmundo.es/espana/2015/01/28/54c7e217268e3e6e518b4572.html ).

Además, en el ritual de Jueves Santo de 2015, le lavó y besó el pie a otro transexual, conocido como Isabel, al que se le dio la Comunión notoriamente (https://adelantelafe.com/francisco-lava-los-pies-a-un-transexual-al-que-luego-dan-la-comunion/ ), y se paseó ante las cámaras cogido de la manita al activista homosexual Fray Luigi Ciotti (https://entendi2.com/la-agenda-gay-del-vaticano ). “¿Cuál, Lesbos, de los Dioses, osará ser tu juez?”.

“Deja al viejo Platón fruncir su ceño austero; / de los besos innúmeros obtienes tu perdón”, escribe Baudelaire. “Somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos”, declaró recientemente Bergoglio sobre la atracción por el mismo sexo en una entrevista concedida a The Associated Press y señaló que hay que tener paciencia con los obispos que rechazan la homosexualidad (la Iglesia la cataloga como una pulsión “intrínsecamente desordenada”), porque ellos también están pasando su proceso de conversión (https://www.elconfidencial.com/mundo/2023-01-25/papa-francisco-homosexualidad-pecado_3563793/ ). Inaudito.

¿Cuál es la conversión que espera Bergoglio de los obispos? Hay que suponer que similar a la suya propia, que le ha hecho pasar de afirmar como arzobispo de Buenos Aires que el denominado matrimonio homosexual es “una movida del diablo” (https://www.huffingtonpost.es/2013/07/29/papa-francisco-quien-soy-yo-para-juzgar-a-un-gay_n_3669711.html ), a enviar una misiva al padre James Martin excusándose por no haber precisado en una entrevista que la práctica homosexual es pecado, no porque sea un desorden en sí misma, sino porque se produce fuera del matrimonio (https://www.infocatolica.com/blog/gobiendes.php/2304141052-copia-y-pega ). “¿Quién osa ante el amor mencionar al infierno?”.

“¿Qué quieren de nosotros, leyes justas e injustas?/ Honor del Archipiélago, vírgenes de alma noble,/ como no importa cuál, es regio vuestro culto, / ¡y se reirá el amor del Cielo y del Infierno!”, canta Baudelaire de nuevo en ‘Lesbos’ al amor total que vuela por encima de las leyes humanas y aun de las divinas. “¡La homosexualidad no es un delito!”, clama en la ceremonia de la confusión Bergoglio para ganancia de los demonios (https://es.euronews.com/2023/01/25/el-papa-francisco-dice-que-la-homosexualidad-no-es-un-delito ).

Y continúa con su estrategia de retorsión. “Son hijos de Dios, tienen el derecho a una familia”, declara, igualando la unión contranatura con el matrimonio y anima a una de ellas, en el documental Francesco, estrenado en el festival de Cine de Roma de 2020, a llevar a los tres “hijos” a la parroquia y ser “transparente sobre su familia”, pues esto “va a ser bueno para ellos aunque no todos estarán de acuerdo con una familia de este tipo” (https://www.lavanguardia.com/internacional/20201022/484218202140/papa-bendice-uniones-gais.html ).

Es decir, le da la vuelta a la tortilla y los malos son quienes no ven normal la aberración, y los buenos, las víctimas, son quienes viven en pecado mortal y lo llevan a sus últimas consecuencias, como es reclamar la aceptación y aun la bendición de la cristiandad. “¡Y se reirá el amor del Cielo y del Infierno!”.

Y cabalgando el ponzoñoso céfiro, disocia el antipapa maldito la práctica homosexual de la desgraciada situación que padece quien vive en permanente pecado mortal, felicitando, en 2017, a una unión gay que pidió el bautismo para los tres menores a su cargo e invoca “para su familia la abundancia de las gracias divinas, para que vivan constante y fielmente la condición de cristianos” (https://www.vidanuevadigital.com/2017/08/08/francisco-da-bendicion-una-pareja-gay-tras-bautizar-tres-hijos/ )

“¡Oh vírgenes, oh monstruos, oh demonios, oh mártires, / de toda realidad desdeñosos espíritus, / ansiosas de infinito, devotas, satiresas, / ya crispadas de gritos, ya deshechas en llanto.

Vosotras, a quien mi alma persiguió en tal infierno, / ¡hermanas mías!, os amo y os tengo compasión, / por vuestras penas sordas, vuestra insaciable sed / y las urnas de amor que vuestro pecho encierra” (‘Mujeres condenadas’).

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!