🇪🇸 La Comunión Espiritual para el Santo Cura de Ars / 🇮🇹 La Comunione Spirituale per il Santo Cura d’Ars / 🇺🇸 The Spiritual Communion for the Holy Curé of Ars /

馃嚜馃嚫 La Comuni贸n Espiritual para el Santo Cura de Ars / 馃嚠馃嚬 La Comunione Spirituale per il Santo Cura d’Ars / 馃嚭馃嚫 The Spiritual Communion for the Holy Cur茅 of Ars /

EN ESPA脩OL – IN ITALIANO – IN ENGLISH

San Juan Mar铆a Vianney, el Cura de Ars, dec铆a:

鈥淯na Comuni贸n espiritual act煤a en el alma como un soplo de viento en una brasa que est谩 a punto de extinguirse. Cada vez que sientas que tu amor por Dios se est谩 enfriando, r谩pidamente haz una Comuni贸n espiritual鈥.

1) La Comuni贸n Espiritual puede repetirse muchas veces al d铆a. Puede hacerse en la iglesia o fuera de ella, a cualquier hora del d铆a o de la noche, antes o despu茅s de las comidas.

2) Todos los que no comulgan sacramentalmente deber铆an hacerlo al menos espiritualmente, al o铆r la Santa Misa. El momento m谩s oportuno es, naturalmente, aquel en que comulga el sacerdote.

3) Los que est谩n en pecado mortal deben hacer un acto previo de contrici贸n, si quieren recibir el fruto de la Comuni贸n Espiritual. De lo contrario, para nada les aprovechar铆a, y ser铆a hasta una irreverencia, aunque no un sacrilegio.

San Giovanni Maria Vianney, il Curato d’Ars, disse:

鈥淯na Comunione spirituale agisce nell’anima come un alito di vento su una brace che sta per spegnersi. Ogni volta che senti che il tuo amore per Dio si sta raffreddando, fai presto una Comunione spirituale鈥.

1) La Comunione Spirituale pu貌 essere ripetuta pi霉 volte al giorno. Si pu貌 fare in chiesa o fuori, a qualsiasi ora del giorno o della notte, prima o dopo i pasti.

2) Tutti coloro che non ricevono la Comunione sacramentale, lo facciano almeno spiritualmente, ascoltando la Santa Messa. Il momento pi霉 opportuno 猫, naturalmente, quello in cui il sacerdote riceve la comunione.

3) Coloro che sono in peccato mortale devono fare un precedente atto di contrizione, se vogliono ricevere il frutto della Comunione Spirituale. Altrimenti non servirebbe loro, anzi sarebbe irriverente, ma non sacrilego.

Saint John Mary Vianney, the Cur茅 of Ars, said:

鈥淎 spiritual Communion acts in the soul like a breath of wind on an ember that is about to go out. Every time you feel that your love for God is growing cold, quickly make a spiritual Communion鈥.

1) Spiritual Communion can be repeated many times a day. It can be done in or out of church, at any time of the day or night, before or after meals.

2) All those who do not receive sacramental communion should do so at least spiritually, upon hearing Holy Mass. The most opportune moment is, naturally, that in which the priest receives communion.

3) Those who are in mortal sin must make a previous act of contrition, if they want to receive the fruit of Spiritual Communion. Otherwise, it would be of no use to them, and it would even be irreverent, although not sacrilege.

