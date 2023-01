31 gennaio, San Giovanni Bosco: la sua grande opera e il suo messaggio, e la sua “liquefazione” da parte della Chiesa bergogliana (Vincenzo Montesinos)

Vincenzo Montesinos

Sono stato educato in una scuola salesiana. 14 anni della mia vita. In quegli anni ho visto solo un salesiano in abito talare. Era uno di quelli che erano già in pensione e che erano soliti passeggiare per i cortili della casa, rosario in mano, sotto il sole spagnolo nelle fredde mattine d’inverno. Le decine e decine di salesiani con cui ho avuto a che fare, tranne don Ricardo, erano uomini di strada, in jeans e felpa. Nonostante tutto, e con tutto, devo molto di ciò che sono a San Giovanni Bosco, il cui indispensabile messaggio continua a risuonare nei nostri cuori. A distanza di oltre 20 anni, il Signore mi ha fatto il dono di incontrare, finalmente, e alla vigilia della festa del santo, un vero salesiano, il carissimo don Pavel, della comunità di don Minutella. Quanta gioia prova il mio cuore! Laus Deo

Oggi celebriamo l’amata festa di San Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani e apostolo della gioventù e dell’infanzia.

Don Bosco, come lo conoscono tutti coloro che sono stati influenzati dai suoi insegnamenti, dopo un’infanzia difficile e una giovinezza esemplare, fu ordinato sacerdote e nella città di Torino, in Italia, si dedicò con tutte le sue forze alla formazione degli adolescenti.

Fondò la Società di San Francesco di Sales e, con l’aiuto di Santa Maria Domenica Mazzarello, l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, per insegnare i mestieri ai giovani e istruirli nella vita cristiana.

La loro dedizione esclusiva era quella di accogliere tutti i giovani abbandonati e di formare buoni cristiani e cittadini retti.

Con uno stile paterno, gioviale, gioioso e profondo, è stato padre, maestro e amico di migliaia e migliaia di giovani; e oggi continua a essere un modello per i giovani.

Pieno di virtù e di meriti, San Giovanni Bosco è volato in cielo in questo giorno nella città di Torino, Italia (1888).

La Chiesa negli ultimi decenni (e la stessa Società di San Francesco di Sales, un altro grande santo) hanno ridotto gli insegnamenti di Don Bosco alla parte “giovanile”, che intendono come attività ludiche, intrattenimento e poco altro.

È curioso come i salesiani, ad esempio, parlino di Don Bosco e dei giovani (fondamentale, tra l’altro, perché nessun Santo prima o dopo ha lavorato tanto sulla gioventù per Dio come il mio caro San Giovanni Bosco), ma nascondono il fatto che non solo ha fatto festa ai suoi giovani: ha insegnato loro come nella vita abbiamo due pilastri a cui aggrapparci, senza i quali non possiamo vivere: l’Eucaristia e Maria. I suoi due pilastri, come diceva sempre, e ai quali ricorreva sempre: l’Eucaristia e Maria. Di Maria ha detto: “Ha fatto tutto”. Questo è stato insabbiato. Non lasciate che il mondo si arrabbi.

Così come le campane di San Josemaría sono state seppellite dall’Opus Dei. Non facciamoci etichettare come troppo “tradis”. O le profezie di San Francesco d’Assisi da parte dei Francescani, o il lavoro di battaglia di Sant’Ignazio da parte dei Gesuiti.

Ai giovani affidati all’istruzione dei salesiani non viene neppure spiegata la centralità del sacramento della Penitenza. Niente. Né che Don Bosco, prima di giocare con i ragazzi, passasse ore ad ascoltare le loro confessioni.

Ed è così che funziona questa falsa chiesa, che liquida i messaggi per attirare le persone; e finisce per non attirare nessuno, e per spaventare gli addetti ai lavori. Il risultato: meno fede di 50 anni fa, chiese più vuote di 50 anni fa e seminari più vuoti di 50 anni fa.

È il Progremodenismo. Non ha dottrina. Perché costa molto lavoro averla e ci mette anche a confronto con il “mondo”. È meglio farsi trascinare da esso e finire per essere solo questo: un ramo dell’ONU, un pezzo del NOM o un’altra ONG sul pianeta Terra.

La premessa che Bergoglio sia impeccabile e infallibile in ogni momento e che, quindi, gli sia dovuta un’obbedienza “cieca e da zombie”. E questo, cari fratelli e sorelle, non è cattolico, indipendentemente da come ce lo vendono. Il livello dottrinale è deprimente, perché inesistente.

Quando non si studia San Tommaso, si dice qualsiasi cosa. La capacità di resistenza è annullata. Quella che deriva dalla virtù della fortezza; perché se la vera Fede di Cristo viene attaccata, devo difendermi anche se ad attaccarla è un cosiddetto “Papa”. Non abbiamo l’obbligo di seguire le sue assurdità perché non gli è stata data l’assistenza dello Spirito Santo per farlo.

Se un Papa e la sua linea ecclesiastica fossero dannosi, e la sua posizione ferisse la profondità dell’essere e dell’unità della Chiesa, il mio obbligo come cattolico sarebbe quello di oppormi a lui. Con tutto il dolore del mondo.

Oggi i “dottori” che abbiamo, e che circondano la curia e gran parte dell’episcopato, leggono molto e sanno molto. Non sappiamo di cosa. Ma senza la guida di San Paolo (che correggeva Pietro con la sua umile accettazione), senza l’umiltà di San Pietro e senza la bussola di San Tommaso e dei Santi Padri, fanno dire alla Bibbia e al Magistero tutte le sciocchezze che vogliono per adattare la dottrina a ciò che vogliono.

La Chiesa non è l’unica a vincere sul corpo di dottrina su cui la Chiesa si basa, anche se, come si dice, “lo dice il Papa di Roma”.

Preghiamo Dio affinché, per intercessione di San Giovanni Bosco, i bambini e i giovani di questa complicata società seguano il cammino del Signore e non abbandonino i loro valori.

Preghiamo anche per i Salesiani di Don Bosco, affinché possano seguire il sogno del Santo: aiutare e proteggere i giovani più svantaggiati, ma senza rinunciare a ciò che lui voleva per loro: una profonda vita eucaristica e mariana.

Ave, Don Bosco Santo, i giovani del mondo ti seguiranno!

E perché non ci fermeremo fino al paradiso… Dio vi benedica!

