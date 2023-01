La Gran Colombia (II) El Golpe de Estado en Perú es Golpe en Venezuela, Colombia y Bolivia. Por Daniel Ponce Alegre

Daniel Ponce Alegre

Teólogo – Pontificio Instituto Bíblico y Oriental

Es posible que el lector, más o menos informado sobre la situación política en América, en general, y en la región hispanoamericana, en particular, se sorprenda de mi afirmación en el titular. Déjeme explicarme y desarrollarla.

Pedro Castillo, Presidente de la República de El Perú, estaba a días de firmar un contrato con el Gobierno de la República Popular China para la construcción de un tren que, saliendo de Tumbes, llegaría hasta Tacna, y de allí hasta Cuzco y Puno; desde Puno llegaría hasta Argentina y Brasil con lo que la unidad regional, no sólo del Proyecto Bolivariano de Gran Colombia, sino de toda Hispanoamérica, quedaría establecida.

Esta red ferroviaria estaría directamente conectada con el gran puerto que China ya está construyendo en la región de Chancay, lo cual le daba a los chinos una presencia geopolítica y estratégica en toda América del Sur, desplazando a los EEUU de la región.

Este es el motivo por el que »la vacancia» de Pedro Castillo (usando la terminología de nuestros queridos hermanos peruanos) fue diseñada por la Embajada de los EEUU en El Perú (como hace ahora 50 años fue diseñado el Golpe de Estado, con el asesinato del Presidente D. Luis Carrero Blanco, contra España) y esto explica porqué la Embajadora de EEUU, Lina Kenna, fue de inmediato a entrevistarse con la antes Vicepresidenta Boluarte, y lo hizo al día siguiente de haber sido colocada en la Presidencia.

Cuando la Administración del Presidente Donald Trump seleccionó a Lisa Kenna para ser Embajadora en El Perú (2020) el Departamento de Estado del propio Donald Trump emitió un “certificado de competencia” que reveló que “antes de unirse al Servicio Exterior, se desempeñó durante nueve años como oficial de la Agencia Central de Inteligencia” (CIA) lo que no es un hecho habitual, pero que por sí mismo no explica la implicación de Kenna y la CIA en el Golpe contra Castillo sino que lo hacen otros aspectos relacionados con la actual Administración Biden y las corporaciones globales a las que sirve dicha Administración con los Clinton y Obama.

Es, por consiguiente, un factor de carácter geoestratégico, de naturaleza logística y energética, lo que explica el Golpe de Estado contra Pedro Castillo, siendo un episodio más (y no el último como acabamos de ver en Brasil y seguimos viendo cada cierto tiempo en Venezuela, Colombia y Bolivia) de la actual Guerra Geopolítica y Económica entre EEUU y China:

Este pasado mes de diciembre EEUU ha prohibido el uso de TIK TOK en el territorio norteamericano y se ha prohibió la venta de los celulares chinos.

Por otro lado, es clave recordar que en este año 2023 caducan las concesiones de extracción mineras y los contratos para la también extracción del gas; sin olvidar la concesión Telefónica.

Estas grandes corporaciones anglosajonas están buscando la renovación de los contratos y las concesiones para los próximos 40 años, y poder seguir explotando y saqueando a su antojo los recursos naturales, sin pagar impuestos.

Además, con los nuevos métodos de explotación minera, dentro de 40 años sólo quedaran rocas peladas totalmente estériles, sin mineral alguno, y el pueblo no se habrá beneficiado en nada:

De esto sabemos en España pues los acuerdos militares y comerciales, de naturaleza energética o agropecuaria, firmados con los anglosajones no han traído más que subida de precios y empobrecimiento del pueblo español pues son igual de piratas que siempre y en todo lugar. El enemigo no es Marruecos ni Rusia sino el grupo de presión anglosajón y sionista global.

Veamos algunos ejemplos:

Según la Ley de Minería que dio el ex Presidente Fujimori, todos los gastos que las mineras realicen »les serán devueltas por el Estado». Esto quiere decir que si una minera gasta 120 millones de dólares en insumos y maquinarias, y deben de pagar 100 millones de impuestos, estos serán descontados de los 120 que gastaron, y además el Estado les debe de otorgar 20 millones más, de forma de que en El Perú las mineras no sólo no pagan impuestos, sino que les regalan millones de dólares.

Este hecho insólito solo ocurre en El Perú y en ningún otro lugar del mundo, y no puede ser cambiado, porque la actual Constitución lo prohíbe.

Esta semana salió en Canal 8 el Presidente de la Sociedad Peruana de Minería y expuso que ya era tiempo de reactivar los yacimientos mineros, lo que incluye la entrega a las grandes empresas extranjeras de las tierras de los comuneros campesinos.

Ante el despojo de sus tierras es previsible que los campesinos se rebelen y sean sometidos a sangre y fuego (como ya está pasando) y habrán matanzas espantosas, porque esa es la única forma que tienen aquellos »desarraigados» globalistas de quitarles sus tierras a las comunidades indígenas.

En los tiempos de hambruna que pueden venir, la expropiación de las tierras comuneras supone condenar a los campesinos a morir de hambre.

En el enfrentamiento de la Minera Tía María, de la Southern Copper Corporation, con los comuneros campesinos, los que atacaron y asesinaron a los comuneros fueron sicarios »inmigrantes venezolanos» que actuaban en coordinación con la policía:

Policía que tiene contratos con empresas mineras que les paga por realizar resguardo de sus instalaciones.

Las mineras exigen que se les entregue los yacimientos de Litio, antes de que lo exploten los chinos.

Los yacimientos de uranio tampoco pagan impuestos y el kilo de uranio que es 2000 veces más caro que el kilo de oro, tampoco paga impuestos.

Esto es tan cierto que los congresistas han presentado 37 proyectos de ley para otorgar a dichas empresas los yacimientos mineros y petroleros del Norte, además de prolongar las concesiones de Energía Eléctrica también por 40 años, y la de Telefónica.

Para conseguirlo modificaron el Artículo 113 de la Constitución de El Perú para disminuir o rebajar a 67 votos la Suspensión Temporal y Suspender por 12 meses al Presidente Pedro Castillo:

No le querían en el 2023 en el Gobierno para poder otorgar todos los derechos de extracción a los mismos.

No podrán ser cambiados los contratos por que la actual Constitución lo prohíbe, de forma de que el saqueo de las tierras continuará y el pueblo peruano estará abocado a la pobreza, y la revuelta y muerte constantes.

De esto se trata »la vacancia» o suspensión de Castillo.

En relación a la extracción de Gas sucede algo similar. Veamos lo que dicen los contratos de concesión:

Articulo 5.6

»El inversionista tendrá la libre disponibilidad del GNL obtenido de la planta procesamiento de gas natural y podrá exportarlo inafecto de todo tributo, incluyendo aquellos que requieren mención expresa».

Articulo 5.8

»Los gastos e inversiones que realice el inversionista hasta el inicio de la producción comercial serán acumulados en una cuenta cuyo monto será amortizado linealmente, deduciéndolo en porciones iguales durante un periodo de cinco (5) años».

En otras palabras, tampoco pagan impuestos y más encima el Estado les regala dinero.

Se había planificado que, para el 2023, se declararía el ingreso libre a las universidades del Estado, pero la élite liberal-globalista anglosajona no quiere que el pueblo estudie, como sucede en otris pueblos hispanos, y con el Golpe contra Castillo lo pretenden impedir.

El mayor riesgo para dicha élite, más que la permanencia de Castillo, es el triunfo del candidato Antauro, que tiene más capacidad y decisión que Castillo para llevar a cabo la gran transformación, y ahora tratan, igualmente, de prohibir su postulación.

Todo estuvo planificado con precisión, y el plan lo diseñó y aplicó la Embajada de EEUU. William Zapata no tiene la capacidad para planear una operación de este tipo, como tampoco la tenía ETA de matar al Presidente de España, D. Luis Carrero Blanco.

El saqueo de los recursos será de tal magnitud, las matanzas serán tan enormes, el hambre tan grande, la desesperación de tal magnitud, que es probable que finalmente estalle una guerra civil de larga duración, que será feroz, porque será una guerra étnica, y las guerras étnicas son guerras de exterminio.

He dedicado algo de tiempo al análisis del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Fujimoristas, cuyos acciones fueron publicadas por la Revista “OIGA”.

En ella se explica el plan de control y exterminio de la población y su sometimiento.

Se expone el Concepto Estratégico de “Excedente Poblacional Nocivo» (siniestros conceptos de neolengua como lo son el de »interrupción voluntaria del embarazo» o el de »optimización voluntaria poblacional») por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante el Gobierno de Fujimori:

El Director de dicha revista tuvo que huir para salvar su vida y fueron otros los que continuamos su trabajo.

¿Quiénes eran ese »excedente poblacional» nocivo?, muy sencillo: los indios, los cholos, los serranos, los que no debieran existir, y deberían ser reemplazados por una inmigración »anglófila» japonesa masiva, tal y cual, así lo había diseñado el genial y pérfido estratega, Ministro Tojo en su plan geopolítico; el mismo Fujimori lo dijo y explicó durante su campaña para congresista en Japón.

Parte de ese plan fue de esterilizaciones forzadas masivas de las mujeres »quechua hablantes» realizado por el ese entonces Ministro de Salud de Fujimori, Aguinaga, actual congresista fujimorista que votó por la »vacancia» de Castillo.

A juzgar por los últimos hechos, se puede observar que esa Doctrina del Excedente Poblacional Nocivo ha sido nuevamente reactivada por el Comando Conjunto de las Fuerza Armadas, porque los muertos no son sólo los 34 que dicen los periódicos y TV vendidos a las élites globalistas anglosajonas.

Dios quiera me equivoque en este análisis, pero todo apunta a que El Perú se aboca a una Guerra Civil Étnica que no sólo lo desangrará a nuestro pueblo hermano sino que dejará sin vida, sin sangre, a la región y a toda nuestra amada América Hispana, Tierra de la Virgen de Lima, de Guadalupe, de Barichara y de María Inmaculada.

Nuestra responsabilidad, Dios mediante, seguirá siendo el contarlo.

