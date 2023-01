Exponiendo las claves para identificar a manipuladores y sus técnicas operaciones psicológicas. Por Daniel Ponce Alegre

Daniel Ponce Alegre

Teólogo – Pontificio Instituto Bíblico y Oriental

Este artículo es la continuación, pero no requiere el conocimiento previo, de otro publicado en exclusiva, hace unas semanas, para AyL titulado:

“Moldear la percepción de las masas sin informar” ( Moldear la Percepción de las Masas sin informar. Por Daniel Ponce Alegre – Adoración y Liberación (adoracionyliberacion.com) y que dentro de los Manuales de Operaciones Psicológicas y de las técnicas de manipulación mental supone, usando la frase de uno de mis profesores ”la cara visible de la luna”.

Después de haber arrojado luz sobre el mundo de la persuasión,

ilustrando sus principios y técnicas, ha llegado el momento de pasar ”al lado oscuro de la luna” y adentrarse en un territorio igualmente interesante, pero con

mayores obstáculos morales, y lo haremos porque es el ámbito predominante en esta Guerra Cognitiva o Mental por el dominio y control sobre los pueblos soberanos y sobre las identidades nacionales en pro de un ”Nuevo Orden Mundial y Nueva Normalidad”.

Escribiré esto varias veces durante el transcurso del artículo:

La manipulación mental, generalmente, no es una práctica para usar, sino una práctica para ser conocida en la medida que pueda ser usada contra nuestra libertad y cognoscibilidad.

Evidentemente, también hay quienes utilizan las técnicas asociadas a la

manipulación mental con fines nobles, como conseguir que las personas dejen de fumar o liberarlas de una fobia que aflige su vida, pero estas son muy puntuales excepciones y merecen, después, ser seguidas para determinar si no han causado en la mente de la persona ”daños colaterales”.

Por tanto, las técnicas de manipulación mental no siempre se utilizan con

malas intenciones.

Sin embargo, todos sabemos que cualquier cosa puede usarse para propósitos malvados e, incluso, las mejores personas a veces los encuentran malvados.

La manipulación mental es normalmente pérfida, o más bien, quienes usan técnicas para manipular mentes están impulsados por un beneficio personal

exclusivo y perverso.

Como todo lo que es malo y peligroso, siempre es muy útil, tanto para reconocer lo que es malo como para poder afrontar situaciones difíciles con la conciencia de poder salir victorioso.

Sin embargo, es bueno comenzar este viaje con la conciencia de estar

entrando en un territorio lleno de trampas.

En primer lugar, definimos ”manipulación mental” como una conducta contraria al principio ético y dirigida a inducir en la otra persona necesidades, deseos o conductas

específicas que sean independientes de su voluntad.

A menudo, la manipulación mental actúa sobre la fragilidad de la víctima:

Culpa o deseo de aprobación.

La persona que manipula lo hace exclusivamente para lograr un objetivo

establecido, no necesariamente para hacer daño.

En segundo lugar, para entender la manipulación mental, es necesario recordar de nuevo las “Claves efectivas para la persuasión”, donde

definimos la diferencia entre persuasión y manipulación.

A algunas personas les puede parecer obvio, pero, con demasiada frecuencia, las personas tienden a confundirlas entre sí y, sobre todo, las imaginan como mundos misteriosos y peligrosos, cuando en cambio muchas técnicas las encontramos frente a nosotros en nuestra vida diaria.

Identificamos tres diferencias principales entre la persuasión y la

manipulación:

– Intenciones.

– Transparencia.

– Beneficios.

En general, la persuasión tiene un propósito positivo, la persuasión tiene en el corazón, el bienestar de la persona, la persuasión es transparente y sobre todo quienes la experimentan se benefician de ella.

De hecho, podemos persuadir a una persona que vive junto al mar para que se compre una caña de pescar nueva en sustitución de la vieja, porque sabemos que tenemos un producto válido y que realmente puede ayudar a pescar más peces con menos esfuerzo porque en nuestra pesca la varilla es más ligera y sensible.

En este caso, el beneficio es de ambos lados.

¿Y si pudiéramos vender la misma caña de pescar en medio del desierto del Sahara?

Bueno, lo más probable es que hayamos usado muy buenas técnicas de manejo hasta que el comprador haga algo inútil y eso no le reportará ningún beneficio.

El comprador ha realizado una acción que nunca hubiera realizado sin un factor externo capaz de condicionar su mente y, por tanto, su capacidad de decisión. En este caso el único que obtiene un beneficio es el vendedor mientras que el comprador sufre el daño.

Pero es necesario distinguir la manipulación de la manipulación mental.

Ya hemos dicho cómo no toda manipulación mental es negativa y no todos los tipos de

manipulación pueden tratarse de la misma forma.

Todos, para conseguir un objetivo, recurrimos esporádicamente a formas asimilables a la manipulación.

Esto es parte de la naturaleza humana; es una forma natural e inconsciente de actuar y nunca tiene la intención de abrumar o dañar a la otra persona.

Está el escultor que manipula un bloque de mármol del que obtiene una espléndida escultura o un carpintero que logra sacar un espléndido caballito de madera de un baúl.

No hay nada negativo en la manipulación manual, incluso un médico usa sus manos para realinear un hueso roto.

De la misma forma, la manipulación mental también puede ser positiva.

Por ejemplo, podemos considerar como manipulación las enseñanzas que

recibimos de nuestros padres durante la infancia, quienes nos moldean a su imagen y semejanza.

Este también es un tipo de manipulación inconsciente ya que quienes la practican con niños no lo hacen de manera consciente sino

sólo por costumbre.

No imaginamos las consecuencias que nuestras palabras o gestos tienen en la

mente de los niños, pero sólo sabemos que lo que les enseñamos es bueno.

“Si me quieres, cómete todo.”

Esta es una frase muy normal que probablemente cualquier mamá haya usado al menos una vez en su vida.

Una frase simple y mundana que tiene un impacto devastador en la mente de un niño.

Una frase que ciertamente tiene un propósito positivo, pero que en realidad es un ejemplo real de manipulación mental ya que el primer efecto es insinuar duda en la mente de los demás y un consiguiente sentimiento de culpa.

Por supuesto, siempre hay excepciones en lo que generalmente se cree que es cierto:

Con las manos se puede construir una bomba o un padre delincuente puede manipular a su hijo para que se convierta en un asesino.

De cualquier forma, manipular a una persona es una acción que también se puede realizar de forma inconsciente.

En este artículo, que, como he dicho, es la continuación natural de “Claves efectivas para la

persuasión”, me limitaré a tratar con la manipulación mental consciente, es

decir, el acto voluntario de convencer a una persona para que realice una determinada acción exclusivamente para su propio beneficio, sin

necesariamente beneficiarlo de eso.

En este punto es cuando afirmamos que conocer la manipulación mental y las técnicas utilizadas puede ser sabio y muy útil.

En general, las personas que utilizan este tipo de violencia psicológica recurren a patrones de

comportamiento predecibles.

Conocerlos significa ser capaz de reconocerlos

y, por tanto, poder utilizarlos a su favor para defenderse.

De hecho, la manipulación inconsciente se opone al control mental, es decir,

la manipulación consciente llevada a cabo por sujetos desequilibrados que

utilizan diversas técnicas para obtener una posición de poder.

Todos nosotros (en una forma leve) hemos sido manipulados en la vida, más de una vez y rara vez nos hemos dado cuenta de que estamos siendo manipulados.

De la misma forma hemos hecho lo mismo con los demás.

Cuando eres niño es normal y constantemente nos están enviando nueva información por parte de padres, abuelos, tíos, adultos en general.

Pero incluso al crecer entre la escuela y el trabajo hay tantas situaciones en las que podemos haber sido manipulados o en las que, inconscientemente,

hemos manipulado a otros.

Muchas circunstancias de la vida cotidiana son tan normales que no notamos nada, pero luego, cuando nos enfrentamos a eventos particulares, nos

sorprende cómo pudieron haber sucedido.

Sin embargo, bastaría con modificar sólo una parte de una frase de uso común para siempre obtener un efecto completamente diferente.

“Si me amas…”.

¿Te imaginas ahora las implicaciones que puede haber detrás de una simple frase?

Algunas frases que parecen pasivas e impotentes en realidad esconden un enorme poder agresivo y quienes las conocen pueden usarlas para cualquier

propósito.

La psicología ”oscura” es el estudio de la condición humana y cómo se relaciona con la naturaleza psicológica de las personas que se ven inducidas a tener una actitud depredadora hacia los demás.

¿Cuáles son los pensamientos que impulsan a ciertas personas a comportarse

así?

– Un manipulador usa la manipulación como la forma predominante o única de relación.

– Un manipulador tiene una necesidad urgente de poder.

– Un manipulador necesita control.

La dominación del otro es una afirmación de la propia identidad.

– Un manipulador es una persona muy hábil con connotaciones psicopáticas,

caracterizada por un marcado narcisismo y que no está predispuesta a las relaciones sociales y tiene un sentido moral contradictorio.

– Un manipulador tampoco siente empatía, normalmente no respeta las reglas sociales más comunes y es un individuo egoísta y centralizador, una persona interesada exclusivamente en sí mismo, su poder y sus necesidades.

Estas personas suelen estar predispuestas a la manipulación y, para ellas, manipular a los demás es una práctica inherente a su propio ser y parte de su propia naturaleza.

Su capacidad innata para manipular la mente hace que siempre estén rodeados de gente buena, ingenua y confiada, todas aquellas personas que suelen emocionarse con facilidad.

A primera vista parecería muy fácil reconocer a un manipulador, pero la

realidad es completamente diferente.

El manipulador nunca se presenta a sí mismo como un psicópata o sociópata.

Él no llama a tu puerta presentándose como un manipulador, “¡Oye, soy un manipulador y estoy aquí para destruir tu vida!”.

Un manipulador se presenta a sí mismo como la gente más amable, sensible,

empático, desinteresado, prácticamente lo contrario de lo que realmente es.

Muchas veces explota la debilidad de las personas y siempre conoce sus necesidades y se interesa por ellas para ganarse la confianza y poder encajar en el espacio personal de la víctima.

Las debilidades son la verdadera fuerza del manipulador:

A veces se hace

pasar por una persona débil, una persona necesitada, para poder

explotar su propia falsa debilidad para ganarse la confianza de los demás.

Después de los primeros períodos, el manipulador tiende a sacar a relucir su verdadero carácter:

Su característica básica es la creencia de que todo se le debe y que quienes lo rodean deben sacrificarse por él.

Esta es una convicción tan arraigada que el manipulador nunca necesita agradecer los

esfuerzos que otros hacen por él. Generalmente, un manipulador es un sujeto ambivalente, a menudo deseable, que es capaz de lograr más de lo

que inicialmente concedió.

Aunque sólo se preocupa por su propio bienestar

y beneficio personal, se las arregla para hacer que su víctima se sienta bien.

Como vinculada al manipulador, esta persona se siente amada, deseada, importante, aunque

nunca haya una relación real entre las dos personas.

Las situaciones idílicas suelen verse interrumpidas por momentos en los que

el manipulador muestra toda su maldad y tiende a culpar a la víctima. Esta forma de violencia psicológica lleva a la víctima a perder la conciencia, la confianza en sus propios medios y restablecer su autoestima, quedando así atrapada.

Muchas veces, un manipulador clásico puede confundirse con una persona con trastornos de personalidad o trastorno bipolar, ya que puede comportarse de formas diametralmente opuestas.

La víctima en esta situación está confundida y no puede distinguir lo que es

verdadero de lo falso.

El manipulador pasa de un estado agresivo, en el que critica abiertamente a su víctima, a un estado de debilidad, generalmente caracterizado por mentiras y culpa falsa.

– Un manipulador es, generalmente, una personalidad perturbada y patológica que vive de la energía de su presa y tiene actitudes que desestabilizan a sus

víctimas.

Podemos identificar tres fases principales en las que se mueve:

• En la primera fase, se hace pasar por el compañero ideal o una

persona que se preocupa por las necesidades de la víctima.

• En la segunda fase se centra en ganar plena confianza de la víctima.

• En la tercera fase, se aprovecha de las fragilidades y necesidades profundas del otro, comenzando a criticar, despreciar, culpar, chantajear utilizando formas de hacer vagas y contradictorias y una comunicación deliberadamente nebulosa.

De persona amable y afable se convierte en un ser intolerante y autoritario que no quiere recibir el rechazo.

También comienza a mentir y a simular malestar.

No pocas veces alterna diferentes estados de ánimo para crear un fuerte cambio emocional en su presa con el fin de desestabilizarla aún más.

Por ejemplo, los insultos y las devaluaciones pueden alternar con actitudes valorativas, cumplidos o gestos de cariño y atención que pretenden tranquilizar temporalmente a la víctima.

En resumen, un manipulador:

• Siempre debe tener razón para sentirse poderoso y seguro.

• Siempre impone su propia visión del mundo.

• Es rígido, falso e hipócrita.

• Tiene un comportamiento agresivo, que a veces alterna con un

comportamiento pasivo.

• Es un narcisista y quiere el control.

• Suele ser irritable y violento.

• Puede presentar trastornos de personalidad.

Dentro de la categoría de los manipuladores ”psicópatas” tenemos dos grandes grupos:

– Los depredadores. Toman las cosas por la fuerza.

– Los parásitos.

A través de la astucia y la pasividad.

Un manipulador es una persona que tiene graves trastornos mentales, es un psicópata más que un sociópata.

Esto se debe a que un sociópata es capaz de sentir cierta empatía, sentido moral y conciencia. También tiene su propio sentido personal del bien y del mal.

Un psicópata, en cambio, no siente empatía, no tiene conciencia moral y no es capaz de vincularse emocionalmente con alguien.

Sin embargo, es muy peligroso porque es capaz de imitar las conexiones emocionales y los sentimientos de los demás.

En comparación con la impulsividad que caracteriza a un sociópata, un psicópata no es impulsivo y actúa ponderando cada acción, de una manera muy prudente y metódica.

A primera vista también parece estar bien integrado en la sociedad mientras que un sociópata, incapaz de disfrazar su comportamiento, vive al margen de la sociedad.

“Los psicópatas son depredadores sociales que seducen, manipulan y se abren paso sin piedad por la

vida, dejando tras de sí un rastro de corazones rotos, expectativas destrozadas y carteras vacías”, esta fue la definición que me dio un profesor del Diploma de Operaciones Psicológicas – PSYOPS.

Totalmente desprovistos de conciencia y sentimientos hacia los demás, toman egoístamente lo que quieren y hacen lo que quieren, violando las normas.

En la bibliografía anglosajona existe el término:

Depredador Social. Indica una categoría de personas que han sido agrupadas como:

– Personalidades psicopáticas que pueden, por tanto, definirse como “depredadores

sociales” que utilizan encanto, manipulación, violencia, intimidación y la violación constante

de los derechos de los demás para controlar a los demás y satisfacer sus necesidades egoístas. Carecen

de sentido moral y empatía, por lo que intentan con frialdad tomar y hacer lo que quieren, violando las

normas y prohibiciones sociales sin el menor sentimiento de culpa o pesar.

Las personas que tienden a ser víctimas de manipulación emocional suelen ser personas débiles o con baja autoestima.

Es difícil que una persona perfectamente integrada psicológicamente, determinada y segura de

sí misma, caiga en las garras de un manipulador.

Las personas con mayor riesgo son aquellas que tienen algunos puntos

débiles en los que el manipulador puede encajar fácilmente.

El manipulador siempre estudia a sus víctimas con atención y con ciertas técnicas es capaz de entender cuáles son las necesidades de su víctima, cuáles son sus deseos y qué hacer para ganarse su confianza.

Las víctimas, a su vez, son personas que están dispuestas a abrirse a los demás si se les estimula de la manera correcta y con los argumentos adecuados.

Entre las personas más sensibles tenemos:

– Personas que necesitan compañía y escapar de la soledad.

– Personas frágiles y muy sensibles.

– Personas demasiado empáticas.

– Personas que buscan modelos a seguir.

– Personas que cuidan a los demás de manera dependiente.

– Personas muy solitarias.

– Personas que buscan aprobación y la necesitan.

– Personas que temen decepcionar a los demás.

– Personas que siempre quieren mostrar una imagen positiva de sí

mismas.

– Entre las personas con problemas, las personas con depresión son fácilmente manipuladas.

Una vez que caen en la trampa, no pueden salir por sí mismos y necesitan ayuda externa.

Con el paso del tiempo, las víctimas desarrollan nuevas creencias y rechazan cualquier punto de vista diferente.

No pueden imaginar su vida lejos de la de su manipulador.

Su propósito es cuidar al manipulador descuidándose a sí

mismos.

Confunden amor y violencia. Sólo quedan satisfechos si se dan cuenta de que han satisfecho al

manipulador.

Por último, y cono conclusión de este artículo-análisis, que pretende no ser mas extenso, el propósito de la manipulación mental (según la llamada psicologia oscura, en casi todos los casos, un manipulador se ve

obligado a realizar sus acciones con fines personales) estas motivaciones pueden ser económicas, afectivas, sexuales, religiosas y, en todo caso, sean las que sean, presuponen un objetivo definido desde el principi .

En consecuencia, la manipulación mental casi siempre se lleva a cabo bajo el impulso de un desencadenante, tanto racional como emocional. Sólo un porcentaje cercano a cero (0,01%) serían casos en los que la víctima sufre manipulación mental sin un objetivo definido.

¿Es realmente posible el control mental?

No hay una respuesta definitiva a esta pregunta. La realidad es que la pregunta es controvertida y hay dos puntos de vista

distintos:

– Manipulación Mental vista como un acto Pasivo.

– Manipulación Mental vista como un acto Activo.

Los partidarios de la primera teoría son aquellos que creen que el control mental es posible, pero sólo porque hay personas débiles o con baja autoestima que son propensos a depender psicológicamente de otras personas. Estos débiles, abrumados por pensamientos, problemas personales

y estrés, prefieren delegar su vida en otras personas que pueden tomar decisiones en su lugar. Como resultado, es fácil para ellos ser víctimas de personalidades fuertes y líderes carismáticos, independientemente de si son líderes positivos o negativos. Dentro de este grupo de personas débiles también están todos aquellos que necesitan pertenecer a un grupo de personas.

En la era de las redes sociales, es cada vez más habitual encontrar chicos jóvenes que desean formar parte de un grupo de personas a las que les une características particulares (ropa de moda, adelgazamiento, pruebas de valentía, etc.)

Estas personas tienden a tomar decisiones o adherirse a corrientes de

pensamiento con el único propósito de sentirse parte del grupo.

En estos casos, es el propio grupo el que reconoce la autoridad, que a su vez tiene un enorme poder para poder plagiar a sus seguidores. Podemos tomar el ejemplo de ”influencers” que pueden empujar a cientos y cientos de seguidores a realizar una compra o adoptar una determinada actitud con una simple fotografía.

Salir de este tipo de realidad virtual es muy complejo e imposible de realizar sin una ayuda externa válida. Las personas que suelen caer en una trampa ya son personas débiles que, con el paso del tiempo, tienden a perder totalmente la autoestima.

– La segunda tesis, la de la manipulación activa, la llevan a cabo quienes creen que el control mental es posible independientemente de quién sea la víctima.

Según su idea, con las técnicas adecuadas y el tiempo adecuado disponible, es posible controlar la voluntad, los pensamientos y las acciones de cualquier

persona. Sin embargo, de la misma manera, los partidarios de esta tesis señalan que las personas que son capaces de manipular son en la mayoría de los casos individuos predispuestos con connotaciones psicopáticas.

En consecuencia, vemos que, en ambas tesis, de un lado o del otro, hay una persona problemática y psicopática.

En nuestro próximo análisis, Dios mediante, seguiremos exponiendo las armas del enemigo, para identificarlo, y clarificando su operativa o ”modus operandi” criminal.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!