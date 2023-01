”Al mantener la condena contra la Masonería, como Custodio de la Tradición, Benedicto XVI puso en la diana su Pontificado”

Daniel Ponce Alegre

Tal y como anticipé en mi anterior artículo, el primero de este año 2023, la muerte de Benedicto XVI no sólo iba a marcar la actualidad eclesial, religiosa y política inmediata sino también a corto y medio plazo y, en especial, la de algunos redactores como es mi caso.

Este mismo Digital, y otros de lengua hispana, con una línea editorial u otra, han confirmado la previsión que efectué al tener no sólo la formación teológica y eclesial sino también la experiencia profesional de 20 años trabajando para la Santa Sede durante los Pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI por medio de la Nunciatura ante el Reino de España y del Arzobispado de Valencia, siendo Arzobispo D. Agustín García Gasco y Vicente y dos años de D. Carlos Osoro (1993 – 2013, ahora ya se han cumplido 10 años de mi salida).

Hace escasos días, un grupo de redactores, agentes de información y prensa, y analistas políticos vinculados a la Santa Sede estuvimos en Palermo, en un encuentro para analizar la situación de nuestra amada Iglesia Católica, Esposa de Jesucristo y Madre nuestra.

Uno de los factores analizados, vinculado al Pontificado de Benedicto XVI, concluyó con la frase que da titular a este artículo.

Permítame el lector ponerle en los antecedentes históricos que le permitirán entender y tomar una decisión o postura al respecto de la afirmación del titular.

El 26 de noviembre de 1983 (hace ahora 40 años y 10 antes de iniciar mi Servicio para la Santa Sede) la Congregación para la Doctrina de la Fe (Tribunal del Santo Oficio) publicaba una Declaración sobre las Asociaciones Masónicas, cuyo Prefecto era Joseph Card. Ratzinger.

Su publicación es muy útil para ilustrar brevemente este análisis y el porqué el ya Papa Benedicto XVI hizo lo que hizo años después, con lo que no sólo callaba la boca a los que le acusaban de ”modernista” sino a aquellos que también lo hacían de filonazi e, incluso, de ocultista. Redacta Ratzinger:

”Desde que la Iglesia comenzó a pronunciarse acerca de la Masonería, su juicio negativo sobre ésta ha estado inspirado en múltiples razones, razones prácticas y doctrinales o teóricas.

La Iglesia no ha juzgado a la Masonería solamente por ser responsable de actividad subversiva y pérfida contra suya, sino que desde los primeros documentos pontificios sobre la materia, en particular en la Encíclica Humanum genus del Querido Papa León XIII (20-4-1884) el Magisterio de la Iglesia ha denunciado en la Masonería ideas filosóficas y concepciones morales opuestas a la Sana Doctrina Católica.

Para León XIII se trataba esencialmente de ”un naturalismo racionalista, inspirador de sus planes y de sus actividades en contra de la Iglesia”.

En su Carta al pueblo italiano (8-12-1892) escribía:

«Recordemos que el cristianismo y la Masonería son esencialmente inconciliables, al punto de que inscribirse en una significa separarse de la otra».

No se podía, por tanto, dejar de tomar en consideración las posiciones de la Masonería desde el punto de vista doctrinal, cuando en los años 1970-1980 la S. Congregación mantenía correspondencia con algunas conferencias episcopales particularmente interesadas en este problema (tengo conocimiento de primera mano al respecto de las diócesis hispanas y muy especialmente en las valencianas, catalanas, gallegas y las próximas a Madrid) con motivo del diálogo sostenido entre determinadas personalidades políticas y empresariales católicas y representantes del Rotary Club y de algunas logias que se declaraban no hostiles o incluso favorables a la Iglesia.

Un estudio más a fondo ha llevado a la S. Congregación para la Doctrina de la Fe a reafirmarse en la convicción de la imposibilidad de conciliar los pérfidos principios y fundamentos de la Masonería y los de la fe cristiana.

Prescindiendo, por lo tanto, de la consideración del comportamiento práctico de las diversas logias, de la hostilidad al menos en la confrontación con la Iglesia, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, con su declaración del 26-11-83 (40 años en la actualidad ha como dije anteriormente) ha intentado colocarse en el nivel más profundo y, por otra parte, esencial del problema:

Esto es, en el plano de la imposibilidad de conciliar los principios, y lo que ello significa en el plano de la fe, y de sus exigencias morales.

Partiendo de este punto de vista doctrinal, en continuidad con la posición tradicional de la Iglesia -como lo testimonian los documentos de León XIII arriba citados-, se derivan seguidamente las necesarias consecuencias prácticas, que valen para todos aquellos fieles que eventualmente estuvieren inscritos en la Masonería.

En algunos sectores se ha dado por objetar, respecto de las afirmaciones sobre la imposibilidad de conciliar los principios, que sería esencial a la Masonería precisamente el hecho de no imponer ningún «principio», en el sentido de una posición filosófica o religiosa que sea obligatoria para todos sus miembros, sino por el contrario de acoger a todos, más allá de los límites de las diversas religiones y visiones del mundo, hombres de buena voluntad basados en valores humanos comprensibles y aceptados por todos.

La Masonería constituiría un punto de cohesión para todos aquellos que creen en el Arquitecto del Universo (su Dios) y se sienten comprometidos en la lucha por aquellos ordenamientos ”morales” fundamentales que están definidos por ejemplo en el Decálogo o Ley de Dios a Moisés.

La Masonería no alejaría a nadie de su religión, sino por el contrario constituiría un incentivo para un mayor compromiso.

Los múltiples problemas históricos y filosóficos que se esconden en tales afirmaciones no pueden ser discutidos en este momento por mí (aunque creo que el lector ve la pérfida trampa tras declarar que la Masonería no se opone a ninguna sino que las apoya) pero lo serán, Dios mediante, en futuros artículos relativos a la Masonería y otras sectas, tema de mi especialidad académica y profesional.

Después del Concilio Vaticano II ciertamente no es necesario subrayar que la Iglesia Católica alienta una colaboración entre todos los hombres de buena voluntad.

Sin embargo, asociarse a la Masonería va evidentemente más allá de esta legítima colaboración y tiene un significado de mucha mayor relevancia y especificidad.

Antes que nada se debe recordar que la comunidad de los «Liberi Muratori» y sus obligaciones morales se presentan como un sistema progresivo de símbolos de carácter extremadamente impositivo, como impositivas son las normas de las sectas iniciáticas y gnósticas.

La rígida disciplina del secreto que allí domina refuerza a la postre el peso de la interacción de signos e ideas.

Para los inscritos, este clima reservado comporta, entre otras cosas, el riesgo de terminar siendo un instrumento de estrategias para ellos desconocidas.

Incluso si se afirma que el relativismo no se asume como un dogma, sin embargo se propone de hecho una concesión simbólica relativista y, por lo tanto, el valor relativizante de tal comunidad moral-ritual, lejos de poder ser eliminado, resulta por el contrario determinante.

En tal contexto, las diversas comunidades religiosas a las que pertenecen los miembros de las logias no pueden ser consideradas sino como simples institucionalizaciones de un anillo más amplio e inasible.

El valor de esta institucionalización se muestra, por tanto, inevitablemente relativo, respecto a esta verdad más amplia, la cual se manifiesta más fácilmente en la comunidad de la buena voluntad, esto es en la fraternidad masónica.

Aun así, para un Católico no es posible vivir su relación con Dios de una manera doble, es decir, escindiéndola en una forma humanitario-supraconfesional y en una forma interior-cristiana.

Éste no puede cultivar relaciones de dos tipos con Dios, ni expresar su relación con el Creador por medio de formas simbólicas de dos especies.

Ello sería algo completamente distinto a aquella colaboración, que le es obvia, con todos aquellos que están comprometidos en la realización del bien, aunque partan de principios diversos.

Por otro lado, un cristiano católico no puede al mismo tiempo participar de la plena Comunión de la fraternidad cristiana y, por otra parte, mirar a su hermano cristiano, desde la perspectiva masónica, como a un «profano» que precisa continuar iniciándose, pues el Bautismo nos hace a todos iguales.

Incluso si, como ya se ha dicho, no hubiese una obligación explícita de profesar el relativismo como doctrina, aún así la fuerza relativizante de una tal fraternidad, por su misma lógica intrínseca, tiene en sí la capacidad de transformar la estructura del acto de fe de un modo tan radical que no sea aceptable por parte de un cristiano «que ama su fe» (León XIII).

Este trastorno en la estructura fundamental del acto de fe se da, además, usualmente de un modo suave y sin ser advertido:

La sólida adhesión a la Verdad de Dios, revelada en la Iglesia, se convierte en una simple pertenencia a una institución, considerada como una forma representativa particular junto con otras formas representativas, a su vez más o menos posibles y válidas, de cómo el ser humano se orienta hacia las realidades eternas.

La tentación de ir en esta dirección es hoy tanto más fuerte cuanto que ésta corresponde plenamente a ciertas convicciones predominantes en la mentalidad contemporánea.

La opinión de que la verdad no puede ser conocida es característica de su crisis general.

Precisamente considerando todos estos elementos, la declaración de la S. Congregación afirma:

”La inscripción en la masonería «permanece prohibida por la Iglesia» y los fieles que se inscriben en ella «están en estado de pecado grave y no pueden acceder a la Santa Comunión».

Con esta última expresión, la S. Congregación indica a los fieles que tal inscripción constituye objetivamente un pecado grave y, precisando que los que se adhieren a una asociación Masónica no pueden acceder a la S. Comunión, quiere iluminar la conciencia de los fieles sobre una grave consecuencia a la que deben llegar en caso de adherirse a una logia masónica.

La S. Congregación declara, finalmente, que «no le compete a las autoridades eclesiásticas locales pronunciarse sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas, con un juicio que implique la derogación de cuanto ha sido arriba establecido». Con este fin el texto hace también referencia a la declaración del 17 de febrero de 1981, que ya reservaba a la Sede Apostólica todo pronunciamiento sobre la naturaleza de estas asociaciones que implicase la derogación de la ley canónica entonces vigente (can. 2335).

Igualmente, el nuevo Documento emitido por la S. Congregación para la Doctrina de la Fe en noviembre de 1983 expresa idénticas intenciones de reserva en relación a pronunciamientos que no coincidan con el juicio aquí formulado sobre la imposibilidad de conciliar los principios de la masonería con la fe católica, sobre la gravedad del acto de inscribirse en una logia y sobre la consecuencia que de ello se derive para el acceso a la Santa Comunión.

Esta disposición indica que, no obstante la diversidad que pueda subsistir entre las obediencias masónicas, en particular en cuanto a su postura declarada hacia la Iglesia, la Sede Apostólica vuelve a encontrar en ellos principios comunes que piden una misma valoración por parte de todas autoridades eclesiásticas.

Al hacer esta declaración, la S. Congregación para la Doctrina de la Fe no ha pretendido desconocer los esfuerzos realizados por quienes, con la debida autorización de este Dicasterio, han buscado establecer un diálogo con representantes de la Masonería.

Pero, desde el momento en que existía la posibilidad de que se difundiese entre los fieles la errada opinión de que ahora ya era lícita la adhesión a una logia masónica, ha considerado como su deber hacer de su conocimiento el pensamiento auténtico de la Iglesia sobre este asunto y ponerlos en guardia ante una pertenencia incompatible con la Fe Católica”.

Como conclusión de este artículo decir que el mismo Papa mantuvo la condena contra la Masonería, fuera talmúdica o no su naturaleza, al inicio de su Pontificado.

Recordemos al Papa tan admirado por Benedicto XVI, León XIII:

”Exponed a los masones y sus pérfidas obras”.

Tenga presente este punto el lector al analizar la actual situación en la Santa Iglesia y las diversas reacciones y comentarios a favor o en contra del recientemente fallecido Benedicto XVI.

